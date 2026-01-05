Shopify verkauft jetzt direkt in ChatGPT

KI-Assistenten werden zum neuen Verkaufskanal. Mit Agentic Storefronts bringt Shopify seine Händler dorthin, wo Kunden künftig einkaufen: mitten im Chat.

Das Ende der klassischen Produktsuche?

Kennen Sie das? Ihr Kunde fragt ChatGPT nach einem Geschenk und landet bei der Konkurrenz, weil Ihr Shop unsichtbar bleibt. Genau dieses Problem adressiert Shopify mit seinem neuesten Feature. Agentic Storefronts verbinden Online-Shops direkt mit KI-Plattformen wie ChatGPT, Perplexity und Microsoft Copilot. Kunden können Produkte entdecken, Fragen stellen und kaufen, ohne den Chat zu verlassen.

Einmal einrichten, überall verkaufen

Die Integration funktioniert über den Shopify-Admin mit wenigen Klicks. Händler definieren Produktattribute und Metafelder, damit KI-Agenten die Artikel korrekt präsentieren. Eine Knowledge-Base speist FAQs, Rückgaberichtlinien und Markenstimme ein. Individuelle Integrationen für jede Plattform entfallen, Shopify Catalog synchronisiert Preise und Verfügbarkeit automatisch.

„Wir machen jeden Shopify-Store standardmäßig agentenbereit“, sagt CEO Tobi Lütke. „Shopify ist die einfachste Lösung für Händler, die wollen, dass KI-Agenten ihre Storefronts finden, ihre Produkte verstehen und Transaktionen abschließen.“

„Wir machen jeden Shopify-Store standardmäßig agentenbereit“ CEO Tobi Lütke

Markenhoheit bleibt beim Händler

Trotz KI-Vertrieb behalten Händler die volle Kontrolle über Kundenbeziehungen. Sie entscheiden, ob der Checkout im Chat oder im eigenen Shop stattfindet. Alle Bestellungen laufen im Admin zusammen, inklusive vollständiger Kanal-Attribution. Neue Insights zeigen Suchtrends und häufige Kundenfragen, was die Positionierung in KI-Gesprächen verbessert.

„KI gibt uns allen ein neues Werkzeug, um Erlebnisse zu schaffen, die vorher nicht möglich waren“, erklärt Vanessa Lee, VP of Product bei Shopify. „Wir werden sicherstellen, dass Shopify-Händler dort präsent sind und stark auftreten.“

„KI gibt uns allen ein neues Werkzeug, um Erlebnisse zu schaffen, die vorher nicht möglich waren“ Vanessa Lee, VP of Product bei Shopify

Timing für Entscheider

Shopify hat zwei Jahre an der Infrastruktur gearbeitet. Für Unternehmer bedeutet das: Der First-Mover-Vorteil im KI-Commerce ist jetzt greifbar. Wer früh sichtbar wird, definiert, wie Kunden seine Kategorie in Conversational Commerce erleben.

Lesehunger?

Jetzt starten

Agentic Storefronts sind ab sofort im Shopify-Admin verfügbar. Händler aktivieren einzelne KI-Plattformen per Toggle und behalten volle Transparenz über Performance-Daten. Weitere Plattformen folgen.

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