Core AI ist Apples neues Framework, mit dem Entwickler eigene KI-Modelle direkt auf dem Gerät laufen lassen. Auf der WWDC 2026 vorgestellt, löst es das bisherige Core ML ab und öffnet die Apple-Plattformen für KI-Modelle jenseits von Apples eigenem. Für App-Teams im DACH-Raum steckt darin mehr Substanz als in der schlagzeilenträchtigen Siri-Neuheit.

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Mit einer einzigen Zeile Code den KI-Anbieter wechseln, das ist die vielleicht praktischste Neuerung. Apple stellt neben Core AI eine überarbeitete Abstraktionsschicht im Foundation-Models-Framework vor. Lokale Modelle, Apples eigenes On-Device-Modell sowie Anbieter wie Gemini und Claude sprechen damit dieselbe Schnittstelle.

Das Wichtigste in Kürze

Core AI ersetzt Core ML und erlaubt das Einbinden eigener Modellgewichte mit Swift-API und Python-Werkzeugen.

Ein neues LanguageModel-Protokoll lässt Entwickler den Anbieter mit minimalem Aufwand tauschen.

Die Endnutzer-Features von Siri AI starten vorerst nicht in der EU, die Entwickler-API dagegen schon.

Was macht Core AI für Entwickler interessant?

Apples Core AI ermöglicht es Entwicklern, beliebige KI-Modelle lokal auf iPhones zu konvertieren und auszuführen, ohne an Apples eigene Modelle gebunden zu sein

Eigene Modelle lokal ist der zentrale Gewinn. Bisher band Apples Foundation-Models-Framework Entwickler an das hauseigene Modell. Core AI bringt Python-Bibliotheken zum Konvertieren und Optimieren beliebiger Modelle, eine Swift-API für die Inferenz und ein Repository mit lauffähigen Beispielen für gängige Architekturen. Die Modelle laufen auf der Neural Engine und der GPU des Geräts.

Tiefe Xcode-Integration senkt die Hürde im Alltag. Die Modell-Kompilierung passiert vorab in der Entwicklungsumgebung, was den Workflow strafft. Ergänzend öffnet Apple das Foundation-Models-Framework für multimodale Eingaben, ein Python-SDK und sogar Linux, sodass viele Modelle plattformübergreifend nutzbar werden.

Die Siri-Schlagzeile bekommt die Aufmerksamkeit, doch die eigentliche Nachricht für unsere Branche ist die Wahlfreiheit beim Modell. Wer kostenlos und offline auf dem Gerät rechnet, spart sich jede Token-Rechnung. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was gilt für Teams in Deutschland und der Schweiz?

Siri-AI-Funktionen starten nicht in der EU, während die Foundation-Models-API verfügbar bleibt

EU-Sonderweg beachten bleibt die wichtigste Einschränkung. Die neuen Endnutzer-Funktionen rund um Siri AI starten zunächst nicht in der EU, ein Muster, das DACH-Nutzer bereits von früheren Apple-Intelligence-Stufen kennen, wie unser Beitrag zum EU-iPhone beschreibt. Die gute Nachricht für Sie: Die Foundation-Models-Entwickler-API unterliegt dieser Sperre nicht.

Für Apps, die im Herbst 2026 erscheinen, lohnt der hybride Ansatz: schnelle, kostenlose Aufgaben auf dem Gerät, schwerere Anfragen über ein Cloud-Modell. Das stärkste On-Device-Modell setzt allerdings neuere Geräte mit zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher voraus. Den vollständigen Überblick liefert Apples WWDC-Session „Meet Core AI“. Prüfen Sie früh, welche Ihrer Zielgeräte die Anforderungen erfüllen.

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