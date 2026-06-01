Higgsfield AI hat in zwei Wochen einen 95-minütigen Spielfilm per KI produziert. Gesamtbudget: 435.000 Euro, davon 80 Prozent für Compute-Kosten. Das Experiment zeigt, was KI-Videoproduktion heute wirklich kostet und welches Filmhandwerk trotzdem bleibt.

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Hätten Sie einem kleinen Team zugetraut, in 14 Tagen einen abendfüllenden KI-Film zu produzieren? „Hell Grind“ feierte Premiere auf dem Marché du Film in Cannes. Das San-Francisco-Startup Higgsfield AI hat die gesamte Produktion per generativer KI umgesetzt. Die Zahlen dahinter sind aufschlussreicher als die Geschichte vier Diebe auf dem Weg in die Hölle.

Das Wichtigste in Kürze

Higgsfield AI produzierte „Hell Grind“ in zwei Wochen für 435.000 Euro

80 Prozent der Kosten (348.000 Euro) entfielen allein auf KI-Rechenleistung

Jeder Prompt umfasste im Schnitt 3.000 Wörter; die ersten 25 Filmminuten erforderten 16.181 Videogenerierungen

Basismodell ist Googles Veo 3, Higgsfield liefert das Tooling für konsistente Bildsprache darüber

Prompt statt Klappe: Wie KI-Filmproduktion funktioniert

KI-generierte 15-Sekunden-Videoclips entstanden aus durchschnittlich 3.000 Wörter langen Textprompts mit präzisen Vorgaben zu Kamera, Licht, Physik und Stil

Jede Einstellung begann mit einem Textprompt. Daraus entstanden rund 15 Sekunden Material, die mehrfach neu generiert wurden, bis die beste Version stand. Die Prompts waren alles andere als kurz: Im Schnitt 3.000 Wörter pro Einstellung, mit genauen Vorgaben zu Kamera, Licht, Physik und Stil.

Content-Lead Adil Alimzhanov brachte es gegenüber dem Wall Street Journal auf den Punkt: „Sie müssen Kamera-Komposition verstehen, welche Einstellungen sich abwechseln. Zwei Close-ups hintereinander gehen nicht.“ Filmisches Handwerk bleibt also gefragt. Besonderes Augenmerk lag auf der Beleuchtung: KI-typisches Überlichten gilt als Hauptmerkmal schlechter KI-Videos, und die Prompts enthielten deshalb Gegenlicht-Vorgaben sowie eine Erinnerung an die Gesetze der Physik.

Was KI-Video heute wirklich kostet

KI-Videoproduktion: 80 Prozent des Budgets flossen in Rechenleistung

Das Budget von 435.000 Euro klingt nach viel, ist für eine Spielfilmproduktion aber ungewöhnlich gering. Die hohen Rechenkosten (348.000 Euro) entstanden durch konstante Iteration: Hunderte Clips wurden verworfen, weil ein Auge falsch zuckte oder eine Kamerabewegung zu früh stoppte. CEO Alex Mashrabov drückte die Kosten durch Neocloud-Anbieter wie Nebius und CoreWeave statt durch die großen Hyperscaler.

Higgsfield entwickelt keine eigenen Videomodelle, sondern baut Tooling auf Basis von Googles Veo 3. Das Startup ist mit 1,3 Milliarden Dollar bewertet und überschritt im Mai 2026 die 400-Millionen-Dollar-Umsatzmarke.

KI-Video senkt die Einstiegshürde für Filmproduktionen drastisch. Aber 348.000 Euro Rechenkosten für einen 95-Minüter zeigen, dass günstig das noch nicht ist. Die Frage ist, wer als Erster einen Workflow findet, der unter 50.000 Euro bleibt.“ — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was das für Agenturen und Produktionsfirmen bedeutet

Filmisches Handwerk bleibt gefragt: KI generiert, der Mensch entscheidet

Für kreative Entscheider im DACH-Raum ist Higgsfields Experiment vor allem ein Benchmark. Die Technologie ist vorhanden. Tools wie Higgsfield, Runway oder Pika senken die Kosten kontinuierlich. Kreativteams, die sich heute mit dem LLMs-Ratgeber und Prompt-Grundlagen beschäftigen, verschaffen sich einen messbaren Vorsprung.

Die entscheidende Kompetenz bleibt dieselbe: Beleuchtung, Komposition, Schnittrhythmus, Kontinuität. KI generiert, der Mensch entscheidet, was bleibt. Das Filmhandwerk stirbt nicht, sondern verlagert sich.

Higgsfield stellt eine öffentliche Plattform bereit. Probieren Sie die Technologie aus, bevor der nächste Mitbewerber es tut.

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