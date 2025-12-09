Apple verliert seine-Top-Leute an die Konkurrenz

Hand aufs Herz: Wie lange würde Ihr Unternehmen funktionieren, wenn binnen zwölf Monaten COO, CFO, KI-Chef, Design-Leiter und General Counsel gleichzeitig gehen? Apple steht vor genau diesem Szenario. Der iPhone-Konzern erlebt den größten Führungsumbruch seit dem Tod von Steve Jobs 2014.

Exodus in Cupertino

Was sich in den vergangenen Wochen bei Apple abspielt, ist beispiellos. Allein diese Woche kündigten vier weitere hochrangige Führungskräfte ihren Abschied an: John Giannandrea, der KI-Chef, geht im Frühjahr 2026 in den Ruhestand. Design-Vizepräsident Alan Dye wechselt zu Meta. General Counsel Kate Adams und Umweltchefin Lisa Jackson verlassen das Unternehmen ebenfalls. Dazu kommen der bereits im Juli verabschiedete COO Jeff Williams und CFO Luca Maestri. Die Führungsriege bröckelt an allen Ecken.

Alan Dye verlässt Apple – Design auf der Kippe? | Apfeltalk

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Meta und OpenAI wildern systematisch

Besonders brisant: Meta wirbt nicht nur einzelne Führungskräfte ab, sondern gleich ganze Kompetenzfelder. Das Wall Street Journal dokumentiert Dutzende Abgänge von Ingenieuren und Designern, die zu Meta oder OpenAI gewechselt sind.

Diese Experten bringen Wissen aus den Bereichen Audio, Robotik und Watch-Hardware mit. Mark Zuckerberg baut damit aggressive seine KI-Hardware-Sparte auf. Auch Sam Altman profitiert: OpenAI arbeitet gemeinsam mit Ex-Apple-Designer Jony Ive an einem KI-fokussierten Gerät.

Newshunger!

Die KI-Misere als Brandbeschleuniger

Der Zeitpunkt dieser Fluktuation ist kein Zufall. Apple hat im KI-Rennen spürbar an Boden verloren. Siri-Verbesserungen wurden mehrfach verschoben. Das Unternehmen musste eingestehen, künftig auf Google-Modelle unter der Haube zu setzen. John Giannandrea wird von Amar Subramanya ersetzt. Der bringt 16 Jahre Google-KI-Erfahrung mit. Ob das reicht, den Rückstand aufzuholen, bleibt abzuwarten.

Nicht alles ist düster

Interessanterweise feiern Apple-Mitarbeiter einen der Abgänge regelrecht. Tech-Journalist John Gruber, bekannt für seine engen Apple-Kontakte, berichtet von einer regelrechten Euphorie über den Abgang von Design-Chef Alan Dye.

Sein Nachfolger Stephen Lemay hat seit 1999 an jedem wichtigen Apple-Interface gearbeitet. Er gilt intern als die richtige Wahl zur richtigen Zeit. Auch finanziell steht Apple solide da: Die Aktie notiert auf Rekordniveau, das iPhone 17 Pro verkauft sich gut.

Was bedeutet das für die Cook-Ära?

Tim Cook feierte im November seinen 65. Geburtstag und zeigt keine Anzeichen eines baldigen Rückzugs. Doch die Financial Times berichtet, dass der Apple-Vorstand die Nachfolgeplanung intensiviert hat. John Ternus, Hardware-Chef für iPhone, iPad und Mac, gilt als Favorit. Das wäre eine Abkehr von Apples bisherigem Erfolgsrezept: Bislang führten stets Operations-Experten mit Supply-Chain-Expertise das Unternehmen.

Handlungsdruck für Entscheider

Für Unternehmen, die stark ins Apple-Ökosystem investiert haben, bedeutet diese Übergangsphase erhöhte Aufmerksamkeit. Die Nachfolger in Schlüsselpositionen müssen sich erst beweisen. Ob Subramanya Apples KI-Entwicklung beschleunigen kann, ob Lemay die Design-Qualität hält, ob die neue General Counsel Jennifer Newstead Apples Datenschutz-Linie verteidigt: Diese Fragen werden 2026 beantwortet. Bis dahin lohnt ein kritischer Blick auf Alternativen im Enterprise-Bereich.

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