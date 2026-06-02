News Cybersecurity

Instagram-Konten gekapert: Die KI-Hotline gab sie freiwillig heraus

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
3 Min. Lesezeit
Instagram-Konten gekapert: Die KI-Hotline gab sie freiwillig heraus

Mehrere prominente Instagram-Konten wechselten am Wochenende unfreiwillig den Besitzer, darunter das Profil des Obama White House. Die Angreifer brauchten dafür weder ein Passwort noch eine gestohlene Datenbank. Eine höfliche Bitte an den KI-Support genügte.

drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügenQualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & DiscoverJetzt hinzufügen

Ein Account-Takeover bei Instagram lief in den vergangenen Wochen so simpel ab, dass selbst erfahrene Sicherheitsforscher zunächst an einen Scherz dachten. Der Sicherheitsforscher Sid hat den Ablauf öffentlich dokumentiert und zeigt, wie Metas KI-gestützter Support fremde Konten praktisch auf Zuruf übergab.

Das Wichtigste in Kürze

  • Der Angreifer benötigt nur den öffentlichen Nutzernamen und eine Proxy-Verbindung aus der passenden Region.
  • Über den KI-Support ließ sich die hinterlegte Wiederherstellungs-Adresse auf eine fremde E-Mail umbiegen.
  • Eine aktivierte Zwei-Faktor-Authentifizierung wurde dabei vollständig umgangen.
  • Meta hat die Lücke inzwischen geschlossen, sie stand aber offenbar wochenlang offen.

Wie lief der Account-Takeover ab?

Yale-Schlüssel mit
Hacker nutzten Metas Support-System: Mit Nutzernamen, regionalen Proxys und gefälschten Hack-Meldungen verschafften sie sich Zugriff auf Konten

Den Einstieg lieferte allein der öffentliche Nutzername eines Profils. Über einen Proxy aus der Heimatregion des Opfers wirkte die Anfrage für Metas Sicherheitsalgorithmen unauffällig. Anschließend meldeten die Angreifer dem KI-Support ein angeblich gehacktes Konto und ließen sich den Bestätigungscode an eine selbst kontrollierte Adresse schicken.

Eine echte Prüfung, ob diese Adresse jemals zum Konto gehörte, fand offenbar nicht statt. Den geforderten Video-Selfie-Nachweis akzeptierte das System nach den Berichten teils sogar als animiertes Profilfoto aus dem Feed des Opfers.

Warum half die Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht?

Ein grauer Telefonhörer mit orangefarbenem Kabel und angehängtem Schlüssel auf hellem Grund
Der Wiederherstellungs-Prozess ermöglichte unbefugten Zugriff durch fehlende Benachrichtigungen und Deaktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung

Der Wiederherstellungs-Prozess behandelte die Anfrage wie einen vollständigen Reset durch den rechtmäßigen Eigentümer. Damit fielen die Zwei-Faktor-Authentifizierung und alle aktiven Sitzungen weg. Eine Benachrichtigung per E-Mail, SMS oder Push blieb aus.

Die eigentlichen Inhaber bemerkten den Verlust oft erst, als E-Mail und Telefonnummer bereits auf die Angreifer zeigten. Ein menschlicher Ansprechpartner zur Eskalation fehlte komplett.

Ein KI-Support, der die hinterlegte Adresse auf freundliche Nachfrage ändert, ist keine Service-Funktion, sondern eine offene Tür. Konzerne sparen an der menschlichen Eskalation und reichen das Risiko an ihre Nutzer weiter.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was bedeutet der Fall für Unternehmensprofile?

Schwarzes VoIP-Telefon mit abgehobenem Hörer, grünem Knopf, KI-HOTLINE-Text und Passwort-Schild
Instagram-Profile von Firmen werden auf Schwarzmärkten für sechsstellige Summen verkauft. Organisierte Telegram-Gruppen hacken gezielt Markenkonten mit kurzen Namen

Für Firmen mit gepflegten Instagram-Präsenzen steht mehr auf dem Spiel als ein privates Konto. Markenprofile mit kurzen Handles erzielen auf Schwarzmärkten teils sechsstellige Beträge, was den Reiz für organisierte Telegram-Gruppen erhöht. Betroffen waren bereits Profile bis hinauf zum Chief Master Sergeant der U.S. Space Force.

Marketing-Verantwortliche sollten die Wiederherstellungs-Adressen ihrer Kanäle prüfen und den Kreis der Personen mit Zugriff klein halten. Die Roadmap dazu liefert der Überblick zu den Cybersecurity-Grundlagen, und der Fall reiht sich in eine Serie von Schwachstellen ein, von der Authenticator-Lücke CVE-2026-41615 bis zu den KI-gestützten Phishing-Wellen dieses Jahres.

Meta hat den Weg nach Berichten aus der Sicherheitsszene inzwischen geschlossen. Verlassen sollten sich Betreiber darauf nicht. Prüfen Sie heute, welche E-Mail-Adresse und Telefonnummer bei Ihren Geschäftskonten hinterlegt sind, und notieren Sie einen zweiten Weg zurück ins Konto, falls der automatisierte Support versagt.

Mehr #Meta News
Mehr zu Instagram-Sicherheit

Mehr Newshunger?

Ein beigefarbener Telefonhörer hängt in der Luft mit einem Schlüssel in der Hörmuschel
BSI Cybermonitor 2026 zeigt steigende Cyberbedrohungen. Unimed-Angriff kompromittiert 120.000 Patientendaten. CISO-Studie analysiert aktuelle Angriffsszenarien
4,1 10 Bewertungen

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

Artikel teilen
X LinkedIn Facebook XING WhatsApp E-Mail
Empfohlene Artikel
News
Bose SoundTouch streamt wieder. Wie? Mit dieser App.
4 Min.  ·  21. Mai. 2026
News
Schaeffler holt hunderte Humanoide in die Werke. Bis 2030.
3 Min.  ·  12. Mai. 2026
News
Datenklau bei Unikliniken: 120.000 Patientendaten betroffen
7 Min.  ·  23. Mai. 2026
News
Bose Soundtouch: Was Kunden rechtlich wirklich noch durchsetzen können
5 Min.  ·  16. Mai. 2026
News
Bose dreht das Streaming bei Soundtouch ab. Lautsprecher für 800 Euro: tot.
3 Min.  ·  12. Mai. 2026
Michael Dobler
Autor
Michael Dobler
Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
753 Artikel veröffentlicht
www.linkedin.com
Alle Artikel

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Würzburger KI fischt Lithium aus dem Restmüll

Würzburger KI fischt Lithium aus dem Restmüll

Markus Seyfferth

Die Mehrheit der weggeworfenen Batterien landet im falschen Müll. Das Würzburger Start-up Wesort.AI baut darauf ein Geschäftsmodell und hat im März 2026 zehn Millionen...

Mehr erfahren
Newsletter

Mehr solcher Artikel?
Jetzt kostenlos abonnieren.

Jeden Dienstag die besten Artikel aus dem Dr. Web-Magazin direkt in Ihr Postfach – kein Spam, jederzeit abmeldbar.

Einmal pro Woche, kein täglicher Spam
Jederzeit mit einem Klick abmeldbar
DSGVO-konform via Brevo