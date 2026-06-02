MIT-Forscher und das Singapore-MIT Alliance for Research and Technology haben eine Steuerungsarchitektur für Soft-Roboter veröffentlicht. Die Architektur ahmt menschliche Nervenstrukturen nach und liefert erstmals stabile Anpassungsfähigkeit für nachgiebige Roboter. Anwendungen reichen von medizinischer Robotik bis zu industriellen Weichgreifern.

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Mit dem neuen neuronalen Bauplan für Soft-Roboter aus Cambridge und Singapur liegt eine seit Jahren gesuchte Antwort auf die Steuerungsfrage weicher Roboter vor. Hand aufs Herz: Soft-Robotik klingt nach Forschungsspielzeug. In der industriellen Praxis scheitert die Klasse aber an einem nüchternen Problem: weiche Materialien verhalten sich unvorhersehbar, klassische Reglerlogik versagt.

Das Wichtigste in Kürze

Forschungsteam aus MIT und SMART Singapur veröffentlicht Soft-Roboter-Controller, der menschliche Nervenstrukturen nachahmt.

Zwei Synapsen-Typen: strukturelle Synapsen für Grundbewegungen, plastische Synapsen für Echtzeit-Anpassung.

Eingebauter Stabilitätsmechanismus sichert ruhige Bewegungen auch bei Online-Lernen.

Paper veröffentlicht in Science Robotics am 19. Februar 2026.

Was ist neu an dem Controller?

MIT-Forscher nutzen zwei Synapsen-Klassen für Soft-Roboter: Strukturelle Synapsen für Offline-Training, adaptive für Echtzeit-Anpassung an Material-Variabilität

Zwei Lern-Ebenen. Klassische Roboter-Steuerungen trennen zwischen vortrainierten Bewegungen und Echtzeit-Anpassung. Bei Soft-Robotern bricht diese Trennung oft zusammen, weil das Material unter Belastung andere Reaktionen zeigt als im Labor. Der MIT-Ansatz löst das Problem mit zwei parallelen Synapsen-Klassen, inspiriert vom menschlichen Nervensystem. Strukturelle Synapsen werden offline auf grundlegenden Bewegungen trainiert, etwa dem Biegen oder Strecken eines weichen Arms. Sie liefern die stabile Basis. Plastische Synapsen lernen währenddessen im Betrieb dazu und passen das Verhalten an die jeweilige Situation an.

Stabilität als Schutzschild. Das eigentlich Bemerkenswerte am Paper ist ein eingebauter Stabilitätsmechanismus. Während die plastischen Synapsen im laufenden Betrieb lernen, sorgt der Schutzmechanismus dafür, dass die Bewegungen weich und kontrolliert bleiben. In klassischen Online-Lern-Architekturen kippt das System gelegentlich in instabile Zustände. Bei Soft-Robotern mit medizinischen Anwendungen wäre das unzulässig. Der MIT-Ansatz macht erstmals diesen Sicherheitsanspruch technisch greifbar.

Welche industriellen Anwendungen rücken näher?

Soft-Roboter in drei Anwendungsbereichen: Pflege und Rehabilitation, adaptive Medizingeräte wie Endoskope und industrielle Manipulatoren für empfindliche Produkte

Drei Felder. Die Forscher nennen drei konkrete Anwendungsfelder. Assistive Robotik bei Pflege und Rehabilitation, wo Soft-Roboter den Patienten nicht verletzen dürfen. Medizingeräte, etwa Endoskope, die sich an die individuelle Anatomie anpassen. Industrielle Soft-Manipulatoren für empfindliche Produkte, etwa in der Lebensmittel- oder Pharma-Verpackung. Festo, Fraunhofer Dresden und mehrere DACH-Spezialisten arbeiten an verwandten Soft-Robotik-Konzepten, vor allem mit pneumatischen Aktoren.

Skalierungsfrage. Die Forscher planen, das Verfahren auf höhere Geschwindigkeiten und komplexere Umgebungen auszuweiten. Aktuell bewegen sich die Test-Roboter im Sekundenbereich, klassische Industrieanwendungen brauchen Millisekunden. Diese Lücke ist nicht trivial, aber durch die strukturelle und plastische Synapsen-Trennung methodisch lösbar.

Die MIT-Architektur ist nicht der nächste Hype-Begriff, sondern eine ehrliche technische Lösung für ein altes Soft-Robotik-Problem. Für DACH-Hersteller im Verpackungsmaschinenbau und in der Medizintechnik lohnt der Blick auf das Paper jetzt. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wie ordnet sich der Ansatz in die globale Forschung ein?

SMART-Forschungsprogramm in Singapur verbindet MIT mit asiatischen Industriepartnern unter Förderung der National Research Foundation

Singapur als Knotenpunkt. Die Forschung entstand im Rahmen von SMART, dem Singapore-MIT Alliance for Research and Technology. Das Programm wird vom National Research Foundation Singapore über das Campus for Research Excellence and Technological Enterprise gefördert. Singapur positioniert sich seit Jahren als Forschungs-Brücke zwischen US-Universitäten und asiatischen Industriepartnern. Für deutsche Forschungsinstitute ist diese Konstellation ein Hinweis, wie sich Soft-Robotik-Konsortien aufstellen lassen, ohne von Hyperscaler-Mitteln abhängig zu sein.

Investitionsempfehlung. Wer im Mittelstand auf weiche Greifer setzt, sollte das Paper jetzt sichten, parallel zum aktuellen Princeton-Origami-Ansatz, der das Material-Problem auf einer anderen Ebene angeht. Eine vollständige Übersicht zu den heute marktverfügbaren Roboter-Typen liefert die DrWeb-Analyse.

Das vollständige Paper finden Sie auf der MIT-News-Seite.

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