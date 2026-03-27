Soundeffekte mit KI generieren: Wie gut geht das wirklich?

Wer die Soundeffekte seiner Videos bisher selbst zusammensuchen musste, kennt das Gefühl: Man hat ein beeindruckendes Video mit tollen Farben und magischen Effekten, aber es herrscht absolute Stille. Ohne den passenden Sound fehlt dem Bild die Seele. Adobe Firefly löst dieses Problem, indem die KI einfach hört, was Sie im Bild sehen. Wer die Audioqualität vorhandener Aufnahmen verbessern will, findet in unserem Artikel zu Adobe Podcast einen ergänzenden Workflow.

Das Wichtigste in Kürze

Adobe Firefly generiert maßgeschneiderte Soundeffekte direkt aus einer Textbeschreibung

Sie laden Ihr Video hoch und beschreiben der KI in eigenen Worten, wie sich die Szene anhören soll

Mehrere Klang-Ebenen lassen sich zeitgenau in der Timeline platzieren

Kein Audio-Fachwissen bzw. Kenntnisse in Sounddesign notwendig

Was macht die Funktion „Text zu Soundeffekten“ in Adobe Firefly?

Text zu Soundeffekten ist ein KI-gestütztes Audio-Werkzeug in Adobe Firefly, das aus einer einfachen Textbeschreibung einen passenden Soundeffekt oder eine Klangkulisse erzeugt. Sie schreiben zum Beispiel „leises, sanftes Rascheln der Blätter im Wind“ und Firefly rendert daraus einen fertigen Audioclip, den Sie direkt in Ihre Video-Timeline einbauen.

Das Besondere: Das Tool versteht keine technischen Audiobegriffe, sondern Alltagssprache. Sie beschreiben die Stimmung, die Energie oder die visuelle Situation im Bild und Firefly übersetzt das in einen Klang. Das Ergebnis ist kein generischer Bibliothekseffekt, sondern ein Ton, der zu Ihrem konkreten Video-Moment passt. Das Prinzip kennen Sie vielleicht schon aus dem visuellen Bereich: Wer Bilder per Text-zu-Bild in Firefly generiert hat, wird sich sofort zurechtfinden.

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Wie funktioniert „Text zu Soundeffekten“ in der Praxis?

Für diesen Workflow brauchen Sie lediglich ein Adobe-Konto und einen Browser. Als Beispiel verwenden wir ein 15-sekündiges Video ohne Tonspur. Das ist ein typisches Ausgangsszenario für alle, die ihre Clips nachträglich mit Sound bestücken wollen.

Schritt 1: Das Audio-Tool in Adobe Firefly öffnen

Wir klicken unter „Generieren“ → Audio auf die Karte „Text zu Soundeffekten“.

Öffnen Sie Ihren Browser und gehen Sie auf firefly.adobe.com. Klicken Sie unter „Generieren“ auf „Audio“ und wählen Sie den Bereich „Text zu Soundeffekten“. Das Tool öffnet sich in einer übersichtlichen Benutzeroberfläche mit einem Timeline-Bereich und einem Texteingabefeld.

Schritt 2: Ihr Video hochladen

Unten links klicken wir zunächst auf „Medien hochladen“.

Klicken Sie unten links auf „Medien hochladen“ und laden Sie Ihr Video hoch. Firefly zeigt Ihnen die Timeline des Clips an. So sehen Sie sofort, wo welche visuelle Szene liegt und an welcher Stelle Sie welchen Sound platzieren wollen.

Schritt 3: Die Grundstimmung generieren

Starten Sie mit der Atmosphäre, dem Hintergrundklang, der das gesamte Video trägt. In unserem Beispiel läuft über alle 15 Sekunden ein naturnahes Motiv. Beschreiben Sie der KI die Umgebung in eigenen Worten, zum Beispiel: „leises, sanftes Rascheln der Blätter im Wind“.

Wir beschreiben die Atmosphäre in einem Prompt und klicken auf „Generieren“.

Jetzt klicken Sie auf „Generieren“. Firefly liefert Ihnen mehrere Varianten. Sie wählen die passende aus und platzieren sie als erste Ebene in der Timeline. Wie präzise Textprompts für Firefly formuliert werden, zeigt unser ausführlicher Artikel zum Prompt Engineering in Adobe Firefly – die Grundprinzipien gelten genauso für Audio-Prompts wie für Bildprompts.

Schritt 4: Einzelne Szenen mit präzisen Effekten belegen

Ein guter Soundtrack besteht aus mehreren Ebenen. In unserem Beispiel sind es vier: eine Hintergrundatmosphäre, die über alle 15 Sekunden läuft, ein Akzent bei der Staubexplosion in Sekunde zwei, ein mystisches Summen für den leuchtenden Baum in der Mitte und ein abschließendes Crescendo, wenn die Blume am Ende aufblüht.

Firefly bietet uns auf unsere Soundbeschreibung hin vier verschiedene Varianten an, aus denen wir auswählen können.

Dieses Prinzip wenden Sie auf jeden markanten Bildmoment an. Für einen leuchtenden Baum in der Mitte des Videos könnte die Beschreibung lauten: „ein mystisches Summen, ein sanftes Pulsieren, das die Energie des Baums hörbar macht“. Firefly versteht diese Beschreibung, technische Fachbegriffe brauchen Sie hierfür nicht.

Schritt 5: Den Abschluss komponieren

In der finalen Version haben wir 3 Audiospuren, die übereinander liegen und eine eindrucksvolle Geräuschkulisse erzeugen.

Am Ende des Videos braucht jede Komposition einen Höhepunkt. In unserem Beispiel blüht am Schluss eine Blume auf. Ein visuell starker Moment, der einen eigenen akustischen Auftritt verdient. Wir beschreiben: „ein magisches Crescendo, das die Szene perfekt abrundet“.

Auch hier liefert Firefly genau das passende Geräusch. Den Clip schieben Sie ans Ende der Komposition. Damit ist die Klangkulisse vollständig.

Das fertige Ergebnis: vier Ebenen, ein professioneller Klang

Aus vier Textbeschreibungen entstehen vier Audiospuren, die gemeinsam eine vollständige Klangkulisse ergeben:

Ebene Zeitpunkt Beschreibung Atmosphäre 0 – 15 s Rascheln der Blätter im Wind Akzent 1 Sekunde 2 Funkelnder, magischer Effekt Akzent 2 Mitte Mystisches Summen, sanftes Pulsieren Finale Letztes Drittel Magisches Crescendo

Was können Sie mit diesem Workflow konkret anfangen?

Das Prinzip lässt sich auf weit mehr als Hobbyvideos anwenden. Überall dort, wo kurze Video-Clips einen professionellen Audiorahmen brauchen, liefert dieser Workflow schnelle Ergebnisse:

Social-Media-Videos für Instagram Reels oder LinkedIn-Clips, die ohne Musik auskommen müssen, aber trotzdem Sound beinhalten sollen.

für Instagram Reels oder LinkedIn-Clips, die ohne Musik auskommen müssen, aber trotzdem Sound beinhalten sollen. Produktpräsentationen , bei denen Bewegtbild und Klang die Markenidentität transportieren

, bei denen Bewegtbild und Klang die Markenidentität transportieren Erklärvideos und Screenrecordings , bei denen ein dezenter Hintergrundklang die Professionalität erhöht

, bei denen ein dezenter Hintergrundklang die Professionalität erhöht Content-Serien, bei denen Sie schnell einen einheitlichen Klangraum etablieren wollen

Glossar: 10 wichtige Fachbegriffe zu KI-generierten Soundeffekten

Atmosphären-Sound (auch Ambient Sound) bezeichnet einen Hintergrundklang, der die Grundstimmung einer Szene trägt, ohne im Vordergrund zu stehen. In der Videoproduktion läuft er meist über die gesamte Länge eines Clips und sorgt dafür, dass eine Stille nicht als störend empfunden wird.

Audioclip

Ein Audioclip ist eine einzelne, abgeschlossene Tondatei, die in einer Videobearbeitungssoftware oder einer Audio-Timeline als eigenständiges Element platziert wird. Jeder generierte Soundeffekt in Adobe Firefly ist ein solcher Clip, den Sie frei verschieben und kürzen können.

Crescendo

Ein Crescendo bezeichnet in der Musik eine Steigerung der Lautstärke oder Intensität über einen definierten Zeitraum. Bei KI-generiertem Sound können Sie solch ein Crescendo per Textbeschreibung erzeugen, um emotionale Höhepunkte im Video akustisch zu verstärken.

Foley

Als Foley bezeichnet man die Technik, Alltagsgeräusche nachträglich für Film und Video aufzunehmen oder zu produzieren. KI-gestützte Werkzeuge wie Adobe Firefly übernehmen zunehmend Aufgaben, die früher ausschließlich in der Foley-Produktion erledigt wurden.

Generative KI (Audio)

Generative KI im Audiobereich bezeichnet Systeme, die auf Basis von Trainingsdaten eigenständig neue Klänge, Musik oder Sprachaufnahmen erzeugen. Adobe Firefly nutzt generative KI, um aus einer Textbeschreibung einen Soundeffekt zu rendern.

Eine Klang-Ebene ist eine einzelne Audiospur innerhalb einer Komposition, die unabhängig von anderen Spuren bearbeitet werden kann. Professionelles Sounddesign schichtet mehrere Ebenen übereinander, um eine dichte, dreidimensionale Klangkulisse zu erzeugen.

Prompt (Audio)

Ein Audio-Prompt ist die Textbeschreibung, die Sie einem KI-Audiosystem übergeben, um einen gewünschten Klang zu generieren. Je präziser und bildhafter der Prompt formuliert ist, desto genauer trifft der generierte Sound das gewünschte Ergebnis.

Rendering

Rendering beschreibt den Prozess, bei dem Software aus Rohdaten – in diesem Fall einem Text-Prompt – eine fertige Ausgabedatei berechnet. Bei KI-generierten Soundeffekten dauert dieser Vorgang in Adobe Firefly meist nur wenige Sekunden.

Sounddesign

Sounddesign ist eine Disziplin, die sich mit der Auswahl, Bearbeitung und Komposition von Klängen für audiovisuelle Medien beschäftigt. Früher setzte Sounddesign technisches Fachwissen und teure Software voraus. KI-Werkzeuge machen grundlegende Aufgaben jetzt ohne Vorkenntnisse zugänglich.

Timeline

Die Timeline ist die zentrale Arbeitsfläche in Video- und Audioeditoren. Sie zeigt alle Spuren eines Projekts auf einer horizontalen Zeitachse an und ermöglicht das präzise Platzieren und Trimmen einzelner Clips. In Adobe Firefly sehen Sie nach dem Video-Upload die Timeline Ihres Clips direkt im Interface.

Häufig gestellte Fragen zu KI-generierten Soundeffekten

Brauche ich ein bezahltes Adobe-Abo, um Soundeffekte mit Firefly zu generieren? Für die Nutzung von Adobe Firefly benötigen Sie ein Adobe-Konto. Ob und in welchem Umfang die Audio-Funktion im kostenlosen Tarif verfügbar ist, hängt von Ihrem aktuellen Abo-Modell ab. Adobe stellt in der Regel ein monatliches Kontingent an Generative Credits bereit, mit denen Sie die Funktion nutzen können. In welchen Videoformaten kann ich mein Material in Adobe Firefly hochladen? Adobe Firefly unterstützt gängige Videoformate wie MP4. Prüfen Sie vor dem Upload die aktuellen technischen Anforderungen in der Adobe-Dokumentation, da sich unterstützte Formate und maximale Dateigrößen mit Software-Updates ändern können. Wie genau muss mein Text-Prompt sein, damit die KI einen passenden Sound liefert? Je konkreter und bildlicher Sie die Stimmung beschreiben, desto besser trifft der generierte Klang das Ziel. Technische Audiobegriffe sind nicht notwendig. Beschreiben Sie, was Sie im Bild sehen und wie es sich anfühlen soll. Sätze wie „funkelndes, magisches Rascheln“ funktionieren genauso gut wie präzisere Angaben. Kann ich mehrere Soundebenen in Adobe Firefly kombinieren? Ja. Sie generieren jeden Klang als eigenständigen Audioclip und platzieren ihn in der Timeline an der gewünschten Stelle. Mehrere Clips lassen sich übereinanderlegen, sodass Sie eine mehrstufige Klangkulisse aus Atmosphäre, Akzenten und Finale aufbauen können. Eignet sich dieser Workflow auch für längere Videos? Der Workflow ist besonders effizient für kurze bis mittellange Clips, etwa Social-Media-Formate von 15 bis 60 Sekunden. Bei längeren Produktionen empfiehlt es sich, das Video in thematische Abschnitte zu unterteilen und für jeden Abschnitt eigene Klang-Ebenen zu generieren. Kann ich die generierten Soundeffekte kommerziell nutzen? Adobe erlaubt die kommerzielle Nutzung von mit Firefly generierten Inhalten, sofern diese über ein gültiges Adobe-Abonnement erstellt wurden. Die genauen Lizenzbedingungen entnehmen Sie bitte den aktuellen Adobe-Nutzungsbedingungen, da sich diese ändern können.