Nach dem Start seines Münchner Rechenzentrums plant das Startup Polarise eine zweite, deutlich größere KI-Anlage in Bayern. 30 Megawatt Anschlussleistung bedeuten doppelt so viel Rechenpower wie am ersten Standort. Finanziert wird der Ausbau ohne Subventionen.

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Ein neues KI-Rechenzentrum in Bayern soll die Leistung des Startups Polarise verdoppeln. Waren Sie schon in der Situation, dass die gewünschte GPU-Kapazität schlicht nicht verfügbar war? Genau diese Lücke will Polarise mit eigener Infrastruktur schließen.

Das Wichtigste in Kürze

Polarise plant einen zweiten bayerischen Standort mit 30 Megawatt Anschlussleistung.

Das entspricht etwa der doppelten Leistung der Münchner Anlage.

Finanziert wird das Projekt aus Eigenmitteln, ohne staatliche Subventionen.

Warum baut Polarise so schnell nach?

Polarise finanziert seine Investition komplett aus eigenen Mitteln ohne staatliche Subventionen, anders als EU-Großprojekte

Eigenfinanzierung ist die Ansage. „Wir erhalten keine Subventionen und finanzieren die Investition aus eigenen Mitteln“, sagt Marc Gazivoda, Marketingchef von Polarise. Das unterscheidet das Vorhaben von den staatlich flankierten EU-Großprojekten.

Nachfrage-Logik bestimmt die Größe. Wie viel am Ende investiert wird, hängt laut Gazivoda stark davon ab, „wie viele Kunden eigene Server installieren oder Rechenleistung anmieten“. Die Münchner Anlage kostete rund eine Milliarde Euro, für den größeren Nachfolgebau liegt eine entsprechend höhere Summe nahe.

Standortvorteil zählt mit. Bayern gehört nach installierter Leistung zu den stärksten Rechenzentrumsregionen Deutschlands, und der Markt wächst rasant, wie die Übersicht der größten deutschen Rechenzentren belegt. Die Deutsche Telekom nutzt bereits das Münchner Zentrum für ihre KI-Cloud.

Ein Startup, das ohne Fördergeld eine Milliardenanlage stemmt, ist das ehrlichere Souveränitätssignal als jede Brüsseler Absichtserklärung. Hier zählt der Stromzähler, nicht die Pressekonferenz. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was bedeutet das für KI-Nutzer im Mittelstand?

Frühe Reservierungen sichern garantierte Rechenleistung im Mittelstand.

Mehr Auswahl entsteht vor der Haustür. Jede zusätzliche Anlage in Deutschland senkt die Abhängigkeit von US-Kapazität und gibt Mietkunden Verhandlungsspielraum. Das ist relevant, solange Deutschland bei der KI-Nutzung im internationalen Vergleich zurückhängt.

Souveränitäts-Baustein kommt hinzu. Das Projekt stützt die Strategie, unabhängiger von amerikanischen KI-Anbietern zu werden, ähnlich wie der staatlich geförderte SPRIND-Vorstoß für ein europäisches KI-Modell.

Handlungsempfehlung: Falls Sie GPU-Kapazität anmieten, lohnt eine frühe Anfrage. Polarise dimensioniert den Bau nach verbindlichen Kundenzusagen, deshalb verbessern frühe Reservierungen Ihre Chance auf garantierte Leistung.

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