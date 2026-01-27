Mit Custom Post Types organisieren Sie Ihre WordPress-Inhalte so flexibel wie Bausteine.
Braucht Ihre WordPress-Seite Custom Post Types? Wahrscheinlich ja.

WordPress liefert von Haus aus zwei Inhaltstypen: Beiträge und Seiten. Für einen Blog reicht das. Für ein wachsendes Unternehmen mit Produkten, Referenzen, Teammitgliedern und Events wird es schnell eng.

Custom Post Types lösen dieses Problem. Sie erstellen damit eigene Inhaltsstrukturen, die exakt zu Ihrem Geschäftsmodell passen.

  • Custom Post Types (CPTs) sind selbst definierte Inhaltstypen neben den Standard-Typen „Beitrag“ und „Seite“
  • Sie verbessern die Seitenstruktur, erleichtern die Pflege und stärken Ihre SEO durch klare URL-Hierarchien
  • Die Erstellung funktioniert per Plugin (für Einsteiger) oder per Code (für maximale Kontrolle)
  • Seit WordPress 6.x müssen CPTs für den Block-Editor den Parameter show_in_rest aktivieren
Mit Custom Post Types organisieren Sie Ihre WordPress-Inhalte so flexibel wie Bausteine.

Was genau ist ein Custom Post Type?

Ein Custom Post Type erweitert WordPress um einen neuen Inhaltstyp. Technisch gesehen fügen Sie der Datenbank einen neuen post_type-Wert hinzu. Praktisch bedeutet das: ein eigener Menüpunkt im Dashboard, eigene Templates, eigene Taxonomien.

Stellen Sie sich vor, Sie betreiben eine Immobilienfirma. Ihre Objekte zwischen Blogbeiträgen zu verstecken wäre absurd. Mit einem CPT „Immobilien“ bekommen Ihre Objekte einen eigenen Bereich mit spezifischen Feldern für Quadratmeter, Zimmeranzahl, Lage und Preis.

WordPress selbst nutzt dieses Konzept übrigens intern. Auch „Beiträge“, „Seiten“ und „Medien“ sind technisch gesehen Post Types. Sie erweitern also ein bewährtes System.

WordPress Wissen
Custom Post Types im Überblick

Plugin oder Code? Die wichtigsten Unterschiede und Parameter auf einen Blick

Plugin-Lösung
Custom Post Type UI
Einfach
Vorteile
  • Keine Programmierkenntnisse nötig
  • Schnelle Einrichtung in 2 Minuten
  • Visuelle Oberfläche im Dashboard
Nachteile
  • Plugin-Abhängigkeit
  • Weniger Kontrolle über Details
  • Leichter Performance-Overhead

Ideal für: Einsteiger & schnelle Projekte

Code-Lösung
register_post_type()
Fortgeschritten
Vorteile
  • Volle Kontrolle über alle Parameter
  • Keine Plugin-Abhängigkeit
  • Bessere Performance
Nachteile
  • PHP-Kenntnisse erforderlich
  • Mehr initialer Aufwand
  • Eigenes Plugin empfohlen

Ideal für: Entwickler & komplexe Projekte

Wichtige Parameter

Diese Einstellungen sollten Sie kennen

public
Sichtbar im Frontend
true
show_in_rest
Gutenberg & REST API
true
has_archive
Archivseite aktivieren
true
hierarchical
Unterseiten möglich
false
rewrite
URL-Struktur anpassen
['slug' => 'name']
supports
Editor-Features
['title', 'editor']

= Besonders wichtig für moderne WordPress-Projekte

Typische Anwendungsfälle
🎨
Portfolio
Projekte, Arbeiten, Cases
📦
Produkte
Katalog ohne Shop-System
👥
Team
Mitarbeiter, Experten
📅
Events
Veranstaltungen, Kurse
💬
Testimonials
Kundenstimmen, Reviews
🏠
Immobilien
Objekte, Listings
Profi-Tipp

Registrieren Sie CPTs immer in einem eigenen Plugin, nicht in der functions.php. So überleben Ihre Inhaltstypen jeden Theme-Wechsel.

Die fünf Standard-Post-Types von WordPress

WordPress bringt diese eingebauten Post Types mit:

Post TypeZweckSichtbar im Menü
postBlogbeiträgeJa
pageStatische SeitenJa
attachmentMediendateienJa (unter Medien)
revisionVersionsverlaufNein
nav_menu_itemMenüeinträgeNein (nur Menü-Editor)


Ihr Custom Post Type reiht sich nahtlos in diese Architektur ein.

Welche Vorteile bringen Custom Post Types konkret?

Die Entscheidung für CPTs ist keine rein technische Frage. Sie hat direkte Auswirkungen auf Ihren Arbeitsalltag und Ihre Sichtbarkeit bei Google.

Saubere Trennung statt Chaos

Ohne CPTs landen alle Inhalte im selben Topf. Ihre Redakteure scrollen durch hunderte Beiträge, um das richtige Testimonial zu finden. Mit CPTs hat jeder Inhaltstyp seinen eigenen Bereich. Das spart Zeit und verhindert Fehler.

SEO-Vorteile durch klare URL-Strukturen

Google liebt Struktur. Eine URL wie ihredomain.de/immobilien/villa-am-see/ signalisiert dem Crawler sofort, worum es geht. Sie können für jeden CPT eine eigene Permalink-Struktur definieren und damit Ihre Keyword-Strategie direkt in die URL-Architektur einbauen.

Individuelle Templates pro Inhaltstyp

Ein Blogbeitrag braucht Autor und Datum. Eine Immobilie braucht eine Bildergalerie und Kontaktformular. Mit CPTs erstellen Sie für jeden Typ ein maßgeschneidertes Template. WordPress lädt automatisch single-immobilie.php für Ihre Immobilien-Einzelansichten.

Bessere Performance bei großen Datenmengen

Wenn Sie 500 Produkte und 200 Blogbeiträge haben, werden Datenbankabfragen ohne CPTs langsam. Mit getrennten Post Types fragen Sie nur die Daten ab, die Sie wirklich brauchen. Das beschleunigt Ihre Seite messbar.

Wann sollten Sie Custom Post Types einsetzen?

Nicht jede Website braucht CPTs. Für einen persönlichen Blog mit gelegentlichen Rezepten sind sie Overkill. Ab einer gewissen Komplexität werden sie jedoch unverzichtbar.

Verschiedene Inhaltstypen verlangen nach unterschiedlichen Strukturen.

Typische Anwendungsfälle

Portfolio und Referenzen: Designer, Agenturen und Fotografen profitieren von einem separaten Portfolio-Bereich. Jedes Projekt bekommt eigene Felder für Kunde, Branche, eingesetzte Technologien und Projektzeitraum.

Produkte (ohne WooCommerce): Nicht jedes Unternehmen braucht einen vollwertigen Shop. Mit einem CPT „Produkte“ präsentieren Sie Ihr Sortiment mit technischen Daten, ohne den Overhead eines Shop-Systems.

Teammitglieder: Für die „Über uns“-Seite reichen statische Seiten nicht. Ein CPT „Team“ ermöglicht einheitliche Profile mit Position, Kontaktdaten, Social-Media-Links und Lebenslauf.

Events und Veranstaltungen: Datum, Uhrzeit, Ort, Ticketpreis, Referenten. Events haben spezifische Anforderungen, die ein normaler Beitrag nicht abbildet.

Testimonials und Bewertungen: Kundenstimmen verdienen einen eigenen Bereich. Mit einem CPT strukturieren Sie Name, Unternehmen, Bewertung und Zitat sauber getrennt.

Immobilien, Stellenanzeigen, Rezepte, Kurse: Die Liste ist endlos. Sobald ein Inhaltstyp wiederkehrende, strukturierte Daten benötigt, ist ein CPT die richtige Wahl.

Wann Sie keine CPTs brauchen

Für eine Handvoll statischer Seiten und einen gelegentlichen Blog genügen die Bordmittel. Auch wenn Sie bereits ein spezialisiertes Plugin nutzen (WooCommerce für Produkte, The Events Calendar für Events), bringt dieses seinen eigenen CPT mit.

Wie erstellen Sie einen Custom Post Type?

Sie haben zwei Wege: mit Plugin oder mit Code. Beide haben ihre Berechtigung.

Per Code behalten Sie die volle Kontrolle über Ihren Custom Post Type.

Methode 1: Per Plugin (für Einsteiger)

Das Plugin Custom Post Type UI (CPT UI) ist der schnellste Weg. Nach der Installation finden Sie unter „CPT UI“ einen neuen Menüpunkt.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

  1. Installieren Sie „Custom Post Type UI“ aus dem Plugin-Verzeichnis
  2. Gehen Sie zu „CPT UI“ → „Add/Edit Post Types“
  3. Vergeben Sie einen Slug (z.B. immobilie) und Labels (Singular: „Immobilie“, Plural: „Immobilien“)
  4. Aktivieren Sie unter „Settings“ die gewünschten Optionen:
    • Public: Ja (damit der CPT sichtbar ist)
    • Has Archive: Ja (für Übersichtsseiten)
    • Show in REST: Ja (für Gutenberg-Kompatibilität)
  5. Wählen Sie ein Menü-Icon aus der Dashicons-Bibliothek
  6. Speichern Sie den Post Type

Innerhalb von zwei Minuten erscheint Ihr neuer Inhaltstyp im WordPress-Menü.

Vorteile der Plugin-Methode:

  • Keine Programmierkenntnisse nötig
  • Visuelle Oberfläche
  • Schnelle Änderungen möglich

Nachteile:

  • Plugin-Abhängigkeit
  • Weniger Kontrolle über Details
  • Leichter Performance-Overhead

Methode 2: Per Code (für Entwickler)

Für maximale Kontrolle registrieren Sie CPTs mit der Funktion register_post_type(). Der Code gehört in ein eigenes Plugin oder ein Must-Use-Plugin, nicht in die functions.php Ihres Themes.

Warum nicht in die functions.php?

Bei einem Theme-Wechsel verlieren Sie Ihre CPT-Definition. Die Daten bleiben zwar in der Datenbank, werden aber nicht mehr angezeigt. Ein eigenes Plugin überlebt jeden Theme-Wechsel.

Beispielcode für einen Immobilien-CPT:

PHP
50 Zeilen

Speichern Sie diesen Code als immobilien-cpt.php im Ordner wp-content/plugins/ und aktivieren Sie das Plugin.

Die wichtigsten Parameter erklärt

ParameterBedeutungEmpfehlung
publicSichtbarkeit im Frontend und Backendtrue für reguläre CPTs
show_in_restREST-API und Gutenberg-Unterstützungtrue (seit WP 5.0 essenziell)
has_archiveArchivseite unter /slug/true für Übersichtsseiten
hierarchicalUnterseiten möglich (wie bei Seiten)false für flache Strukturen
rewriteURL-Struktur anpassenSEO-freundlichen Slug wählen
supportsEditor-Features aktivierenNach Bedarf zusammenstellen
capability_typeBerechtigungsstrukturpost oder eigener Typ

Wie erweitern Sie CPTs mit Taxonomien und Custom Fields?

Ein Custom Post Type allein ist erst der Anfang. Die wahre Flexibilität entfaltet sich durch Taxonomien und benutzerdefinierte Felder.

Taxonomien: Ihre Inhalte kategorisieren

Taxonomien sind Ordnungssysteme. WordPress kennt zwei eingebaute: Kategorien (hierarchisch) und Schlagwörter (flach). Für CPTs erstellen Sie eigene Taxonomien.

Beispiel Immobilien:

  • Taxonomie „Objektart“: Wohnung, Haus, Grundstück, Gewerbe
  • Taxonomie „Region“: Hamburg, München, Berlin, Köln
  • Taxonomie „Ausstattung“: Balkon, Garten, Garage, Einbauküche

Mit register_taxonomy() verbinden Sie eine Taxonomie mit Ihrem CPT:

PHP
24 Zeilen

Custom Fields: Strukturierte Daten erfassen

Während Taxonomien Inhalte gruppieren, speichern Custom Fields spezifische Daten zu einem einzelnen Eintrag. Für Immobilien wären das: Kaufpreis, Quadratmeter, Baujahr, Energieausweis.

Drei Wege zu Custom Fields:

1. WordPress-eigene Custom Fields (rudimentär) WordPress bringt eine einfache Metabox mit. Aktivieren Sie sie unter „Ansicht anpassen“ im Editor. Für professionelle Anwendungen ist diese Lösung zu umständlich.

2. Advanced Custom Fields (ACF) (empfohlen) ACF ist der De-facto-Standard. Sie definieren Feldgruppen mit verschiedenen Feldtypen (Text, Zahl, Datum, Galerie, Beziehung) und weisen sie einem CPT zu. Die kostenlose Version deckt 90% aller Anforderungen ab.

3. Meta Box, Pods oder Carbon Fields (Alternativen) Diese Plugins bieten ähnliche Funktionalität mit unterschiedlichen Philosophien. Meta Box punktet bei Performance, Pods bei der All-in-One-Lösung.

Praxisbeispiel: Immobilien-Felder mit ACF

Nach Installation von ACF erstellen Sie eine Feldgruppe „Immobilien-Details“:

FeldnameFeldtypBeschreibung
kaufpreisNumberPreis in Euro
wohnflaecheNumberQuadratmeter
zimmerNumberAnzahl Zimmer
baujahrNumberBaujahr (4-stellig)
energieausweisFilePDF-Upload
exposé_galerieGalleryBildergalerie
verfuegbar_abDate PickerVerfügbarkeitsdatum

Diese Felder erscheinen beim Bearbeiten jeder Immobilie unterhalb des Editors. Im Template greifen Sie mit get_field('kaufpreis') darauf zu.

Wie optimieren Sie Custom Post Types für SEO?

CPTs bieten SEO-Vorteile, aber nur wenn Sie sie richtig konfigurieren. Ohne Optimierung verschenken Sie Potenzial.

URL-Struktur strategisch planen

Der rewrite-Parameter bestimmt Ihre URLs. Wählen Sie einen sprechenden Slug mit Keyword-Bezug:

PHP

Für lokales SEO integrieren Sie den Standort: immobilien-hamburg oder stellenangebote-muenchen.

Archivseiten nutzen

Mit has_archive => true erstellt WordPress automatisch eine Übersichtsseite unter /immobilien/. Diese Seite ist SEO-Gold: Sie können sie mit einem Einleitungstext versehen und für Ihr Hauptkeyword optimieren.

Erstellen Sie ein Template archive-immobilie.php für individuelles Design. Alternativ nutzen Sie den Full Site Editor in Block-Themes.

Meta-Tags und Schema Markup

SEO-Plugins wie Yoast oder Rank Math erkennen CPTs automatisch. Aktivieren Sie in den Plugin-Einstellungen:

  • Meta-Title und Meta-Description pro CPT-Eintrag
  • XML-Sitemap-Integration für den CPT
  • Schema Markup (z.B. RealEstateListing für Immobilien)

Schema Markup ist besonders wertvoll. Google zeigt damit Rich Snippets mit Preis, Bewertungen oder Verfügbarkeit direkt in den Suchergebnissen.

Interne Verlinkung aufbauen

Verlinken Sie Ihre CPT-Einträge untereinander und von regulären Beiträgen. Eine Taxonomie-Archivseite (alle Wohnungen in Hamburg) ist ein ideales Link-Ziel für thematisch passende Blogbeiträge.

Welche Plugins helfen bei der CPT-Verwaltung?

Der Plugin-Markt bietet für jeden Anspruch die passende Lösung. Hier die bewährtesten Tools.

Die richtigen Plugins erweitern Ihren WordPress-Werkzeugkasten erheblich.

Custom Post Type UI

Preis: Kostenlos
Stärke: Einfachste Möglichkeit, CPTs und Taxonomien ohne Code zu erstellen
Schwäche: Keine Custom Fields, dafür brauchen Sie ein zweites Plugin
Ideal für: Einsteiger und schnelle Projekte

Advanced Custom Fields (ACF)

Preis: Kostenlos (Pro ab 49 $/Jahr)
Stärke: Mächtigster Field Builder, intuitive Oberfläche, exzellente Dokumentation
Schwäche: Erstellt selbst keine CPTs, nur Felder
Ideal für: Professionelle Projekte mit komplexen Datenstrukturen

Pods

Preis: Kostenlos
Stärke: All-in-One-Lösung für CPTs, Taxonomien, Felder und Beziehungen
Schwäche: Steilere Lernkurve als Alternativen
Ideal für: Entwickler, die eine einzige Lösung für alles wollen

Toolset Types

Preis: Ab 69 $/Jahr
Stärke: Komplettpaket mit Views für Frontend-Ausgabe ohne Coding
Schwäche: Preismodell, lange Einarbeitung
Ideal für: Komplexe Websites ohne Entwickler-Ressourcen

JetEngine

Preis: Ab 43 $/Jahr
Stärke: Nahtlose Integration mit Elementor, dynamische Listings
Schwäche: Abhängigkeit vom Crocoblock-Ökosystem
Ideal für: Elementor-Nutzer mit dynamischen Inhaltsanforderungen

Meta Box

Preis: Kostenlos (Pro ab 49 $/Jahr)
Stärke: Beste Performance bei großen Datenmengen, Code-First-Ansatz
Schwäche: Weniger intuitiv als ACF für Einsteiger
Ideal für: Performance-kritische Projekte

Welche Fehler sollten Sie vermeiden?

Custom Post Types sind mächtig, aber nicht unfehlbar. Diese Stolperfallen kosten Zeit und Nerven.

Die häufigsten CPT-Fehler lassen sich leicht vermeiden.

CPT in der functions.php definieren

Der häufigste Anfängerfehler. Bei einem Theme-Wechsel verschwinden Ihre CPTs. Die Daten bleiben zwar erhalten, werden aber nicht mehr angezeigt. Nutzen Sie immer ein eigenes Plugin oder Must-Use-Plugin.

show_in_rest vergessen

Ohne diesen Parameter funktioniert der Block-Editor (Gutenberg) nicht für Ihren CPT. Sie landen im Classic Editor. Für Headless-WordPress-Setups ist die REST-API-Unterstützung ebenfalls Pflicht.

Zu generische Slugs wählen

Ein Slug wie item oder entry ist nichtssagend. Wählen Sie beschreibende Slugs, die Ihr Keyword enthalten und für Menschen verständlich sind.

Nach dem Registrieren eines neuen CPTs müssen Sie die Permalinks unter „Einstellungen“ → „Permalinks“ einmal neu speichern. Sonst führen Ihre CPT-URLs ins Leere.

Keine Sicherung der CPT-Definition

Plugin-generierte CPTs sind in der Datenbank gespeichert. Ein Plugin-Update kann theoretisch Ihre Konfiguration überschreiben. Exportieren Sie Ihre CPT-Einstellungen regelmäßig oder dokumentieren Sie sie an einem sicheren Ort.

Zu viele CPTs anlegen

Nicht jeder Inhalt braucht einen eigenen Post Type. Für drei Rezept-Kategorien reichen Taxonomien. CPTs lohnen sich erst, wenn Inhalte grundlegend unterschiedliche Datenstrukturen benötigen.

Wie funktionieren CPTs mit Block-Themes und Full Site Editing?

Seit WordPress 5.9 verändert Full Site Editing (FSE) die Template-Erstellung fundamental. Für CPT-Nutzer ergeben sich neue Möglichkeiten.

Block-Templates für CPTs erstellen

Im Site Editor (Themes wie Twenty Twenty-Four oder Flavor) erstellen Sie Templates direkt im Browser:

  1. Gehen Sie zu „Design“ → „Editor“ → „Templates“
  2. Klicken Sie auf „Neues Template hinzufügen“
  3. Wählen Sie „Single Item: [Ihr CPT]“ oder „Archive: [Ihr CPT]“
  4. Gestalten Sie das Template mit Blöcken

Für die Anzeige von Custom Fields nutzen Sie das Post Meta Block oder Plugins wie ACF Blocks.

Query Loop Block mit CPTs

Der Query Loop Block zeigt standardmäßig Beiträge. Über die Seitenleiste wechseln Sie den Post Type zu Ihrem CPT. So erstellen Sie dynamische Listings ohne Code.

Patterns für wiederkehrende Layouts

Speichern Sie häufig genutzte CPT-Layouts als Patterns. Ein Immobilien-Kartendesign mit Bild, Preis und Kurzinfo lässt sich als Pattern wiederverwenden.

Was bedeuten CPTs für Headless WordPress?

Headless WordPress trennt Backend (WordPress) und Frontend (React, Vue, Next.js). Die Kommunikation läuft über die REST API. CPTs sind dabei zentral.

REST API aktivieren

Der Parameter show_in_rest => true macht Ihren CPT über die API erreichbar. Unter /wp-json/wp/v2/immobilie/ liefert WordPress JSON-Daten aller Einträge.

Custom Fields in der API

Standardmäßig liefert die API keine Custom Fields. Mit ACF Pro aktivieren Sie die Option „Show in REST API“. Alternativ registrieren Sie Felder manuell mit register_rest_field().

GraphQL als Alternative

Das Plugin WPGraphQL bietet eine GraphQL-Schnittstelle. In Kombination mit WPGraphQL for ACF fragen Sie CPTs und Felder mit einer einzigen, effizienten Query ab.

Wie migrieren Sie CPTs bei einem Relaunch?

Ein Website-Relaunch mit neuer Agentur oder neuem Theme stellt CPT-Nutzer vor Herausforderungen. Die Datenmigration erfordert Planung.

CPT-Definitionen sichern

Exportieren Sie Ihre CPT-Konfiguration aus CPT UI oder dokumentieren Sie Ihren Code. Die neue Seite muss den exakt gleichen Slug verwenden, sonst werden bestehende Einträge nicht erkannt.

Custom Fields migrieren

ACF-Feldgruppen lassen sich als JSON exportieren und importieren. Pods bietet eine ähnliche Funktion. Prüfen Sie nach der Migration, ob alle Feldwerte korrekt übernommen wurden.

Weiterleitungen einrichten

Ändern sich URL-Strukturen, richten Sie 301-Weiterleitungen ein. Ihre SEO-Rankings bleiben erhalten, wenn Google die alten URLs auf die neuen umleiten kann.

Wie sieht die Zukunft von Custom Post Types aus?

WordPress entwickelt sich weiter. Block-basierte Themes und der Site Editor verändern Workflows. CPTs bleiben jedoch relevant.

Patterns und Synced Patterns

Wiederverwendbare Blöcke (früher „Reusable Blocks“) funktionieren auch mit CPT-Inhalten. Synced Patterns ermöglichen globale Änderungen an wiederkehrenden Elementen.

Interactivity API

Die WordPress 6.5 eingeführte Interactivity API ermöglicht clientseitige Interaktionen ohne externes JavaScript-Framework. Für CPT-Listings mit Filtern und Sortierung eröffnen sich neue Möglichkeiten.

Custom Post Types bleiben Kern-Feature

Trotz aller Neuerungen: register_post_type() ist seit WordPress 3.0 stabil und wird es bleiben. CPTs sind kein Legacy-Feature, sondern fundamentaler Bestandteil der WordPress-Architektur.

FAQ

Die häufigsten Fragen zu Custom Post Types auf einen Blick beantwortet.

Was ist ein Custom Post Type in WordPress?

Ein Custom Post Type (CPT) ist ein selbst definierter Inhaltstyp, der über die Standard-Typen „Beitrag“ und „Seite“ hinausgeht. Mit CPTs erstellen Sie spezialisierte Inhaltsstrukturen für Portfolios, Produkte, Testimonials, Events oder Referenzen. Jeder CPT erhält einen eigenen Menüpunkt im WordPress-Dashboard und kann individuelle Felder, Taxonomien und Templates nutzen. Technisch gesehen erweitert ein CPT die WordPress-Datenbank um einen neuen post_type-Wert, ohne die bestehende Struktur zu verändern.

Wie erstelle ich einen Custom Post Type ohne Plugin?

Sie registrieren einen CPT über die Funktion register_post_type() in einem eigenen Plugin. Erstellen Sie eine PHP-Datei im Ordner wp-content/plugins/ mit Plugin-Header und der Registrierungsfunktion. Der Mindestcode umfasst einen eindeutigen Slug, Labels und die gewünschten Eigenschaften wie public, has_archive und supports. Die wichtigsten Parameter sind show_in_rest für Gutenberg-Kompatibilität und rewrite für SEO-freundliche URLs. Vermeiden Sie die functions.php, da CPTs dort bei einem Theme-Wechsel verloren gehen.

Was ist der Unterschied zwischen Post Type und Taxonomy?

Ein Post Type definiert die Art des Inhalts selbst. Eine Taxonomy hingegen organisiert und kategorisiert diese Inhalte. Stellen Sie sich einen CPT „Rezepte“ vor. Die Taxonomie wäre dann „Küche“ (italienisch, asiatisch) oder „Schwierigkeit“ (einfach, mittel, anspruchsvoll). Während ein Beitrag nur einem Post Type angehört, kann er mehreren Taxonomie-Begriffen zugeordnet werden. Beide Konzepte ergänzen sich und ermöglichen gemeinsam eine flexible Inhaltsarchitektur.

Welches Plugin eignet sich am besten für Custom Post Types?

Custom Post Type UI (CPT UI) ist der Klassiker für Einsteiger. Das Plugin ist kostenlos, übersichtlich und ohne Code nutzbar. Für erweiterte Anforderungen mit benutzerdefinierten Feldern bietet sich Advanced Custom Fields (ACF) an. Professionelle Projekte profitieren von Toolset Types oder Pods, die CPTs, Taxonomien und Felder in einer Oberfläche vereinen. Die Wahl hängt von Ihrem Budget, Ihren technischen Fähigkeiten und der Projektkomplexität ab.

Sind Custom Post Types gut für SEO?

Ja, wenn Sie sie richtig einsetzen. CPTs ermöglichen individuelle Permalink-Strukturen, eigene Meta-Descriptions und Schema-Markup pro Inhaltstyp. Die klare Trennung verschiedener Inhaltsarten verbessert die interne Verlinkung und hilft Google, die Seitenstruktur zu verstehen. Aktivieren Sie has_archive für Übersichtsseiten und nutzen Sie ein SEO-Plugin wie Yoast oder Rank Math, das CPTs vollständig unterstützt.

Bleiben Custom Post Types bei einem Theme-Wechsel erhalten?

Das hängt davon ab, wo Sie den CPT definiert haben. Code in der functions.php eines Themes geht beim Theme-Wechsel verloren. Die Daten in der Datenbank bleiben zwar erhalten, werden aber nicht mehr angezeigt. Registrieren Sie CPTs deshalb in einem eigenständigen Plugin oder einem Must-Use-Plugin im Ordner wp-content/mu-plugins. So überleben Ihre Inhaltstypen jeden Theme-Wechsel unbeschadet.

Glossar: 12 wichtige Fachbegriffe zu Custom Post Types

Die wichtigsten Fachbegriffe rund um Custom Post Types erklärt.

ACF (Advanced Custom Fields)

ACF (Advanced Custom Fields) ist ein WordPress-Plugin, das benutzerdefinierte Felder für Posts, Seiten und Custom Post Types bereitstellt. Es ermöglicht die Erfassung strukturierter Daten wie Preise, Datumsangaben oder Dateien ohne Programmierkenntnisse. ACF ist besonders nützlich, um CPTs mit spezifischen Metadaten auszustatten und gilt als De-facto-Standard für Custom Fields.

Archivseite

Die Archivseite ist eine automatisch generierte Übersichtsseite, die alle Einträge eines Custom Post Types auflistet. Sie wird über den Parameter has_archive => true aktiviert und ist unter der URL /post-type-slug/ erreichbar. Archivseiten sind wichtig für SEO und die Nutzerführung.

Capability Type

Der Capability Type definiert die Berechtigungsstruktur eines Custom Post Types. Er bestimmt, welche Benutzerrollen Einträge erstellen, bearbeiten oder löschen dürfen. Standard ist „post“, aber für sensible Inhalte lassen sich eigene Capability Types mit granularen Rechten definieren.

Custom Fields

Custom Fields (benutzerdefinierte Felder) speichern zusätzliche Metadaten für einen Beitrag. In Verbindung mit CPTs ermöglichen sie die strukturierte Erfassung von Informationen wie Preis, ISBN oder Veranstaltungsdatum. Sie werden in der wp_postmeta-Tabelle gespeichert und über Plugins wie ACF oder Meta Box verwaltet.

Full Site Editing (FSE)

Full Site Editing ist ein WordPress-Feature seit Version 5.9, das die Gestaltung aller Website-Bereiche mit Blöcken ermöglicht. Für CPTs bedeutet das: Templates für Einzelansichten und Archive lassen sich direkt im Site Editor erstellen, ohne PHP-Dateien anzufassen.

Gutenberg

Gutenberg ist der Block-Editor von WordPress, der seit Version 5.0 Standard ist. Custom Post Types unterstützen Gutenberg durch den Parameter show_in_rest => true. Ohne diese Einstellung erscheint nur der klassische Editor.

Headless WordPress

Headless WordPress bezeichnet eine Architektur, bei der WordPress nur als Backend dient und die Inhalte über die REST API an ein separates Frontend ausgeliefert werden. CPTs müssen für Headless-Setups den Parameter show_in_rest aktiviert haben.

Ein Permalink ist die permanente URL eines Beitrags oder einer Seite. Für CPTs lässt sich über den rewrite-Parameter eine individuelle URL-Struktur definieren. SEO-optimierte Permalinks enthalten Keywords und beschreiben den Inhalt.

REST API

Die REST API ist eine Schnittstelle, über die externe Anwendungen mit WordPress kommunizieren. Sie liefert Inhalte im JSON-Format und ermöglicht CRUD-Operationen. CPTs mit aktiviertem show_in_rest sind unter /wp-json/wp/v2/[slug]/ erreichbar.

Slug

Der Slug ist die URL-freundliche Version eines Namens. Beim CPT bestimmt der Slug den Endpunkt in der URL und den internen Bezeichner. Er sollte kleingeschrieben, ohne Sonderzeichen und möglichst kurz sein.

Supports

Der Supports-Parameter definiert, welche Editor-Features ein CPT unterstützt. Optionen sind unter anderem title, editor, thumbnail, excerpt, custom-fields, revisions und page-attributes. Sie steuern damit die verfügbaren Metaboxen im Editor.

Taxonomie

Eine Taxonomie ist ein Klassifizierungssystem für Inhalte. WordPress kennt die eingebauten Taxonomien „Kategorien“ und „Schlagwörter“. Für CPTs registrieren Sie eigene Taxonomien wie „Objektart“ oder „Region“, um Inhalte zu gruppieren und filterbar zu machen.

Quellen

  • WordPress Developer Resources – Custom Post Types – developer.wordpress.org/plugins/post-types/ – besucht am 27.01.2026
  • WordPress Developer Resources – register_post_type() – developer.wordpress.org/reference/functions/register_post_type/ – besucht am 27.01.2026
  • Advanced Custom Fields Documentation – advancedcustomfields.com/resources/ – besucht am 27.01.2026
  • Custom Post Type UI Plugin – wordpress.org/plugins/custom-post-type-ui/ – besucht am 27.01.2026
  • WordPress Block Editor Handbook – developer.wordpress.org/block-editor/ – besucht am 27.01.2026
  • WPGraphQL Documentation – wpgraphql.com/docs/ – besucht am 27.01.2026

Artikel-Update Januar 2026

Dieser Artikel wurde umfassend überarbeitet und erweitert. Das haben wir getan:

  • Inhaltliche Tiefe erhöht: Neue Abschnitte zu Full Site Editing, Headless WordPress, REST API, Migration und Performance
  • Aktualität hergestellt: Alle Informationen auf WordPress 6.x angepasst, Gutenberg-Kompatibilität (show_in_rest) als Pflichtparameter erklärt
  • FAQ-Bereich ergänzt: Sechs Fragen basierend auf den häufigsten Suchanfragen unserer Leser
  • Glossar hinzugefügt: 12 Fachbegriffe für schnelles Nachschlagen
  • Code-Beispiele modernisiert: Best Practice mit eigenem Plugin statt functions.php
  • Plugin-Übersicht aktualisiert: Aktuelle Preise und Empfehlungen für 2026
Durchschnittliche Bewertung 4.9 / 5. Anzahl Bewertungen: 809

16 Antworten zu „Braucht Ihre WordPress-Seite Custom Post Types? Wahrscheinlich ja.“

  1. Avatar von Liserl Gärtner
    Liserl Gärtner

    Ein großartiger Leitfaden zu Custom Post Types! Besonders hilfreich finde ich die klare Erklärung, wann und warum man sie nutzen sollte – gerade für Portfolios, Events oder Testimonials ein echter Gamechanger. Auch die SEO-Tipps und Plugin-Empfehlungen sind super praktisch. Danke für die ausführliche und verständliche Zusammenfassung!

    Antworten
  2. Avatar von Joey
    Joey

    Toller Beitrag und super umfangreich erklärt. LG Joey

    Antworten
  3. Avatar von BENNI MEDIA
    BENNI MEDIA

    Hallo, vielen Dank für diesen tollen und informativen Beitrag.
    Wie kann ich zusäztlich die Custom Fields im Beitrag ausgeben im Template?

    Antworten
  4. Avatar von Linus
    Linus

    Super aufschlussreich und informativ! Danke

    Antworten
  5. Avatar von Kölner Webdesigner
    Kölner Webdesigner

    Guten Tag! Das war ein sehr hilfreicher und informativer Blogartikel. Vielen Dank dafür. Viele Grüße aus Köln

    Antworten
  6. Avatar von Klaus
    Klaus

    Mal eine dumme Frage:

    Trägt man so einen Code wirklich in die function.php ein? Ist das dann nicht so, dass ein Update des Themes den Code löschen kann?

    Antworten
    1. Avatar von Johann
      Johann

      Ja, das ist richtig. Deshalb ein Child Theme nutzen

      Antworten
  7. Avatar von Tobias
    Tobias

    Kann man bei einem Custom Post Script in den Header einfügen?

    Antworten
  8. Avatar von Jannis
    Jannis

    Ich muss K_F rechtgeben, ein Video dazu wäre absolute Spitzenklasse. Trotzdem sind die Grundlagen hier echt gut erklärt

    Antworten
  9. Avatar von johannes kingma
    johannes kingma

    Sollte man anstatt query_posts heutzutage nicht WP_Query verwenden?

    Antworten
  10. Avatar von Alex
    Alex

    Hallo,
    schöner Artikel, aber mir erschließt sich der Sinn noch nicht ganz. Außer das es einen neuen Menüpunkt gibt im Backend ist es doch nur ein ganz normaler Post. Warum dann der Aufwand? Man kann doch eine Kategorie Portfolio anlegen und alle Beiträge dort ausgeben.
    Welchen Vorteil bzw. Mehrwert hat man denn hier? Kann man noch weitere zusätzliche FElder hinzufügen?

    Antworten
    1. Avatar von Stephan
      Stephan

      Ja, das Plugin ACF Advanced Custom Fields geht sehr schön Hand in Hand mit Custom Post Types.

      Antworten
  11. Avatar von K_F
    K_F

    Super Tutorial, für mich allerdings noch was schwierig zu verstehen. Gibt es denn irgendwo ein Videotutorial oder ein Buch welches mir da weiterhilft? Google hab ich bereits erfolglos durchsucht. Am besten auf Deutsch.

    Antworten
  12. Avatar von Milow
    Milow

    Einfacher und schneller lässt sich ein Custom Post Type über Hasty erstellen:
    https://www.wp-hasty.com/tools/wordpress-custom-post-type-generator/

    Antworten
  13. Avatar von Bernd
    Bernd

    Ich hätte in meinem Blog gerne einen eigenen Beitragstyp für Reviews (z.B. von Produkten oder Hotels). Diese Reviews sollen ganz normal im Blog erscheinen und sich verhalten, wie normale Blog-Artikel. Sie sollen allerdings am Ende eine zusätzliche Box enthalten, in der eine Sternebewertung und ein paar Metadaten ausgegeben werden.
    Ich habe bereits ein Plug-In mit einer Metabox und einigen Custom Fields entwickelt.
    Nun stellt sich mir die Frage, wie ich WordPress den Beitragstyp ‚Review‘ beibringt. Custom Post Types erscheinen mir nicht der richtige Weg, wenn dann ein eigener Administrationsbereich dafür erscheint und die Beiträge nicht im „normalen“ Blog erscheinen. Ich hatte mir Post Formats angeschaut, aber auch das scheint der falsche Weg. Hier gibt es nur einen Satz vordefinierter Formate – und eben keine Reviews.
    Was wäre der beste Weg, um Varianten von Blog Posts zu implementieren, die sich nur dadurch von normalen Blog Posts unterscheiden, dass sie im Adminbereich eine zusätzliche Metabox anzeigen und im Blog eine zusätzliche Box mit einer Bewertung ausgeben?

    Antworten
  14. Avatar von Samuel Rüegger
    Samuel Rüegger

    Ich würde hier noch etwas ergänzen und korrigieren.
    Ergänzung ich würde den Post_Type niemals „portfolio“ nennen – sondern immer mit einem Präfix arbeiten z.B. „themename_portfolio“.
    Falls es schon eine Seite Portfolio gibt oder die von jemanden erstellt wird, funktioniert die Archivseite dieses Post Types nicht mehr richtig. Und es kommt eine Error 404.
    Korrektur: Interne Links manuell setzen ist immer etwas doof. Weil dann z.B. der aktive Menüpunkt nicht richtig markiert wird, Man kann auch Archivseiten über den Menüeditor verlinken (auch wenn etwas versteckt). Im Menüeditor links „Portfolio“ wählen und dort „Alle Einträge anzeigen“ auswählen – dies generiert den Link zum Archiv.

    Antworten

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

