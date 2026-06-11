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Core AI: Apples KI-Framework für eigene Modelle

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
2 Min. Lesezeit
Core AI: Apples KI-Framework für eigene Modelle

Core AI ist Apples neues Framework, mit dem Entwickler eigene KI-Modelle direkt auf dem Gerät laufen lassen. Auf der WWDC 2026 vorgestellt, löst es das bisherige Core ML ab und öffnet die Apple-Plattformen für KI-Modelle jenseits von Apples eigenem. Für App-Teams im DACH-Raum steckt darin mehr Substanz als in der schlagzeilenträchtigen Siri-Neuheit.

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Mit einer einzigen Zeile Code den KI-Anbieter wechseln, das ist die vielleicht praktischste Neuerung. Apple stellt neben Core AI eine überarbeitete Abstraktionsschicht im Foundation-Models-Framework vor. Lokale Modelle, Apples eigenes On-Device-Modell sowie Anbieter wie Gemini und Claude sprechen damit dieselbe Schnittstelle.

Das Wichtigste in Kürze

  • Core AI ersetzt Core ML und erlaubt das Einbinden eigener Modellgewichte mit Swift-API und Python-Werkzeugen.
  • Ein neues LanguageModel-Protokoll lässt Entwickler den Anbieter mit minimalem Aufwand tauschen.
  • Die Endnutzer-Features von Siri AI starten vorerst nicht in der EU, die Entwickler-API dagegen schon.

Was macht Core AI für Entwickler interessant?

Ein grüner Werkzeugbithalter mit der Aufschrift „1 ZEILE“ und drei Bits
Apples Core AI ermöglicht es Entwicklern, beliebige KI-Modelle lokal auf iPhones zu konvertieren und auszuführen, ohne an Apples eigene Modelle gebunden zu sein

Eigene Modelle lokal ist der zentrale Gewinn. Bisher band Apples Foundation-Models-Framework Entwickler an das hauseigene Modell. Core AI bringt Python-Bibliotheken zum Konvertieren und Optimieren beliebiger Modelle, eine Swift-API für die Inferenz und ein Repository mit lauffähigen Beispielen für gängige Architekturen. Die Modelle laufen auf der Neural Engine und der GPU des Geräts.

Tiefe Xcode-Integration senkt die Hürde im Alltag. Die Modell-Kompilierung passiert vorab in der Entwicklungsumgebung, was den Workflow strafft. Ergänzend öffnet Apple das Foundation-Models-Framework für multimodale Eingaben, ein Python-SDK und sogar Linux, sodass viele Modelle plattformübergreifend nutzbar werden.

Die Siri-Schlagzeile bekommt die Aufmerksamkeit, doch die eigentliche Nachricht für unsere Branche ist die Wahlfreiheit beim Modell. Wer kostenlos und offline auf dem Gerät rechnet, spart sich jede Token-Rechnung.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was gilt für Teams in Deutschland und der Schweiz?

Bergskulptur aus Kupfer und weißem Marmor mit Lederriemen und Glocke vor weißem Grund
Siri-AI-Funktionen starten nicht in der EU, während die Foundation-Models-API verfügbar bleibt

EU-Sonderweg beachten bleibt die wichtigste Einschränkung. Die neuen Endnutzer-Funktionen rund um Siri AI starten zunächst nicht in der EU, ein Muster, das DACH-Nutzer bereits von früheren Apple-Intelligence-Stufen kennen, wie unser Beitrag zum EU-iPhone beschreibt. Die gute Nachricht für Sie: Die Foundation-Models-Entwickler-API unterliegt dieser Sperre nicht.

Für Apps, die im Herbst 2026 erscheinen, lohnt der hybride Ansatz: schnelle, kostenlose Aufgaben auf dem Gerät, schwerere Anfragen über ein Cloud-Modell. Das stärkste On-Device-Modell setzt allerdings neuere Geräte mit zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher voraus. Den vollständigen Überblick liefert Apples WWDC-Session „Meet Core AI“. Prüfen Sie früh, welche Ihrer Zielgeräte die Anforderungen erfüllen.

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Tags: Apple
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Michael Dobler
Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
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