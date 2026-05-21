Stellantis E-Car: Kommt der 15.000-Euro-Stromer aus Italien?
Stellantis hat am 19. Mai 2026 das Projekt E-Car offiziell angekündigt: eine Familie kompakter Elektroautos für mehrere Konzernmarken, Produktionsstart 2028 im italienischen Werk Pomigliano d’Arco. Die Gewerkschaften nennen einen Zielpreis von 15.000 €. Die Ankündigung kommt als Reaktion auf den Vormarsch chinesischer Anbieter in Europa.
Geht es Ihnen auch so? Vor wenigen Jahren galt das A-Segment als verlorenes Terrain in Europa, der Fiat Panda als Auslaufmodell. Stellantis kehrt das Spiel jetzt um und greift genau das Segment an, das BYD, Leapmotor und Dacia gerade dominieren.
- Stellantis-CEO Antonio Filosa bestätigt: Pomigliano produziert ab 2028 die neue E-Car-Familie für mehrere Konzernmarken
- Die Gewerkschaften Fim, Fiom und Uilm geben den Zielpreis mit rund 15.000 € an
- Das Werk Pomigliano hat eine Kapazität von fast 300.000 Fahrzeugen pro Jahr und baut bislang Fiat Panda und Alfa Romeo Tonale
- Die EU-Kommission schafft parallel die neue Fahrzeugklasse M1E für E-Autos unter 4,2 m Länge mit CO₂-Super-Credits
Was steckt hinter dem 15.000-Euro-Versprechen?
Die Ankündigung kommt zwei Tage vor Filosas Investor-Day in Detroit am 22. Mai. Pomigliano gilt als zentrales Element der Italien-Strategie und soll mehrere Marken bedienen. Konkrete Modellbezeichnungen hat Stellantis nicht genannt, der Fiat-Markenchef Olivier François hat aber eine Einstiegs-Variante unterhalb des Grande Panda auf der STLA-City-Plattform angedeutet.
Die EU-Kommission flankiert das Vorhaben mit der neuen Fahrzeugklasse M1E. Diese Klasse sieht E-Autos unter 4,2 m Länge vor, die in Europa gebaut werden und für Hersteller als 1,3 Fahrzeuge in der CO₂-Flottenbilanz zählen. Das senkt die effektiven Produktionskosten und macht das Einstiegssegment für Konzerne wieder kalkulierbar.
Warum drängt Stellantis ausgerechnet jetzt ins A-Segment?
Die Zulassungsstatistik aus Italien für April 2026 erklärt den Druck. Auf den ersten Plätzen im Kleinwagen-BEV-Segment stehen Leapmotor T03 mit 4.090 Einheiten, Citroën E-C3 mit 1.170 und der BYD Dolphin Surf mit 509. Der erste deutsche Konzern-Vertreter, der Škoda Elroq, taucht erst auf Platz 12 mit 231 Einheiten auf. Dass BYD seine EU-Neuzulassungen im ersten Quartal 2026 um 169,7 Prozent gesteigert hat, verschärft die Lage.
Volkswagen plant zwar mit dem ID. Polo eine eigene Kleinwagen-Familie, hat aber seit dem Ende des e-Up! keinen erschwinglichen Stromer im Portfolio. Die Lücke unter 20.000 € wird seither von chinesischen Anbietern und Dacia besetzt. Stellantis will diesen Markt durch lokale Produktion zurückerobern und nutzt dafür die in Pomigliano vorhandene Fertigung mit ihrer langen Kleinwagen-Tradition.
Was bedeutet das für deutsche Käufer und den Flottenbetrieb?
Für Privatkäufer ist die Wartezeit lang: Frühestens Ende 2028 stehen die ersten E-Cars beim Händler. Bis dahin bleibt der Markt in Bewegung. E-Autos haben im April 2026 erstmals Benziner überholt, der Marktanteil reiner Stromer liegt bei 25,8 Prozent. Die BAFA-Förderung startete am 19. Mai 2026 und gewährt für berechtigte Privathaushalte bis zu 6.000 € pro BEV.
Flottenmanager und Gewerbekunden sollten den Termin 2028 in der Beschaffungsplanung verankern. Drei Hebel stechen ins Auge. Zunächst die Plattform-Frage: STLA City wird mehrere Marken bedienen, was die Ersatzteil- und Service-Logistik vereinfacht. Parallel dazu die Förderlandschaft: Die neue E-Auto-Prämie 2026 läuft bis 2029, ein E-Car-Käufer könnte den Endpreis durch Kombination mit BAFA-Förderung deutlich drücken. Schließlich die Betriebskosten: Die Ladetarife 2026 entscheiden über die Wirtschaftlichkeit über die gesamte Halterdauer.
Welche Risiken bleiben offen?
Drei Unsicherheiten stehen über dem Projekt. Stellantis hat den Technologie-Partner für die Batterie- und Plattform-Entwicklung nicht genannt. Branchenbeobachter vermuten einen chinesischen Lieferanten, was die EU-Förderlogik unterlaufen könnte. Daneben bleibt die Frage offen, ob die 15.000 € als Listenpreis oder als Endkundenpreis nach Förderung gemeint sind. Und auch die genaue Modellpalette steht aus: Stellantis spricht von „mehreren Marken“, konkrete Fahrzeuge wurden bisher nicht vorgestellt.
Für deutsche Spediteure und Mittelständler mit gemischter Flotte bleibt zunächst der Blick auf die E-Lkw-Realität 2026 relevant. Im schweren Verkehr dominiert Mercedes-Benz, im A-Segment der Pkw-Flotte stehen die nächsten zwei Jahre weiter im Zeichen chinesischer Hersteller.
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