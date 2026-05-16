Novo Nordisk setzt auf OpenAI: KI soll neue Diabetes-Therapien beschleunigen
16. Mai 2026
Reading Time: 3 minutes

Novo Nordisk setzt auf OpenAI: KI soll neue Diabetes-Therapien beschleunigen

Michael Dobler

Michael Dobler

 Autor Dr. Web
4.6
(7)

Kommt Ihnen das bekannt vor? Ein großes Unternehmen kündigt eine KI-Partnerschaft an, und die Reaktion schwankt zwischen Euphorie und Skepsis. Bei Novo Nordisk und OpenAI ist das Ziel jedoch konkret: KI in der Pharmaforschung soll neue Therapien gegen Fettleibigkeit und Diabetes schneller zur Marktreife bringen.

Das Wichtigste in Kürze

  • Novo Nordisk und OpenAI schließen eine strategische Partnerschaft
  • KI wird in Forschung, klinische Studien, Fertigung und Lieferkette integriert
  • Vollständige Implementierung bis Ende 2026 geplant
  • Ziel: Identifikation neuer Therapien gegen Fettleibigkeit und Diabetes, kein Ersatz von Wissenschaftlern

Was die Partnerschaft konkret bedeutet

Reagenzglas mit hellblauer Flüssigkeit, Korkstopfen und braunem Etikett auf weißem Hintergrund
Novo Nordisk nutzt KI-Modelle von OpenAI zur Datenanalyse, Optimierung von Studienplänen und Lieferkettenverwaltung, ohne Wissenschaftler zu ersetzen

Novo Nordisk-CEO Mike Doustdar formulierte das Ziel klar: KI soll Wissenschaftler „beschleunigen, nicht ersetzen“. Konkret bedeutet das den Einsatz von KI-Modellen bei der Analyse von Forschungsdaten, der Optimierung klinischer Studienpläne und der Steuerung von Lieferketten-Prozessen. OpenAI liefert die Modelle; Novo Nordisk die Domänen-Expertise und die Daten.

Hintergrund ist der Wettbewerbsdruck: Eli Lilly hat Novo Nordisk im Markt für Adipositas-Medikamente zuletzt unter Druck gesetzt. KI soll helfen, den Vorsprung bei der Forschungsgeschwindigkeit zurückzugewinnen. Das ist der praktische Kern hinter der strategisch klingenden Partnerschaft. Eine Einordnung, wie KI heute in Unternehmensprozesse eingebettet wird, bietet der LLMs-Ratgeber auf Dr. Web.

Novo Nordisk zeigt, dass KI-Partnerschaften dann funktionieren, wenn das Ziel konkret ist: schnellere Forschung, bessere Daten, kürzere Studienzeiten. Diffuse Transformations-Ankündigungen lösen keine Gesundheitsprobleme.“

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Signalwirkung für die Gesundheitsbranche

Injektor-Stift mit Display und Medikamentenfläschchen auf weißem Grund
Pharmakonzerne bauen KI-Partnerschaften auf, um in der Forschung nicht den Anschluss zu verlieren

Die Kooperation hat Signalwirkung weit über Novo Nordisk hinaus. Pharmakonzerne weltweit stehen vor dem Problem, dass klassische Forschungsprozesse zu langsam sind für einen Markt, in dem KI-gestützte Konkurrenten schneller analysieren, synthetisieren und testen. Wer jetzt keine KI-Partnerschaft aufbaut, riskiert in fünf Jahren einen strukturellen Forschungsnachteil.

Für DACH-Unternehmen in regulierten Branchen – Pharma, Medizintechnik, Chemie – ist die Novo-Nordisk-Partnerschaft ein Referenzmodell. Entscheider sollten prüfen, welche ihrer Forschungs- und Entwicklungsprozesse sich für KI-gestützte Beschleunigung eignen, bevor Wettbewerber das tun.

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