Stellen Sie sich vor, in Norwegen ist statistisch nur jeder 73. neu zugelassene Pkw kein Elektroauto. Der E-Auto-Anteil an den Pkw-Neuzulassungen lag im April 2026 bei 98,64 Prozent. 10.952 von 11.103 neuen Pkw waren rein elektrisch, meldet die norwegische Straßeninformationsbehörde OFV.

Das Wichtigste in Kürze

Zweiter E-Auto-Rekord in Folge, nach 98,4 Prozent im März

In allen norwegischen Provinzen über 95 Prozent E-Auto-Anteil

Volkswagen führt die Marken-Liste an, der ID.4 ist mit 781 Einheiten Top-Modell

Tesla rutscht überraschend auf Platz 11 ab, behält aber die Jahres-Spitze

Warum die Norweger so konsequent elektrifizieren

Norwegens Erfolg bei Elektroautos basiert auf 30 Jahren Förderung: Steuerbefreiung für reine Stromer bis 27.000 Euro, keine Mehrwertsteuer, Erwerbssteuer oder Importzölle

Die Antwort lautet schlicht: politische Konsequenz. Norwegen fördert Elektroautos seit über 30 Jahren, anfangs noch mit kostenlosem Parken und Busspur-Privilegien. Heute trägt vor allem die Steuerbefreiung den Markt. Bis zu einem Kaufpreis von rund 27.000 Euro entfällt für reine Stromer die 25-Prozent-Mehrwertsteuer komplett. Erwerbssteuer und Importzölle gibt es auf E-Autos in Norwegen ohnehin nicht. Der entscheidende Hebel: Elektroautos sind dadurch oft günstiger als vergleichbare Verbrenner.

Zugleich profitiert das Land von einer Eigenheit der Topografie. Strom ist reichlich vorhanden und kommt zu fast 90 Prozent aus Wasserkraft. Das macht das Laden günstig und politisch unangreifbar. Drittens ist Norwegen kein EU-Mitglied. Die im Oktober 2024 verhängten EU-Strafzölle auf chinesische E-Autos gelten dort nicht. Wer einen BYD oder Xpeng will, zahlt Norwegen-Preise statt EU-Strafzoll-Preise.

Welche Modelle dominieren?

Im April 2026 führt der VW ID.4 die Neuzulassungen an, gefolgt vom Toyota Urban Cruiser und VW ID.3. Fünf der Top Ten nutzen VWs MEB-Plattform

Im April rangiert der VW ID.4 mit 781 Neuzulassungen an der Spitze, gefolgt vom Toyota Urban Cruiser mit 583 Einheiten und dem VW ID.3 mit 543 Stück. Knapp dahinter folgt der BMW iX3 aus der Neuen Klasse als bestplatziertes Premium-Modell. Auffällig: Fünf der Top Ten basieren auf Volkswagens MEB-Plattform. Tesla schaffte im April dagegen nur Platz 11 mit 379 Neuzulassungen. Im Gesamtjahr 2026 führt der US-Hersteller die Statistik mit 20,4 Prozent Marktanteil aber weiterhin klar an.

Norwegens 98,6-Prozent-Quote ist kein Naturgesetz, sondern Ergebnis konsequenter Politik. Was in Oslo seit zehn Jahren funktioniert, scheitert in Berlin am Förderchaos. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was bedeutet das für deutsche Entscheider?

Deutschlands neue E-Auto-Prämie ab 2026: maximal 5.000 Euro für Haushalte unter 80.000 Euro Jahreseinkommen, Gebrauchtkäufe ausgeschlossen

Die neue deutsche E-Auto-Prämie ab 2026 liegt mit bis zu 5.000 Euro pro Privathaushalt deutlich unter dem norwegischen Anreiz. Gefördert werden zudem nur Haushalte bis 80.000 Euro Jahreseinkommen, gebrauchte E-Autos fallen ganz raus. Wer hierzulande wirtschaftlich entscheiden will, kalkuliert die Total Cost of Ownership ehrlich durch. Das beginnt beim Vergleich der aktuellen Ladetarife und endet beim Wertverlust nach drei Jahren, der bei E-Autos hierzulande noch bei rund 50 Prozent des Neupreises liegt.

ADAC-Wintertest zeigt: Wärmepumpen reduzieren E-Auto-Reichweite im Winter erheblich. 14 Familienautos wurden München-Berlin getestet

Der Reichweiten-Rechner für E-Autos zeigt schwarz auf weiß, wie viel eine Wärmepumpe im Winter wirklich an Kilometern bringt. Wer Langstrecken plant, profitiert vom ADAC-Wintertest mit 14 Familien-Stromern auf der Strecke München nach Berlin. Und für die strategische Förderfrage lohnt der Blick auf die Detailanalyse der neuen Kaufprämie, die der Fraunhofer-Evaluation des alten Umweltbonus eine ernüchternde Bilanz gegenüberstellt.

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