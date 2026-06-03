News KI

Polarise verdoppelt: 30 Megawatt KI-Leistung für Bayern

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
2 Min. Lesezeit
Polarise verdoppelt: 30 Megawatt KI-Leistung für Bayern

Nach dem Start seines Münchner Rechenzentrums plant das Startup Polarise eine zweite, deutlich größere KI-Anlage in Bayern. 30 Megawatt Anschlussleistung bedeuten doppelt so viel Rechenpower wie am ersten Standort. Finanziert wird der Ausbau ohne Subventionen.

drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügenQualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & DiscoverJetzt hinzufügen

Ein neues KI-Rechenzentrum in Bayern soll die Leistung des Startups Polarise verdoppeln. Waren Sie schon in der Situation, dass die gewünschte GPU-Kapazität schlicht nicht verfügbar war? Genau diese Lücke will Polarise mit eigener Infrastruktur schließen.

Das Wichtigste in Kürze

  • Polarise plant einen zweiten bayerischen Standort mit 30 Megawatt Anschlussleistung.
  • Das entspricht etwa der doppelten Leistung der Münchner Anlage.
  • Finanziert wird das Projekt aus Eigenmitteln, ohne staatliche Subventionen.

Warum baut Polarise so schnell nach?

Bierkrug mit Metalldeckel, gefüllt mit grünen Leiterplatten und einem Aufkleber „30 MW“
Polarise finanziert seine Investition komplett aus eigenen Mitteln ohne staatliche Subventionen, anders als EU-Großprojekte

Eigenfinanzierung ist die Ansage. „Wir erhalten keine Subventionen und finanzieren die Investition aus eigenen Mitteln“, sagt Marc Gazivoda, Marketingchef von Polarise. Das unterscheidet das Vorhaben von den staatlich flankierten EU-Großprojekten.

Nachfrage-Logik bestimmt die Größe. Wie viel am Ende investiert wird, hängt laut Gazivoda stark davon ab, „wie viele Kunden eigene Server installieren oder Rechenleistung anmieten“. Die Münchner Anlage kostete rund eine Milliarde Euro, für den größeren Nachfolgebau liegt eine entsprechend höhere Summe nahe.

Standortvorteil zählt mit. Bayern gehört nach installierter Leistung zu den stärksten Rechenzentrumsregionen Deutschlands, und der Markt wächst rasant, wie die Übersicht der größten deutschen Rechenzentren belegt. Die Deutsche Telekom nutzt bereits das Münchner Zentrum für ihre KI-Cloud.

Ein Startup, das ohne Fördergeld eine Milliardenanlage stemmt, ist das ehrlichere Souveränitätssignal als jede Brüsseler Absichtserklärung. Hier zählt der Stromzähler, nicht die Pressekonferenz.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was bedeutet das für KI-Nutzer im Mittelstand?

Techniker in Serverraum prüft mit Klemmbrett Geräte in grünen LED-Regalen
Frühe Reservierungen sichern garantierte Rechenleistung im Mittelstand.

Mehr Auswahl entsteht vor der Haustür. Jede zusätzliche Anlage in Deutschland senkt die Abhängigkeit von US-Kapazität und gibt Mietkunden Verhandlungsspielraum. Das ist relevant, solange Deutschland bei der KI-Nutzung im internationalen Vergleich zurückhängt.

Souveränitäts-Baustein kommt hinzu. Das Projekt stützt die Strategie, unabhängiger von amerikanischen KI-Anbietern zu werden, ähnlich wie der staatlich geförderte SPRIND-Vorstoß für ein europäisches KI-Modell.

Handlungsempfehlung: Falls Sie GPU-Kapazität anmieten, lohnt eine frühe Anfrage. Polarise dimensioniert den Bau nach verbindlichen Kundenzusagen, deshalb verbessern frühe Reservierungen Ihre Chance auf garantierte Leistung.

Mehr Newshunger?

Miniaturfigur steckt Stecker in mobile Powerstation mit Aufschrift
Deutschlands führende 15 Rechenzentren prägen die KI-Infrastruktur. SPRIND arbeitet an Europas eigenem KI-Modell. Global nutzen 17,8% KI, Deutschland hinkt hinterher
4,6 11 Bewertungen

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

Artikel teilen
X LinkedIn Facebook XING WhatsApp E-Mail
Empfohlene Artikel
News
Bose SoundTouch streamt wieder. Wie? Mit dieser App.
4 Min.  ·  21. Mai. 2026
News
Schaeffler holt hunderte Humanoide in die Werke. Bis 2030.
3 Min.  ·  12. Mai. 2026
News
Bose dreht das Streaming bei Soundtouch ab. Lautsprecher für 800 Euro: tot.
3 Min.  ·  12. Mai. 2026
News
Bose Soundtouch: Was Kunden rechtlich wirklich noch durchsetzen können
5 Min.  ·  16. Mai. 2026
Geschäftsmodelle seziert
UEFA Champions League: Wer kassiert die 4,4 Milliarden?
28 Min.  ·  27. Mai. 2026
Michael Dobler
Autor
Michael Dobler
Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
771 Artikel veröffentlicht
www.linkedin.com
Alle Artikel

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Wer regiert den KI-Chatbot-Markt 2026?

Wer regiert den KI-Chatbot-Markt 2026?

Michael Dobler

Stand: Mai 2026. ChatGPT, Claude, Gemini, Grok und Co. konkurrieren um Milliarden Nutzer und Hunderte Milliarden an Investorenkapital. Dr. Web zeigt, wer wem gehört,...

Mehr erfahren
Newsletter

Mehr solcher Artikel?
Jetzt kostenlos abonnieren.

Jeden Dienstag die besten Artikel aus dem Dr. Web-Magazin direkt in Ihr Postfach – kein Spam, jederzeit abmeldbar.

Einmal pro Woche, kein täglicher Spam
Jederzeit mit einem Klick abmeldbar
DSGVO-konform via Brevo