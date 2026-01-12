Schlägt Kaffee bald Diabetes-Medikamente?

Forscher entdecken drei neue Verbindungen in geröstetem Kaffee, die im Labor stärker wirken als ein gängiges Diabetes-Medikament. Für Business-Entscheider in der Lebensmittelbranche öffnet sich ein spannendes Feld für funktionelle Produkte. Doch der Weg vom Reagenzglas zum Regal ist weit.

Was steckt hinter der Entdeckung?

Kommt Ihnen das bekannt vor? Die morgendliche Tasse Kaffee als unverzichtbarer Start in den Tag. Dass im schwarzen Gold mehr steckt als Koffein, ahnen viele. Ein Forscherteam um Minghua Qiu am Kunming Institute of Botany der Chinese Academy of Sciences hat jetzt drei bisher unbekannte Diterpene identifiziert. Diese Verbindungen mit den Namen Caffaldehyd A, B und C hemmen das Enzym α-Glucosidase, das eine zentrale Rolle beim Kohlenhydrat-Abbau spielt.

Warum ist das für die Blutzuckerkontrolle relevant?

α-Glucosidase bestimmt, wie schnell Zucker ins Blut gelangt. Je stärker die Hemmung, desto flacher der Blutzuckeranstieg nach dem Essen. Die neu entdeckten Kaffeeverbindungen zeigten im Labortest IC₅₀-Werte von 45, 24 und 17 μM. Zum Vergleich: Das etablierte Diabetes-Medikament Acarbose schnitt schwächer ab. „Die Ergebnisse zeigen bisher unbekannte antidiabetische Aktivität in Kaffee und erweitern unser Verständnis seiner Rolle als funktionelles Lebensmittel“, so die Studienautoren im Fachjournal Beverage Plant Research.

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Die Ergebnisse zeigen bisher unbekannte antidiabetische Aktivität in Kaffee und erweitern unser Verständnis seiner Rolle als funktionelles Lebensmittel

Welches Geschäftspotenzial ergibt sich daraus?

Für Unternehmen im Bereich funktionelle Lebensmittel und Nutraceuticals eröffnen sich Entwicklungschancen. Die identifizierten Verbindungen könnten als Basis für neue Produkte zur Blutzuckerkontrolle dienen. Die Forscher entwickelten zudem ein ressourcenschonendes Analyseverfahren, das sich auf andere komplexe Lebensmittel übertragen lässt.

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Wie belastbar sind die Ergebnisse?

Hier ist Nüchternheit geboten. Die Studie ist eine Laboruntersuchung. Ob die Verbindungen im menschlichen Körper genauso wirken, nach der Verdauung überhaupt verfügbar sind und welche Dosis nötig wäre, bleibt offen. Klinische Studien stehen aus. Die Publikation erfolgte in einem seriösen, peer-reviewten Journal der Chinese Academy of Agricultural Sciences. Industriegelder flossen nach aktuellem Kenntnisstand nicht.

Was bedeutet das für Ihre Strategie?

Für Lebensmittelhersteller und Investoren lohnt sich das Monitoring dieser Entwicklung. Die Methodik der chinesischen Forscher könnte weitere bioaktive Substanzen in Kaffee und anderen Genussmitteln erschließen. Wer im Bereich Functional Food aktiv ist, sollte die kommenden In-vivo-Studien im Blick behalten. Bis dahin gilt: Der Espresso am Morgen ist noch kein Medikament. Aber ein guter Anfang.