Der Tuttlinger Medizintechnik-Champion B. Braun und seine Chirurgie-Sparte Aesculap halten 2026 die Stellung gegen eine wachsende Welle chinesischer Konkurrenten im OP-Roboter-Markt. 90 Millionen Euro fließen in eine neue Technology Factory, der Umsatz steigt auf 9,4 Milliarden Euro. Für deutsche Kliniken wird der Preiskampf trotzdem spürbar.

Stellen Sie sich vor, der nächste OP-Roboter in Ihrer Klinik kostet ein Viertel des bisherigen Listenpreises, kommt aber nicht aus Deutschland, sondern aus Shenzhen. Genau diese Frage stellen sich gerade die Einkaufsabteilungen deutscher Krankenhäuser. Der OP-Roboter-Markt war jahrzehntelang fest in der Hand des US-Anbieters Intuitive Surgical mit dem da-Vinci-System. Seit Auslaufen zentraler Patente 2018 drängen über 60 chinesische Hersteller mit aggressiver Preispolitik in den Markt. Im Zentrum der deutschen Antwort steht ein Familienunternehmen aus dem Schwarzwald: B. Braun mit der Tuttlinger Tochter Aesculap.

Das Wichtigste in Kürze

B. Braun erreicht 2025 einen Konzernumsatz von 9,4 Milliarden Euro, ein Plus von 5,1 Prozent

Aesculap-Sparte wächst überdurchschnittlich, getragen von Neurochirurgie, minimalinvasiver Chirurgie und robotik-assistierter Mikroskopie

Übernahme des US-Spezialisten True Digital Surgery erweitert das Portfolio um 3D-Visualisierung für Wirbelsäulen- und HNO-Eingriffe

Neue Technology Factory in Tuttlingen: 90 Millionen Euro Investitionsvolumen, automatisierte Fertigung, klimafreundliches Energiekonzept

Wachsende Konkurrenz aus China: über 60 Hersteller, deutlich niedrigere Preispunkte, vor allem im Mittelklasse-Segment

Wie groß ist die chinesische Welle im OP-Robotik-Markt?

Über 180 Hersteller von Chirurgie-Robotern weltweit aktiv, ein Drittel aus China. Nach Patentauslauf 2018 bieten chinesische Anbieter vergleichbare Systeme zu Bruchteilen des US-Preises an

Weltweit sind nach Branchenschätzungen über 180 Hersteller von Chirurgie-Robotern aktiv, etwa ein Drittel davon kommt aus China. Der entscheidende Hebel: Nach dem Patentauslauf zentraler da-Vinci-Komponenten 2018 ist die technologische Eintrittsbarriere deutlich gefallen. Chinesische Anbieter bieten vergleichbare Systeme zu einem Bruchteil des US-Listenpreises an, mit aggressivem Marketing in Asien, dem Mittleren Osten und zunehmend auch in Europa.

Anna Maria Braun, Vorstandsvorsitzende der B. Braun SE, kommentierte den Druck bei der Bilanz-Pressekonferenz Ende März 2026 nüchtern. Dass chinesische Firmen aufholen, überrasche sie nicht. Ihr Unternehmen könne aber mit Innovationen dagegenhalten. Die Strategie: Komplettlösungen aus einer Hand, smarte Vernetzung und ein klarer DACH-Service-Vorteil, der bei chinesischen Anbietern in Europa noch schwer reproduzierbar ist.

Womit Aesculap in Tuttlingen technisch kontert

Aesculap entwickelt robotergestützte 3D-Mikroskopie und erweitert Implantatportfolio durch Übernahme von True Digital Surgery

Aesculap setzt auf zwei Felder. Erstens die roboterassistierte 3D-Mikroskopie: Das System Aeos wird für Neurochirurgie, Wirbelsäulen- und HNO-Eingriffe weiterentwickelt. Die Übernahme des US-Mikrochirurgie-Spezialisten True Digital Surgery, mit dem Aesculap zuvor lange kooperiert hatte, bringt zusätzliche Patente und Visualisierungstechnologie ins Haus. Zweitens die Implantate: Knie- und Hüftimplantate aus dem 3D-Drucker sollen die nächste Generation der Endoprothetik prägen, mit individueller Anpassung an die Patienten-Anatomie.

Die Grundsteinlegung für die neue Technology Factory in Tuttlingen markiert das industriepolitische Signal. 90 Millionen Euro fließen in zusätzliche Kapazitäten, automatisierte Produktionsprozesse und ein klimafreundliches Energiekonzept. Rund 4.100 der konzernweit 66.000 Mitarbeitenden arbeiten am Tuttlinger Standort. Wer Robotik in der deutschen Industrie 2026 einordnet, sollte den Medizintechnik-Cluster Schwarzwald als eigene Säule mitdenken.

Wer als deutscher Mittelständler in der Medizintechnik glaubt, der Wettbewerb mit China sei eine Frage der Zeit, hat schon verloren. Aesculap zeigt, dass Innovation, Standortbekenntnis und vertikale Integration die einzige tragfähige Antwort sind. Kliniken in Deutschland werden 2026 trotzdem aggressivere Angebote prüfen müssen — und das ist gut so. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was deutsche Kliniken und Mittelständler jetzt bedenken sollten

Krankenhäuser fordern künftig mehrere Angebote ein, auch von chinesischen Anbietern. Deutsche Lieferanten müssen Gesamtkosten, Ersatzteile, Service und Patientensicherheit in ihre Angebote integrieren

Was ist absehbar? Zunächst der Preisdruck: Krankenhäuser werden bei der nächsten Beschaffungsrunde mindestens drei Angebote einholen, eines davon aus China. Wer als deutscher Lieferant nicht über Total-Cost-of-Ownership argumentiert, verliert. Ersatzteile, Schulung, Service-Zeiten und Patientensicherheit gehören in jedes Angebot.

Parallel dazu der Service-Vorteil: Deutsche Hersteller punkten mit Reaktionszeiten, Sprachkompetenz und etablierten Compliance-Prozessen. Wer hier strukturiert dokumentiert, hat ein Verkaufsargument, das kein chinesischer Anbieter kurzfristig nachbauen kann. Schließlich der DACH-Cluster-Effekt: Tuttlingen, der gesamte Schwarzwald und die Schweizer Medtech-Achse bilden ein dichtes Ökosystem aus Zulieferern, Fachkräften und Kliniken.

Wer als Mittelständler in dieser Region produziert, profitiert von kurzen Wegen und gemeinsamen Forschungsprojekten. Welche Rolle die Bionik-Forschung dabei einnimmt, beleuchtet unser Hintergrund zum Fraunhofer-BioGrip-Projekt. Wer den größeren Industrieroboter-Trend sucht, findet ihn im Bericht zu den IFR-Zahlen 2026.

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