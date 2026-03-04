Dedicated Server oder Terminal Server: Was passt zu Ihnen?

Beide stehen im Rechenzentrum, beide kosten Geld, und beide nennen sich „Server“. Trotzdem lösen sie völlig verschiedene Probleme.

Der Dedicated Server und der Terminal Server tauchen in Gesprächen über Unternehmens-IT regelmäßig im gleichen Atemzug auf. Dabei bedienen sie grundlegend unterschiedliche Anforderungen. Wer den falschen Servertyp wählt, zahlt entweder für Kapazitäten, die er nie braucht, oder baut eine Infrastruktur auf, die von Anfang an für den falschen Zweck konstruiert ist.

Das Wichtigste in Kürze

Ein Dedicated Server ist ein physischer Server, den ausschließlich ein Kunde nutzt. Die gesamte Hardware gehört Ihnen allein.

Ein Terminal Server stellt mehreren Nutzern gleichzeitig eine zentrale Windows-Arbeitsumgebung bereit. Jeder Mitarbeiter arbeitet remote auf demselben Server.

Dedicated Server eignen sich für Hosting, Datenbanken, Applikationen und Workloads mit hohem Ressourcenbedarf.

Terminal Server sind dann richtig, wenn Mitarbeiter ortsunabhängig mit einer einheitlichen Softwareumgebung arbeiten sollen.

Die Wahl zwischen Dedicated Server und Terminal Server ist keine rein technische Frage. Sie spiegelt wider, wie ein Unternehmen arbeitet und wachsen will.

Was ist ein Dedicated Server, und was macht ihn besonders?

Hinter dem Begriff steckt ein einfaches Prinzip: Ein physischer Server im Rechenzentrum wird vollständig für einen einzigen Kunden reserviert. Kein anderes Unternehmen teilt die CPU, den RAM oder die Festplatten mit Ihnen. Sie bestellen die Hardware, der Anbieter stellt sie bereit, und Sie konfigurieren das System nach Ihren Vorstellungen.

Das unterscheidet einen Dedicated Server grundlegend von einem virtuellen Server (VPS oder Cloud-Instanz). Bei virtuellen Lösungen läuft Ihr System auf einer gemeinsamen physischen Maschine, auf der mehrere Kunden gleichzeitig gehostet werden. Diese Ressourcenteilung ist in den meisten Alltagssituationen problemlos. Bei rechenintensiven Workloads, hohem Datendurchsatz oder strengen Compliance-Anforderungen macht sie sich jedoch bemerkbar.

Ein Dedicated Server stellt die gesamte Hardware exklusiv bereit: keine geteilten Ressourcen, keine Nachbarmieter, volle Kontrolle über Betriebssystem und Konfiguration.

Ein Dedicated Server liefert vorhersehbare Performance: Niemand bremst Ihre Anwendungen, weil der Nachbarmieter gerade einen Lastpeak hat. Sie haben Root-Zugriff, volle Kontrolle über das Betriebssystem und können die Hardware nach Ihren Anforderungen konfigurieren. Typische Einsatzszenarien sind Webhosting mit hohem Traffic, Datenbankbetrieb, Gaming-Server, E-Commerce-Plattformen oder spezialisierte Geschäftsanwendungen.

Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Terminal Server?

Der Begriff ist historisch gewachsen. Die Entwicklung der Terminal Server begann 1996 mit der Windows NT 4.0 Terminal Server Edition. Zum ersten Mal konnten mehrere Nutzer gleichzeitig auf Anwendungen zugreifen, die zentral auf einem Server liefen. Die zugrundeliegende Idee blieb seither dieselbe.

Auf einem Terminal Server arbeiten mehrere Mitarbeiter gleichzeitig in eigenen Sitzungen. Die gesamte Rechenleistung kommt vom Server, das Endgerät zeigt nur den Bildschirminhalt.

Heute spricht Microsoft offiziell von Remote Desktop Services (RDS). Ein Terminal Server ist ein Windows-Server, auf dem mehrere Benutzer gleichzeitig aktive Sitzungen betreiben. Jeder Mitarbeiter verbindet sich über das Netzwerk oder das Internet, sieht seinen eigenen Windows-Desktop und arbeitet mit den Anwendungen, die zentral auf dem Server installiert sind. Die Rechenleistung kommt vollständig vom Server. Das Endgerät des Mitarbeiters braucht daher keine leistungsstarke Hardware.

Ein Terminal Server ermöglicht mehreren Benutzern den gleichzeitigen Zugriff auf eine zentrale Serverumgebung, die Anwendungen und Desktops ausführt. Dabei übernimmt der Server die gesamte Rechenleistung und Datenspeicherung, während die Benutzer über Remote-Verbindungen darauf zugreifen. Auf ihren lokalen Geräten wird lediglich der Bildschirminhalt des Servers angezeigt.

Für Unternehmen, die standortübergreifend mit einer einheitlichen Softwareumgebung arbeiten, ist das ein erheblicher Vorteil. Updates, Sicherheits-Patches und neue Anwendungsversionen spielen Sie einmal auf dem Server ein, nicht auf jedem einzelnen Arbeitsplatzrechner.

Lesetipps

FULL Setup Install and Configure Remote Desktop Services RDS Windows Server 2025 (Terminal Server)

Watch this video on YouTube Wer einen Terminal Server mit Windows Server 2025 neu aufsetzt, kommt an der RDS-CAL-Konfiguration nicht vorbei. Dieses Video führt Schritt für Schritt durch die vollständige Einrichtung der Remote Desktop Services, inklusive Lizenzserver-Setup und CAL-Aktivierung.

Wo liegt der entscheidende Unterschied zwischen beiden?

Auf den ersten Blick klingt ein Terminal Server wie ein Dedicated Server, auf dem zufällig viele Nutzer arbeiten. Der Unterschied liegt tiefer. Ein Dedicated Server ist eine Infrastrukturkomponente. Er liefert Rechenleistung, Speicherplatz und Netzwerkanbindung. Was darauf läuft, entscheiden Sie. Das kann ein Webserver sein, eine Datenbank, ein Mailserver oder auch, ja, ein Terminal Server.

Dedicated Server vs. Terminal Server Zwei Server-Konzepte, zwei völlig verschiedene Einsatzzwecke – der direkte Vergleich für Entscheider Dedicated Server Exklusive Hardware • Volle Kontrolle Primärer Zweck Hosting, Datenbanken, rechenintensive Anwendungen

Nutzerzugriff Typisch 1 Administrator, exklusive Ressourcen

Betriebssystem Windows oder Linux – frei wählbar

Lizenzierung Server-OS-Lizenz, keine RDS-CALs erforderlich

Skalierung Hardware-Upgrade oder Wechsel auf neuen Server Ideal für Webshops, Datenbanken, APIs, Gaming-Server und Applikationen mit hohem Ressourcenbedarf Webshops, Datenbanken, APIs, Gaming-Server und Applikationen mit hohem Ressourcenbedarf Terminal Server Zentrale Umgebung • Parallele Sitzungen Primärer Zweck Zentraler Arbeitsplatz für viele Mitarbeiter

Nutzerzugriff Viele parallele Nutzersitzungen gleichzeitig

Betriebssystem Windows Server zwingend erforderlich

Lizenzierung Windows Server + RDS-CAL je Nutzer oder Gerät

Skalierung Mehr RAM / CPU oder zusätzliche Server Ideal für Dezentrale Teams, Homeoffice, ERP- und Buchhaltungssysteme mit einheitlicher Softwareumgebung Dezentrale Teams, Homeoffice, ERP- und Buchhaltungssysteme mit einheitlicher Softwareumgebung Direktvergleich nach Kriterium Exklusiv für Sie Hardware Geteilt (Multi-Session) Windows oder Linux Betriebssystem Windows Server Pflicht OS-Lizenz genügt Lizenzkosten + RDS-CAL je Nutzer Hoch – kein Overhead Performance Nutzerabhängig Webshop, DB, API Typischer Einsatz ERP, Homeoffice, Remote Hoch (Root-Zugriff) Kontrolle Zentral, einheitlich

Ein Terminal Server ist dagegen eine Nutzungsform, keine Hardwarekategorie. Der Begriff beschreibt, wie Menschen mit einem Server interagieren. Mehrere Personen arbeiten gleichzeitig in parallelen Sitzungen auf derselben Maschine. Das setzt eine bestimmte Windows-Server-Lizenz mit aktivierten Remote Desktop Services voraus, außerdem zusätzliche RDS-CALs (Client Access Licenses) für jeden Nutzer.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Unterschiede zusammen:

Merkmal Dedicated Server Terminal Server (RDS) Primärer Zweck Hosting, Daten, Applikationen Zentraler Arbeitsplatz für Mitarbeiter Nutzer gleichzeitig Typisch 1 Administrator Viele parallele Nutzersitzungen Betriebssystem Windows oder Linux, frei wählbar Windows Server (Pflicht) Lizenzierung Server-OS-Lizenz Windows Server + RDS-CALs je Nutzer Endgerät-Anforderungen Je nach Verwendung Thin Client oder einfaches Gerät reicht Typische Anwendung Webserver, DB, E-Commerce Buchhaltung, ERP, Homeoffice Datenhaltung Zentralisiert auf Server Zentralisiert auf Server Skalierung Hardware-Upgrade oder neuer Server Mehr RAM/CPU oder zusätzliche Server



Der Knackpunkt liegt im Lizenzmodell. Wer einen Terminal Server ohne korrekte RDS-CALs betreibt, verstößt gegen Microsofts Lizenzbedingungen. Dieser Punkt wird bei der Planung regelmäßig unterschätzt.

Ein Dedicated Server ist wie ein gemietetes Büro. Ein Terminal Server ist wie ein Großraumbüro, in dem alle gleichzeitig schreiben, ohne sich in die Quere zu kommen – vorausgesetzt, die Planung stimmt.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wann lohnt sich ein Dedicated Server für Ihr Unternehmen?

Die Entscheidung fällt leichter, sobald Sie konkret formulieren, was auf dem Server laufen soll. Ein Dedicated Server ist dann die richtige Wahl, wenn eine Anwendung die gesamten Serverressourcen beansprucht oder beanspruchen könnte. Datenbanken mit großen Schreiblasten, hochfrequentierte Webshops, Rendering-Jobs oder KI-gestützte Anwendungen profitieren von der exklusiven Hardwarezuteilung.

Sicherheitsanforderungen spielen ebenfalls eine Rolle. Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, der Finanzbranche oder mit strengen internen Compliance-Regeln bevorzugen dedizierte Hardware, weil sie nachweisen können, dass keine anderen Mandanten Zugriff auf dieselbe physische Maschine haben. Das ist bei virtuellen Instanzen in der Theorie auch gegeben, aber rechtlich und nachweistechnisch aufwendiger.

Einen guten Einstieg für Unternehmen, die diese Infrastruktur ohne langen Vorlauf aufbauen möchten, bieten spezialisierte Anbieter. Dedicated Server mieten ist dort unkompliziert möglich, mit klar definierten Hardware-Konfigurationen und ohne langfristige Vertragsbindung. Die Skalierbarkeit bleibt dabei erhalten: Steigen die Anforderungen, lässt sich auf leistungsfähigere Hardware wechseln.

Shared vs VPS vs Dedicated Hosting Explained | Best Hosting for Your Website

Watch this video on YouTube Shared Hosting, VPS oder Dedicated Server: Welches Hosting-Modell für Ihre Website passt, hängt von Traffic, Sicherheitsanforderungen und dem geplanten Wachstum Ihres Unternehmens ab.

Für wen ist ein Dedicated Server konkret geeignet?

Dedicated Server machen Sinn für Unternehmen, die eine eigene Webanwendung mit schwankenden, aber potentiell hohen Lasten betreiben. Ebenso für Firmen, die eine Datenbankinfrastruktur aufbauen, die nicht mit anderen Mietern auf demselben physischen Host konkurrieren darf. Game-Server-Betreiber, Medienunternehmen mit großen Datei-Beständen und Unternehmen, die eigene APIs für Geschäftspartner betreiben, zählen ebenfalls zur Kernzielgruppe.

Dedicated Server und Terminal Server unterscheiden sich nicht nur technisch, sondern auch in der Kostenstruktur: Hardware, Lizenzen und Betrieb müssen gemeinsam bewertet werden.

Wann ist der Terminal Server die richtige Wahl?

Der klassische Anwendungsfall ist das dezentrale Team. Mitarbeiter arbeiten von verschiedenen Standorten, mit verschiedenen Endgeräten, aber alle sollen dieselbe Softwareumgebung vor sich haben. Auf einem Terminal Server installieren Sie die ERP-Lösung, die Buchhaltungssoftware oder das Branchenprogramm einmalig. Jeder Nutzer verbindet sich per Remote Desktop Protocol (RDP) und arbeitet sofort in der bekannten Umgebung weiter.

Das reduziert den Administrationsaufwand erheblich. Statt Software-Rollouts auf zwanzig Rechnern zu koordinieren, verwalten Sie eine einzige Serverinstanz. Updates, Lizenzen und Sicherheitsrichtlinien setzen Sie zentral durch. Für Unternehmen mit eingeschränkten IT-Ressourcen ist das oft der ausschlaggebende Vorteil.

Gerade in Zeiten steigender Anforderungen an Datenschutz, Performance und Kostenkontrolle bleibt der Einsatz von RDS eine äußerst sinnvolle Entscheidung. Branchen, in denen Daten ausschließlich auf unternehmenseigenen Systemen verbleiben dürfen, schätzen Terminal Server, weil die Daten niemals das Rechenzentrum verlassen. Das Endgerät des Mitarbeiters speichert nichts. Geht ein Laptop verloren, sind keine Unternehmensdaten in Gefahr.

Was Entscheider zum Thema Lizenzierung wissen müssen

Die Lizenzierung erfolgt nach Cores, mit erforderlichen CALs für Nutzer, Geräte und Terminalserver. Das bedeutet in der Praxis: Sie brauchen eine Windows Server-Lizenz, eine RDS-CAL für jeden Nutzer, der sich verbindet, sowie eine korrekt lizenzierte Version jeder Applikation, die im Multi-User-Betrieb läuft. Nicht jede Software ist für den Betrieb auf einem Terminal Server freigegeben. Prüfen Sie die Lizenzbestimmungen Ihrer eingesetzten Programme, bevor Sie die Infrastruktur aufbauen.

Die RDS-CAL-Lizenzierung ist beim Terminal Server ein unterschätzter Kostenfaktor: Für jeden Nutzer oder jedes Gerät fällt eine separate Zugangslizenz an, die bei wachsenden Teams schnell ins Gewicht fällt.

Was kostet das, und was sollten Sie bei der Auswahl beachten?

Die Kostenstrukturen beider Konzepte unterscheiden sich stark. Ein Dedicated Server hat meist niedrigere Softwarelizenzkosten, sofern Sie Linux als Betriebssystem nutzen. Die Hardwarekosten fallen monatlich als Miete an oder einmalig beim Eigenbetrieb im Rechenzentrum (Colocation). Ein Terminal Server unter Windows zieht dagegen Lizenzkosten für Windows Server selbst und für jede RDS-CAL nach sich. Bei zehn Nutzern ist das ein überschaubarer Betrag. Bei fünfzig Nutzern wird es spürbar.

Hinzu kommt ein Punkt, der aktuell strategisch bedeutsam ist: Microsoft hat eine umfassende globale Preiserhöhung für seine kommerziellen Abonnements angekündigt, die ab dem 01. Juli 2026 wirksam wird. Wer jetzt plant, sollte diese Entwicklung in die mittelfristige Kostenkalkulation einbeziehen.

Windows Server 2025 bringt eine verlängerte Unterstützung für Microsoft 365 Apps bis Oktober 2029. Diese unerwartete Wende gibt Unternehmen eine Atempause. Wer auf Terminal Server mit RDS setzt, hat also noch mehrere Jahre Planungssicherheit, solange er auf Windows Server 2025 aktualisiert. Microsoft sieht Azure Virtual Desktop (AVD) als den legitimen Nachfolger für klassische Terminalserver-Umgebungen. Das ist eine mittelfristige Warnung, keine unmittelbare Handlungsaufforderung.

Die häufigsten Fehler bei der Serverauswahl

Unternehmen kaufen oder mieten zu oft zu viel oder zu wenig. Wer einen Dedicated Server für zehn parallele Remote-Desktop-Nutzer plant, reinvestiert in Hardware, die sinnvoller in die Lizenzstruktur eines Terminal Servers geflossen wäre. Umgekehrt bremst ein überlasteter Terminal Server produktive Mitarbeiter täglich aus.

Ein weiterer Fehler ist die Vernachlässigung des Netzwerks. Beide Servertypen benötigen eine stabile, performante Anbindung. Latenz ist auf einem Terminal Server besonders spürbar, weil jede Tastatureingabe und jede Mausbewegung über das Netzwerk übertragen wird. Internetzugänge unter 50 Mbit/s je Nutzer können die Erfahrung trotz leistungsstarker Serverhardware erheblich verschlechtern.

Glossar: 12 wichtige Fachbegriffe zu Dedicated Server und Terminal Server

CAL (Client Access License)

CAL bezeichnet eine Zugangslizenz, die Microsoft für den Zugriff auf Windows-Serverdienste verlangt. Beim Terminal Server benötigen Sie zusätzlich RDS-CALs für jeden Benutzer oder jedes Gerät, das sich mit dem Server verbindet. Ohne korrekte CALs ist der Betrieb lizenzrechtlich nicht konform.

Colocation

Colocation (kurz: Colo) beschreibt das Aufstellen eigener Server-Hardware in einem fremden Rechenzentrum. Das Unternehmen besitzt die Hardware, mietet aber Stellfläche, Strom und Netzwerkanbindung. Relevant für Unternehmen, die maximale Kontrolle über ihre Hardware behalten wollen.

Dedicated Server

Ein Dedicated Server ist ein physischer Server, der exklusiv einem einzigen Kunden zugewiesen wird. Im Gegensatz zu virtuellen Servern teilen sich keine weiteren Nutzer die Hardware. Das garantiert vorhersehbare Performance und vollständige Datentrennung.

RDP (Remote Desktop Protocol)

RDP ist das von Microsoft entwickelte Netzwerkprotokoll, über das ein Client sich mit einem Remote Desktop Server verbindet. RDP überträgt Bildschirminhalte vom Server zum Client und Eingaben (Tastatur, Maus) vom Client zum Server. Aktuelle Versionen bieten Verschlüsselung, Audio-Weiterleitung und Druckerintegration.

RDS (Remote Desktop Services)

RDS ist die offizielle Microsoft-Bezeichnung für Terminal Services seit Windows Server 2008 R2. RDS umfasst alle Komponenten, die mehrere gleichzeitige Nutzersitzungen auf einem Windows-Server ermöglichen. Der Begriff Terminal Server wird umgangssprachlich weiterhin verwendet.

Root-Zugriff bezeichnet die vollständige administrative Kontrolle über ein Linux-System (analog: Administrator-Rechte unter Windows). Beim Dedicated Server erhalten Kunden üblicherweise Root-Zugriff und können das Betriebssystem, installierten Software-Stack und Sicherheitskonfigurationen frei gestalten.

RDS-CAL (Remote Desktop Services Client Access License)

Eine RDS-CAL ist die spezifische Zugangslizenz für Terminal-Server-Nutzung. Microsoft unterscheidet zwischen User-CAL (pro Benutzer, geräteunabhängig) und Device-CAL (pro Endgerät, benutzerunabhängig). Die Wahl zwischen beiden Varianten hängt davon ab, ob Mitarbeiter an mehreren Geräten oder auf einem festen Gerät arbeiten.

Thin Client

Ein Thin Client ist ein abgespecktes Endgerät ohne eigene Festplatte und mit minimaler Rechenleistung. Thin Clients wurden entwickelt, um ausschließlich Terminal-Server-Verbindungen herzustellen. Sie sind günstiger in der Anschaffung, wartungsärmer und deutlich länger nutzbar als vollwertige PCs.

VPS (Virtual Private Server)

Ein VPS ist eine virtualisierte Serverinstanz auf einer gemeinsam genutzten physischen Maschine. Im Gegensatz zum Dedicated Server teilen mehrere Kunden die zugrundeliegende Hardware. VPS-Lösungen sind günstiger, bieten aber weniger Ressourcengarantien als dedizierte Hardware.

Hypervisor

Ein Hypervisor ist eine Softwareschicht, die auf einem physischen Server mehrere virtuelle Maschinen gleichzeitig betreibt. Typische Hypervisoren sind VMware ESXi, Microsoft Hyper-V und KVM. Dedicated Server laufen ohne Hypervisor direkt auf der Hardware (Bare Metal), was maximale Performance bringt.

Azure Virtual Desktop (AVD)

Azure Virtual Desktop ist Microsofts Cloud-basierter Nachfolger für klassische Terminal-Server-Umgebungen. AVD stellt virtualisierte Desktops und Anwendungen als Clouddienst bereit. Dabei reicht ein Windows-Image für mehrere parallele Anwendersitzungen. Microsoft positioniert AVD als strategische Weiterentwicklung von RDS.

Bare Metal

Bare Metal bezeichnet Server, auf denen das Betriebssystem direkt auf der physischen Hardware läuft, ohne zwischengeschaltete Virtualisierungsschicht. Dedicated Server werden häufig als Bare-Metal-Server angeboten. Das maximiert die Performance und eliminiert den Overhead einer Virtualisierungsebene.

FAQ zu Dedicated Server und Terminal Server

Häufige Fragen zu Dedicated Server und Terminal Server: Von Lizenzkosten über Ausfallsicherheit bis zur richtigen Hardwareplanung für KMU.

Kann ich auf einem Dedicated Server auch einen Terminal Server betreiben? Ja, das ist technisch möglich und in der Praxis ein häufiges Szenario. Sie mieten einen Dedicated Server, installieren Windows Server mit aktivierten Remote Desktop Services und erteilen Ihren Mitarbeitern Zugriff. Der Dedicated Server liefert dann die Hardware-Basis für den Terminal-Server-Betrieb. Achten Sie in diesem Fall auf ausreichend RAM, da jede Nutzersitzung zusätzlichen Arbeitsspeicher belegt. Wie viele Nutzer kann ein Terminal Server gleichzeitig bedienen? Das hängt von der Hardware und den Anwendungen ab. Als Faustregel gilt: Für Office-Anwendungen und ERP-Systeme planen Administratoren 2 bis 4 GB RAM je gleichzeitiger Nutzersitzung ein, zuzüglich Betriebssystem-Overhead. Ein Server mit 64 GB RAM kann realistisch 12 bis 20 parallele Nutzer versorgen. Grafikintensive Anwendungen oder CAD-Programme erhöhen den Bedarf deutlich. Brauche ich für einen Dedicated Server zwingend Linux-Kenntnisse? Nein, Dedicated Server lassen sich auch mit Windows Server betreiben. Viele Anbieter stellen vorgefertigte Images bereit, mit denen sich ein Windows-Server in wenigen Minuten aufsetzen lässt. Linux bietet jedoch Vorteile bei Lizenzkosten und Flexibilität. Grundlegende Kenntnisse in der Serverkonfiguration sollten in beiden Fällen vorhanden sein oder durch einen Dienstleister abgedeckt werden. Ist ein Terminal Server sicher für den Einsatz über das Internet? Mit den richtigen Schutzmaßnahmen ja. Dazu gehören mindestens: ein VPN-Tunnel statt direktem RDP-Zugriff aus dem Internet, Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle Nutzerkonten, regelmäßige Sicherheits-Updates und die Konfiguration eines Remote Desktop Gateways. Direktes RDP auf Port 3389 ins Internet freizuschalten ist ein bekanntes Angriffsziel und sollte grundsätzlich vermieden werden. Macht ein Terminal Server Mitarbeiter-Laptops überflüssig? Nicht zwangsläufig. Thin Clients sind eine Alternative für stationäre Arbeitsplätze, aber viele Unternehmen behalten Laptops für mobiles Arbeiten ohne Internetverbindung. Der Terminal Server deckt den vernetzten Arbeitsteil ab. Für Offline-Szenarien, lokale Dateien oder Präsentationen auf Kundenveranstaltungen bleiben leistungsfähige Endgeräte sinnvoll. Was passiert, wenn der Terminal Server ausfällt? Alle Nutzersitzungen enden sofort. Das ist das zentrale Risiko der zentralisierten Infrastruktur. Professionelle Setups setzen daher auf redundante Server, automatische Failover-Mechanismen und regelmäßige Backups. Einzelne Mitarbeiter können bei einem Terminal-Server-Ausfall nicht mehr arbeiten, solange kein Fallback-System bereitsteht. Planen Sie diese Redundanz von Anfang an ein.

Quelle

IT-Administrator Magazin – Azure Virtual Desktop als Terminalserver-Alternative – https://www.it-administrator.de/AVD-als-Terminalserver-Alternative – besucht am 04.03.2026