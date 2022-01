Natürlich ist der Vergleich der hier vorgestellten Programme mit Adobe Photoshop ungerecht. Photoshop schlägt derzeit mit über 285 Euro pro Jahr (brutto) zu Buche. Die Photoshop Alternativen hingegen kosten nur etwas Zeit bei der Installation, wenn überhaupt.

Aber gerade dieser scharfe Kontrast lässt die Software viel wertiger erscheinen, da man mit allen Bildbearbeitungen die wichtigsten Features geboten bekommt, etwa um Bildmaterial zu skalieren, Kontraste zu verbessern oder Farbstiche zu entfernen. Ein unfaires Spiel also, mit einigen Gewinnern.

Edit.photo konkurriert laut eigener Aussage nicht mit Photopea (einem Photoshop-Klon, dazu gleich mehr).

Photopea is an incredible product and this is definitely not trying to compete with it. Think quick photo editing instead of a Photoshop alternative.

Rik Schennink auf Twitter