Digitale Verträge: Wann reicht die einfache PDF-Signatur – und wann nicht?

Die Digitalisierung hat längst die Vertragsgestaltung erreicht. Doch während viele Geschäftsführer bereits auf digitale Signaturen setzen, herrscht oft Unsicherheit: Sind diese Unterschriften wirklich rechtssicher? Wann genügt eine einfache PDF-Signatur – und wann benötigen Sie mehr? Dieser Leitfaden verschafft Ihnen Klarheit.

Das Problem: Papierflut kostet Zeit und Geld

Kennen Sie das? Ein dringender Vertrag muss unterzeichnet werden, doch der Geschäftspartner ist auf Geschäftsreise. Also wird das Dokument ausgedruckt, per Kurier versendet, unterschrieben, eingescannt und zurückgeschickt. Tage vergehen, Kosten entstehen, Geschwindigkeit geht verloren. In einer Zeit, in der Unternehmen binnen Stunden reagieren müssen, ist dieser Medienbruch nicht mehr zeitgemäß.

Mittelständische Unternehmen verschwenden durchschnittlich 15 bis 20 Arbeitsstunden pro Woche mit dem Drucken, Versenden und Archivieren von Papierdokumenten. Hinzu kommen Lagerkosten, Platzprobleme und das Risiko, dass wichtige Unterlagen verloren gehen. Die Lösung liegt auf der Hand: digitale Signaturen. Doch die rechtliche Unsicherheit hält viele Entscheider zurück.

Die rechtliche Grundlage: eIDAS-Verordnung schafft Klarheit

Seit Juli 2016 gilt in der gesamten Europäischen Union die eIDAS-Verordnung (electronic IDentification, Authentication and trust Services). Sie regelt verbindlich, welche elektronischen Signaturen rechtlich anerkannt werden und definiert drei Stufen mit unterschiedlichen Sicherheitsniveaus.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat zusätzlich klare Richtlinien veröffentlicht, die deutschen Unternehmen Orientierung geben. Die Kernbotschaft: Elektronische Signaturen sind grundsätzlich rechtsgültig – entscheidend ist jedoch, welche Signaturform für welchen Vertragstyp erforderlich ist.

Die drei Stufen elektronischer Signaturen

1. Einfache elektronische Signatur (EES): Niedrigste Sicherheitsstufe, beispielsweise eine eingescannte Unterschrift oder ein getippter Name. Rechtlich gültig für viele alltägliche Geschäftsvorgänge.

2. Fortgeschrittene elektronische Signatur (FES): Höhere Sicherheit durch eindeutige Zuordnung zum Unterzeichner und Erkennung nachträglicher Änderungen.

3. Qualifizierte elektronische Signatur (QES): Höchste Sicherheitsstufe, rechtlich gleichgestellt mit handschriftlicher Unterschrift. Basiert auf qualifizierten Zertifikaten und spezieller Hardware.

Wann reicht die einfache PDF-Signatur aus?

Die gute Nachricht zuerst: Für den Großteil Ihrer täglichen Geschäftsvorgänge genügt die einfache elektronische Signatur vollkommen. Der deutsche Gesetzgeber folgt dem Grundsatz der Formfreiheit – solange keine ausdrückliche Schriftform vorgeschrieben ist, können Verträge auch mündlich oder eben elektronisch geschlossen werden.

Typische Anwendungsfälle für einfache PDF-Signaturen:

Allgemeine Geschäftskorrespondenz: Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen lassen sich problemlos mit einfachen elektronischen Signaturen versehen. Tools wie PDFinity ermöglichen es Ihnen, PDFs online zu unterschreiben, ohne Software installieren zu müssen – direkt im Browser, auf jedem Gerät.

Interne Freigabeprozesse: Urlaubsanträge, Reisekostenabrechnungen, interne Projektfreigaben oder Bestellanforderungen benötigen keine qualifizierte Signatur. Hier steht die Prozesseffizienz im Vordergrund, nicht die forensische Beweiskraft.

Nichtförmliche Verträge: Dienstleistungsverträge, Wartungsverträge, Lizenzvereinbarungen oder Geheimhaltungserklärungen (NDAs) sind in der Regel formfrei. Eine einfache elektronische Signatur genügt, um die Willensbekundung festzuhalten.

Bestellungen und Lieferantenverträge: Der klassische Einkauf kommt ohne Schriftformerfordernis aus. Rahmenverträge, Einzelbestellungen und Liefervereinbarungen lassen sich digital und rechtssicher abwickeln.

Marketingvereinbarungen: Influencer-Kooperationen, Werbeaufträge, Social-Media-Freigaben oder Content-Lizenzen benötigen keine qualifizierte Signatur. Hier zählt die schnelle Umsetzung.

Praxis-Tipp: Achten Sie darauf, dass E-Mails mit der Bestätigung der Vertragsannahme archiviert werden. Im Streitfall dient die digitale Kommunikationskette als zusätzlicher Beleg dafür, dass beide Parteien dem Vertragsschluss zugestimmt haben.

Wann reicht die einfache Signatur NICHT aus?

Nun zur anderen Seite der Medaille: Es gibt Verträge, bei denen der Gesetzgeber explizit die Schriftform vorschreibt. Hier ist Vorsicht geboten, denn bei Nichteinhaltung droht im schlimmsten Fall die Nichtigkeit des gesamten Vertrags.

Vertragstypen mit gesetzlichem Schriftformerfordernis:

Arbeitsverträge und Kündigungen: Das Nachweisgesetz verlangt für Arbeitsverträge die Schriftform. Kündigungen müssen gemäß § 623 BGB schriftlich erfolgen – hier ist zwingend eine qualifizierte elektronische Signatur oder die handschriftliche Unterschrift erforderlich. Eine einfache PDF-Signatur genügt nicht.

Bürgschaften: Gemäß § 766 BGB bedarf die Bürgschaftserklärung der Schriftform. Ohne qualifizierte elektronische Signatur ist sie unwirksam. Das dient dem Schutz des Bürgen, der sich der Tragweite seiner Verpflichtung bewusst sein soll.

Mietverträge über längere Laufzeiten: Mietverträge über Wohnraum, die für länger als ein Jahr geschlossen werden, erfordern Schriftform. Wird diese nicht eingehalten, gilt der Vertrag als auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Verbraucherdarlehensverträge: Hier schreibt das Gesetz die Schriftform zum Schutz des Verbrauchers vor. Die Bank muss dem Darlehensnehmer den Vertrag in Textform zur Verfügung stellen, doch für die Wirksamkeit ist die Schriftform erforderlich.

Grundstücksgeschäfte: Kaufverträge über Immobilien müssen notariell beurkundet werden – eine elektronische Signatur, egal welcher Stufe, reicht hier nicht aus. Die persönliche Anwesenheit beim Notar ist zwingend.

Gesellschaftsverträge und Handelsregistereintragungen: GmbH-Gründungen, Änderungen des Gesellschaftsvertrags oder Handelsregistereintragungen erfordern notarielle Beurkundung oder zumindest die qualifizierte elektronische Signatur.

Achtung: Wenn Sie unsicher sind, ob für einen bestimmten Vertrag die Schriftform erforderlich ist, konsultieren Sie einen Rechtsanwalt. Die Unwirksamkeit eines Vertrags kann erhebliche finanzielle Folgen haben – besser einmal mehr absichern als zu wenig.

Der Praxistest: Was macht eine gute Signaturlösung aus?

Für den Unternehmensalltag benötigen Sie eine Lösung, die schnell, sicher und benutzerfreundlich ist. Mitarbeiter müssen ohne lange Einarbeitung damit arbeiten können, und die Integration in bestehende Workflows sollte reibungslos funktionieren.

Anforderungen an ein professionelles Tool:

Browserbasiert und plattformunabhängig: Moderne Tools funktionieren direkt im Browser, ohne Installation. Sie greifen vom Desktop, Tablet oder Smartphone darauf zu – unabhängig vom Betriebssystem.

Mehrere Signaturoptionen: Ob Sie Ihre Unterschrift mit der Maus zeichnen, ein Bild hochladen oder eine getippte Signatur verwenden – Flexibilität ist entscheidend. Mit PDFinity können Sie PDFs unterschreiben, ohne das Dokument ausdrucken zu müssen. Die Plattform bietet alle gängigen Signiermöglichkeiten und ist dabei intuitiv bedienbar.

Sicherheit und Datenschutz: Verschlüsselte Übertragung und automatische Löschung nach der Verarbeitung sind Pflicht. Ihre Vertragsdokumente enthalten sensible Informationen – der Anbieter muss DSGVO-konform arbeiten.

Schnelligkeit: In Sekunden hochladen, unterschreiben, herunterladen – so sollte der Prozess ablaufen. Zeitaufwendige Authentifizierungsverfahren sind bei einfachen Signaturen kontraproduktiv.

Integration und Teilbarkeit: Das signierte Dokument muss sich direkt aus der Plattform heraus versenden lassen. Idealerweise mit einem Klick per E-Mail oder über Cloud-Speicher.

Die Implementierung im Unternehmen

Die Einführung digitaler Signaturen scheitert selten an der Technik – meist ist es die fehlende Akzeptanz bei Mitarbeitern und Geschäftspartnern. Hier einige bewährte Strategien:

Schulung und Kommunikation: Erklären Sie Ihrem Team, warum digitale Signaturen eingeführt werden und welche Vorteile sie bringen. Zeigen Sie die Zeitersparnis anhand konkreter Beispiele auf.

Schrittweise Einführung: Beginnen Sie mit internen Prozessen, bevor Sie externe Partner einbeziehen. So sammeln Sie Erfahrungen und können Ihre Abläufe optimieren.

Rechtliche Dokumentation: Halten Sie fest, für welche Vertragstypen Sie einfache Signaturen verwenden und wann Sie auf qualifizierte Signaturen oder handschriftliche Unterschriften setzen. Diese interne Richtlinie schützt vor Fehlern.

Archivierung nicht vergessen: Digitale Verträge müssen revisionssicher archiviert werden. Sorgen Sie für ein System, das den GoBD-Anforderungen entspricht.

Checkliste: Welche Signatur für welchen Vertrag?

✓ Einfache elektronische Signatur (EES) ausreichend: Angebote, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Lieferscheine, interne Freigaben, NDAs, Dienstleistungsverträge, Wartungsverträge, Bestellungen, Marketingvereinbarungen

✗ Qualifizierte elektronische Signatur (QES) oder handschriftlich erforderlich: Arbeitsverträge, Kündigungen, Bürgschaften, Mietverträge über ein Jahr, Verbraucherdarlehen, Gesellschaftsverträge, Handelsregistereintragungen

✗ Notarielle Beurkundung zwingend: Grundstücksgeschäfte, Immobilienkaufverträge, GmbH-Gründungen (je nach Art der Änderung)

Fazit: Digitalisierung ja – aber mit Augenmaß

Die einfache PDF-Signatur ist für die überwiegende Mehrheit Ihrer Geschäftsvorgänge absolut ausreichend und rechtssicher. Sie spart Zeit, reduziert Kosten und beschleunigt Ihre Prozesse erheblich. Tools wie PDFinity machen die Umsetzung kinderleicht – ohne Installation, ohne Vorkenntnisse, einfach im Browser.

Dennoch gilt: Kennen Sie die Grenzen. Arbeitsverträge, Bürgschaften und andere Verträge mit gesetzlichem Schriftformerfordernis benötigen entweder eine qualifizierte elektronische Signatur oder die klassische handschriftliche Unterschrift. Wer hier unsicher ist, holt sich rechtlichen Rat.

Die Digitalisierung Ihrer Vertragsabwicklung ist kein Hexenwerk – sie erfordert lediglich ein grundlegendes Verständnis der rechtlichen Rahmenbedingungen. Mit diesem Wissen ausgestattet, steht einer effizienten, papierlosen Zukunft nichts mehr im Wege. Ihre Mitarbeiter werden es Ihnen danken, Ihre Geschäftspartner die Schnelligkeit schätzen und Ihr Unternehmen profitiert von schlankeren Prozessen.

Beginnen Sie heute mit der Digitalisierung Ihrer Vertragsabwicklung – Sie werden sich fragen, warum Sie nicht schon früher damit angefangen haben.