Was zum Teufel ist eigentlich Frontend? Endlich Klartext für Nicht-Techniker

Ihr Kumpel vom Fußballverein hat Ihnen geraten, auf das „Frontend“ Ihrer Website zu achten. Und Sie haben nur Bahnhof verstanden? Willkommen im Club.

Das Wichtigste in Kürze

Das Frontend ist alles, was Ihre Kunden auf der Website sehen und anklicken können: Design, Texte, Bilder, Buttons

Das Backend arbeitet unsichtbar im Hintergrund und verwaltet Daten, Bestellungen und Kundenanfragen

Für die Kundengewinnung zählt vor allem das Frontend, denn hier entscheidet sich in Sekunden, ob ein Besucher bleibt oder wegklickt

Sie brauchen kein Informatikstudium, um eine gute Website zu bekommen. Ein Homepage Baukasten kann für kleine Handwerksbetriebe völlig ausreichen

Fachbegriffe wie „Frontend“ klingen kompliziert. Die Konzepte dahinter sind es nicht.

Warum reden plötzlich alle über Frontend?

Sie sind Handwerker. Sie verlegen Fliesen, reparieren Heizungen oder bauen Küchen ein. Und jetzt sollen Sie sich auch noch mit Fachbegriffen aus der IT beschäftigen? Die gute Nachricht: Sie müssen kein Programmierer werden. Aber ein grundlegendes Verständnis hilft Ihnen, bessere Entscheidungen zu treffen.

Vielleicht kennen Sie das: Ein Webdesigner schickt Ihnen ein Angebot und schreibt etwas von „Frontend-Entwicklung“ und „Backend-Anbindung“. Die Preise variieren wild. Und Sie fragen sich, ob Sie gerade über den Tisch gezogen werden. Genau hier setzt dieser Artikel an. Nach der Lektüre wissen Sie, was Frontend bedeutet, warum es für Ihre Kundengewinnung wichtig ist und worauf Sie achten sollten.

Was genau ist das Frontend?

Was macht ein gutes Frontend aus? Die 4 Erfolgsfaktoren für Websites, die Kunden überzeugen Faktor 1 Schnelle Ladezeit Jede Sekunde Wartezeit kostet Sie Besucher. Optimierte Bilder und schlanker Code sorgen für blitzschnelle Seiten. 3 Sek. Ladezeit = 32% der Besucher springen ab Faktor 2 Mobile Darstellung Die Mehrheit Ihrer Besucher kommt per Smartphone. Responsive Design passt sich automatisch an jede Bildschirmgröße an. 60%+ aller Suchanfragen kommen von mobilen Geräten Faktor 3 Klare Struktur Besucher scannen Websites, sie lesen nicht. Wichtige Infos wie Telefonnummer und Leistungen müssen sofort erkennbar sein. 0,5 Sek. für den ersten Eindruck einer Website Faktor 4 Vertrauenswürdigkeit Ein modernes, sauberes Design signalisiert Professionalität. Veraltete Optik weckt Zweifel an Ihrer Kompetenz. 94% der Nutzer bewerten Glaubwürdigkeit nach dem Design Schnell-Check: Ist Ihr Frontend fit? ✓ Lädt die Seite in unter 3 Sekunden? ✓ Sieht sie auf dem Smartphone gut aus? ✓ Ist die Telefonnummer sofort sichtbar? ✓ Gibt es einen klaren Handlungsaufruf? ✓ Wirkt das Design modern und sauber? ✓ Sind Impressum und Datenschutz vorhanden?

Stellen Sie sich Ihr Geschäft vor. Das Frontend ist Ihr Schaufenster. Es ist alles, was Kunden sehen, wenn sie an Ihrem Laden vorbeigehen oder eintreten. Die Auslage, die Beleuchtung, die Preisschilder, das freundliche Lächeln an der Theke. Bei einer Website ist das Frontend die sichtbare Oberfläche: das Design, die Farben, die Schriftarten, die Bilder, die Texte und die Buttons.

Front End, Back End und Full Stack – Was ist das überhaupt? – Deutsch

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In knapp vier Minuten erklärt dieser Clip die Unterschiede zwischen Frontend, Backend und Full Stack Entwicklung.

Technisch gesprochen besteht das Frontend aus drei Grundbausteinen:

HTML definiert die Struktur. Es legt fest, wo eine Überschrift steht, wo ein Bild erscheint und wo ein Kontaktformular platziert wird. HTML ist sozusagen das Skelett Ihrer Website.

CSS kümmert sich um das Aussehen. Welche Farbe hat der Hintergrund? Wie groß ist die Schrift? Wie viel Abstand gibt es zwischen den Elementen? CSS ist die Tapete, die Farbe und die Einrichtung.

JavaScript sorgt für Interaktivität. Wenn Sie auf einen Button klicken und sich ein Menü öffnet, steckt JavaScript dahinter. Es bringt Leben in die statische Seite.

Die Restaurant-Analogie

Falls Ihnen das noch zu abstrakt ist: Denken Sie an ein Restaurant. Das Frontend ist der Gastraum. Die Tische, die Dekoration, die Speisekarte, der Kellner. Alles, was der Gast erlebt. Das Backend ist die Küche. Hier werden die Gerichte zubereitet, Bestellungen koordiniert und Vorräte verwaltet. Der Gast sieht die Küche normalerweise nicht. Aber ohne sie gibt es kein Essen.

Frontend und Backend arbeiten wie Gastraum und Küche eines Restaurants zusammen.

Bei Ihrer Website funktioniert es genauso. Kunden sehen das Frontend. Sie klicken auf „Angebot anfordern“, füllen ein Formular aus und drücken auf „Absenden“. Was dann passiert, übernimmt das Backend. Es speichert die Anfrage, schickt Ihnen eine E-Mail und legt die Daten in einer Datenbank ab.

Warum ist das Frontend so wichtig für die Kundengewinnung?

Ihr Kumpel vom Fußballverein hatte recht. Das Frontend entscheidet darüber, ob potenzielle Kunden bei Ihnen bleiben oder zur Konkurrenz wechseln. Studien zeigen: Der erste Eindruck einer Website entsteht in weniger als einer halben Sekunde. Und dieser erste Eindruck ist fast ausschließlich visuell.

Eine Untersuchung von Google und der Universität Basel ergab, dass Nutzer Websites in 50 Millisekunden bewerten. Das ist schneller, als Sie blinzeln können. In dieser Zeit hat niemand Ihre Referenzen gelesen oder Ihre Preise verglichen. Die Beurteilung basiert rein auf dem visuellen Eindruck. Also auf dem Frontend.

Was Kunden erwarten

Wenn ein Hausbesitzer einen Fliesenleger sucht, tippt er „Fliesenleger Köln“ in Google ein. Er klickt auf ein Ergebnis und landet auf Ihrer Website. Was passiert dann?

Szenario A: Die Seite lädt schnell. Das Design wirkt modern und aufgeräumt. Sofort sieht der Besucher ein Bild eines schön gefliesten Badezimmers. Die Telefonnummer steht oben rechts. Ein Button „Kostenlose Beratung“ springt ins Auge. Der Besucher denkt: „Die wirken professionell.“ Er ruft an.

Szenario B: Die Seite lädt langsam. Das Design sieht aus wie aus den frühen 2000ern. Pixelige Bilder, wilde Farbkombinationen, verschachtelte Menüs. Der Besucher findet die Telefonnummer nicht auf den ersten Blick. Er denkt: „Wenn die Website schon so aussieht, wie wird dann erst die Arbeit?“ Er klickt zurück und wählt den nächsten Treffer.

Das Frontend ist Ihre digitale Visitenkarte. Und eine schlechte Visitenkarte kostet Sie Aufträge.

Wie unterscheiden sich Frontend und Backend konkret?

Frontend vs. Backend – Der Unterschied einfach erklärt Was Kunden sehen und was im Hintergrund passiert Frontend Das Schaufenster Ihrer Website ◆ Design, Farben und Schriften

Design, Farben und Schriften ◆ Bilder und Videos

Bilder und Videos ◆ Texte und Überschriften

Texte und Überschriften ◆ Buttons und Menüs

Buttons und Menüs ◆ Kontaktformulare

Kontaktformulare ◆ Mobile Darstellung Backend Die Werkstatt im Hintergrund ◆ Datenbank mit Kundendaten

Datenbank mit Kundendaten ◆ Server und Hosting

Server und Hosting ◆ E-Mail-Versand

E-Mail-Versand ◆ Login und Passwörter

Login und Passwörter ◆ Bestellverarbeitung

Bestellverarbeitung ◆ Sicherheitsfunktionen Die Restaurant-Analogie 🍽️ Gastraum Tische, Dekoration, Speisekarte, Kellner – alles was der Gast erlebt = 👨‍🍳 Küche Zubereitung, Lager, Bestellungen koordinieren – unsichtbar für den Gast Die wichtigsten Technologien Frontend-Technologien HTML Struktur und Aufbau der Seite CSS Farben, Schriften und Layout JavaScript Interaktivität und Animationen Backend-Technologien PHP Serverseitige Programmierung Python Datenverarbeitung und Logik Datenbank Speicherung aller Daten

Um die Unterschiede greifbar zu machen, hier ein direkter Vergleich:

Aspekt Frontend Backend Sichtbarkeit Für jeden Besucher sichtbar Unsichtbar, arbeitet im Hintergrund Funktion Präsentation und Interaktion Datenverarbeitung und Logik Beispiele Design, Bilder, Texte, Buttons Datenbank, Server, Benutzerkonten Werkzeuge HTML, CSS, JavaScript PHP, Python, Datenbanken Analogie Schaufenster, Verkaufsraum Lager, Buchhaltung, Werkstatt

Wann brauchen Sie überhaupt ein Backend?

Für eine einfache Präsenz-Website reicht oft das Frontend völlig aus. Sie zeigen Ihre Leistungen, ein paar Fotos Ihrer Arbeit, Ihre Kontaktdaten und vielleicht Kundenbewertungen. Das alles funktioniert ohne aufwendiges Backend.

Ein Backend wird relevant, wenn Sie mehr wollen. Zum Beispiel:

Ein Kontaktformular, das Anfragen speichert und automatisch Bestätigungsmails verschickt

Einen geschützten Kundenbereich mit Login

Einen Terminkalender, in dem Kunden direkt Termine buchen können

Einen Online-Shop für Zubehör oder Ersatzteile

Je mehr Funktionalität Sie brauchen, desto wichtiger wird das Backend. Aber für den Anfang gilt: Konzentrieren Sie sich aufs Frontend. Denn das sehen Ihre Kunden.

Was macht ein gutes Frontend aus?

Ein professionelles Frontend folgt klaren Prinzipien. Sie müssen diese nicht selbst umsetzen können. Aber Sie sollten wissen, worauf es ankommt. So können Sie beurteilen, ob ein Webdesigner gute Arbeit leistet.

Schnelle Ladezeiten

Jede Sekunde Ladezeit kostet Sie Besucher. Google hat gemessen: Bei einer Ladezeit von drei Sekunden springen bereits 32 Prozent der mobilen Nutzer ab. Bei fünf Sekunden sind es 90 Prozent. Ihr Frontend sollte optimierte Bilder verwenden, schlanken Code haben und keine unnötigen Spielereien laden.

Mobile Darstellung

Mehr als 60 Prozent aller Suchanfragen kommen heute von Smartphones. Wenn Ihre Website auf dem Handy nicht gut aussieht, verlieren Sie die Mehrheit Ihrer potenziellen Kunden. Ein gutes Frontend passt sich automatisch an verschiedene Bildschirmgrößen an. Fachleute nennen das „Responsive Design“.

Klare Struktur

Besucher scannen Websites, sie lesen sie nicht wie ein Buch. Das Frontend sollte eine klare visuelle Hierarchie haben. Die wichtigsten Informationen müssen sofort erkennbar sein. Kontaktdaten gehören nach oben. Ein auffälliger Button sollte zur gewünschten Aktion führen, sei es ein Anruf, eine E-Mail oder eine Terminanfrage.

Vertrauenswürdiges Design

Ihr Design kommuniziert Professionalität. Oder eben nicht. Ein modernes, aufgeräumtes Frontend signalisiert: Hier arbeiten Profis. Ein veraltetes, überladenes Design weckt Zweifel. Das bedeutet nicht, dass Sie teure Designer-Websites brauchen. Aber sauber, aktuell und konsistent sollte es sein.

Welche Technologien stecken hinter modernem Frontend?

Sie müssen das nicht im Detail verstehen. Aber ein Überblick schadet nicht, vor allem wenn Sie mit Agenturen oder Entwicklern sprechen.

Die Grundlagen

Jede Website basiert auf HTML, CSS und JavaScript. Diese drei Technologien existieren seit Jahrzehnten und werden von allen Browsern unterstützt. Sie sind sozusagen die Universalsprache des Internets.

HTML strukturiert die Inhalte. CSS gestaltet das Aussehen. JavaScript macht die Seite interaktiv. Für eine einfache Handwerker-Website reichen diese Grundlagen völlig aus.

Frameworks für komplexere Projekte

Bei größeren Websites kommen oft sogenannte Frameworks zum Einsatz. Die bekanntesten heißen React, Vue und Angular. Sie helfen Entwicklern, komplexe Benutzeroberflächen effizienter zu bauen. React wurde von Facebook entwickelt und dominiert aktuell mit einem Marktanteil von rund 45 Prozent bei Entwicklern.

Für Ihre Zwecke ist das vermutlich überdimensioniert. Ein Fliesenleger braucht kein React. Aber wenn Ihnen ein Angebot solche Begriffe enthält, wissen Sie jetzt: Es geht um Werkzeuge für die Frontend-Entwicklung, nicht um unnötigen Schnickschnack.

Der Trend zu TypeScript

Entwickler schreiben ihren Code zunehmend in TypeScript statt in reinem JavaScript. TypeScript ist eine Erweiterung, die weniger Fehler produziert und bessere Werkzeugunterstützung bietet. Für Sie als Auftraggeber bedeutet das: Qualität und Wartbarkeit des Codes verbessern sich.

DIY oder Agentur: Was ist die richtige Wahl?

Diese Frage beschäftigt viele Handwerker. Die Antwort hängt von Ihren Zielen, Ihrem Budget und Ihrer Zeit ab.

Die DIY-Option

Homepage-Baukästen wie Jimdo, Wix oder IONOS ermöglichen es, ohne Programmierkenntnisse eine Website zu erstellen. Sie wählen eine Vorlage aus, passen Farben und Texte an, laden Ihre Bilder hoch und veröffentlichen. Die Kosten liegen typischerweise zwischen 10 und 25 Euro pro Monat.

Vorteile: Günstig, schnell umsetzbar, keine Abhängigkeit von Dritten, Änderungen jederzeit selbst möglich.

Nachteile: Begrenzte Gestaltungsfreiheit, ähnliche Designs wie viele andere Websites, eingeschränkte Funktionen, möglicherweise Werbung des Anbieters.

Für einen kleinen Handwerksbetrieb, der primär gefunden werden und Kontaktinformationen bereitstellen möchte, kann ein Homepage Baukasten völlig ausreichend sein.

Die Agentur-Option

Eine Webdesign-Agentur erstellt Ihnen eine individuelle Website. Das Frontend wird nach Ihren Wünschen gestaltet, das Backend nach Ihren Anforderungen programmiert. Die Kosten variieren stark, typischerweise zwischen 2.000 und 10.000 Euro für kleine bis mittlere Projekte.

Vorteile: Individuelles Design, professionelle Umsetzung, Beratung durch Experten, Möglichkeit komplexer Funktionen.

Nachteile: Höhere Kosten, Abhängigkeit vom Dienstleister, längere Umsetzungszeit, laufende Wartungskosten.

Der Mittelweg

Es gibt auch Hybridlösungen. Manche Agenturen bieten an, Website-Baukästen professionell einzurichten. Sie bekommen ein sauberes Design zu moderaten Kosten und können anschließend selbst Änderungen vornehmen. Das kann ein guter Kompromiss zwischen DIY und Full-Service sein.

Worauf sollten Sie bei einem Angebot achten?

Wenn Sie eine Agentur beauftragen, achten Sie auf diese Punkte im Angebot:

Transparente Posten

Ein seriöses Angebot listet einzelne Leistungen auf. Frontend-Design, Backend-Entwicklung, Texterstellung, Bildbearbeitung, SEO-Grundoptimierung. So können Sie nachvollziehen, wofür Sie bezahlen.

Responsive Design inklusive

Die mobile Darstellung sollte selbstverständlich enthalten sein. Fragen Sie explizit nach, ob das Angebot die Optimierung für Smartphones und Tablets umfasst.

Gute Agenturen achten von Anfang an auf Performance. Fragen Sie, wie schnell die Website laden wird und welche Maßnahmen dafür getroffen werden.

Schulung und Übergabe

Sie sollten nach Fertigstellung in der Lage sein, einfache Änderungen selbst vorzunehmen. Texte aktualisieren, neue Bilder hochladen, Kontaktdaten anpassen. Eine kurze Einweisung gehört dazu.

Laufende Kosten

Hosting, Domain, Wartung, Updates. Klären Sie, welche monatlichen oder jährlichen Kosten anfallen. Und wer für die Sicherheitsupdates verantwortlich ist.

Typische Frontend-Fehler und wie Sie sie vermeiden

Als Auftraggeber können Sie bestimmte Fehler vermeiden, auch ohne technisches Wissen.

Zu viele Spielereien

Animationen, Laufschriften, automatisch startende Videos, blinkende Elemente. Was beeindruckend klingt, nervt Besucher oft und verlängert Ladezeiten. Weniger ist meistens mehr. Ein ruhiges, klares Design wirkt professioneller als ein visuelles Feuerwerk.

Schlechte Bilder

Das Frontend lebt von Bildern. Verwackelte Handyfotos Ihrer Baustellen überzeugen niemanden. Investieren Sie in gute Fotos Ihrer Arbeit. Das muss kein professionelles Shooting sein. Aber achten Sie auf gute Beleuchtung, aufgeräumte Szenen und ausreichende Auflösung.

Der häufigste Grund, warum eine Handwerker-Website besucht wird: Der Besucher will Kontakt aufnehmen. Telefonnummer und E-Mail-Adresse gehören prominent ins Frontend. Am besten oben auf jeder Seite und zusätzlich im Footer.

Veraltete Inhalte

Ein Frontend, das „Frohe Weihnachten 2019″ wünscht, wirkt verlassen. Halten Sie Ihre Inhalte aktuell. Oder verzichten Sie auf zeitgebundene Elemente, die schnell veralten.

Fehlende Rechtssicherheit

Impressum und Datenschutzerklärung sind in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Fehlen sie oder sind sie veraltet, riskieren Sie Abmahnungen. Achten Sie darauf, dass Ihre Website diese Pflichtangaben enthält.

Was kostet Frontend-Entwicklung?

Die Preisspanne ist enorm. Hier eine Orientierung:

Lösung Typische Kosten Für wen geeignet Homepage-Baukasten 10-25 €/Monat Einzelunternehmer, minimales Budget Template-basierte Website 500-1.500 € einmalig Kleine Betriebe, Standardanforderungen Individuelles Design 2.000-5.000 € einmalig Mittlere Betriebe, gehobener Anspruch Komplexe Lösung mit Backend 5.000-15.000 € einmalig Wachsende Unternehmen, spezielle Funktionen

Dazu kommen laufende Kosten für Hosting (5-30 €/Monat), Domain (10-15 €/Jahr) und eventuell Wartung.

Die Frage nach dem Wert

Rechnen Sie nicht nur die Kosten, sondern auch den Nutzen. Wenn eine professionelle Website Ihnen pro Jahr fünf zusätzliche Aufträge bringt, hat sich die Investition schnell amortisiert. Ein Fliesenleger, der pro Auftrag 2.000 Euro verdient, gleicht eine 3.000-Euro-Website mit zwei zusätzlichen Aufträgen aus.

Lesetipps:

Wie geht es jetzt weiter?

Sie haben jetzt verstanden, was Frontend bedeutet und warum es wichtig ist. Hier sind konkrete nächste Schritte:

Schritt 1: Analysieren Sie Ihre aktuelle Website. Öffnen Sie sie auf dem Smartphone. Lädt sie schnell? Sieht sie gut aus? Finden Sie sofort die Kontaktdaten?

Schritt 2: Definieren Sie Ihre Ziele. Wollen Sie primär gefunden werden? Anfragen generieren? Referenzen zeigen? Je klarer Ihr Ziel, desto besser kann das Frontend darauf ausgerichtet werden.

Schritt 3: Entscheiden Sie zwischen DIY und Agentur. Bei kleinem Budget und wenig Zeit probieren Sie einen Baukasten. Bei höheren Ansprüchen holen Sie Angebote von zwei bis drei Agenturen ein.

Schritt 4: Sammeln Sie Beispiele. Schauen Sie sich Websites von Mitbewerbern an. Was gefällt Ihnen? Was nicht? Notieren Sie konkrete Beispiele, die Sie einem Webdesigner zeigen können.

Schritt 5: Handeln Sie. Eine mittelmäßige Website ist besser als keine. Und besser als eine Website, die ewig „in Planung“ ist. Starten Sie mit dem, was möglich ist, und verbessern Sie später.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Die wichtigsten Fragen zum Thema Frontend. Verständlich beantwortet.

Kann ich mein Frontend selbst verbessern, ohne Programmieren zu können? Ja, viele Verbesserungen erfordern keine Programmierkenntnisse. Sie können bessere Bilder hochladen, Texte überarbeiten und überflüssige Elemente entfernen. Bei WordPress und den meisten Baukästen funktioniert das über eine visuelle Oberfläche. Für tiefgreifende Änderungen am Design benötigen Sie allerdings Grundkenntnisse in HTML und CSS oder professionelle Hilfe. Wie erkenne ich, ob mein Frontend veraltet ist? Typische Anzeichen sind: Die Website funktioniert auf Smartphones schlecht, Texte und Buttons sind zu klein zum Antippen, die Seite lädt langsam, das Design wirkt altmodisch mit kleinen Schriften und engen Abständen, Besucher müssen horizontal scrollen. Fragen Sie auch Bekannte nach ehrlichem Feedback. Menschen aus Ihrer Zielgruppe geben oft die wertvollsten Hinweise. Was ist der Unterschied zwischen Frontend-Entwickler und Webdesigner? Ein Webdesigner konzentriert sich auf das visuelle Erscheinungsbild. Er gestaltet Layouts, wählt Farben und Schriften, erstellt Entwürfe. Ein Frontend-Entwickler setzt diese Entwürfe technisch um und programmiert die interaktiven Elemente. In kleinen Agenturen übernimmt oft eine Person beide Rollen. Bei größeren Projekten arbeiten Designer und Entwickler zusammen. Muss ich mich auch ums Backend kümmern, wenn ich nur eine einfache Website will? Für eine reine Präsenz-Website mit Informationen über Ihre Leistungen, Bilder Ihrer Arbeit und Kontaktdaten brauchen Sie kein aufwendiges Backend. Ein einfaches Kontaktformular lässt sich auch ohne eigene Datenbank realisieren. Erst wenn Sie Funktionen wie Terminbuchung, Kundenbereiche oder einen Online-Shop benötigen, wird ein Backend relevant. Wie oft sollte ich mein Frontend aktualisieren? Kleine inhaltliche Updates wie neue Referenzfotos oder geänderte Öffnungszeiten sollten Sie zeitnah vornehmen. Ein grundlegendes Redesign wird typischerweise alle drei bis fünf Jahre empfohlen, um mit aktuellen Designtrends und technischen Standards Schritt zu halten. Achten Sie außerdem auf regelmäßige Sicherheitsupdates, besonders wenn Ihre Website auf einem Content-Management-System wie WordPress basiert. Beeinflusst das Frontend mein Google-Ranking? Ja, erheblich. Google bewertet die Nutzerfreundlichkeit Ihrer Website. Dazu gehören Ladegeschwindigkeit, mobile Darstellung und Benutzerführung. Diese Faktoren sind Teil der sogenannten Core Web Vitals, die Google als Rankingfaktoren heranzieht. Ein schlecht optimiertes Frontend kann dazu führen, dass Ihre Website in den Suchergebnissen weiter hinten erscheint.

Glossar

API (Application Programming Interface): Eine Schnittstelle, über die verschiedene Softwarekomponenten miteinander kommunizieren. Ermöglicht beispielsweise, dass Ihre Website Daten von Google Maps oder einem Buchungssystem abruft.

Backend: Der unsichtbare Teil einer Website, der im Hintergrund arbeitet. Verwaltet Daten, verarbeitet Formulareingaben und kommuniziert mit Datenbanken.

Browser: Das Programm, mit dem Sie Websites aufrufen. Beispiele sind Chrome, Firefox, Safari oder Edge.

CMS (Content-Management-System): Eine Software, mit der Sie Inhalte Ihrer Website verwalten können, ohne programmieren zu müssen. Das bekannteste Beispiel ist WordPress.

CSS (Cascading Style Sheets): Die Sprache, die das Aussehen einer Website bestimmt. Legt Farben, Schriften, Abstände und Layouts fest.

Domain: Die Internetadresse Ihrer Website, zum Beispiel „www.mustermann-fliesenleger.de“.

Framework: Ein vorgefertigtes Gerüst für die Softwareentwicklung, das wiederkehrende Aufgaben vereinfacht. Im Frontend-Bereich sind React, Vue und Angular die bekanntesten.

Frontend: Der sichtbare Teil einer Website, mit dem Besucher direkt interagieren. Umfasst Design, Layout, Texte, Bilder und alle anklickbaren Elemente.

Hosting: Der Service, der Ihre Website im Internet verfügbar macht. Ihre Dateien liegen auf Servern eines Hosting-Anbieters.

HTML (Hypertext Markup Language): Die Grundsprache des Internets, die die Struktur einer Website definiert. Legt fest, wo Überschriften, Absätze, Bilder und Links stehen.

JavaScript: Eine Programmiersprache, die Websites interaktiv macht. Ermöglicht dynamische Elemente wie Menüs, Formulare und Animationen.

Ladezeit: Die Zeit, die vergeht, bis eine Website vollständig angezeigt wird. Beeinflusst sowohl die Nutzererfahrung als auch das Google-Ranking.

Responsive Design: Ein Gestaltungsansatz, bei dem sich die Website automatisch an verschiedene Bildschirmgrößen anpasst. Funktioniert auf Desktop, Tablet und Smartphone gleichermaßen gut.

SEO (Search Engine Optimization): Maßnahmen, die dafür sorgen, dass Ihre Website in Suchmaschinen besser gefunden wird.

Server: Ein leistungsstarker Computer, der Ihre Website speichert und an Besucher ausliefert.

SSL-Zertifikat: Eine Sicherheitstechnologie, die die Verbindung zwischen Website und Besucher verschlüsselt. Erkennbar am „https“ und dem Schloss-Symbol in der Browserleiste.

Template: Eine vorgefertigte Design-Vorlage, die als Ausgangspunkt für Ihre Website dient.

TypeScript: Eine Erweiterung von JavaScript, die zusätzliche Sicherheit durch Typisierung bietet und Fehler im Code reduziert.

UI (User Interface): Die Benutzeroberfläche. Alles, was der Nutzer sieht und womit er interagiert.

UX (User Experience): Die gesamte Erfahrung, die ein Nutzer mit Ihrer Website macht. Umfasst Benutzerfreundlichkeit, Zufriedenheit und Effizienz bei der Zielerreichung.

Quellen

Statista – Anteil der Unternehmen mit einer Website nach Betriebsgröße in Deutschland im Jahr 2023 – https://de.statista.com/statistik/daten/studie/4010/umfrage/unternehmen-mit-eigener-website-nach-betriebsgroesse/ – besucht am 22.01.2026

Für-Gründer.de – Homepage-Baukasten-Vergleich 2026: Testsieger & Empfehlungen – https://www.fuer-gruender.de/wissen/unternehmen-gruenden/website-erstellen/homepage-baukasten-vergleich/ – besucht am 22.01.2026

Jobvector – Gehalt im Bereich Frontend 2025 – https://www.jobvector.de/gehalt/frontend/ – besucht am 22.01.2026

Stack Overflow Developer Survey 2025 – Front-end frameworks popularity – https://survey.stackoverflow.co/2025 – besucht am 22.01.2026

LogRocket Blog – Frontend Wrapped 2025: The 10 storylines that defined the year – https://blog.logrocket.com/frontend-wrapped-2025/ – besucht am 22.01.2026

WEVENTURE – Frontend vs. Backend – Was ist was? – https://weventure.de/blog/frontend-vs-backend – besucht am 22.01.2026