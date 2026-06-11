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Weiß Microsoft Teams bald, wo Sie sitzen?

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
2 Min. Lesezeit
Weiß Microsoft Teams bald, wo Sie sitzen?

Microsoft Teams erkennt künftig automatisch, von welchem Bürostandort aus Sie arbeiten. Die Funktion liest das Büro-WLAN oder angeschlossene Peripheriegeräte aus und aktualisiert daraufhin Ihren Anwesenheitsstatus. Für Unternehmen im DACH-Raum wirft das handfeste Fragen zu Datenschutz und Mitbestimmung auf.

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Verbindet sich der Laptop morgens mit dem Firmennetz, meldet Teams künftig automatisch „im Büro“. Microsoft rollt die Funktion „Automatic Update of work location“ ab Juni 2026 weltweit aus, als Teil der Microsoft-365-Places-Suite. Gedacht ist sie für die Koordination hybrider Teams, doch der Zeitpunkt fällt mitten in die Debatte um Rückkehr-ins-Büro-Pflichten.

Das Wichtigste in Kürze

  • Teams erkennt den Bürostandort über WLAN-Verbindung oder angeschlossene Geräte wie einen Monitor.
  • Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert, ein Administrator muss sie ausdrücklich freischalten.
  • Standortdaten werden am Ende des Arbeitstags gelöscht, einen Verlauf legt Microsoft nach eigener Aussage nicht an.

Wie funktioniert die Standorterkennung?

Ein Bürostuhl mit einem hellblauen Kartennadel-Symbol darauf
Microsoft nutzt WLAN-Verbindung und Schreibtisch-Peripherie zur Standorterkennung in Teams. Administratoren können beide Signale kombinieren und die Funktion auf Abteilungen begrenzen

Zwei Signale nutzt Microsoft zur Erkennung. Verbindet sich ein Gerät mit einem hinterlegten WLAN oder einer zugeordneten Schreibtisch-Peripherie, leitet Teams daraus das Gebäude oder die Etage ab. Administratoren können beide Signale kombinieren, um die Genauigkeit zu erhöhen, oder die Funktion auf einzelne Abteilungen begrenzen. Außerhalb der Arbeitszeit bleibt der Status unverändert.

Opt-in als Schutz ist Microsofts zentrales Argument. Die Erkennung läuft nur, wenn ein Unternehmen sie aktiv einschaltet, und Beschäftigte entscheiden mit, ob sie ihren Standort mit Kollegen teilen. Sichtbar ist die Information ausschließlich innerhalb der Organisation, nicht für Microsoft selbst. Mehrfach verschobene Starttermine deuten allerdings darauf hin, dass dem Konzern die Brisanz bewusst ist.

Technisch mag das sauber gelöst sein, doch in deutschen Betrieben entscheidet nicht die Technik allein. Sobald ein System Anwesenheit misst, sitzt der Betriebsrat mit am Tisch.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was bedeutet das rechtlich für DACH-Unternehmen?

Ein weißer Bürostuhl mit einem orangefarbenen Standort-Icon auf der Sitzfläche
Betriebsräte haben Mitbestimmungsrecht bei Standorterfassung von Arbeitnehmern. Ohne Betriebsrat ist individuelle Einwilligung erforderlich

Mitbestimmung greift in Deutschland und Österreich. Arbeitsrechtler weisen darauf hin, dass eine automatische Standorterfassung als technische Einrichtung zur Verhaltens- und Leistungskontrolle gilt und damit der Mitbestimmung des Betriebsrats unterliegt. Wo keine Arbeitnehmervertretung existiert, kann eine individuelle Einwilligung der Beschäftigten nötig werden.

Bevor Sie die Funktion aktivieren, sollten Sie also den Betriebsrat einbeziehen und eine Betriebsvereinbarung prüfen. Klären Sie zudem, ob die Standardeinstellungen je nach Land unterschiedlich sein müssen. Microsoft beschreibt die Funktion und ihre Steuerungsoptionen in der Microsoft-365-Roadmap. Behandeln Sie die Erkennung als Koordinationshilfe, nicht als Anwesenheitskontrolle.

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Tags: Microsoft
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Michael Dobler
Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
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