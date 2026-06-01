OpenAI frischt GPT-5.5 Instant auf und kündigt zugleich das Aus für zwei ältere Modelle an. GPT-4.5 verschwindet aus ChatGPT am 27. Juni 2026, o3 folgt am 26. August 2026.

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Das erst kürzlich veröffentlichte GPT-5.5 Instant bekommt ein Update: Antworten sollen natürlicher, lesbarer und besser strukturiert ausfallen, mit weniger langen Aufzählungen. Für Teams, die feste Modelle in ihre Arbeitsabläufe eingebaut haben, ist aber die Abschaltliste die wichtigere Nachricht.

Das Wichtigste in Kürze

GPT-5.5 Instant erhält ein Update für natürlichere und besser strukturierte Antworten.

Die Canvas-Funktion entfällt aus GPT-5.5 Instant und GPT-5.5 Thinking, Schreib- und Code-Aufgaben laufen künftig über spezielle Blöcke direkt im Chat.

GPT-4.5 wird am 27. Juni 2026 nach 30-tägiger Übergangsfrist abgeschaltet.

o3 folgt am 26. August 2026 nach 90 Tagen, bleibt in der API vorerst verfügbar.

Was bedeutet die Abschaltung für laufende Workflows?

OpenAI stellt o3 und GPT-4.5 ab. Nutzer sollten ihre Prozesse rechtzeitig auf neue Modelle umstellen, bis die automatische Migration greift

Wer o3 oder GPT-4.5 fest in Prozesse, Prompts oder Integrationen eingebunden hat, sollte die Fristen jetzt im Kalender markieren. Bis zur Abschaltung bleiben beide Modelle für zahlende Nutzer über die Modelleinstellungen in ChatGPT erreichbar, danach greift der Wechsel automatisch. GPT-4.5 war in der API ohnehin schon länger eingestellt, weil das Modell im Verhältnis zum Mehrwert zu groß und zu teuer im Betrieb war. Wer die passende Modellwahl für die eigenen Aufgaben sucht, findet die Einordnung in unserem LLMs-Ratgeber.

Modell-Abschaltungen sind für Unternehmen kein Detail am Rande, sondern ein Termin mit Konsequenzen. Wer Prompts auf ein bestimmtes Modell optimiert hat, baut sich ohne Umstellung eine stille Fehlerquelle in den Arbeitsablauf. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wie geht es mit der Canvas-Funktion weiter?

Canvas-Funktion wird durch Blöcke im Chatverlauf ersetzt. Zahlende Nutzer können sie noch über ältere Modelle aufrufen

Die Canvas-Funktion, also der seitliche Bereich für Textbearbeitung und Code-Vorschauen, fällt aus den beiden GPT-5.5-Varianten weg. An ihre Stelle treten spezielle Blöcke direkt im Chatverlauf. Zahlende Nutzer können Canvas übergangsweise noch über ältere Modelle aufrufen, sollten sich aber auf den neuen Weg einstellen. Die vollständige Liste der Änderungen und Fristen führt OpenAI in den offiziellen Release Notes.

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