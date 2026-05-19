Mehr als 40.000 WooCommerce-Shops mit dem Plugin Funnel Builder von FunnelKit laufen seit dieser Woche in eine aktive Skimming-Kampagne. Eine kritische Lücke erlaubt es Angreifern, JavaScript ohne Authentifizierung in jede Checkout-Seite zu injizieren. Wer noch auf einer Version vor 3.15.0.3 läuft, sollte das Backend in den nächsten Minuten öffnen.

Wie funktioniert der Angriff?

Hacker nutzen ungeschützten Checkout-Endpunkt, um sich Schreibzugriff zu verschaffen und Google-Tag-Manager-Code einzuschleusen

Entdeckt hat die Kampagne das niederländische E-Commerce-Security-Unternehmen Sansec. Die Angreifer nutzen einen ungeschützten Checkout-Endpunkt aus, über den sich die globalen Plugin-Einstellungen ohne Login manipulieren lassen. Sobald die Angreifer Schreibzugriff haben, hinterlegen sie einen vermeintlichen Google-Tag-Manager-Eintrag im Plugin-Feld „External Scripts“. Dieser Eintrag wird anschließend auf jeder Checkout-Seite des Shops ausgeliefert.

Der eigentliche Schadcode kommt nachgeladen. Das gefälschte GTM-Skript baut eine WebSocket-Verbindung zu einer Command-and-Control-Domain unter protect-wss[.]com auf und lädt von dort einen Skimmer, der speziell auf das Layout des Opfer-Shops zugeschnitten ist. Das Ziel sind Kreditkartennummern, CVV-Codes, Rechnungsadressen und alle weiteren Daten, die ein Kunde im Checkout eingibt. Sansec hat mindestens einen Fall dokumentiert, in dem das Payload-Skript erfolgreich Kundendaten abgegriffen hat.

Welche Versionen sind betroffen?

FunnelKit-Plugin: Versionen vor 3.15.0.3 anfällig für Skript-Injection-Attacken. Patch seit Mai 2026 verfügbar

Verwundbar sind alle Versionen des Plugins vor 3.15.0.3. Eine offizielle CVE-Kennung gibt es bislang nicht, was die Sichtbarkeit in den üblichen Vulnerability-Feeds einschränkt und Shop-Betreiber leicht im Unklaren lässt. FunnelKit hat den Patch am 15. Mai 2026 freigegeben. In der Versions-Notiz bestätigt der Hersteller: „Wir haben ein Problem identifiziert, das es Angreifern erlaubt hat, Skripte zu injizieren.“

Brisant ist die Häufung der Funnel-Builder-Schwachstellen. Allein in den vergangenen sechs Monaten gab es nach Daten von WPScan eine unauthentifizierte SQL Injection (vor 3.13.1.6), eine Reflected XSS (vor 3.12.0.1) und mehrere authentifizierte XSS-Lücken. Die aktuelle Schwachstelle ist die erste mit dokumentierter aktiver Ausnutzung in der freien Wildbahn.

Wer einen WooCommerce-Shop betreibt, sollte Plugin-Updates nicht mehr als optional behandeln. Das Plugin sitzt direkt im Checkout, und ein Skimmer dort kostet sofort Reputation und Bargeld. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was sollten Shop-Betreiber jetzt tun?

Drei Maßnahmen für WordPress-Sicherheit: Funnel Builder auf 3.15.0.3 aktualisieren, externe Skripte in Checkout-Einstellungen prüfen, Logs auf verdächtige WebSocket-Verbindungen analysieren

Drei Schritte sind aus Sicht der Redaktion jetzt prioritär. Erstens: Im WordPress-Backend auf Funnel Builder 3.15.0.3 aktualisieren, sofort und ohne Staging-Umweg. Zweitens: Unter Einstellungen, Checkout, External Scripts prüfen, ob dort fremde Skript-Tags hinterlegt sind. Drittens: In den Logs der vergangenen vier Wochen nach Aufrufen der Checkout-Seite und parallelen WebSocket-Verbindungen suchen, insbesondere zu unbekannten Domains.

Wer bereits eine Kompromittierung feststellt, sollte zusätzliche Schritte einplanen. Alle Admin-Passwörter rotieren. Sämtliche Salts und Authentifizierungs-Keys in der wp-config.php regenerieren. Die Datenbank auf nicht angeforderte Optionen durchsuchen, vor allem auf Plugin-spezifische Einträge mit verdächtigen Domain-Strings. Und im Worst Case die betroffenen Zahlungs-Dienstleister benachrichtigen, weil die abgeflossenen Kartendaten unter Umständen meldepflichtig sind.

Was sagt der Vorfall über die WordPress-Sicherheitslage 2026?

WP Vanguard-Bericht: Drei von vier kritischen Mai-Schwachstellen waren Authentifizierungs- oder Autorisierungsfehler statt Code-Execution-Bugs

Der Fall reiht sich in ein Muster, das WP Vanguard im Mai-Bericht zusammenfasst. Drei von vier hochkritischen Schwachstellen des Monats waren Authentifizierungs- oder Autorisierungs-Fehler, nicht klassische Code-Execution-Bugs. Hinzu kommen die kritischen Avada-Builder-Lücken in den Versionen 3.15.2 und älter, die mit einer SQL Injection und einem Arbitrary File Read sogar Zugriff auf die wp-config.php erlauben. Auch hier hilft nur die aktuelle Version 3.15.3.

Der Trend lässt sich klar lesen. KI-gestützte Schwachstellenforschung beschleunigt die Distance-to-disclosure dramatisch. Das Burst-Statistics-Leck (CVE-2026-8181) ging in 19 Tagen vom Release des fehlerhaften Codes bis zum Patch. Zwei Jahre zuvor lag ein vergleichbarer Fund 60 bis 180 Tage offen. Für Shop-Betreiber bedeutet das: Die Reaktionszeit wird kürzer, der Aufwand für regelmäßige Updates höher. Wer mehr als eine Handvoll WordPress-Sites verwaltet, sollte automatisierte Vulnerability-Scans wöchentlich gegen die installierten Plugin-Versionen laufen lassen.

Eine solide Hosting-Umgebung mit aktiver Sicherheits-Überwachung reduziert das Risiko spürbar. Wer noch auf einem Provider ohne dedizierten WordPress-Stack hostet, findet im aktuellen WordPress-Hosting-Vergleich eine Übersicht der DACH-Anbieter mit automatisierten Plugin-Updates und Malware-Scans.