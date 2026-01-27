Braucht Ihre WordPress-Seite Custom Post Types? Wahrscheinlich ja.

WordPress liefert von Haus aus zwei Inhaltstypen: Beiträge und Seiten. Für einen Blog reicht das. Für ein wachsendes Unternehmen mit Produkten, Referenzen, Teammitgliedern und Events wird es schnell eng.

Custom Post Types lösen dieses Problem. Sie erstellen damit eigene Inhaltsstrukturen, die exakt zu Ihrem Geschäftsmodell passen.

Custom Post Types (CPTs) sind selbst definierte Inhaltstypen neben den Standard-Typen „Beitrag“ und „Seite“

Sie verbessern die Seitenstruktur, erleichtern die Pflege und stärken Ihre SEO durch klare URL-Hierarchien

Die Erstellung funktioniert per Plugin (für Einsteiger) oder per Code (für maximale Kontrolle)

Seit WordPress 6.x müssen CPTs für den Block-Editor den Parameter show_in_rest aktivieren

Mit Custom Post Types organisieren Sie Ihre WordPress-Inhalte so flexibel wie Bausteine.

Was genau ist ein Custom Post Type?

Ein Custom Post Type erweitert WordPress um einen neuen Inhaltstyp. Technisch gesehen fügen Sie der Datenbank einen neuen post_type -Wert hinzu. Praktisch bedeutet das: ein eigener Menüpunkt im Dashboard, eigene Templates, eigene Taxonomien.

Stellen Sie sich vor, Sie betreiben eine Immobilienfirma. Ihre Objekte zwischen Blogbeiträgen zu verstecken wäre absurd. Mit einem CPT „Immobilien“ bekommen Ihre Objekte einen eigenen Bereich mit spezifischen Feldern für Quadratmeter, Zimmeranzahl, Lage und Preis.

WordPress selbst nutzt dieses Konzept übrigens intern. Auch „Beiträge“, „Seiten“ und „Medien“ sind technisch gesehen Post Types. Sie erweitern also ein bewährtes System.

Download Infografik (PDF)

Die fünf Standard-Post-Types von WordPress

WordPress bringt diese eingebauten Post Types mit:

Post Type Zweck Sichtbar im Menü post Blogbeiträge Ja page Statische Seiten Ja attachment Mediendateien Ja (unter Medien) revision Versionsverlauf Nein nav_menu_item Menüeinträge Nein (nur Menü-Editor)



Ihr Custom Post Type reiht sich nahtlos in diese Architektur ein.

Welche Vorteile bringen Custom Post Types konkret?

Die Entscheidung für CPTs ist keine rein technische Frage. Sie hat direkte Auswirkungen auf Ihren Arbeitsalltag und Ihre Sichtbarkeit bei Google.

Saubere Trennung statt Chaos

Ohne CPTs landen alle Inhalte im selben Topf. Ihre Redakteure scrollen durch hunderte Beiträge, um das richtige Testimonial zu finden. Mit CPTs hat jeder Inhaltstyp seinen eigenen Bereich. Das spart Zeit und verhindert Fehler.

SEO-Vorteile durch klare URL-Strukturen

Google liebt Struktur. Eine URL wie ihredomain.de/immobilien/villa-am-see/ signalisiert dem Crawler sofort, worum es geht. Sie können für jeden CPT eine eigene Permalink-Struktur definieren und damit Ihre Keyword-Strategie direkt in die URL-Architektur einbauen.

Individuelle Templates pro Inhaltstyp

Ein Blogbeitrag braucht Autor und Datum. Eine Immobilie braucht eine Bildergalerie und Kontaktformular. Mit CPTs erstellen Sie für jeden Typ ein maßgeschneidertes Template. WordPress lädt automatisch single-immobilie.php für Ihre Immobilien-Einzelansichten.

Wenn Sie 500 Produkte und 200 Blogbeiträge haben, werden Datenbankabfragen ohne CPTs langsam. Mit getrennten Post Types fragen Sie nur die Daten ab, die Sie wirklich brauchen. Das beschleunigt Ihre Seite messbar.

Wann sollten Sie Custom Post Types einsetzen?

Nicht jede Website braucht CPTs. Für einen persönlichen Blog mit gelegentlichen Rezepten sind sie Overkill. Ab einer gewissen Komplexität werden sie jedoch unverzichtbar.

Verschiedene Inhaltstypen verlangen nach unterschiedlichen Strukturen.

Typische Anwendungsfälle

Portfolio und Referenzen: Designer, Agenturen und Fotografen profitieren von einem separaten Portfolio-Bereich. Jedes Projekt bekommt eigene Felder für Kunde, Branche, eingesetzte Technologien und Projektzeitraum.

Produkte (ohne WooCommerce): Nicht jedes Unternehmen braucht einen vollwertigen Shop. Mit einem CPT „Produkte“ präsentieren Sie Ihr Sortiment mit technischen Daten, ohne den Overhead eines Shop-Systems.

Teammitglieder: Für die „Über uns“-Seite reichen statische Seiten nicht. Ein CPT „Team“ ermöglicht einheitliche Profile mit Position, Kontaktdaten, Social-Media-Links und Lebenslauf.

Events und Veranstaltungen: Datum, Uhrzeit, Ort, Ticketpreis, Referenten. Events haben spezifische Anforderungen, die ein normaler Beitrag nicht abbildet.

Testimonials und Bewertungen: Kundenstimmen verdienen einen eigenen Bereich. Mit einem CPT strukturieren Sie Name, Unternehmen, Bewertung und Zitat sauber getrennt.

Immobilien, Stellenanzeigen, Rezepte, Kurse: Die Liste ist endlos. Sobald ein Inhaltstyp wiederkehrende, strukturierte Daten benötigt, ist ein CPT die richtige Wahl.

Wann Sie keine CPTs brauchen

Für eine Handvoll statischer Seiten und einen gelegentlichen Blog genügen die Bordmittel. Auch wenn Sie bereits ein spezialisiertes Plugin nutzen (WooCommerce für Produkte, The Events Calendar für Events), bringt dieses seinen eigenen CPT mit.

Wie erstellen Sie einen Custom Post Type?

Sie haben zwei Wege: mit Plugin oder mit Code. Beide haben ihre Berechtigung.

Per Code behalten Sie die volle Kontrolle über Ihren Custom Post Type.

Methode 1: Per Plugin (für Einsteiger)

Das Plugin Custom Post Type UI (CPT UI) ist der schnellste Weg. Nach der Installation finden Sie unter „CPT UI“ einen neuen Menüpunkt.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Installieren Sie „Custom Post Type UI“ aus dem Plugin-Verzeichnis Gehen Sie zu „CPT UI“ → „Add/Edit Post Types“ Vergeben Sie einen Slug (z.B. immobilie ) und Labels (Singular: „Immobilie“, Plural: „Immobilien“) Aktivieren Sie unter „Settings“ die gewünschten Optionen: Public : Ja (damit der CPT sichtbar ist)

: Ja (damit der CPT sichtbar ist) Has Archive : Ja (für Übersichtsseiten)

: Ja (für Übersichtsseiten) Show in REST : Ja (für Gutenberg-Kompatibilität) Wählen Sie ein Menü-Icon aus der Dashicons-Bibliothek Speichern Sie den Post Type

Innerhalb von zwei Minuten erscheint Ihr neuer Inhaltstyp im WordPress-Menü.

Vorteile der Plugin-Methode:

Keine Programmierkenntnisse nötig

Visuelle Oberfläche

Schnelle Änderungen möglich

Nachteile:

Plugin-Abhängigkeit

Weniger Kontrolle über Details

Leichter Performance-Overhead

Methode 2: Per Code (für Entwickler)

Für maximale Kontrolle registrieren Sie CPTs mit der Funktion register_post_type() . Der Code gehört in ein eigenes Plugin oder ein Must-Use-Plugin, nicht in die functions.php Ihres Themes.

Warum nicht in die functions.php?

Bei einem Theme-Wechsel verlieren Sie Ihre CPT-Definition. Die Daten bleiben zwar in der Datenbank, werden aber nicht mehr angezeigt. Ein eigenes Plugin überlebt jeden Theme-Wechsel.

Beispielcode für einen Immobilien-CPT:

PHP Kopieren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Speichern Sie diesen Code als immobilien-cpt.php im Ordner wp-content/plugins/ und aktivieren Sie das Plugin.

Die wichtigsten Parameter erklärt

Parameter Bedeutung Empfehlung public Sichtbarkeit im Frontend und Backend true für reguläre CPTs show_in_rest REST-API und Gutenberg-Unterstützung true (seit WP 5.0 essenziell) has_archive Archivseite unter /slug/ true für Übersichtsseiten hierarchical Unterseiten möglich (wie bei Seiten) false für flache Strukturen rewrite URL-Struktur anpassen SEO-freundlichen Slug wählen supports Editor-Features aktivieren Nach Bedarf zusammenstellen capability_type Berechtigungsstruktur post oder eigener Typ

Wie erweitern Sie CPTs mit Taxonomien und Custom Fields?

Ein Custom Post Type allein ist erst der Anfang. Die wahre Flexibilität entfaltet sich durch Taxonomien und benutzerdefinierte Felder.

Taxonomien: Ihre Inhalte kategorisieren

Taxonomien sind Ordnungssysteme. WordPress kennt zwei eingebaute: Kategorien (hierarchisch) und Schlagwörter (flach). Für CPTs erstellen Sie eigene Taxonomien.

Beispiel Immobilien:

Taxonomie „Objektart“: Wohnung, Haus, Grundstück, Gewerbe

Taxonomie „Region“: Hamburg, München, Berlin, Köln

Taxonomie „Ausstattung“: Balkon, Garten, Garage, Einbauküche

Mit register_taxonomy() verbinden Sie eine Taxonomie mit Ihrem CPT:

PHP Kopieren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Während Taxonomien Inhalte gruppieren, speichern Custom Fields spezifische Daten zu einem einzelnen Eintrag. Für Immobilien wären das: Kaufpreis, Quadratmeter, Baujahr, Energieausweis.

Drei Wege zu Custom Fields:

1. WordPress-eigene Custom Fields (rudimentär) WordPress bringt eine einfache Metabox mit. Aktivieren Sie sie unter „Ansicht anpassen“ im Editor. Für professionelle Anwendungen ist diese Lösung zu umständlich.

2. Advanced Custom Fields (ACF) (empfohlen) ACF ist der De-facto-Standard. Sie definieren Feldgruppen mit verschiedenen Feldtypen (Text, Zahl, Datum, Galerie, Beziehung) und weisen sie einem CPT zu. Die kostenlose Version deckt 90% aller Anforderungen ab.

3. Meta Box, Pods oder Carbon Fields (Alternativen) Diese Plugins bieten ähnliche Funktionalität mit unterschiedlichen Philosophien. Meta Box punktet bei Performance, Pods bei der All-in-One-Lösung.

Praxisbeispiel: Immobilien-Felder mit ACF

Nach Installation von ACF erstellen Sie eine Feldgruppe „Immobilien-Details“:

Feldname Feldtyp Beschreibung kaufpreis Number Preis in Euro wohnflaeche Number Quadratmeter zimmer Number Anzahl Zimmer baujahr Number Baujahr (4-stellig) energieausweis File PDF-Upload exposé_galerie Gallery Bildergalerie verfuegbar_ab Date Picker Verfügbarkeitsdatum

Diese Felder erscheinen beim Bearbeiten jeder Immobilie unterhalb des Editors. Im Template greifen Sie mit get_field('kaufpreis') darauf zu.

Wie optimieren Sie Custom Post Types für SEO?

CPTs bieten SEO-Vorteile, aber nur wenn Sie sie richtig konfigurieren. Ohne Optimierung verschenken Sie Potenzial.

URL-Struktur strategisch planen

Der rewrite -Parameter bestimmt Ihre URLs. Wählen Sie einen sprechenden Slug mit Keyword-Bezug:

PHP Kopieren 1 2 3 4

Für lokales SEO integrieren Sie den Standort: immobilien-hamburg oder stellenangebote-muenchen .

Archivseiten nutzen

Mit has_archive => true erstellt WordPress automatisch eine Übersichtsseite unter /immobilien/ . Diese Seite ist SEO-Gold: Sie können sie mit einem Einleitungstext versehen und für Ihr Hauptkeyword optimieren.

Erstellen Sie ein Template archive-immobilie.php für individuelles Design. Alternativ nutzen Sie den Full Site Editor in Block-Themes.

SEO-Plugins wie Yoast oder Rank Math erkennen CPTs automatisch. Aktivieren Sie in den Plugin-Einstellungen:

Meta-Title und Meta-Description pro CPT-Eintrag

XML-Sitemap-Integration für den CPT

Schema Markup (z.B. RealEstateListing für Immobilien)

Schema Markup ist besonders wertvoll. Google zeigt damit Rich Snippets mit Preis, Bewertungen oder Verfügbarkeit direkt in den Suchergebnissen.

Interne Verlinkung aufbauen

Verlinken Sie Ihre CPT-Einträge untereinander und von regulären Beiträgen. Eine Taxonomie-Archivseite (alle Wohnungen in Hamburg) ist ein ideales Link-Ziel für thematisch passende Blogbeiträge.

Welche Plugins helfen bei der CPT-Verwaltung?

Der Plugin-Markt bietet für jeden Anspruch die passende Lösung. Hier die bewährtesten Tools.

Die richtigen Plugins erweitern Ihren WordPress-Werkzeugkasten erheblich.

Custom Post Type UI

Preis: Kostenlos

Stärke: Einfachste Möglichkeit, CPTs und Taxonomien ohne Code zu erstellen

Schwäche: Keine Custom Fields, dafür brauchen Sie ein zweites Plugin

Ideal für: Einsteiger und schnelle Projekte

Advanced Custom Fields (ACF)

Preis: Kostenlos (Pro ab 49 $/Jahr)

Stärke: Mächtigster Field Builder, intuitive Oberfläche, exzellente Dokumentation

Schwäche: Erstellt selbst keine CPTs, nur Felder

Ideal für: Professionelle Projekte mit komplexen Datenstrukturen

Pods

Preis: Kostenlos

Stärke: All-in-One-Lösung für CPTs, Taxonomien, Felder und Beziehungen

Schwäche: Steilere Lernkurve als Alternativen

Ideal für: Entwickler, die eine einzige Lösung für alles wollen

Preis: Ab 69 $/Jahr

Stärke: Komplettpaket mit Views für Frontend-Ausgabe ohne Coding

Schwäche: Preismodell, lange Einarbeitung

Ideal für: Komplexe Websites ohne Entwickler-Ressourcen

JetEngine

Preis: Ab 43 $/Jahr

Stärke: Nahtlose Integration mit Elementor, dynamische Listings

Schwäche: Abhängigkeit vom Crocoblock-Ökosystem

Ideal für: Elementor-Nutzer mit dynamischen Inhaltsanforderungen

Meta Box

Preis: Kostenlos (Pro ab 49 $/Jahr)

Stärke: Beste Performance bei großen Datenmengen, Code-First-Ansatz

Schwäche: Weniger intuitiv als ACF für Einsteiger

Ideal für: Performance-kritische Projekte

Welche Fehler sollten Sie vermeiden?

Custom Post Types sind mächtig, aber nicht unfehlbar. Diese Stolperfallen kosten Zeit und Nerven.

Die häufigsten CPT-Fehler lassen sich leicht vermeiden.

CPT in der functions.php definieren

Der häufigste Anfängerfehler. Bei einem Theme-Wechsel verschwinden Ihre CPTs. Die Daten bleiben zwar erhalten, werden aber nicht mehr angezeigt. Nutzen Sie immer ein eigenes Plugin oder Must-Use-Plugin.

show_in_rest vergessen

Ohne diesen Parameter funktioniert der Block-Editor (Gutenberg) nicht für Ihren CPT. Sie landen im Classic Editor. Für Headless-WordPress-Setups ist die REST-API-Unterstützung ebenfalls Pflicht.

Zu generische Slugs wählen

Ein Slug wie item oder entry ist nichtssagend. Wählen Sie beschreibende Slugs, die Ihr Keyword enthalten und für Menschen verständlich sind.

Nach dem Registrieren eines neuen CPTs müssen Sie die Permalinks unter „Einstellungen“ → „Permalinks“ einmal neu speichern. Sonst führen Ihre CPT-URLs ins Leere.

Keine Sicherung der CPT-Definition

Plugin-generierte CPTs sind in der Datenbank gespeichert. Ein Plugin-Update kann theoretisch Ihre Konfiguration überschreiben. Exportieren Sie Ihre CPT-Einstellungen regelmäßig oder dokumentieren Sie sie an einem sicheren Ort.

Zu viele CPTs anlegen

Nicht jeder Inhalt braucht einen eigenen Post Type. Für drei Rezept-Kategorien reichen Taxonomien. CPTs lohnen sich erst, wenn Inhalte grundlegend unterschiedliche Datenstrukturen benötigen.

Wie funktionieren CPTs mit Block-Themes und Full Site Editing?

Seit WordPress 5.9 verändert Full Site Editing (FSE) die Template-Erstellung fundamental. Für CPT-Nutzer ergeben sich neue Möglichkeiten.

Block-Templates für CPTs erstellen

Im Site Editor (Themes wie Twenty Twenty-Four oder Flavor) erstellen Sie Templates direkt im Browser:

Gehen Sie zu „Design“ → „Editor“ → „Templates“ Klicken Sie auf „Neues Template hinzufügen“ Wählen Sie „Single Item: [Ihr CPT]“ oder „Archive: [Ihr CPT]“ Gestalten Sie das Template mit Blöcken

Für die Anzeige von Custom Fields nutzen Sie das Post Meta Block oder Plugins wie ACF Blocks.

Query Loop Block mit CPTs

Der Query Loop Block zeigt standardmäßig Beiträge. Über die Seitenleiste wechseln Sie den Post Type zu Ihrem CPT. So erstellen Sie dynamische Listings ohne Code.

Patterns für wiederkehrende Layouts

Speichern Sie häufig genutzte CPT-Layouts als Patterns. Ein Immobilien-Kartendesign mit Bild, Preis und Kurzinfo lässt sich als Pattern wiederverwenden.

Was bedeuten CPTs für Headless WordPress?

Headless WordPress trennt Backend (WordPress) und Frontend (React, Vue, Next.js). Die Kommunikation läuft über die REST API. CPTs sind dabei zentral.

REST API aktivieren

Der Parameter show_in_rest => true macht Ihren CPT über die API erreichbar. Unter /wp-json/wp/v2/immobilie/ liefert WordPress JSON-Daten aller Einträge.

Custom Fields in der API

Standardmäßig liefert die API keine Custom Fields. Mit ACF Pro aktivieren Sie die Option „Show in REST API“. Alternativ registrieren Sie Felder manuell mit register_rest_field() .

GraphQL als Alternative

Das Plugin WPGraphQL bietet eine GraphQL-Schnittstelle. In Kombination mit WPGraphQL for ACF fragen Sie CPTs und Felder mit einer einzigen, effizienten Query ab.

Wie migrieren Sie CPTs bei einem Relaunch?

Ein Website-Relaunch mit neuer Agentur oder neuem Theme stellt CPT-Nutzer vor Herausforderungen. Die Datenmigration erfordert Planung.

CPT-Definitionen sichern

Exportieren Sie Ihre CPT-Konfiguration aus CPT UI oder dokumentieren Sie Ihren Code. Die neue Seite muss den exakt gleichen Slug verwenden, sonst werden bestehende Einträge nicht erkannt.

Custom Fields migrieren

ACF-Feldgruppen lassen sich als JSON exportieren und importieren. Pods bietet eine ähnliche Funktion. Prüfen Sie nach der Migration, ob alle Feldwerte korrekt übernommen wurden.

Weiterleitungen einrichten

Ändern sich URL-Strukturen, richten Sie 301-Weiterleitungen ein. Ihre SEO-Rankings bleiben erhalten, wenn Google die alten URLs auf die neuen umleiten kann.

Wie sieht die Zukunft von Custom Post Types aus?

WordPress entwickelt sich weiter. Block-basierte Themes und der Site Editor verändern Workflows. CPTs bleiben jedoch relevant.

Patterns und Synced Patterns

Wiederverwendbare Blöcke (früher „Reusable Blocks“) funktionieren auch mit CPT-Inhalten. Synced Patterns ermöglichen globale Änderungen an wiederkehrenden Elementen.

Interactivity API

Die WordPress 6.5 eingeführte Interactivity API ermöglicht clientseitige Interaktionen ohne externes JavaScript-Framework. Für CPT-Listings mit Filtern und Sortierung eröffnen sich neue Möglichkeiten.

Custom Post Types bleiben Kern-Feature

Trotz aller Neuerungen: register_post_type() ist seit WordPress 3.0 stabil und wird es bleiben. CPTs sind kein Legacy-Feature, sondern fundamentaler Bestandteil der WordPress-Architektur.

FAQ

Die häufigsten Fragen zu Custom Post Types auf einen Blick beantwortet.

Was ist ein Custom Post Type in WordPress? Ein Custom Post Type (CPT) ist ein selbst definierter Inhaltstyp, der über die Standard-Typen „Beitrag“ und „Seite“ hinausgeht. Mit CPTs erstellen Sie spezialisierte Inhaltsstrukturen für Portfolios, Produkte, Testimonials, Events oder Referenzen. Jeder CPT erhält einen eigenen Menüpunkt im WordPress-Dashboard und kann individuelle Felder, Taxonomien und Templates nutzen. Technisch gesehen erweitert ein CPT die WordPress-Datenbank um einen neuen post_type -Wert, ohne die bestehende Struktur zu verändern. Wie erstelle ich einen Custom Post Type ohne Plugin? Sie registrieren einen CPT über die Funktion register_post_type() in einem eigenen Plugin. Erstellen Sie eine PHP-Datei im Ordner wp-content/plugins/ mit Plugin-Header und der Registrierungsfunktion. Der Mindestcode umfasst einen eindeutigen Slug, Labels und die gewünschten Eigenschaften wie public , has_archive und supports . Die wichtigsten Parameter sind show_in_rest für Gutenberg-Kompatibilität und rewrite für SEO-freundliche URLs. Vermeiden Sie die functions.php , da CPTs dort bei einem Theme-Wechsel verloren gehen. Was ist der Unterschied zwischen Post Type und Taxonomy? Ein Post Type definiert die Art des Inhalts selbst. Eine Taxonomy hingegen organisiert und kategorisiert diese Inhalte. Stellen Sie sich einen CPT „Rezepte“ vor. Die Taxonomie wäre dann „Küche“ (italienisch, asiatisch) oder „Schwierigkeit“ (einfach, mittel, anspruchsvoll). Während ein Beitrag nur einem Post Type angehört, kann er mehreren Taxonomie-Begriffen zugeordnet werden. Beide Konzepte ergänzen sich und ermöglichen gemeinsam eine flexible Inhaltsarchitektur. Welches Plugin eignet sich am besten für Custom Post Types? Custom Post Type UI (CPT UI) ist der Klassiker für Einsteiger. Das Plugin ist kostenlos, übersichtlich und ohne Code nutzbar. Für erweiterte Anforderungen mit benutzerdefinierten Feldern bietet sich Advanced Custom Fields (ACF) an. Professionelle Projekte profitieren von Toolset Types oder Pods, die CPTs, Taxonomien und Felder in einer Oberfläche vereinen. Die Wahl hängt von Ihrem Budget, Ihren technischen Fähigkeiten und der Projektkomplexität ab. Sind Custom Post Types gut für SEO? Ja, wenn Sie sie richtig einsetzen. CPTs ermöglichen individuelle Permalink-Strukturen, eigene Meta-Descriptions und Schema-Markup pro Inhaltstyp. Die klare Trennung verschiedener Inhaltsarten verbessert die interne Verlinkung und hilft Google, die Seitenstruktur zu verstehen. Aktivieren Sie has_archive für Übersichtsseiten und nutzen Sie ein SEO-Plugin wie Yoast oder Rank Math, das CPTs vollständig unterstützt. Bleiben Custom Post Types bei einem Theme-Wechsel erhalten? Das hängt davon ab, wo Sie den CPT definiert haben. Code in der functions.php eines Themes geht beim Theme-Wechsel verloren. Die Daten in der Datenbank bleiben zwar erhalten, werden aber nicht mehr angezeigt. Registrieren Sie CPTs deshalb in einem eigenständigen Plugin oder einem Must-Use-Plugin im Ordner wp-content/mu-plugins . So überleben Ihre Inhaltstypen jeden Theme-Wechsel unbeschadet.

Glossar: 12 wichtige Fachbegriffe zu Custom Post Types

Die wichtigsten Fachbegriffe rund um Custom Post Types erklärt.

ACF (Advanced Custom Fields)

ACF (Advanced Custom Fields) ist ein WordPress-Plugin, das benutzerdefinierte Felder für Posts, Seiten und Custom Post Types bereitstellt. Es ermöglicht die Erfassung strukturierter Daten wie Preise, Datumsangaben oder Dateien ohne Programmierkenntnisse. ACF ist besonders nützlich, um CPTs mit spezifischen Metadaten auszustatten und gilt als De-facto-Standard für Custom Fields.

Archivseite

Die Archivseite ist eine automatisch generierte Übersichtsseite, die alle Einträge eines Custom Post Types auflistet. Sie wird über den Parameter has_archive => true aktiviert und ist unter der URL /post-type-slug/ erreichbar. Archivseiten sind wichtig für SEO und die Nutzerführung.

Capability Type

Der Capability Type definiert die Berechtigungsstruktur eines Custom Post Types. Er bestimmt, welche Benutzerrollen Einträge erstellen, bearbeiten oder löschen dürfen. Standard ist „post“, aber für sensible Inhalte lassen sich eigene Capability Types mit granularen Rechten definieren.

Custom Fields

Custom Fields (benutzerdefinierte Felder) speichern zusätzliche Metadaten für einen Beitrag. In Verbindung mit CPTs ermöglichen sie die strukturierte Erfassung von Informationen wie Preis, ISBN oder Veranstaltungsdatum. Sie werden in der wp_postmeta -Tabelle gespeichert und über Plugins wie ACF oder Meta Box verwaltet.

Full Site Editing (FSE)

Full Site Editing ist ein WordPress-Feature seit Version 5.9, das die Gestaltung aller Website-Bereiche mit Blöcken ermöglicht. Für CPTs bedeutet das: Templates für Einzelansichten und Archive lassen sich direkt im Site Editor erstellen, ohne PHP-Dateien anzufassen.

Gutenberg

Gutenberg ist der Block-Editor von WordPress, der seit Version 5.0 Standard ist. Custom Post Types unterstützen Gutenberg durch den Parameter show_in_rest => true . Ohne diese Einstellung erscheint nur der klassische Editor.

Headless WordPress

Headless WordPress bezeichnet eine Architektur, bei der WordPress nur als Backend dient und die Inhalte über die REST API an ein separates Frontend ausgeliefert werden. CPTs müssen für Headless-Setups den Parameter show_in_rest aktiviert haben.

Permalink

Ein Permalink ist die permanente URL eines Beitrags oder einer Seite. Für CPTs lässt sich über den rewrite -Parameter eine individuelle URL-Struktur definieren. SEO-optimierte Permalinks enthalten Keywords und beschreiben den Inhalt.

REST API

Die REST API ist eine Schnittstelle, über die externe Anwendungen mit WordPress kommunizieren. Sie liefert Inhalte im JSON-Format und ermöglicht CRUD-Operationen. CPTs mit aktiviertem show_in_rest sind unter /wp-json/wp/v2/[slug]/ erreichbar.

Slug

Der Slug ist die URL-freundliche Version eines Namens. Beim CPT bestimmt der Slug den Endpunkt in der URL und den internen Bezeichner. Er sollte kleingeschrieben, ohne Sonderzeichen und möglichst kurz sein.

Supports

Der Supports-Parameter definiert, welche Editor-Features ein CPT unterstützt. Optionen sind unter anderem title , editor , thumbnail , excerpt , custom-fields , revisions und page-attributes . Sie steuern damit die verfügbaren Metaboxen im Editor.

Taxonomie

Eine Taxonomie ist ein Klassifizierungssystem für Inhalte. WordPress kennt die eingebauten Taxonomien „Kategorien“ und „Schlagwörter“. Für CPTs registrieren Sie eigene Taxonomien wie „Objektart“ oder „Region“, um Inhalte zu gruppieren und filterbar zu machen.

