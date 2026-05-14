Vier Atlas-Roboter pro Monat produziert Boston Dynamics aktuell. Bis 2028 sollen es 30.000 pro Jahr werden. Hyundai hat sich verrechnet — oder die Lieferkette muss sich neu erfinden.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Ein Konzern verkündet auf der CES ein Milliardenprogramm, die Aktie springt, und Monate später kommt heraus, dass die Produktionsrealität hinter den Zahlen nicht hinterherkommt. Genau das passiert gerade bei Hyundai und seiner Robotik-Tochter Boston Dynamics. Hyundai will bis 2028 jährlich 30.000 humanoide Atlas-Roboter bauen. Aktuell verlassen vier Einheiten pro Monat das Werk in Waltham, Massachusetts. Das ist ein Faktor von 625.

Das Wichtigste in Kürze

Hyundai investiert 26 Milliarden US-Dollar in seine US-Operationen, davon ein erheblicher Teil in eine neue Robotik-Fabrik nahe Savannah, Georgia.

Ziel: 30.000 Atlas-Humanoide pro Jahr ab 2028, bis 2030 sollen sie komplette Fahrzeugkomponenten montieren.

Boston Dynamics liefert derzeit rund vier Atlas pro Monat. Der Skalierungsfaktor bis 2028 liegt bei 625.

Die gesamte Atlas-Produktion 2026 ist bereits intern reserviert — für Hyundai-Werke und Google DeepMind.

Warum die Lücke zwischen Ankündigung und Realität so groß ist

Hyundai plant, Roboter Atlas ab 2030 im Werk Savannah zur Komponentenmontage einzusetzen. Boston Dynamics wird zur Schlüsselsäule der Konzernstrategie

Hyundai präsentierte den Plan auf der CES 2026 im Januar. Atlas soll im Werk Savannah, Georgia, zunächst Teile sequenzieren, ab 2030 komplette Komponenten montieren. Der Konzern besitzt seit 2021 die Mehrheit an Boston Dynamics, hat die Firma für rund eine Milliarde US-Dollar gekauft und nun zur Schlüsselsäule der Konzernstrategie erklärt. Die Investitionsdimension ist beeindruckend: 125,2 Billionen Won in Korea und 26 Milliarden US-Dollar in den USA über vier bis fünf Jahre für Physical AI.

Hinter der Kulisse herrscht Druck. Ehemalige Boston-Dynamics-Mitarbeiter berichten, dass Hyundai die Tochter zu „zehntausenden“ Auslieferungen drängt, während die Fabrik in Waltham aktuell exakt vier Atlas pro Monat schafft. Robert Playter, langjähriger CEO von Boston Dynamics, hat seinen Rückzug angekündigt. Das ist kein Zufall, der Übergang vom Forschungsunternehmen zum Massenfertiger ist eine andere Disziplin.

Die Lücke zwischen Robotik-Marketing und Fertigungsrealität entscheidet, wer 2030 wirklich liefert. Wer als Mittelständler heute Pilotpartner sucht, sollte nicht auf die größten Versprechen achten, sondern auf die nachweisbare Liefertreue.“

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was Hyundai strategisch besser macht als andere

Hyundai nutzt vertikale Integration: Boston Dynamics entwickelt, Hyundai Mobis baut Aktuatoren, Glovis organisiert Logistik, Werke sind Pilotkunden

Trotz der Skalierungsfrage hat Hyundai einen strukturellen Vorteil, den weder Tesla noch Figure haben: vertikale Integration über den gesamten Konzern. Boston Dynamics entwickelt die Plattform, Hyundai Mobis baut die Aktuatoren als automotive-grade Komponenten, Hyundai Glovis übernimmt Logistik und Supply Chain, und die Hyundai-Werke selbst sind Pilotkunden Nummer eins. Die gesamte Atlas-Produktion 2026 ist intern reserviert, für eigene Werke und für Google DeepMind, das die KI-Modelle entwickelt.

Das ist die gleiche Logik wie bei Tesla mit Optimus: Wer Hersteller und Anwender in einer Hand hält, baut den Lern-Feedback-Loop schneller auf. Allerdings hat Tesla aktuell ein vergleichbares Skalierungsproblem. Beide Konzerne kämpfen mit dem gleichen strukturellen Engpass: Aktuatoren und greiffähige Hände sind die Bauteile, die der gesamten Branche fehlen. Schaeffler positioniert sich genau hier als Zulieferer für Strain-Wave-Getriebe, was den Schaeffler-Einstieg in die Humanoid-Branche in einem neuen Licht erscheinen lässt.

Wo deutsche Mittelständler aufpassen sollten

Hyundai startet Atlas-Produktion 2026 intern, externe Käufer erhalten Humanoide erst 2027. Skalierung, nicht Demo, ist das Kernproblem für DACH-Industrie

Hyundai zeigt zwei Lektionen, die für DACH-Industrie relevant sind. Zunächst: Die Skalierung ist das eigentliche Problem, nicht die Demo. Wer Humanoide für 2027 oder 2028 plant, muss heute Lieferverträge unterschreiben, sonst gibt es keine Stückzahlen. Hinzu kommt: Die Atlas-Produktion 2026 ist komplett intern. Externe Käufer kommen frühestens 2027 zum Zug. Mittelständler sollten daher parallel mit mehreren Anbietern sprechen, also Figure AI, Agility, Unitree, Apptronik, um nicht von einer einzigen Lieferkette abhängig zu sein.

Den Markt-Überblick liefert unser Robotik-2026-Report. Wer die Definitionen sortieren will, findet im Robotik-Glossar die wichtigsten Unterscheidungen zwischen Humanoiden, Cobots, AMR und klassischen Industrierobotern. Der konkrete deutsche Einstieg wird im BMW-Leipzig-Pilotbericht beschrieben.

Service-Cluster: Womit Mittelständler jetzt rechnen sollten

Robotik-Investitionen rechtfertigen sich durch Kostenvergleich: RaaS-Stundensätze von zwei Euro gegen deutsche Selbstständigen-Gehälter abwägen

Wer Robotik-Investitionen plant, muss die Wirtschaftlichkeit greifbar machen. Das beginnt bei der Personalrechnung: Unser Ratgeber zum durchschnittlichen Selbstständigen-Gehalt liefert die deutschen Lohn-Benchmarks, gegen die ein RaaS-Stundensatz von zwei Euro gerechnet werden muss. Für die IT-Infrastruktur dahinter lohnt ein Blick in den WordPress-Hosting-Vergleich, der zeigt, welche deutschen Anbieter DSGVO-konforme Edge-Computing-Lösungen bereitstellen. Und wer das KI-Modell hinter der Robotersteuerung verstehen will, findet im LLM-Ratgeber die Marktübersicht zu Vision-Language-Action-Modellen.

Mehr Newshunger?

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