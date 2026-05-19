Funnel Builder unter aktiver Skimming-Kampagne: 40.000 WooCommerce-Shops brauchen sofort den Patch
19. Mai 2026
Reading Time: 4 minutes

Funnel Builder unter aktiver Skimming-Kampagne: 40.000 WooCommerce-Shops brauchen sofort den Patch

Michael Dobler

Michael Dobler

 Autor Dr. Web
4.6
(12)

Mehr als 40.000 WooCommerce-Shops mit dem Plugin Funnel Builder von FunnelKit laufen seit dieser Woche in eine aktive Skimming-Kampagne. Eine kritische Lücke erlaubt es Angreifern, JavaScript ohne Authentifizierung in jede Checkout-Seite zu injizieren. Wer noch auf einer Version vor 3.15.0.3 läuft, sollte das Backend in den nächsten Minuten öffnen.

Wie funktioniert der Angriff?

Einkaufswagenmodell mit Kreditkarte und Anhänger
Hacker nutzen ungeschützten Checkout-Endpunkt, um sich Schreibzugriff zu verschaffen und Google-Tag-Manager-Code einzuschleusen

Entdeckt hat die Kampagne das niederländische E-Commerce-Security-Unternehmen Sansec. Die Angreifer nutzen einen ungeschützten Checkout-Endpunkt aus, über den sich die globalen Plugin-Einstellungen ohne Login manipulieren lassen. Sobald die Angreifer Schreibzugriff haben, hinterlegen sie einen vermeintlichen Google-Tag-Manager-Eintrag im Plugin-Feld „External Scripts“. Dieser Eintrag wird anschließend auf jeder Checkout-Seite des Shops ausgeliefert.

Der eigentliche Schadcode kommt nachgeladen. Das gefälschte GTM-Skript baut eine WebSocket-Verbindung zu einer Command-and-Control-Domain unter protect-wss[.]com auf und lädt von dort einen Skimmer, der speziell auf das Layout des Opfer-Shops zugeschnitten ist. Das Ziel sind Kreditkartennummern, CVV-Codes, Rechnungsadressen und alle weiteren Daten, die ein Kunde im Checkout eingibt. Sansec hat mindestens einen Fall dokumentiert, in dem das Payload-Skript erfolgreich Kundendaten abgegriffen hat.

Welche Versionen sind betroffen?

Orangener Trichter mit „Achtung“-Aufkleber und Vorhängeschloss inkl. „Hacker-Stopp“-Schild
FunnelKit-Plugin: Versionen vor 3.15.0.3 anfällig für Skript-Injection-Attacken. Patch seit Mai 2026 verfügbar

Verwundbar sind alle Versionen des Plugins vor 3.15.0.3. Eine offizielle CVE-Kennung gibt es bislang nicht, was die Sichtbarkeit in den üblichen Vulnerability-Feeds einschränkt und Shop-Betreiber leicht im Unklaren lässt. FunnelKit hat den Patch am 15. Mai 2026 freigegeben. In der Versions-Notiz bestätigt der Hersteller: „Wir haben ein Problem identifiziert, das es Angreifern erlaubt hat, Skripte zu injizieren.“

Brisant ist die Häufung der Funnel-Builder-Schwachstellen. Allein in den vergangenen sechs Monaten gab es nach Daten von WPScan eine unauthentifizierte SQL Injection (vor 3.13.1.6), eine Reflected XSS (vor 3.12.0.1) und mehrere authentifizierte XSS-Lücken. Die aktuelle Schwachstelle ist die erste mit dokumentierter aktiver Ausnutzung in der freien Wildbahn.

Wer einen WooCommerce-Shop betreibt, sollte Plugin-Updates nicht mehr als optional behandeln. Das Plugin sitzt direkt im Checkout, und ein Skimmer dort kostet sofort Reputation und Bargeld.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was sollten Shop-Betreiber jetzt tun?

Orangene Mausefalle mit Papierrolle, Aufkleber und Vorhängeschloss auf weißem Grund
Drei Maßnahmen für WordPress-Sicherheit: Funnel Builder auf 3.15.0.3 aktualisieren, externe Skripte in Checkout-Einstellungen prüfen, Logs auf verdächtige WebSocket-Verbindungen analysieren

Drei Schritte sind aus Sicht der Redaktion jetzt prioritär. Erstens: Im WordPress-Backend auf Funnel Builder 3.15.0.3 aktualisieren, sofort und ohne Staging-Umweg. Zweitens: Unter Einstellungen, Checkout, External Scripts prüfen, ob dort fremde Skript-Tags hinterlegt sind. Drittens: In den Logs der vergangenen vier Wochen nach Aufrufen der Checkout-Seite und parallelen WebSocket-Verbindungen suchen, insbesondere zu unbekannten Domains.

Wer bereits eine Kompromittierung feststellt, sollte zusätzliche Schritte einplanen. Alle Admin-Passwörter rotieren. Sämtliche Salts und Authentifizierungs-Keys in der wp-config.php regenerieren. Die Datenbank auf nicht angeforderte Optionen durchsuchen, vor allem auf Plugin-spezifische Einträge mit verdächtigen Domain-Strings. Und im Worst Case die betroffenen Zahlungs-Dienstleister benachrichtigen, weil die abgeflossenen Kartendaten unter Umständen meldepflichtig sind.

Was sagt der Vorfall über die WordPress-Sicherheitslage 2026?

Grüner Trichter mit „PATCH“-Element über kleiner „SPARDOSE“ auf weißem Grund
WP Vanguard-Bericht: Drei von vier kritischen Mai-Schwachstellen waren Authentifizierungs- oder Autorisierungsfehler statt Code-Execution-Bugs

Der Fall reiht sich in ein Muster, das WP Vanguard im Mai-Bericht zusammenfasst. Drei von vier hochkritischen Schwachstellen des Monats waren Authentifizierungs- oder Autorisierungs-Fehler, nicht klassische Code-Execution-Bugs. Hinzu kommen die kritischen Avada-Builder-Lücken in den Versionen 3.15.2 und älter, die mit einer SQL Injection und einem Arbitrary File Read sogar Zugriff auf die wp-config.php erlauben. Auch hier hilft nur die aktuelle Version 3.15.3.

Der Trend lässt sich klar lesen. KI-gestützte Schwachstellenforschung beschleunigt die Distance-to-disclosure dramatisch. Das Burst-Statistics-Leck (CVE-2026-8181) ging in 19 Tagen vom Release des fehlerhaften Codes bis zum Patch. Zwei Jahre zuvor lag ein vergleichbarer Fund 60 bis 180 Tage offen. Für Shop-Betreiber bedeutet das: Die Reaktionszeit wird kürzer, der Aufwand für regelmäßige Updates höher. Wer mehr als eine Handvoll WordPress-Sites verwaltet, sollte automatisierte Vulnerability-Scans wöchentlich gegen die installierten Plugin-Versionen laufen lassen.

Eine solide Hosting-Umgebung mit aktiver Sicherheits-Überwachung reduziert das Risiko spürbar. Wer noch auf einem Provider ohne dedizierten WordPress-Stack hostet, findet im aktuellen WordPress-Hosting-Vergleich eine Übersicht der DACH-Anbieter mit automatisierten Plugin-Updates und Malware-Scans.

 

Jetzt mit Freunden & Kollegen teilen
, ,

Wie hilfreich fanden Sie diese Seite? Schreiben Sie Kritik und Anregungen auch gerne in die Kommentare!

Durchschnittliche Bewertung 4.6 / 5. Anzahl Bewertungen: 12

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Dr. Web Newsletter

Zum Newsletter anmelden

Kommen Sie wie über 6.000 andere Abonnenten in den Genuss des Dr. Web Newsletters. Als Dankeschön für Ihre Anmeldung erhalten Sie das große Dr. Web Icon-Set: 970 Icons im SVG-Format – kostenlos.

Es kam zu einen Fehler. Wahrscheinlich ist das unsere Schuld. Schreiben Sie uns gerne an kontakt@drweb.de
„✓ Bitte prüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie Ihre Anmeldung.“
Das große Dr. Web Icon-Set mit über 970 individuell anpassbaren Icons im SVG Format.