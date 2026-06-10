188 Firmen führt das US-Verteidigungsministerium inzwischen auf seiner sogenannten 1260H-Liste, und seit dem 8. Juni 2026 gehört auch der Humanoid-Hersteller Unitree dazu. Die jährlich aktualisierte Aufstellung benennt chinesische Unternehmen, denen Washington eine Nähe zur Volksbefreiungsarmee unterstellt. Mit Unitree rückt erstmals ein Name nach oben, dessen Roboter auch in deutschen Werkshallen und Forschungslaboren stehen.

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Das Wichtigste in Kürze

Das US-Verteidigungsministerium listet seit dem 8. Juni 2026 insgesamt 188 chinesische Firmen, darunter erstmals den Humanoid-Bauer Unitree.

Neu hinzugekommen sind auch Alibaba, Baidu, der Autohersteller BYD und der Pharmadienstleister WuXi AppTec.

Sanktionen folgen daraus nicht. Ab 30. Juni 2026 darf das Ministerium jedoch keine Verträge mehr mit gelisteten Firmen abschließen.

In der EU entfaltet die Liste keine direkte Rechtswirkung, taugt aber als Frühwarnsignal fürs eigene Lieferketten-Screening.

Warum trifft die Liste ausgerechnet Unitree?

Unitree liefert seit 2025 mehr Humanoide als Tesla und unterbietet Konkurrenten mit Einstiegsmodell G1 ab 13.500 Dollar deutlich im Preis

Unitree aus Hangzhou liefert seit 2025 mehr Humanoide aus als Tesla und drückt die Preise wie kein zweiter Anbieter. Das Einstiegsmodell G1 kostet ab 13.500 US-Dollar, umgerechnet rund 11.700 €, während Boston Dynamics für vergleichbare Maschinen ein Vielfaches verlangt. Genau dieser Preisvorsprung hat die Roboter in europäische Labore und Mittelstandsbetriebe gebracht.

Washington begründet die Listung mit den Eigentümerstrukturen: Mit Alibaba und Tencent zählen zwei ebenfalls gelistete Konzerne zu den Geldgebern, und erst am 1. Juni bestand Unitree die Prüfung für seinen Börsengang in Shanghai. Wie weit der Hersteller in der Branche bereits trägt, zeigen unser Robotik-Überblick 2026 und die Einordnung zum Unitree-Börsengang.

Welche Folgen hat die Listung konkret?

US-Verteidigungsministerium darf ab Juni 2026 nicht direkt mit gelisteten Firmen wie Alibaba und Baidu kontrahieren, ab 2027 auch nicht indirekt

Direkte Strafen löst die 1260H-Listung nicht aus. Die praktische Wirkung steckt im Beschaffungsrecht: Ab dem 30. Juni 2026 darf das US-Verteidigungsministerium keine direkten Verträge mehr mit gelisteten Firmen schließen, ab Juni 2027 fällt auch die indirekte Beschaffung über Zwischenhändler weg. Hinzu kommt der Reputationsschaden. Alibaba und Baidu weisen die Einstufung scharf zurück und kündigen rechtliche Schritte an, ähnlich wie Xiaomi, das sich 2021 erfolgreich von der Liste klagte.

Bereits im Februar tauchte die Aktualisierung kurz im Federal Register auf, bevor das Ministerium sie ohne Begründung zurückzog. Die offizielle Mitteilung des US-Verteidigungsministeriums nennt nun die vollständige Aufstellung.

Die Liste ist ein amerikanisches Beschaffungsinstrument, kein europäisches Einfuhrverbot. Trotzdem sollten deutsche Betriebe mit Unitree-Hardware im Bestand ihre Lieferkette jetzt sauber dokumentieren, bevor Auftraggeber oder Versicherer danach fragen. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was heißt das für deutsche Betriebe mit China-Robotern?

EU-Nutzer dürfen Unitree-Roboter weiterhin betreiben. Problematisch wird es bei öffentlichen Aufträgen und US-Kunden in der Lieferkette

Für Anwender in der EU ändert sich rechtlich zunächst nichts. Wer Unitree-Roboter im Versuchsaufbau oder in der Intralogistik betreibt, darf sie weiter nutzen. Riskanter wird die Lage bei öffentlichen Aufträgen und überall dort, wo US-Kunden in der Lieferkette sitzen oder sicherheitskritische Anwendungen Dual-Use-Fragen aufwerfen.

Sinnvoll ist ein nüchterner Kassensturz: Welche chinesische Hardware steckt überhaupt im Betrieb, und welche Daten verlassen dabei das Haus? Dass China den Takt vorgibt, zeigen Meldungen wie die Großbestellung im Stromnetz oder die Serienfertigung bei AGIBOT. Welche Roboterklasse zu welcher Aufgabe passt, ordnet unser Vergleich der sieben Roboter-Typen ein.

Die Listung verschiebt keine Maschinen aus deutschen Hallen, wohl aber das Risikoprofil im Einkauf. Betriebe, die jetzt eine Bestandsaufnahme ihrer chinesischen Komponenten angehen, ersparen sich später hektische Antworten auf unangenehme Fragen von Kunden, Prüfern oder Versicherern.

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