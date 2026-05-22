Eine neunköpfige Jury hat am 18. Mai 2026 in Oakland die Klage Elon Musks gegen OpenAI nach weniger als zwei Stunden Beratung abgewiesen. Musks Vorwurf, Sam Altman und Greg Brockman hätten eine gemeinnützige Organisation in ein gewinnorientiertes Vehikel umgebaut, blieb inhaltlich ungeprüft. Entschieden hat die Jury allein über die Verjährungsfrist.

Hand aufs Herz: Wer den Prozess verfolgt hat, erinnert sich an die Rhetorik beider Lager. Musk inszenierte sich als Wächter einer ursprünglich gemeinnützigen Mission. OpenAI verteidigte die kommerzielle Wende mit dem Verweis auf die Kapitalbedarfe für sichere KI. Beide Erzählungen klingen edler, als das Verfahren am Ende nahegelegt hat.

Das Wichtigste in Kürze

Urteil: Jury weist Klage einstimmig wegen Verjährung ab, Richterin Yvonne Gonzalez Rogers bestätigt sofort.

Jury weist Klage einstimmig wegen Verjährung ab, Richterin Yvonne Gonzalez Rogers bestätigt sofort. Streitwert: Musk forderte bis zu 180 Mrd. Dollar an „unrechtmäßigen Gewinnen“ plus Absetzung von Altman und Brockman.

Musk forderte bis zu 180 Mrd. Dollar an „unrechtmäßigen Gewinnen“ plus Absetzung von Altman und Brockman. Berufung angekündigt: Musk spricht von einer „kalendarischen Formalität“ und zieht vor das Ninth Circuit Court of Appeals.

Musk spricht von einer „kalendarischen Formalität“ und zieht vor das Ninth Circuit Court of Appeals. Folge für OpenAI: Die letzte große rechtliche Hürde vor dem geplanten Börsengang im Herbst 2026 ist gefallen.

Wer hat den Krieg gewonnen?

Musks Anwalt vergleicht Gerichtsniederlag mit historischen Schlachten. Jury befand: Musk hätte spätestens 2020 wissen müssen, dass OpenAI abweicht

Musks Anwalt Steven Molo verglich die Niederlage am Montagabend mit der Belagerung von Charleston und der Schlacht von Bunker Hill: große Verluste für die Amerikaner, am Ende aber Kriegsgewinner. Die Theatralik kaschiert ein nüchternes Detail. Die Jury kam zu dem Schluss, Musk habe spätestens 2020 wissen müssen, dass OpenAI vom ursprünglichen Pfad abweicht. In Kalifornien verjähren solche Ansprüche nach drei Jahren. Geklagt wurde erst 2024.

Inhaltlich offen bleibt damit, ob OpenAI seine Gründungsversprechen tatsächlich gebrochen hat. Richterin Gonzalez Rogers dämpfte die Aussichten einer Berufung allerdings deutlich: Es gebe eine „erhebliche Menge an Beweisen“, die das Jury-Ergebnis stütze. Faktenfragen werden in zweiter Instanz selten neu aufgerollt.

Worum es Musk eigentlich ging

Elon Musk investierte 38 Millionen Dollar in OpenAI, verließ 2018 das Gremium nach Machtkampf und gründete 2023 Konkurrenzunternehmen xAI

Musk hatte rund 38 Millionen Dollar in die frühe OpenAI investiert. 2018 verließ er das Gremium, nachdem der Rest des Vorstands seine Forderung nach alleiniger Kontrolle abgelehnt hatte. 2023 gründete er das Konkurrenzunternehmen xAI, das inzwischen unter dem Dach von SpaceX firmiert. Die Klage von 2024 lässt sich nicht ohne diesen Hintergrund lesen. Wettbewerbskontext: Ein Sieg hätte OpenAI strukturell schwer beschädigt und xAI einen handfesten Marktvorteil verschafft.

Auf der Gegenseite zeichnete OpenAI seine Restrukturierung 2019 und den jüngsten Umbau zur OpenAI Group PBC als alternativlos. Ohne gewinnorientierte Struktur seien die Milliardeninvestitionen für sichere KI nicht zu beschaffen. Wer die Historie von Vorstandsentlassung, Restrukturierung und Investorenrunden nebeneinanderlegt, erkennt das Muster. Aus dem Capped-Profit-Konstrukt wurde eine Aktiengesellschaft, die Renditedeckelung fiel, die vertrauliche IPO-Einreichung steht unmittelbar bevor.

Beide Seiten reden über die Rettung der Menschheit. Verhandelt wurde aber über Eigentumsverhältnisse, Kontrollrechte und Marktanteile. Das ist nicht zynisch, das ist nur ehrlicher als die Pressemitteilungen. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was bedeutet das Urteil für Anwender und Entscheider in DACH?

Deutsche Mittelständler können ChatGPT weiter nutzen. OpenAI-Börsengang erhöht Druck auf Preise und Vertragsstrukturen

Für deutsche Mittelständler bleibt der Status quo. ChatGPT, GPT-Enterprise und die Azure-OpenAI-Verträge laufen weiter, der OpenAI-Börsengang wird wahrscheinlicher. Das Urteil verändert nicht das Produkt, aber den Druck dahinter. Quartalsdenken verstärkt sich, sobald OpenAI gelistet ist. Preisstrukturen, Modell-Lifecycles und Enterprise-Verträge geraten unter den Takt von Investorenerwartungen.

Wer KI-Strategien jenseits eines einzelnen Anbieters denken will, findet im LLMs-Ratgeber einen systematischen Vergleich der relevanten Modelle. Die Frage, was unter der Haube wirklich generative KI ausmacht, klärt unsere KI-Kategorienseite. Sichtbarkeitsthemen für die neue Generation der Suchmaschinen sind im GEO-Ratgeber dokumentiert.

Welche Lehre bleibt aus dem Verfahren?

OpenAI-Gründer streiten über Kontrolle eines Konzerns, der sich von Non-Profit-Forschung zur milliardenschweren KI-Firma wandelte

Das Verfahren hat eine Frage hinterlassen, die kein Gericht entscheiden wird. Eine gemeinnützige Forschungsorganisation, die heute mit knapp einer Billion Dollar bewertet wird, ist kein Forschungslabor mehr. Sie ist ein Konzern mit Mission-Statement. Musk und Altman streiten letztlich darüber, wer die Deutungshoheit über diese Verwandlung behält. Anwender im DACH-Raum sollten die Rhetorik beider Seiten mit Distanz aufnehmen und ihre Entscheidungen auf Vertragstexte, Service-Level und nachprüfbare Roadmaps stützen, nicht auf Gründer-Mythen.

Mehr Newshunger?