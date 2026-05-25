OpenAI-Modell löst 80 Jahre altes Mathematik -Problem

Manchmal reicht ein Blick von außen, um ein Jahrzehnte altes Problem zu lösen. Was Hunderte von Mathematikern seit 1946 nicht gelang, hat am 20. Mai 2026 ein internes Reasoning-Modell von OpenAI vollbracht: Die Erdős-Vermutung zum planaren Einheitsdistanzproblem ist widerlegt.

Die Frage klingt täuschend einfach: Wenn Sie n Punkte auf einer Ebene verteilen, wie viele Punktpaare können genau den Abstand 1 zueinander haben? Paul Erdős vermutete 1946, dieses Maximum wachse nahezu linear mit n. Quadratgitter galten als die beste bekannte Konstruktion. Das OpenAI-Modell fand eine unendliche Familie von Punktmengen, die dieses Wachstum polynomiell übertrifft, der Exponent liegt strikt und nachweisbar über dem bisherigen Grenzwert.

Bemerkenswert ist nicht nur das Ergebnis, sondern der Weg dorthin. Das Modell war kein spezialisiertes Mathematiksystem und wurde nicht gezielt für dieses Problem trainiert. OpenAI evaluierte es im Rahmen eines breiteren Programms, bei dem fortgeschrittene Modelle an echten Forschungsfragen gemessen wurden. Den Beweis konstruierte das Modell mit Werkzeugen aus der algebraischen Zahlentheorie, konkret mit unendlichen Klassenkörpertürmen und dem Satz von Golod-Shafarevich aus den 1960er-Jahren. Genau diese Verbindung zwischen Zahlentheorie und diskreter Geometrie hatte kein Mensch zuvor auf dieses Problem angewendet.

Eine Gruppe externer Mathematiker prüfte den Beweis unabhängig, darunter Noga Alon von der Princeton University und Thomas Bloom, der die Erdős-Problemdatenbank betreut. Ihr Urteil: Das Ergebnis sei ohne Einschränkung zur Publikation in den Annals of Mathematics geeignet. Gemeinsam mit der Mathematikerin Melanie Wood veröffentlichte OpenAI einen begleitenden Fachartikel mit vollständigem Beweis.

Für alle, die KI-Strategie planen, liegt der praktische Befund auf der Hand: Ein Modell, das fachübergreifende Verbindungen herstellt, die Experten jahrzehntelang übersehen haben, setzt dieselbe Fähigkeit auch in komplexen Unternehmensfragestellungen ein. Was heute in der Grundlagenforschung geschieht, taucht in zwei bis drei Jahren in Produktivanwendungen auf.

Wer KI nur auf Texterstellung reduziert, unterschätzt immer noch, wohin die Reise geht.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

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