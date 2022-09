Zu den gravierendsten Bedrohungen für Unternehmen gehören neben der latenten Bedrohung durch Erpressungstrojaner (in Form von Ransomware) auch die Bedrohung durch Datenpannen. Wenn persönliche und sensible Daten von Kunden an die Öffentlichkeit gelangen, ist der Ruf eines Unternehmens und dessen Glaubwürdigkeit schnell ruiniert.

Nach einer Bitkom-Studie [1] zufolge beläuft sich der Schaden durch Daten-Diebstahl und Datenspionage auf 223 Milliarden Euro pro Jahr (und das nur in Deutschland).

Dementsprechend hoch sind auch die Lösegeldforderungen. Knapp 42% aller deutschen Unternehmen zahlen das geforderte Lösegeld, welches sich im Schnitt auf 253.160 EUR beläuft. [2]

Da zudem die Kosten für eine Wiederaufnahme des Betriebs ohne Lösegeldzahlung im Durchschnitt sechsmal so hoch liegen [2], lohnt sich, mehr in die Prävention zu investieren und das Thema Cybersicherheit (endlich) ernst zu nehmen.

Worum geht es bei der Einhaltung von Sicherheits-Compliance?

Sicherheitskonformität bedeutet, dass Sie Ihren Cyberspace vor potenziellen Datenverstößen schützen, indem Sie die gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Cyber-Sicherheit einhalten. So schützen Sie die Markenidentität ihres Unternehmens und bleiben glaubwürdig und vertrauenswürdig.

Neben der fortlaufenden Überwachung der Vorschriften zum Datenschutz und Datensicherheit geht es bei der Sicherheitskonformität auch um die Bewertung der Cybersicherheit. Bei Nichteinhaltung der Vorschriften werden Sie zur Zielscheibe von Bußgeldern, Cyberangriffen und möglichen Anzeigen wegen Datenschutzverletzungen.

Was sind die Vorteile der Einhaltung von Sicherheitsnormen?

Die Vorteile der Einhaltung von Sicherheitsnormen sind folgende:

1. Schützen sie ihr Unternehmen vor externen wie internen Angreifern

Jedes Unternehmen, dass Daten elektronisch verarbeitet ist latent anfällig für Cyber-Bedrohungen aus externen und internen Quellen. Ein Sicherheitssystem überwacht ihr Unternehmensnetzwerk proaktiv, erkennt Bedrohungen automatisiert und schützt Sie vor teuren Angriffen.

2. Die Verwahrung sensibler Daten wird verbessert

Durch eine IT-Sicherheitsüberprüfung und Compliance-Trainings werden ihre Mitarbeiter sensibilisiert was die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften betrifft. Sensible Datenflüsse können leichter nachverfolgt und somit auch die innerbetriebliche Effizienz verbessert werden.

3. Ist der Ruf erst ruiniert…

Datenschutzverletzungen wirken sich negativ auf den Ruf Ihrer Marke aus. Dies führt dazu, dass Ihre Kunden Ihre Produkte oder Dienstleistungen nur ungern in Anspruch nehmen.

Ein effizientes Sicherheitsmanagementsystem stärkt Ihre Glaubwürdigkeit und ist die Grundlage dafür, dass Ihre Kunden Ihrer Marke gegenüber loyal sind.

4. Es bewahrt Sie vor hohen Lösegeldforderungen und Bußgeldern

Sie sollten sich über Ihre branchen- und länderspezifischen Compliance-Anforderungen im Klaren sein. Denn wenn Sie gegen diese verstoßen, müssen Sie hohe Geldstrafen und Bußgelder zahlen.

Die Bewertung der Einhaltung der Cybersicherheitsvorschriften bewahrt Sie davor.

Worum geht es bei der Bewertung der Sicherheitskonformität?

Die Einhaltung von Sicherheitsnormen kann überlebenswichtig für Ihr Unternehmen sein. Doch bis dahin ist es oft ein langer Weg. Um zu wissen, wo man bei dem Thema Compliance steht, werden normalerweise externe Experten dazugeholt, die eine solche Konformitätsüberprüfung vornehmen.

1. Überblick über die Konformitätsanforderungen

Zuallererst beginnt die Prüfung mit einer Bestandsaufnahme. Welche Regeln gibt es bereits und werden sie im Unternehmen und in der Lieferkette bzw. bei Subunternehmern eingehalten?

Hierbei werden der Ist-Stand aller aktuellen Richtlinien und Prozesse überprüft und ferner nachverfolgt, inwiefern die internen Richtlinien auch eingehalten werden.

2. Prüfung des Unternehmensnetzwerks

In einem zweiten Schritt wird untersucht, wie anfällig Ihr derzeitiges Sicherheitssystem für interne oder externe Bedrohungen ist. Anschließend werden die Schwachstellen je nach Dringlichkeit und Risiko bewertet.

3. Evaluierung des Cyber-Bewusstseins Ihrer Mitarbeiter

Die Nachlässigkeit der Mitarbeiter ist einer der häufigsten Gründe, warum es überhaupt zu Daten-Diebstahl und Datenschutzverletzungen kommt. In einer Compliance-Überprüfung wird daher evaluiert, inwiefern Ihre Mitarbeiter die gesetzlichen Anforderungen kennen und einhalten. Je nach Bedarf müssen Mitarbeiter-Schulungen durchgeführt werden, um das Risiko von Angriffen möglichst weit zu verringern.

4. Analyse der Compliance-Lücke und Umsetzung von Abhilfe-Maßnahmen

Zuguterletzt werden die Ergebnisse zusammengetragen und etwaige Risiken und Lücken nach ihrer Risikostufe und Dringlichkeit bewertet und ein Plan mit Sofortmaßnahmen sowie mittel- und langfristigen Maßnahmen ausgearbeitet.

Das Wichtigste zum Schluss

Auch wenn Sie das beste Produkt oder die beste Dienstleistung anbieten, möchten Ihre Kunden sicher sein, dass ihre Privatsphäre und ihre Daten bei Ihnen geschützt sind. Das Risiko durch hohe Lösegeldforderungen und noch teurere Betriebsausfälle lässt sich häufig schon mit einem erhöhten IT-Sicherheitsbewusstsein bei den Mitarbeitern sowie einer modernen Daten-Infrastruktur deutlich reduzieren.

