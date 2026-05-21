Die Deutsche Telekom hat ihre T Cloud Public in den GovTech-Rahmenvertrag für Cloud- und KI-Leistungen eingebracht. Bund, Länder und Kommunen können seit der vergangenen Woche ohne Einzelvergabe auf eine in Deutschland gehostete Cloud-Plattform zugreifen. Der Rahmenvertrag umfasst 250 Mio. € über zwei Jahre, vergeben an Bechtle als Multi-Cloud-Broker. Das ändert die Spielregeln für die deutsche Verwaltungs-IT.

Wann haben Sie zuletzt einen öffentlichen Auftraggeber direkt und ohne separate Ausschreibung Cloud-Kapazität ziehen sehen? Genau das wird ab jetzt möglich, und zwar auf einer Plattform, die ausschließlich in deutschen Rechenzentren betrieben wird.

GovTech Deutschland hat den Multi-Cloud-Broker-Rahmenvertrag an Bechtle vergeben, Volumen bis zu 250 Mio. €, Laufzeit zwei Jahre plus Verlängerungsoption

T Cloud Public steht neben AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, STACKIT, Exoscale und Bechtle Open Cloud im Portfolio

Datenhaltung zwingend in Deutschland, BSI-C5:2020, ISO 27001 und DSGVO-Konformität nachgewiesen

T-Systems-CEO Ferri Abolhassan verspricht funktionale Augenhöhe mit den US-Hyperscalern bis Ende 2026, beim Preis sieht sich der Konzern bereits heute wettbewerbsfähig

Erstes Großprojekt: 1,5 Millionen Schüler in Baden-Württemberg nutzen eine Lernplattform auf Basis dieser Infrastruktur

Warum ist der Rahmenvertrag ein Strukturbruch?

GovTech-Rahmenvertrag zentralisiert Cloud-Beschaffung für Behörden und Kommunen statt einzelner aufwändiger Ausschreibungen

Bisher liefen öffentliche Cloud-Beschaffungen über aufwändige Einzelausschreibungen. Jede Behörde, jede Kommune startete eine eigene Vergabe, definierte eigene Sicherheits- und Compliance-Anforderungen und verhandelte eigene Konditionen. Der Prozess dauerte Monate bis Jahre und produzierte stark heterogene Cloud-Landschaften. Der GovTech-Rahmenvertrag bündelt diesen Aufwand auf einer Plattform.

Über das Multi-Cloud-Broker-Portal von Bechtle lassen sich Leistungen ab sofort zu klar definierten Konditionen abrufen. Sieben Anbieter stehen zur Auswahl, jede mit eigenem Sicherheitsprofil und eigener regionaler Verankerung. Behörden können je nach Workload zwischen US-Hyperscalern und europäischen Anbietern wählen. Die T Cloud Public ist die einzige Plattform im Portfolio, die zwingend deutsche Datenhaltung vorschreibt.

Der GovTech-Vertrag ist die ehrlichste Souveränitäts-Maßnahme der letzten Jahre, weil das Argument nicht mehr in einem Politikpapier steht, sondern in einer Multi-Cloud-Logistik. Wenn die T Cloud bis Ende 2026 funktional aufschließt, wird die nächste Wertschöpfungswelle deutscher Verwaltungs-KI nicht mehr automatisch nach Dublin oder Frankfurt-East-1 wandern. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wie passt T Cloud Public in die deutsche KI-Cloud-Strategie?

Telekom, Nvidia, SAP und Polarise betreiben seit Februar 2026 die Industrial AI Cloud in München mit über 10.000 GPUs und erhöhten damit die deutsche KI-Kapazität um 50 Prozent

Die Plattform fügt sich in eine größere Bewegung ein. Im Februar 2026 nahm die Telekom gemeinsam mit Nvidia, SAP und Polarise die Industrial AI Cloud in München in Betrieb, ein KI-Rechenzentrum mit über 10.000 Nvidia-GPUs. Diese Anlage erhöhte die deutsche KI-Kapazität auf einen Schlag um 50 Prozent. Stage 2 sieht eine deutsche AI Gigafactory mit 100.000 GPUs im Rahmen des EU-AI-Continent-Action-Plans vor.

Der „Deutschland-Stack“ als Architekturkonzept verbindet beide Initiativen. T-Systems verantwortet die Infrastruktur- und Plattformebene, SAP liefert die Business Technology Platform sowie Fach- und KI-Anwendungen darauf auf. Siemens integriert sein Simulations-Portfolio SIMCenter. Für Behörden und Mittelständler entsteht damit ein durchgängiger Baukasten von der Hardware bis zur Fachanwendung, mit europäischer Rechtssicherheit.

Wie weit der DACH-Mittelstand den Stack tatsächlich nutzen kann, hängt an Preis und Funktionsumfang. Die aktuelle Bitkom-KI-Studie 2026 nennt 41 Prozent der deutschen Unternehmen ab 20 Beschäftigten als aktive KI-Nutzer, 33 Prozent berichten allerdings über höhere Kosten als erwartet. Eine europäische Cloud-Alternative entlastet hier nicht automatisch, kann aber Vertrags- und Compliance-Risiken reduzieren.

Was bedeutet das für IT-Verantwortliche?

Vier Hebel bei der Cloud-Bewertung: Vergabe-Aufwand sinkt durch Bechtle-Portal, Time-to-Production von Monaten auf Wochen

Vier Hebel stechen bei der Bewertung ins Auge.

1. Vergabe-Aufwand sinkt deutlich

Behörden mit aktivem Cloud-Bedarf können den Aufwand für Einzelausschreibungen einsparen. Ein Verwaltungsleiter, der eine Lernplattform oder ein Bürgerportal aufsetzen will, ruft die Leistung über das Bechtle-Portal ab. Das verkürzt die Time-to-Production von Monaten auf Wochen.

Die T Cloud Public erfüllt BSI-C5:2020 und ISO 27001. Daten werden ausschließlich in deutschen Rechenzentren verarbeitet. Kein US-Cloud-Act-Risiko, keine Datenübertragung in Drittländer, keine Schrems-II-Diskussion. Für Behörden mit Bürgerdaten, Gesundheitsplattformen wie MEDI:CUS oder kritischen Infrastrukturen ist das ein konkreter Vorteil.

3. Preis als offene Flanke

Abolhassan reklamiert Preis-Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Hyperscalern. Belastbare Benchmarks pro Workload-Typ liegen öffentlich nicht vor. IT-Verantwortliche sollten Total-Cost-of-Ownership-Rechnungen für die eigenen Workloads durchführen, bevor sie auf T Cloud Public migrieren.

4. Funktionsumfang aktuell noch nicht auf AWS-Niveau

Die T-Systems-Roadmap sieht funktionale Augenhöhe bis Ende 2026 vor. Bis dahin fehlen Services, die AWS, Azure und GCP bereits anbieten, zum Beispiel im Bereich Managed AI Inference, Vector Stores und spezialisierte ML-Frameworks. Wer auf solche Services angewiesen ist, sollte den Migrationszeitpunkt entsprechend planen.

Welche Anschlussfragen bleiben offen?

GovTech-Rahmenvertrag mit 250 Mio. € auf zwei Jahre, T Cloud Public ab Q4 2026 und offene Fragen zu Funktionsumfang sowie staatlicher Unterstützung

Drei Punkte stehen aus. Erstens die Frage, ob die GovTech-Rahmenvereinbarung mit ihren 250 Mio. € auf zwei Jahre ausreicht, um signifikante Workload-Volumen aus den Hyperscalern abzuziehen. Daneben die Klarheit über den genauen Funktionsumfang der T Cloud Public ab Q4 2026: Bisher nennen die Telekom und SAP keine harten Roadmap-Meilensteine für einzelne Services. Schließlich die Frage, wie der Stack auf den DACH-Mittelstand außerhalb der Behördenlandschaft skaliert. Der LLMs-Ratgeber liefert die Einordnung, welche Modelle für welche Anwendungsfälle aktuell tragfähig sind.

Für Geschäftsführer und CIOs lohnt sich der Blick in den parallel laufenden Bitkom-Länderindex 2026. Hamburg führt bei der Digitalisierung, mehrere Bundesländer treten auf der Stelle. Eine bundesweit verfügbare souveräne Cloud-Plattform könnte dieser Heterogenität ein Ende setzen, sofern die Länder und Kommunen sie tatsächlich nutzen.

Mehr Newshunger?

Bitkom-KI-Studie 2026 zeigt gemischte Ergebnisse. Länderindex und Google I/O 2026 im Fokus