10.952 von 11.103: Norwegens neuer E-Auto-Rekord
Stellen Sie sich vor, in Norwegen ist statistisch nur jeder 73. neu zugelassene Pkw kein Elektroauto. Der E-Auto-Anteil an den Pkw-Neuzulassungen lag im April 2026 bei 98,64 Prozent. 10.952 von 11.103 neuen Pkw waren rein elektrisch, meldet die norwegische Straßeninformationsbehörde OFV.
Das Wichtigste in Kürze
- Zweiter E-Auto-Rekord in Folge, nach 98,4 Prozent im März
- In allen norwegischen Provinzen über 95 Prozent E-Auto-Anteil
- Volkswagen führt die Marken-Liste an, der ID.4 ist mit 781 Einheiten Top-Modell
- Tesla rutscht überraschend auf Platz 11 ab, behält aber die Jahres-Spitze
Warum die Norweger so konsequent elektrifizieren
Die Antwort lautet schlicht: politische Konsequenz. Norwegen fördert Elektroautos seit über 30 Jahren, anfangs noch mit kostenlosem Parken und Busspur-Privilegien. Heute trägt vor allem die Steuerbefreiung den Markt. Bis zu einem Kaufpreis von rund 27.000 Euro entfällt für reine Stromer die 25-Prozent-Mehrwertsteuer komplett. Erwerbssteuer und Importzölle gibt es auf E-Autos in Norwegen ohnehin nicht. Der entscheidende Hebel: Elektroautos sind dadurch oft günstiger als vergleichbare Verbrenner.
Zugleich profitiert das Land von einer Eigenheit der Topografie. Strom ist reichlich vorhanden und kommt zu fast 90 Prozent aus Wasserkraft. Das macht das Laden günstig und politisch unangreifbar. Drittens ist Norwegen kein EU-Mitglied. Die im Oktober 2024 verhängten EU-Strafzölle auf chinesische E-Autos gelten dort nicht. Wer einen BYD oder Xpeng will, zahlt Norwegen-Preise statt EU-Strafzoll-Preise.
Welche Modelle dominieren?
Im April rangiert der VW ID.4 mit 781 Neuzulassungen an der Spitze, gefolgt vom Toyota Urban Cruiser mit 583 Einheiten und dem VW ID.3 mit 543 Stück. Knapp dahinter folgt der BMW iX3 aus der Neuen Klasse als bestplatziertes Premium-Modell. Auffällig: Fünf der Top Ten basieren auf Volkswagens MEB-Plattform. Tesla schaffte im April dagegen nur Platz 11 mit 379 Neuzulassungen. Im Gesamtjahr 2026 führt der US-Hersteller die Statistik mit 20,4 Prozent Marktanteil aber weiterhin klar an.
Was bedeutet das für deutsche Entscheider?
Die neue deutsche E-Auto-Prämie ab 2026 liegt mit bis zu 5.000 Euro pro Privathaushalt deutlich unter dem norwegischen Anreiz. Gefördert werden zudem nur Haushalte bis 80.000 Euro Jahreseinkommen, gebrauchte E-Autos fallen ganz raus. Wer hierzulande wirtschaftlich entscheiden will, kalkuliert die Total Cost of Ownership ehrlich durch. Das beginnt beim Vergleich der aktuellen Ladetarife und endet beim Wertverlust nach drei Jahren, der bei E-Autos hierzulande noch bei rund 50 Prozent des Neupreises liegt.
Welche Tools helfen bei der Flottenentscheidung?
Der Reichweiten-Rechner für E-Autos zeigt schwarz auf weiß, wie viel eine Wärmepumpe im Winter wirklich an Kilometern bringt. Wer Langstrecken plant, profitiert vom ADAC-Wintertest mit 14 Familien-Stromern auf der Strecke München nach Berlin. Und für die strategische Förderfrage lohnt der Blick auf die Detailanalyse der neuen Kaufprämie, die der Fraunhofer-Evaluation des alten Umweltbonus eine ernüchternde Bilanz gegenüberstellt.
Mehr Newshunger?
- Wie umgeht BYD die EU-Zölle? Mit einem Hybrid-Trick.
- 48.400 Angriffe in Wochen: Eine Elementor-Lücke außer Kontrolle
- 29 Millionen WordPress-Sites: Vier stille Patches im März 2026
- 48.400 blockierte Angriffe: King-Addons-Lücke wird aktiv ausgenutzt
Schreiben Sie einen Kommentar