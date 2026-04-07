Was kosten Ihre Meetings wirklich?

Wussten Sie, dass deutsche Beschäftigte zwei Drittel ihrer Meetings für Zeitverschwendung halten? Meetingkosten gehören zu den größten blinden Flecken in deutschen Unternehmen. Eine repräsentative Studie von HR WORKS aus dem Februar 2025 zeigt: Deutsche Beschäftigte haben im Schnitt 4,4 Meetings pro Woche und halten 2,9 davon für verzichtbar. Zwei Drittel der Besprechungszeit sind aus Sicht der Befragten verschwendet. Trotzdem ändert sich wenig, weil niemand nachrechnet.

Dieser Artikel macht die Rechnung auf. Sie erfahren, was Ihre Meetingkultur in Euro kostet, warum die meisten Besprechungen keine Entscheidungen produzieren und wie Unternehmen wie Shopify ihre Kalender radikal geleert haben.

Der Meeting Rechner von Dr. Web zeigt Ihnen in 30 Sekunden, was Ihre Besprechungskultur jährlich kostet.

Das Wichtigste in Kürze

Ein Unternehmen mit 100 Beschäftigten verschwendet laut einer Timeinvest Studie rund 570.000 Euro pro Jahr durch ineffiziente Meetings.

Fachkräfte verbringen laut Atlassian durchschnittlich 31 Stunden pro Monat in Besprechungen, die sie selbst als unproduktiv bewerten.

Unternehmen, die einen meetingfreien Tag pro Woche einführen, steigern ihre Produktivität um 35 Prozent. Bei zwei Tagen sind es 71 Prozent.

Der Meeting Rechner von Dr. Web zeigt Ihnen in 30 Sekunden, was Ihre Besprechungskultur jährlich kostet.

Warum unterschätzen Unternehmen ihre Meetingkosten?

Sanduhr mit Goldmünzen statt Sand und Täfelchen „Meeting läuft“ sowie „Sparschwein-Modus: AN“

Kein Geschäftsführer würde 570.000 Euro auf ein Konto überweisen, ohne zu fragen, was damit passiert. Genau das geschieht jeden Tag in Konferenzräumen und Videokonferenzen, nur fällt die Summe nie als Einzelposten auf einer Rechnung auf.

Der Grund liegt in der Struktur. Meetingkosten tauchen in keiner Buchhaltung auf. Gehälter stehen in der Lohnabrechnung, Büromiete im Mietvertrag, Softwarelizenzen in der IT Kostenstelle. Aber die 90 Minuten, die sechs Personen am Dienstagnachmittag in einem Raum verbringen, verbucht niemand.

Microsofts Work Trend Index 2025 liefert eine drastische Zahl: Während der Kernarbeitszeit wird der Fokus von Wissensarbeitern alle zwei Minuten unterbrochen, durch Meetings, Mails oder Chatnachrichten. Zwei Minuten reichen nicht aus, um einen Gedanken zu Ende zu bringen. Strategie entwickeln ist in diesem Takt unmöglich.

Dazu kommt ein psychologischer Effekt. Meetingkultur funktioniert als soziale Norm, nicht als rationale Entscheidung. Wer eine Einladung ablehnt, riskiert, als unkooperativ zu gelten. Wer selbst keine Meetings ansetzt, wirkt untätig. So entsteht ein System, in dem alle Beteiligten wissen, dass die meisten Besprechungen überflüssig sind, aber niemand den ersten Schritt macht.

Was kostet ein durchschnittliches Meeting in Euro?

Kaffee in Meetings gibt es gratis. Die Arbeitszeit der Teilnehmer nicht.

Die Formel ist simpel: Teilnehmer mal Dauer mal Stundensatz. Die Ergebnisse sind unbequem.

Ein Rechenbeispiel: Angenommen, sechs Personen sitzen 60 Minuten in einer Besprechung. Der durchschnittliche Arbeitgeberstundensatz (inklusive Lohnnebenkosten) liegt bei 85 Euro. Dieses eine Meeting kostet 510 Euro. Findet es wöchentlich statt, summieren sich die Kosten auf 26.520 Euro pro Jahr. Für ein einziges Regelmeeting.

Die meisten Unternehmen haben nicht eins, sondern Dutzende davon. Büroangestellte in Deutschland haben laut einer Timeinvest Erhebung im Schnitt fast acht Meetings mit einer Dauer von knapp 49 Minuten pro Woche.

Kennzahl Wert Meetings pro Woche (Durchschnitt DE) 4,4 (HR WORKS 2025) Davon als verzichtbar eingestuft 2,9 (66 %) Durchschnittliche Meetingdauer 49 Minuten Führungskräfte in Meetings pro Woche 23 Stunden (HBR) Kosten pro 100 Mitarbeiter/Jahr (ineffizient) 570.000 Euro (Timeinvest)

Spätestens mit der kommenden Pflicht zur elektronischen Zeiterfassung werden diese Zahlen sichtbarer. Wenn Unternehmen ohnehin jede Arbeitsstunde dokumentieren müssen, lässt sich auch die Meetingzeit nicht mehr verstecken.

Laut einer Analyse von Bain & Company kostete ein einziges wöchentliches Meeting von Führungskräften der mittleren Ebene ein Unternehmen 15 Millionen Dollar pro Jahr an verlorener Produktivität. Diese Zahl klingt abstrakt, bis Sie Ihre eigenen Meetings mit dem Dr. Web Meeting Rechner durchrechnen.

Infografik Was Meetings wirklich kosten Vorher/Nachher: So wirkt sich eine Meetingreduktion auf Ihr Budget aus KMU (25 MA) Mittelstand (100) Konzern (500) Aktueller Zustand Meetings pro Woche 110 Personenstunden / Woche 660 Jahreskosten (bei 85 Euro/h) 2,9 Mio. Euro Nach 40 % Reduktion Meetings pro Woche 66 Personenstunden / Woche 396 Jahreskosten (bei 85 Euro/h) 1,7 Mio. Euro Jährliche Ersparnis 1,2 Mio. Euro Das entspricht 14 Vollzeitgehältern Vorher 2,9 Mio. Nachher 1,7 Mio.

Welche Meetings sind überflüssig?

Wenn die Einladungen schwerer wiegen als die Ergebnisse, stimmt die Balance nicht.

Nicht jedes Meeting ist schlecht. Aber die Mehrheit produziert keine Ergebnisse. 63 Prozent aller Meetings haben keine Agenda. 73 Prozent der Teilnehmer erledigen während der Besprechung andere Aufgaben. 91 Prozent tagträumen.

Vier Meetingtypen verursachen den größten Schaden:

Das Statusupdate ohne Entscheidungsbedarf. Acht Personen sitzen zusammen, damit jeder erzählt, woran er gerade arbeitet. Die gleiche Information hätte in einer Mail oder einem kurzen Slack Update Platz gefunden. Kosten: hoch. Ergebnis: null Entscheidungen.

Das Meeting ohne klaren Eigentümer. Niemand hat eingeladen, niemand moderiert, niemand fasst zusammen. 48 Prozent der Befragten stufen ihr letztes Meeting als unnötig ein. 61 Prozent sagen, dass wenig bis nichts erreicht wurde.

Das Regelmeeting aus Gewohnheit. Der wöchentliche Jour Fixe findet seit drei Jahren statt. Niemand hinterfragt, ob er noch einen Zweck erfüllt. Abschaffen fühlt sich respektlos an, also bleibt er im Kalender.

Das Meeting, das ein Telefonat hätte sein können. Zwei Personen brauchen eine kurze Abstimmung, aber statt zum Hörer zu greifen, wird ein 30 Minuten Termin eingestellt und drei Kollegen eingeladen, die „vielleicht auch was dazu sagen können“.

Nur 37 Prozent aller Meetings verwenden überhaupt eine Agenda. Dabei kann eine klare Agenda die Meetingdauer laut Harvard Business Review um bis zu 80 Prozent reduzieren.

Wie viel kostet Ihre Meetingkultur? Rechnen Sie nach

30 Sekunden im Meeting Rechner zeigen, was 30 Stunden im Konferenzraum kosten.

An dieser Stelle wird die Theorie persönlich. Der Dr. Web Meeting Rechner macht die Jahresrechnung Ihrer Besprechungskultur sichtbar.

Sie stellen vier Schieberegler ein: Anzahl der Meetings pro Woche, durchschnittliche Teilnehmerzahl, Dauer pro Meeting und Stundensatz (inklusive Lohnnebenkosten). Der Rechner zeigt sofort die Personenstunden pro Woche und die Jahreskosten in Euro.

Der Stundensatz von 85 Euro im Rechner bildet die Arbeitgeberkosten ab, nicht das Nettogehalt. Wer als Selbstständiger nachrechnen will, was vom Umsatz wirklich übrig bleibt, sieht schnell: Jede verlorene Stunde wiegt doppelt.

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein mittelständisches Unternehmen mit zehn wöchentlichen Meetings, sechs Teilnehmern, 60 Minuten Dauer und 85 Euro Stundensatz kommt auf 265.200 Euro Meetingkosten pro Jahr. Wohlgemerkt: nur für die direkte Arbeitszeit. Raumkosten, Technik und der Produktivitätsverlust durch Kontextwechsel sind nicht eingerechnet.

Probieren Sie verschiedene Szenarien durch. Reduzieren Sie die Meetinganzahl von zehn auf sechs und schauen Sie, was passiert. Kürzen Sie die Dauer von 60 auf 30 Minuten. Die Hebelwirkung einzelner Stellschrauben überrascht.

„Meetings sind das größte nicht gemanagte Investment in deutschen Unternehmen. Wer seine Meetingkosten nicht kennt, steuert blind.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wie sieht eine effiziente Meetingkultur aus?

25 Minuten reichen. Für alles, was wirklich besprochen werden muss.

Die Lösung besteht nicht darin, alle Meetings abzuschaffen. Manche Besprechungen sind notwendig, etwa für komplexe Entscheidungen, kreative Zusammenarbeit oder Konfliktlösung. Die Lösung besteht darin, jedes Meeting unter Beweislast zu stellen.

Fünf Prinzipien, die nachweislich funktionieren:

Jedes Meeting braucht eine Agenda und ein Ziel. Keine Agenda, kein Meeting. Die Agenda wird vorher verschickt, nicht erst im Termin erstellt. Am Ende steht ein konkretes Ergebnis: eine Entscheidung, eine Aufgabe, ein Termin.

Teilnehmerkreis radikal begrenzen. Meetings mit mehr als acht Personen sind generell weniger produktiv. Amazon nutzt die „Zwei Pizza Regel“: Nur so viele Teilnehmer, wie zwei Pizzen satt machen. In der Praxis bedeutet das fünf bis sieben Personen.

Meetingfreie Tage einführen. Eine Studie des MIT Sloan Management Review, die 76 Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten untersuchte, zeigt den Effekt klar auf. Ein meetingfreier Tag pro Woche steigert Autonomie, Zufriedenheit und Produktivität. Meetingfreie Tage funktionieren besonders gut in Kombination mit flexiblen Arbeitsplatzmodellen. Wer hybrid arbeitet und Desk Sharing im Unternehmen einführt, reduziert nicht nur Bürokosten, sondern zwingt Teams automatisch zu bewussterer Kommunikation.

Standarddauer verkürzen. Statt 60 Minuten werden 25 oder 50 Minuten angesetzt. Die fehlenden Minuten sind kein Verlust, sondern Pufferzeit für den nächsten Termin. Parkinson’s Law gilt auch für Meetings: Besprechungen füllen immer die Zeit, die man ihnen gibt.

Asynchrone Alternativen nutzen. Statusupdates per Slack, Entscheidungsvorlagen per Dokument, Feedback per Loom Video. Nicht jede Abstimmung braucht Echtzeit.

Infografik Meetingfreie Tage: Was die Forschung zeigt Klicken Sie auf die Anzahl der Tage, um die Auswirkungen zu sehen 1 Tag / Woche 2 Tage / Woche 3 Tage / Woche 📈 Produktivität +71 % 😊 Zufriedenheit +52 % 😰 Stress -57 % 🔍 Mikromanagement -74 % 💡 Der Sweet Spot für die meisten Unternehmen. Der größte Sprung passiert zwischen 1 und 2 Tagen. 47 % der untersuchten Firmen setzen auf genau dieses Modell.

Welche Unternehmen haben ihre Meetings radikal reduziert?

Shopify schnitt 76.500 Stunden aus dem Kalender. Der Knoten löste sich von selbst.

Theorie ist überzeugend. Die Praxis noch mehr: Shopify ging Anfang 2023 den radikalsten Weg. Das Unternehmen löschte alle wiederkehrenden Meetings mit mehr als zwei Personen, führte einen komplett meetingfreien Mittwoch ein und beschränkte große Besprechungen mit über 50 Teilnehmern auf ein sechsstündiges Zeitfenster am Donnerstag. 10.000 Termine fielen weg, das entspricht mehr als 76.500 Stunden. Das Unternehmen rechnete mit einer Steigerung der abgeschlossenen Projekte um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

COO Kaz Nejatian nannte den Schritt eine „nützliche Subtraktion“. Die Mitarbeiter wurden aufgefordert, zwei Wochen lang keine Meetings zurück in den Kalender zu legen und danach „wirklich, wirklich kritisch“ zu entscheiden, was zurückkommt. 85 Prozent der Beschäftigten halten sich an den meetingfreien Mittwoch.

Asana verfolgte einen datengestützten Ansatz. Im Rahmen eines „Meeting Doomsday“ Pilotprojekts reduzierten neun Marketingmitarbeiter systematisch ihre Meetingzeit. Statt alles zu streichen, wurde jedes einzelne Meeting auf Notwendigkeit geprüft.

Facebook (Meta) kombiniert meetingfreie Tage mit asynchronen Kommunikationstools. Statt Besprechungen für Statusupdates anzusetzen, nutzen Teams interne Plattformen für schriftliche Updates. Meetings bleiben reserviert für Diskussionen, die tatsächlich Echtzeit erfordern.

Die Muster ähneln sich: Alle erfolgreichen Unternehmen haben nicht einfach Meetings gestrichen, sondern die Standardannahme umgedreht. Statt „wir treffen uns, wenn nichts dagegen spricht“ gilt „wir treffen uns nur, wenn ein nachweisbarer Grund vorliegt“.

Was passiert, wenn Sie nichts ändern?

Irgendwann kippt der Stapel. Die Frage ist nur, ob vorher die besten Leute gehen.

Die Kosten schlechter Meetings lassen sich nicht nur in Euro messen. 48 Prozent der Beschäftigten empfinden zu lange Besprechungen als Stressfaktor. 38 Prozent machen deshalb Überstunden. Die gleichen Mitarbeiter planen ihre Brückentage auf den Tag genau, gehen aber mit ihrer täglichen Meetingzeit völlig sorglos um.

Drei Konsequenzen, die selten auf dem Radar auftauchen:

Fluktuation. Leistungsträger ertragen ineffiziente Prozesse nicht dauerhaft. Wer den halben Tag in Besprechungen sitzt, statt produktiv zu arbeiten, sucht sich ein Umfeld, das seine Zeit respektiert. Gute Leute gehen leise, schlechte Meetingkultur bleibt laut.

Entscheidungsgeschwindigkeit. Eine MIT Studie zeigt: Organisationen mit mehr als fünf Ebenen meetingbasierter Freigabeprozesse entscheiden 80 Prozent langsamer. Jedes zusätzliche Meeting fügt eine weitere Schicht hinzu. In schnellen Märkten entscheidet Geschwindigkeit über Marktanteile.

Opportunitätskosten. Jede Stunde im Besprechungsraum ist eine Stunde, die nicht für Kundengespräche, Produktentwicklung oder strategische Arbeit zur Verfügung steht. Führungskräfte verbringen laut Harvard Business Review mittlerweile 23 Stunden pro Woche in Meetings, in den 1960er Jahren waren es weniger als zehn. Die Frage lautet nicht, ob Sie sich Meetingreduzierung leisten können. Die Frage lautet, ob Sie sich den Status quo leisten können.

Glossar: 12 wichtige Fachbegriffe zu Meetingkosten

Von Agenda bis Zwei Pizza Regel: Die wichtigsten Begriffe rund um effiziente Meetings.

Agenda

Agenda bezeichnet die vorab definierte Tagesordnung eines Meetings. Sie legt Themen, Zeitrahmen und Verantwortliche fest. Meetings ohne Agenda gelten als Hauptursache für ineffiziente Besprechungskultur.

Asynchrone Kommunikation

Asynchrone Kommunikation beschreibt den Austausch von Informationen ohne gleichzeitige Anwesenheit aller Beteiligten, etwa per Mail, Slack oder aufgezeichnetes Video. Sie reduziert den Bedarf an Echtzeitmeetings.

Deep Work

Deep Work (konzentriertes Arbeiten) bezeichnet ununterbrochene Phasen kognitiv anspruchsvoller Arbeit. Meetingunterbrechungen zerstören diesen Zustand, weil das Gehirn nach jeder Störung im Schnitt 23 Minuten braucht, um wieder in den Fokus zu finden.

Jour Fixe

Jour Fixe ist ein regelmäßig stattfindendes Meeting, meist wöchentlich. Viele Jour Fixe Termine bestehen aus Gewohnheit weiter, ohne dass ihr Nutzen regelmäßig überprüft wird.

Kontextwechselkosten

Kontextwechselkosten (Context Switching Costs) bezeichnen den Produktivitätsverlust, der entsteht, wenn Beschäftigte zwischen unterschiedlichen Aufgaben oder Meetings hin und her wechseln.

Meetingfreier Tag

Meetingfreier Tag (No Meeting Day) ist ein festgelegter Wochentag, an dem keine Besprechungen stattfinden. Studien zeigen Produktivitätssteigerungen von 35 bis 71 Prozent je nach Anzahl der meetingfreien Tage.

Opportunity Cost

Opportunity Cost (Opportunitätskosten) beschreibt den entgangenen Nutzen einer nicht gewählten Alternative. Im Meetingkontext: die produktive Arbeitszeit, die durch Besprechungen verloren geht.

Parkinson’s Law

Parkinson’s Law besagt, dass Arbeit sich auf die verfügbare Zeit ausdehnt. Für Meetings bedeutet das: Ein 60 Minuten Termin dauert 60 Minuten, auch wenn der Inhalt in 20 Minuten besprochen wäre.

Personenstunde

Personenstunde ist die Maßeinheit für den tatsächlichen Zeitaufwand eines Meetings. Ein einstündiges Meeting mit sechs Teilnehmern kostet sechs Personenstunden, nicht eine.

Social Loafing

Social Loafing (soziales Faulenzen) beschreibt das Phänomen, dass Einzelpersonen in großen Gruppen weniger Leistung erbringen, weil sie davon ausgehen, dass andere die Aufgabe übernehmen.

Standup Meeting

Standup Meeting (auch Daily Standup) ist ein kurzes, meist 15 minütiges Treffen im Stehen, das aus der agilen Softwareentwicklung stammt. Die begrenzte Dauer und das Stehen fördern Prägnanz und Ergebnisorientierung.

Zwei Pizza Regel

Zwei Pizza Regel ist ein von Amazon geprägtes Prinzip: An einem Meeting sollten nur so viele Personen teilnehmen, wie zwei Pizzen satt machen. In der Praxis sind das fünf bis sieben Teilnehmer.

FAQ zu den wahren Kosten eines Meetings

Was kosten Meetings ein Unternehmen pro Jahr? Die Kosten hängen von der Anzahl der Meetings, der Teilnehmerzahl und dem Stundensatz ab. Laut einer Timeinvest Studie verschwendet ein Unternehmen mit 100 Beschäftigten rund 570.000 Euro pro Jahr durch ineffiziente Meetings. Wie berechne ich die Kosten eines einzelnen Meetings? Die Formel lautet: Anzahl der Teilnehmer mal Dauer in Stunden mal Stundensatz (inklusive Lohnnebenkosten). Ein Meeting mit sechs Personen, 60 Minuten Dauer und 85 Euro Stundensatz kostet 510 Euro. Wie viele Meetings pro Woche sind normal? Deutsche Beschäftigte haben laut der HR WORKS Studie 2025 im Schnitt 4,4 Meetings pro Woche. Führungskräfte kommen laut Harvard Business Review auf bis zu 23 Stunden Meetingzeit pro Woche. Was bringen meetingfreie Tage? Eine Studie des MIT Sloan Management Review mit 76 Unternehmen zeigt: Ein meetingfreier Tag pro Woche steigert die Produktivität um 35 Prozent. Zwei meetingfreie Tage steigern sie um 71 Prozent. Was ist die Zwei Pizza Regel bei Meetings? Die Zwei Pizza Regel stammt von Amazon und besagt: An einem Meeting sollten nur so viele Personen teilnehmen, wie zwei Pizzen satt machen. In der Praxis sind das fünf bis sieben Personen. Welches Unternehmen hat seine Meetings radikal gestrichen? Shopify löschte Anfang 2023 alle wiederkehrenden Meetings mit mehr als zwei Personen und befreite damit über 76.500 Stunden. Das Ergebnis: 25 Prozent mehr abgeschlossene Projekte.

Quellen

HR WORKS | Studie zur Meetingkultur in Deutschland 2025: https://www.kabinett-online.de/wirtschaft/verschenkte-arbeitszeit-im-konferenzraum/

Timeinvest | Meeting Report: Kosten ineffizienter Meetings: https://t3n.de/news/milliarden-grab-meeting-deutschland-kosten-1337546/

Atlassian | Meetingstatistiken: 31 Stunden pro Monat: https://www.digital-chiefs.de/meetings-produktivitaet-31-stunden-monat-kosten-2026/

MIT Sloan Management Review | The Surprising Impact of Meeting Free Days: https://sloanreview.mit.edu/article/the-surprising-impact-of-meeting-free-days/

Harvard Business Review | Meeting Overload Is a Fixable Problem: https://hbr.org/2022/10/meeting-overload-is-a-fixable-problem

Fortune | Shopify Cancels Meetings Policy 2023: https://fortune.com/2023/01/03/shopify-cutting-meetings-worker-productivity/

Bloomberg | How Shopify Cut 320,000 Hours: https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2023-02-14/how-shopify-cut-320-000-hours-of-unnecessary-meetings

CIO Dive | Shopify expects productivity boost from meeting ban: https://www.ciodive.com/news/Shopify-meeting-ban-productivity-remote-work/645969/

Bain and Company | Time, Talent, Energy: https://www.wiwo.de/erfolg/endlich-effektive-konferenzen-meetings-kosten-die-wirtschaft-milliarden/19942348.html

Microsoft | Work Trend Index 2025: https://www.digital-chiefs.de/meetings-produktivitaet-31-stunden-monat-kosten-2026/