Photoshop: Englisch – Deutsch Übersetzung

Wer im Netz auf eines der zahlreichen englischsprachigen stößt, hat mitunter Schwierigkeiten Fachbegriffe der deutschsprachigen Photoshop-Version zuzuordnen. Kein Problem mit dieser Tabelle.

Wir haben die wichtigsten Begriffe in den Menüeinträgen und Werkzeugleisten gelistet und ins Deutsche übersetzt. Leicht kannst du zum jeweiligen Menüeintrag springen.

Inhaltsübersicht

Anwendungsmenüs

File | Datei

Englischer Begriff Deutsche Übersetzung File New… Neu… Open… Öffnen… Browse in Bridge… In Bridge suchen… Browse in Mini Bridge… In Mini Bridge suchen… Open As… Öffnen als… Open As Smart Object… Als Smartobjekt öffnen… Open Recent… Letzte Dateien öffnen Close Schließen Close All Alle schließen Close and Go to Bridge… Schließen und zu Bridge gehen… Save Speichern Save As… Speichern unter… Check In… Einchecken… Save for Web… Für Web speichern… Revert Zurück zur letzten Version Place Embedded… Platzieren und einbetten… Place Linked… Platzieren und verknüpfen… Generate > Image Assets Generieren > Bild-Assets Import Importieren Import > Variable Data Sets… Importieren > Variablen-Datensätze… Import > Video Frames To Layers… Importieren > Videoframes in Ebenen… Import > Notes… Importieren > Anmerkungen… Import > WIA Support Importieren > WIA-Unterstützung Export Exportieren Export > Quick Export as PNG Exportieren > Schnellexport als PNG Export > Export As… Exportieren > Exportieren als… Export > Export Preferences Exportieren > Export-Voreinstellungen Export > Save for Web (Legacy) Exportieren > Für Web speichern (Legacy) Export > Artboards to Files… Exportieren > Zeichenflächen in Dateien… Export > Artboards to PDF… Exportieren > Zeichenflächen in PDF… Export > Layer Comps to Files… Exportieren > Ebenenkompositionen in Dateien… Export > Layer Comps to PDF… Exportieren > Ebenenkompositionen in PDF… Export > Layers to Files… Exportieren > Ebenen in Dateien… Export > Color Lookup Tables… Exportieren > Color Lookup-Tabellen… Export > Data Sets As Files… Exportieren > Datensätze als Dateien… Export > Path To Illustrator… Exportieren > Pfade -> Illustrator… Export > Render Video… Exportieren > Video rendern… Export > Zoomify… Exportieren > Zoomify… Share on Behance… Auf Behance teilen… Search Adobe Stock… Adobe Stock durchsuchen… Package… Verpacken… Automate Automatisieren Automate > Batch… Automatisieren > Stapelverarbeitung… Automate > PDF Presentation… Automatisieren > PDF-Präsentation… Automate > Create Droplet… Automatisieren > Droplet erstellen… Automate > Crop And Straighten Photos Automatisieren > Fotos freistellen und gerade ausrichten Automate > Contact Sheet II… Automatisieren > Kontaktabzug II… Automate > Conditional Mode Change… Automatisieren > Bedingte Modusänderung… Automate > Fit Image… Automatisieren > Bild einpassen… Automate > Lens Correction… Automatisieren > Objektivkorrektur… Automate > Photomerge… Automatisieren > Photomerge… Automate > Merge To HDR… Automatisieren > Zu HDR Pro zusammenfügen… Scripts Skripten Scripts > Image Processor… Skripten > Bildprozessor… Scripts > Delete All Empty Layers… Skripten > Alle leeren Ebenen löschen Scripts > Flatten All Layer Effects Skripten > Alle Ebeneneffekte reduzieren Scripts > Flatten ALL Layer Masks Skripten > Alle Masken reduzieren Scripts > Layer Comps To Files… Skripten > Ebenenkomp. in Dateien… Scripts > Layer Comps To PDF… Skripten > Ebenenkomp. in PDF… Scripts > Layer Comps To WPG… Skripten > Ebenenkomp. in WPG… Scripts > Export Layers To Files… Skripten > Ebenen in Dateien exportieren… Scripts > Scripts Events Manager… Skripten > Skriptereignis-Manager… Scripts > Load Files into Stack… Skripten > Dateien in Stapel laden… Scripts > Browse… Skripten > Durchsuchen… File Info Dateiinformationen… Print… Drucken… Print One Copy Eine Kopie drucken Exit Beenden

Edit | Bearbeiten

Englischer Begriff Deutsche Übersetzung Edit Undo Rückgängig/Wiederholen Step Forward Schritt vorwärts Step Backward Schritt zurück Fade Verblassen… Cut Ausschneiden Copy Kopieren Copy Merged Auf eine Ebene reduziert kopieren Paste Einfügen Paste Special > Paste In Place Einfügen Spezial >

An Originalposition einfügen Paste Special > Paste Into Einfügen Spezial >

In die Auswahl einfügen Clear Löschen Check Spelling Rechtschreibprüfung Find and Replace Text… Text suchen und ersetzen… Fill Fläche füllen… Stroke Kontur füllen… Content Aware Scale Inhaltsbasiert skalieren Puppet Warp Formgitter Perspective Warp Perspektivisch verzerren Free Transform Frei transformieren Transform Transformieren Transform > Again Transformieren > Erneut Transform > Scale Transformieren > Skalieren Transform > Rotate Transformieren > Drehen Transform > Skew Transformieren > Neigen Transform > Distort Transformieren > Verzerren Transform > Perspective Transformieren > Perspektivisch Transform > Warp Transformieren > Verformen Transform > Rotate 180° Transformieren > Um 180 Grad drehen Transform > Rotate 90° CW Transformieren > Um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen Transform > Rotate 90° CCW Transformieren > Um 90 Grad gegen Uhrzeigersinn drehen Transform > Flip Horizontal Transformieren > Horizontal spiegeln Transform > Flip Vertical Transformieren > Vertikal spiegeln Auto-Align Layers Ebenen automatisch ausrichten… Auto-Blend Layers Ebenen automatisch überblenden Define Brush Preset Pinselvorgabe festlegen Define Pattern Muster festlegen Define Custom Shape Eigene Form festlegen Purge Entleeren Undo Entleeren > Rückgängig Clipboard Entleeren > Zwischenablage Histories Entleeren > Protokolle All Entleeren > Alles Video Cache Entleeren > Video Cache Adobe PDF Presets Adobe PDF-Vorgaben… Preset Vorgaben Preset Manager Vorgaben > Vorgaben-Manager Migrate Presets Vorgaben > Vorgaben migrieren Export/Ipmort Presets Vorgaben > Vorgaben exportieren/importieren Remote Connections Remoteverbindungen… Color Settings Farbeinstellungen… Assign Profile Profil zuweisen Convert to Profile In Profil umwandeln Keyboard Shortcuts Tastaturbefehle Menus Menüs Preferences Voreinstellungen General Voreinstellungen > Allgemein Interface Voreinstellungen > Benutzeroberfläche File Handling Voreinstellungen > Dateihandhabung Performance Voreinstellungen > Leistung Cursors Voreinstellungen > Zeigerdarstellung Transparency & Gamut Voreinstellungen > Transparenz & Farbumfang-Warnung Units & Rulers Voreinstellungen > Maßeinheiten & Lineale Guides, Grid, & Slices Voreinstellungen > Hilfslinien, Raster & Slices Plug-Ins Voreinstellungen > Zusatzmodule Type Voreinstellungen > Text Camera Raw Voreinstellungen > Camera RAW

Image | Bild

Englischer Begriff Deutsche Übersetzung Image Mode Modus Mode > Bitmap Modus > Bitmap Mode > Grayscale Modus > Graustufen Mode > Duotone Modus > Duplex Mode > Indexed Color Modus > Indizierte Farbe Mode > RGB Color Modus > RGB-Farbe Mode > CMYK Color Modus > CMYK-Farbe Mode > Lab Color Modus > Lab-Farbe Mode > Multichannel Modus > Mehrkanal Mode > 8 Bits/Channel Modus > 8-Bit-Kanal Mode > 16 Bits/Channel Modus > 16-Bit-Kanal Mode > 32 Bits/Channel Modus > 32-Bit-Kanal Mode > Color Table Modus > Farbtabelle Adjustments Korrekturen Adjustments > Brightness/Contrast Korrekturen > Helligkeit/Kontrast Adjustments > Levels Korrekturen > Tonwertkorrektur Adjustments > Curves Korrekturen > Gradationskurven Adjustments > Exposure Korrekturen > Belichtung Adjustments > Vibrance Korrekturen > Dynamik Adjustments > Hue/Saturation Korrekturen > Farbton/Sättigung Adjustments > Color Balance Korrekturen > Farbbalance Adjustments > Black & White Korrekturen > Schwarzweiß Adjustments > Photo Filter Korrekturen > Fotofilter Adjustments > Channel Mixer… Korrekturen > Kanalmixer… Adjustments > Color Lookup… Korrekturen > Color Lookup… Adjustments > Invert Korrekturen > Umkehren Adjustments > Posterize Korrekturen > Tontrennung Adjustments > Threshold Korrekturen > Schwellenwert Adjustments > Gradient Map Korrekturen > Verlaufsumsetzung Adjustments > Selective Color Korrekturen > Selektive Farbkorrektur Adjustments > Shadows/Highlights Korrekturen > Tiefen/Lichter Adjustments > HDR Toning Korrekturen > HDR-Tonung Adjustments > Variations Korrekturen > Variationen Adjustments > Desaturate Korrekturen > Sättigung verringern Adjustments > Match Color Korrekturen > Gleiche Farbe Adjustments > Replace Color Korrekturen > Farbe ersetzen Adjustments > Equalize Korrekturen > Tonwertangleichung Auto Tone Auto-Farbton Auto Contrast Auto-Kontrast Auto Color Auto-Farbe Image Size Bildgröße Canvas Size Arbeitsfläche Image Rotation Bilddrehung Image Rotation > 180° Bilddrehung > 180° Image Rotation > 90° CW Bilddrehung > 90° im UZS Image Rotation > 90° CCW Bilddrehung > 90° gegen UZS Image Rotation > Arbitrary Bilddrehung > Per Eingabe Image Rotation > Flip Canvas Horizontal Bilddrehung > Arbeitsfläche

horizontal spiegeln Image Rotation > Flip Canvas Vertical Bilddrehung > Arbeitsfläche

vertikal spiegeln Crop Freistellen Trim Zuschneiden Reveal All Alles einblenden Duplicate Duplizieren Apply Image Bildberechnungen Calculations Kanalberechnungen Variables Variablen Variables > Define Variablen > Definieren Variables > Data Sets Variablen > Datensätze Apply Data Set Datensatz anwenden Trap Überfüllen

Layer | Ebene

Englischer Begriff Deutsche Übersetzung Layer New Neu New > Layer Neu > Ebene New > Layer From Background Neu > Ebene aus Hintergrund New > Group Neu > Gruppe New > Group from Layers Neu > Gruppe aus Ebenen New > Layer via Copy Neu > Ebene durch Kopie New > Layer via Cut Neu > Ebene durch Ausschneiden Duplicate Layers Ebene duplizieren Copy CSS CSS duplizieren Delete Löschen Delete > Layer Löschen > Ebene Delete > Hidden Layers Löschen > Ausgeblendete Ebenen Layer Properties Ebeneneigenschaften Quick Export as PNG Schnellexport als PNG Export As… Exportieren als… Rename Layer… Ebenen umbenennen… Layer Style Ebenenstil Layer Style > Blending Options Ebenenstil > Fülloptionen Layer Style > Drop Shadow Ebenenstil > Schlagschatten Layer Style > Inner Shadow Ebenenstil > Schatten nach innen Layer Style > Outer Glow Ebenenstil > Schein nach außen Layer Style > Inner Glow Ebenenstil > Schein nach innen Layer Style > Bevel an Emboss Ebenenstil > Abgeflachte Kante und Relief Layer Style > Satin Ebenenstil > Glanz Layer Style > Color Overlay Ebenenstil > Farbüberlagerung Layer Style > Gradient Overlay Ebenenstil > Verlaufsüberlagerung Layer Style > Pattern Overlay Ebenenstil > Musterüberlagerung Layer Style > Stroke Ebenenstil > Kontur Layer Style > Copy Layer Style Ebenenstil > Ebenenstil kopieren Layer Style > Paste Layer Style Ebenenstil > Ebenenstil einfügen Layer Style > Clear Layer Style Ebenenstil > Ebenenstil löschen Layer Style > Global Light Ebenenstil > Globaler Lichteinfall Layer Style > Create Layer Ebenenstil > Ebene erstellen Layer Style > Hide All Effects Ebenenstil > Alle Effekte ausblenden Layer Style > Scale Effects Ebenenstil > Effekte skalieren Smart Filter Smartfilter Smart Filter > Disable Smart Filters Smartfilter > Mehrere Smartfilter deaktivieren Smart Filter > Delete Filter Mask Smartfilter > Filtermaske löschen Smart Filter > Disable Filter Mask Smartfilter > Filtermaske deaktivieren Smart Filter > Clear Smart Filters Smartfilter > Smartfilter löschen New Fill Layer Neue Füllebene New Fill Layer > Solid Color Neue Füllebene > Volltonfarbe New Fill Layer > Gradient Neue Füllebene > Verlauf New Fill Layer > Pattern Neue Füllebene > Muster New Adjustment Layer Neue Einstellungsebene New Adjustment Layer > Brightness/Contrast Neue Einstellungsebene > Helligkeit/Kontrast New Adjustment Layer > Levels Neue Einstellungsebene > Tonwertkorrektur New Adjustment Layer > Curves Neue Einstellungsebene > Gradationskurven New Adjustment Layer > Exposure Neue Einstellungsebene > Belichtung New Adjustment Layer > Vibrance Neue Einstellungsebene > Dynamik New Adjustment Layer > Hue/Saturation Neue Einstellungsebene > Farbton/Sättigung New Adjustment Layer > Color Balance Neue Einstellungsebene > Farbbalance New Adjustment Layer > Black & White Neue Einstellungsebene > Schwarzweiß New Adjustment Layer > Photo Filter Neue Einstellungsebene > Fotofilter New Adjustment Layer > Chanel Mixer Neue Einstellungsebene > Kanalmixer New Adjustment Layer > Invert Neue Einstellungsebene > Umkehren New Adjustment Layer > Posterize Neue Einstellungsebene > Tontrennung New Adjustment Layer > Threshold Neue Einstellungsebene > Schwellenwert New Adjustment Layer > Gradient Map Neue Einstellungsebene > Verlaufsumsetzung New Adjustment Layer > Selective Color Neue Einstellungsebene > Selektive Farbkorrektur Layer Content Options Ebeneninhalt-Optionen Layer Mask Ebenenmaske Layer Mask > Reveal All Ebenenmaske > Alle einblenden Layer Mask > Hide All Ebenenmaske > Alle ausblenden Layer Mask > Reveal Selection Ebenenmaske > Auswahl einblenden Layer Mask > Hide Selection Ebenenmaske > Auswahl ausblenden Layer Mask > Delete Ebenenmaske > Löschen Layer Mask > Apply Ebenenmaske > Anwenden Layer Mask > Enable Ebenenmaske > Aktivieren Layer Mask > Link Ebenenmaske > Verknüpfen Vector Mask Vektormaske Vector Mask > Reveal All Vektormaske > Alle einblenden Vector Mask > Hide All Vektormaske > Alle ausblenden Vector Mask > Current Path Vektormaske > Aktueller Pfad Vector Mask > Delete Vektormaske > Löschen Vector Mask > Enable Vektormaske > Aktivieren Vector Mask > Link Vektormaske > Verknüpfen Create Clipping Mask Schnittmaske erstellen Smart Objects Smart-Objekte Smart Objects > Convert to Smart Object Smart-Objekte > In Smart-Objekt konvertieren Smart Objects > New Smart Object via Copy Smart-Objekte > Neues Smart-Objekt durch Kopie Smart Objects > Edit Contents Smart-Objekte > Inhalt bearbeiten Smart Objects > Export Contents Smart-Objekte > Inhalt exportieren Smart Objects > Replace Contents Smart-Objekte > Inhalt ersetzen Smart Objects > Stack Mode Smart-Objekte > Stapelmodus Smart Objects > Stack Mode > None Smart-Objekte > Stapelmodus > Ohne Smart Objects > Stack Mode > Entropy Smart-Objekte > Stapelmodus > Entropie Smart Objects > Stack Mode > Kurtosis Smart-Objekte > Stapelmodus > Kurtosis Smart Objects > Stack Mode > Maximum Smart-Objekte > Stapelmodus > Maximum Smart Objects > Stack Mode > Mean Smart-Objekte > Stapelmodus > Arithmetisches Mittel Smart Objects > Stack Mode > Median Smart-Objekte > Stapelmodus > Median Smart Objects > Stack Mode > Minimum Smart-Objekte > Stapelmodus > Minimum Smart Objects > Stack Mode > Range Smart-Objekte > Stapelmodus > Bereich Smart Objects > Stack Mode > Skewness Smart-Objekte > Stapelmodus > Neigung Smart Objects > Stack Mode > Standard Deviation Smart-Objekte > Stapelmodus > Standardabweichung Smart Objects > Stack Mode > Summation Smart-Objekte > Stapelmodus > Summe Smart Objects > Stack Mode > Variance Smart-Objekte > Stapelmodus > Varianz Smart Objects > Rasterize Smart-Objekte > Rastern Video Layers Videoebenen Video Layers > New Video Layer form File Videoebenen > Neue Videoebene aus Datei Video Layers > New Blank Video Layer Videoebenen > Neue leere Videoebene Video Layers > Insert Blank Frame Videoebenen > Leeren Frame einfügen Video Layers > Duplicate Frame Videoebenen > Frame duplizieren Video Layers > Delete Frame Videoebenen > Frame löschen Video Layers > Replace Footage Videoebenen > Footage ersetzen Video Layers > Interpret Footage Videoebenen > Footage interpretieren Video Layers > Show Altered Video Videoebenen > Geändertes Video anzeigen Video Layers > Restore Frame Videoebenen > Frame wiederherstellen Video Layers > Restore All Frames Videoebenen > Alle Frames wiederherstellen Video Layers > Reload Frame Videoebenen > Frame neu laden Video Layers > Rasterize Videoebenen > Rastern Type Text Type > Create Work Path Text > Arbeitspfad erstellen Type > Convert to Shape Text > In Form umwandeln Type > Horizontal Text > Horizontal Type > Vertical Text > Vertikal Type > Anti-Alias None Text > Glätten: Ohne Type > Anti-Alias Sharp Text > Glätten: Scharf Type > Anti-Alias Crisp Text > Glätten: Schärfer Type > Anti-Alias Strong Text > Glätten: Stark Type > Anti-Alias Smooth Text > Glätten: Abrunden Type > Convert to Point Text Text > In Punkttext konvertieren Type > Warp Text Text > Text verkrümmen Type > Update All Text Layers Text > Alle Textebenen aktualisieren Type > Replace All Missing Fonts Text > Alle fehlenden Schriften ersetzen Rasterize Rastern Rasterize > Type Rastern > Text Rasterize > Shape Rastern > Form Rasterize > Fill Content Rastern > Füllfläche Rasterize > Vector Mask Rastern > Vektormaske Rasterize > Smart Object Rastern > Smart Object Rasterize > Video Rastern > Video Rasterize > 3D Rastern > 3D Rasterize > Layers Rastern > Ebene Rasterize > All Layers Rastern > Alle Ebenen New Layer Based Slices Neues ebenenbasiertes Slice Group Layers Ebenen gruppieren Ungroup Layers Ebenengruppierung aufheben Hide Layers Ebenen ausblenden Arrange Anordnen Arrange > Bring to Front Anordnen > In den Vordergrund Arrange > Bring Forwart Anordnen > Schrittweise nach vorne Arrange > Send Backward Anordnen > Schrittweise nach hinten Arrange > Send to Back Anordnen > In den Hintergrund Arrange > Reverse Anordnen > Umkehren Align Ebenen an Auswahl

ausrichten Align > Top Edges Ebenen an Auswahl

ausrichten > Obere Kanten Align > Vertical Centers Ebenen an Auswahl

ausrichten > Vertikale Mitten Align > Bottom Edges Ebenen an Auswahl

ausrichten > Untere Kanten Align > Left Edges Ebenen an Auswahl

ausrichten > Linke Kanten Align > Horizontal Centers Ebenen an Auswahl

ausrichten > Horizontale Mitten Align > Right Edges Ebenen an Auswahl

ausrichten > Rechte Kanten Distribute Verteilen Distribute > Top Edges Verteilen > Obere Kanten Distribute > Vertical Centers Verteilen > Vertikale Mitten Distribute > Bottom Edges Verteilen > Untere Kanten Distribute > Left Edges Verteilen > Linke Kanten Distribute > Horizontal Centers Verteilen > Horizontale Mitten Distribute > Right Edges Verteilen > Rechte Kanten Lock Layers Ebenen fixieren Link Layers Ebenen verbinden Select Linked Layers Verbundene Ebenen auswählen Merge Layers Auf eine Ebene reduzieren Merge Visible Sichtbare auf eine

Ebene reduzieren Flatten Image Auf Hintergrundebene reduzieren Matting Basis Matting > Defringe Basis > Rand entfernen Matting > Remove Black Matte Basis > Schwarz entfernen Matting > Remove White Matte Basis > Weiß entfernen

Type | Schrift

Englischer Begriff Deutsche Übersetzung Type Add Fonts from Typekit… Schriften aus Typekit hinzufügen… Panels > Character Panel Bedienfelder > Zeichenbedienfeld Panels > Paragraph Panel Bedienfelder > Absatzbedienfeld Panels > Character Styles Panel Bedienfelder > Zeichenformatebedienfeld Panels > Paragraph Styles Panel Bedienfelder > Absatzformatebedienfeld Anti-Alias > None Antialiasing > Ohne Anti-Alias > Sharp Antialiasing > Scharf Anti-Alias > Crisp Antialiasing > Schärfer Anti-Alias > Strong Antialiasing > Stark Anti-Alias > Amooth Antialiasing > Abrunden Anti-Alias > Windows-LCD Antialiasing > Windows-LCD Anti-Alias > Windows Antialiasing > Windows Orientation > Horizontal Ausrichtung > Horizontal Orientation > Vertical Ausrichtung > Vertikal Extrude to 3D Als 3D extrudieren Create Work Path Arbeitspfad erstellen Convert to Shape In Form umwandeln Rasterize Type Layer Textebene rastern Covert to Point Text In Punkttext konvertieren Warp Text Text verformen Match Font Passende Schrift finden… Font Preview Size > None, Small, Medium, Large, Extra Large, Huge Vorschaugröße für Schrift > Ohne, Klein, Mittel, Groß, Sehr groß, Riesig Language Options Sprachoptionen Update All Text Layers Alle Textebenen aktualisieren Replace All Missing Fonts Alle fehlenden Schriften ersetzen Paste Lorem Ipsum Platzhaltertext einfügen Load Default Type Styles Standardschriftstile laden Save Default Type Styles Standardschriftstile speichern

Analyses | Analyse

Englischer Begriff Deutsche Übersetzung Analyses Set Measurement Scale Messskala festlegen Set Measurement Scale > Default Messskala festlegen > Standard Set Measurement Scale > Custom Messskala festlegen > Benutzerdefiniert Select Data Points Datenpunkte auswählen Select Data Points > Custom Datenpunkte auswählen > Benutzerdefiniert Record Measurements Messungen aufzeichnen Ruler Tool Linealwerkzeug Count Tool Zählungswerkzeug Place Scale Marker Skalenmarkierung platzieren

Select | Auswahl

Englischer Begriff Deutsche Übersetzung Select All Alles Auswählen Deselect Auswahl aufheben Reselect Erneut auswählen Inverse Auswahl umkehren All Layers Alle Ebenen Deselect Layers Ebenenauswahl aufheben Similar Layers Ähnliche Ebenen Find Layers Ebenen finden Isolate Layers Ebenen isolieren Color Range Farbbereich Focus Area Fokusbereich Select and Mask… Auswählenn und maskieren… Refine Edge Kante verbessern Modify Auswahl verändern Modify > Border Auswahl verändern > Rand Modify > Smooth Auswahl verändern > Abrunden Modify > Expand Auswahl verändern > Erweitern Modify > Contract Auswahl verändern > Verkleinern Modify > Feather Auswahl verändern > Weiche Kante Grow Auswahl vergrößern Similar Ähnliches auswählen Transform Selection Auswahl transformieren Edit in Quick Mask Mode Im Maskierungsmodus

bearbeiten Load Selection Auswahl laden Save Selection Auswahl speichern

Filter | Filter

Englischer Begriff Deutsche Übersetzung Filter Last Filter Letzter Filter Convert for Smart Filters Für Smartfilter konvertieren Filter Gallery Filtergalerie Liquify Verflüssigen Vanishing Point Fluchtpunkt Artistic Kunstfilter Artistic > Colored Pencil Kunstfilter > Buntstiftschraffur Artistic > Cutout Kunstfilter > Farbpapier-Collage Artistic > Dry Brush Kunstfilter > Grobe Malerei Artistic > Film Grain Kunstfilter > Körnung & Aufhellung Artistic > Fresco Kunstfilter > Fresko Artistic > Neon Glow Kunstfilter > Neonschein Artistic > Paint Daubs Kunstfilter > Ölfarbe getupft Artistic > Palette Knife Kunstfilter > Malmesser Artistic > Plastic Wrap Kunstfilter > Kunststofffolie Artistic > Poster Edges Kunstfilter > Tontrennung &

Kantenbetonung Artistic > Rough Pastels Kunstfilter > Grobes Pastell Artistic > Smudge Stick Kunstfilter > Diagonal verwischen Artistic > Sponge Kunstfilter > Schwamm Artistic > Underpainting Kunstfilter > Malgrund Artistic > Watercolor Kunstfilter > Aquarell Blur Weichzeichnungsfilter Blur > Average Weichzeichnungsfilter > Durchschnitt berechnen Blur > Blur Weichzeichnungsfilter > Weichzeichnen Blur > Blur More Weichzeichnungsfilter > Stärker weichzeichnen Blur > Box Blur Weichzeichnungsfilter > Feld weichzeichnen Blur > Gaussian Blur Weichzeichnungsfilter > Gaußscher Weichzeichner Blur > Lens Blur Weichzeichnungsfilter > Tiefenschärfe abmildern Blur > Motion Blur Weichzeichnungsfilter > Bewegungsunschärfe Blur > Radial Blur Weichzeichnungsfilter > Radialer Weichzeichner Blur > Shape Blur Weichzeichnungsfilter > Form weichzeichnen Blur > Smart Blur Weichzeichnungsfilter > Selektiver Weichzeichner Blur > Surface Blur Weichzeichnungsfilter > Matter machen Blur Gallery Weichzeichnungsgalerie Blur Gallery > Field Blur… Weichzeichnungsgalerie > Feld-Weichzeiochnung… Blur Gallery > Iris Blur… Weichzeichnungsgalerie > Iris-Weichzeichnung… Blur Gallery > Til-Shift… Weichzeichnungsgalerie > Tilt-Shift… Blur Gallery > Path Blur… Weichzeichnungsgalerie > Pfad-Weichzeichnung… Blur Gallery > Spin Blur… Weichzeichnungsgalerie > Kreisförmige Weichzeichnung… Brush Strokes Malfilter Brush Strokes > Accented Edges Malfilter > Kanten betonen Brush Strokes > Angled Strokes Malfilter > Gekreuzte Malstriche Brush Strokes > Crosshatch Malfilter > Kreuzschraffur Brush Strokes > Dark Strokes Malfilter > Dunkle Malstriche Brush Strokes > Ink Outlines Malfilter > Konturen mit Tinte

nachzeichnen Brush Strokes > Spatter Malfilter > Spritzer Brush Strokes > Sprayed Strokes Malfilter > Verwackelte Striche Brush Strokes > Sumi-e Malfilter > Sumi-e Distort Verzerrungsfilter Distort > Diffuse Glow Verzerrungsfilter > Weiches Licht Distort > Displace Verzerrungsfilter > Versetzen Distort > Glass Verzerrungsfilter > Glas Distort > Lens Correction Verzerrungsfilter > Objektivkorrektur Distort > Ocean Ripple Verzerrungsfilter > Ozeanwellen Distort > Pinch Verzerrungsfilter > Distorsion Distort > Polar Coordinates Verzerrungsfilter > Polarkoordinaten Distort > Ripple Verzerrungsfilter > Kräuseln Distort > Shear Verzerrungsfilter > Verbiegen Distort > Spherize Verzerrungsfilter > Wölben Distort > Twirl Verzerrungsfilter > Strudel Distort > Wave Verzerrungsfilter > Schwingungen Distort > ZigZag Verzerrungsfilter > Wellen Noise Rauschfilter Noise > Add Noise Rauschfilter > Rauschen hinzufügen Noise > Despeckle Rauschfilter > Rauschen entfernen Noise > Dust & Scratches Rauschfilter > Staub und Kratzer Noise > Median Rauschfilter > Helligkeit interpolieren Noise > Reduce Noise Rauschfilter > Rauschen reduzieren Pixelate Vergröberungsfilter Pixelate > Color Halftone Vergröberungsfilter > Farbraster Pixelate > Crystallize Vergröberungsfilter > Kristallisieren Pixelate > Facet Vergröberungsfilter > Facetteneffekt Pixelate > Fragment Vergröberungsfilter > Verwackelungseffekt Pixelate > Mezzotint Vergröberungsfilter > Mezzotint Pixelate > Mosaic Vergröberungsfilter > Mosaikeffekt Pixelate > Pointillize Vergröberungsfilter > Punktieren Render Renderfilter Render > Clouds Renderfilter > Wolken Render > Difference Clouds Renderfilter > Differenz-Wolken Render > Fibers Renderfilter > Fasern Render > Lens Flare Renderfilter > Blendenflecke Render > Lighting Effects Renderfilter > Beleuchtungseffekte Sharpen Scharfzeichnungsfilter Sharpen > Sharpen Scharfzeichnungsfilter > Scharfzeichnen Sharpen > Sharpen Edges Scharfzeichnungsfilter > Konturen scharfzeichnen Sharpen > Sharpen More Scharfzeichnungsfilter > Stärker scharfzeichnen Sharpen > Smart Sharpen Scharfzeichnungsfilter > Selektiver Scharfzeichner Sharpen > Unsharp Mask Scharfzeichnungsfilter > Unscharf maskieren Sketch Zeichenfilter Sketch > Bas Relief Zeichenfilter > Basrelief Sketch > Chalk & Charcoal Zeichenfilter > Kreide & Kohle Sketch > Charcoal Zeichenfilter > Kohleumsetzung Sketch > Chrome Zeichenfilter > Chrom Sketch > Conté Crayon Zeichenfilter > Conté-Stifte Sketch > Graphic Pen Zeichenfilter > Strichumsetzung Sketch > Halftone Pattern Zeichenfilter > Rasterungseffekt Sketch > Note Paper Zeichenfilter > Prägepapier Sketch > Photocopy Zeichenfilter > Fotokopie Sketch > Plaster Zeichenfilter > Stuck Sketch > Reticulation Zeichenfilter > Punktierstrich Sketch > Stamp Zeichenfilter > Stempel Sketch > Torn Edges Zeichenfilter > Gerissene Kanten Sketch > Water Paper Zeichenfilter > Feuchtes Papier Stylize Stilisierungsfilter Stylize > Diffuse Stilisierungsfilter > Korneffekt Stylize > Emboss Stilisierungsfilter > Relief Stylize > Extrude Stilisierungsfilter > Extrudieren Stylize > Find Edges Stilisierungsfilter > Konturen finden Stylize > Glowing Edges Stilisierungsfilter > Leuchtende Konturen Stylize > Solarize Stilisierungsfilter > Solarisation Stylize > Tiles Stilisierungsfilter > Kacheleffekt Stylize > Trace Contour Stilisierungsfilter > Konturen nachzeichnen Stylize > Wind Stilisierungsfilter > Windeffekt Texture Strukturierungsfilter Texture > Craquelure Strukturierungsfilter > Risse Texture > Grain Strukturierungsfilter > Körnung Texture > Mosaic Tiles Strukturierungsfilter > Buntglas-Mosaik Texture > Patchwork Strukturierungsfilter > Patchwork Texture > Stained Glass Strukturierungsfilter > Kacheln Texture > Texturizer Strukturierungsfilter > Mit Struktur versehen Video Videofilter Video > De-Interlace Videofilter > De-Interlace Video > NTSC Colors Videofilter > NTSC-Farben Other Sonstige Filter Other > Custom Sonstige Filter > Eigener Filter Other > High Pass Sonstige Filter > Hochpass Other > Maximum Sonstige Filter > Dunkle Bereiche vergrößern Other > Minimum Sonstige Filter > Helle Bereiche vergrößern Other > Offset Sonstige Filter > Verschiebungseffekt Digimarc Digimarc Digimarc > Embed Watermark Digimarc > Mit Wasserzeichen versehen Digimarc > Read Watermark Digimarc > Wasserzeichen anzeigen Browse Filters Online Filter durchsuchen

3D | 3D

Englischer Begriff Deutsche Übersetzung 3D New Layer from 3D File Neue Ebene aus 3D-Datei New 3D Postcard From Layer Neue 3D-Postkarte aus Ebene New Shape From Layer Neue Form aus Ebene New Shape From Layer > Cone Neue Form aus Ebene > Kegel New Shape From Layer > Cube Neue Form aus Ebene > Würfel New Shape From Layer > Cylinder Neue Form aus Ebene > Zylinder New Shape From Layer > Donut Neue Form aus Ebene > Donut New Shape From Layer > Hat Neue Form aus Ebene > Hut New Shape From Layer > Pyramid Neue Form aus Ebene > Pyramide New Shape From Layer > Ring Neue Form aus Ebene > Ring New Shape From Layer > Soda Can Neue Form aus Ebene > Softdrink-Dose New Shape From Layer > Sphere Neue Form aus Ebene > Kugel New Shape From Layer > Spherical Panorama Neue Form aus Ebene > Kugelförmiges Panorama New Shape From Layer > Wine Bottle Neue Form aus Ebene > Weinflasche New Mesh From Grayscale Neues Mesh aus Graustufen New Mesh From Grayscale > Plane Neues Mesh aus Graustufen > Ebene New Mesh From Grayscale > Two-Sided Plane Neues Mesh aus Graustufen > Zweiseitige Ebene New Mesh From Grayscale > Cylinder Neues Mesh aus Graustufen > Zylinder New Mesh From Grayscale > Sphere Neues Mesh aus Graustufen > Kugel New Volume From Layers Neues Volumen aus Ebenen Render Settings Rendereinstellungen Auto-Hide Layer For

Performance Ebenen zur

Leistungsverbesserung

automatisch ausblenden Hide Nearest Surface Angrenzende Oberfläche

ausblenden Only Hide Enclosed Polygons Nur eingeschlossene

Polygone ausblenden Invert Visible Surfaces Sichtbare Oberflächen

umkehren Reveal All Surfaces Alle Oberflächen einblenden 3D Paint Mode 3D-Farbmodus 3D Paint Mode > Diffuse 3D-Farbmodus > Diffus 3D Paint Mode > Bump 3D-Farbmodus > Bump 3D Paint Mode > Glossiness 3D-Farbmodus > Glanzlicht 3D Paint Mode > Opacity 3D-Farbmodus > Deckkraft 3D Paint Mode > Shininess 3D-Farbmodus > Größe des Glanzlichtes 3D Paint Mode > Self-Illumination 3D-Farbmodus > Eigenleuchten 3D Paint Mode > Reflectivity 3D-Farbmodus > Spiegelung Select Paintable Areas Malbereiche auswählen Create UV Overlays UV-Überlagerungen erstellen Create UV Overlays > Diffuse UV-Überlagerungen erstellen > Diffus Create UV Overlays > Bump UV-Überlagerungen erstellen > Bump Create UV Overlays > Glossiness UV-Überlagerungen erstellen > Glanzlicht Create UV Overlays > Opacity UV-Überlagerungen erstellen > Deckkraft Create UV Overlays > Shininess UV-Überlagerungen erstellen > Größe des Glanzlichtes Create UV Overlays > Self-Illumination UV-Überlagerungen erstellen > Eigenleuchten Create UV Overlays > Reflectivity UV-Überlagerungen erstellen > Spiegelung Export 3D Layers 3D-Ebene exportieren Render for Final Output Für endgültige

Ausgabe rendern Rasterize Rastern Browse 3D Content Online 3D-Inhalt online durchsuchen

View | Ansicht

Englischer Begriff Deutsche Übersetzung View Proof Setup Proof einrichten Proof Setup > Custom Proof einrichten > Benutzerdefiniert Proof Setup > Working CMYK Proof einrichten > CMYK-Arbeitsfarbraum Proof Setup > Working Cyan Plate Proof einrichten > Cyan-Platte Arbeitsfarbraum Proof Setup > Working Magenta Plate Proof einrichten > Magenta-Platte

Arbeitsfarbraum Proof Setup > Working Yellow Plate Proof einrichten > Gelbe Platte Arbeitsfarbraum Proof Setup > Working Black Plate Proof einrichten > Schwarze Platte

Arbeitsfarbraum Proof Setup > Working CMY Plates Proof einrichten > CMY-Platten Arbeitsfarbraum Proof Setup > Macintosh RGB Proof einrichten > Macintosh-RGB Proof Setup > Windows RGB Proof einrichten > Windows-RGB Proof Setup > Monitor RGB Proof einrichten > Monitor-RGB Proof Setup > Color Blindness –

Protanopia-type Proof einrichten > Farbenblindheit (Protanopie) Proof Setup > Color Blindness –

Deuteranopia-type Proof einrichten > Farbenblindheit

(Deuteranopie) Proof Colors Farbproof Gamut Warning Farbumfang-Warnung Pixel Aspect Ratio Pixel-Seitenverhältnis Pixel Aspect Ratio > Custom Pixel Aspect Ratio Pixel-Seitenverhältnis > Eigenes Pixel-

Seitenverhältnis Pixel Aspect Ratio > Delete Pixel Aspect Ratio Pixel-Seitenverhältnis > Pixel-Seitenverhältnis

löschen Pixel Aspect Ratio > Reset Pixel Aspect Ratio Pixel-Seitenverhältnis > Pixel-Seitenverhältnis

zurücksetzen Pixel Aspect Ratio > Square Pixel-Seitenverhältnis > Quadratisch Pixel Aspect Ratio > D1/DV NTSC (0,91) Pixel-Seitenverhältnis > D1/DV NTSC (0,91) Pixel Aspect Ratio > D1/DV PAL (1,09) Pixel-Seitenverhältnis > D1/DV PAL (1,09) Pixel Aspect Ratio > D1/DV NTSC

Widescreen (1,21) Pixel-Seitenverhältnis > D1/DV NTSC Format (1,21) Pixel Aspect Ratio > HDV 1080/DVCPRO

HD 720 (1,33) Pixel-Seitenverhältnis > HDV 1080/DVCPRO

HD 720 (1,33) Pixel Aspect Ratio > D1/DV PAL Widescreen (1,46) Pixel-Seitenverhältnis > D1/DV PAL Format (1,46) Pixel Aspect Ratio > Anamorphic 2:1 (2) Pixel-Seitenverhältnis > Anamorphisch 2:1 (2) Pixel Aspect Ratio > DVCPRO HD 1080 (1,5) Pixel-Seitenverhältnis > DVCPRO HD 1080 (1,5) Pixel Aspect Ratio Correction Pixelseitenverhältnis-Korrektur 32-bit Preview Options 32-Bit-Vorschauoptionen Zoom In Einzoomen Zoom Out Auszoomen Fit on Screen Ganzes Bild Actual Pixels Tatsächliche Pixel Print Size Druckformat Screen Mode Bildschirmmodus Screen Mode > Standard Screen Mode Bildschirmmodus > Standardmodus Screen Mode > Full Screen Mode

With Menu Bar Bildschirmmodus > Vollbildmodus mit Menüleiste Screen Mode > Full Screen Mode Bildschirmmodus > Vollbildmodus Extras Extras Show Einblenden Show > Layer Edges Einblenden > Ebenenkanten Show > Selection Edges Einblenden > Auswahlkanten Show > Target Path Einblenden > Zielpfad Show > Grid Einblenden > Raster Show > Guides Einblenden > Hilfslinien Show > Count Einblenden > Zählung Show > Smart Guides Einblenden > Magnetische Hilfslinien Show > Slices Einblenden > Slices Show > Notes Einblenden > Anmerkungen Show > 3D Axis Einblenden > 3D-Achse Show > All Einblenden > Alles Show > None Einblenden > Nichts Show > Show Extras Options Einblenden > Extra-Optionen einblenden Rulers Lineale Snap Ausrichten Snap To Ausrichten an Snap To > Guides Ausrichten an > Hilfslinien Snap To > Grid Ausrichten an > Raster Snap To > Layers Ausrichten an > Ebenen Snap To > Slices Ausrichten an > Slices Snap To > Document Bounds Ausrichten an > Dokumentbegrenzungen Snap To > All Ausrichten an > An allen ausrichten Snap To > None Ausrichten an > An nichts ausrichten Lock Guides Hilfslinien sperren Clear Guides Hilfslinien löschen New Guide Neue Hilfslinie Lock Slices Slices fixieren Clear Slices Slices löschen

Window | Fenster

Englischer Begriff Deutsche Übersetzung Window Arrange Anordnen Arrange > Cascade Anordnen > Überlappend Arrange > Tile Anordnen > Nebeneinander Arrange > Float in Window Anordnen > Schwebendes Fenster Arrange > Float All in Window Anordnen > Nur schwebende Fenster Arrange > Consolidate All to Tabs Anordnen > Alle in Registerkarten zusammenlegen Arrange > Match Zoom Anordnen > Gleiche Zoomstufe Arrange > Match Location Anordnen > Gleiche Position Arrange > Match Rotation Anordnen > Drehung angleichen Arrange > Match All Anordnen > Alles angleichen Arrange > New Window Anordnen > Neues Fenster Workspace Arbeitsbereich Workspace > Essentials (Default) Arbeitsbereich > Grundelemente (Standard) Workspace > Basic Arbeitsbereich > Grundarbeitsbereich Workspace > What’s New in CS4 Arbeitsbereich > Neuheiten in CS4 Workspace > Advanced 3D Arbeitsbereich > Erweitertes 3D Workspace > Analysis Arbeitsbereich > Analyse Workspace > Automation Arbeitsbereich > Automatisierung Workspace > Color and Tone Arbeitsbereich > Farbe und Ton Workspace > Painting Arbeitsbereich > Malen Workspace > Proofing Arbeitsbereich > Proofen Workspace > Typography Arbeitsbereich > Typografie Workspace > Video Arbeitsbereich > Video Workspace > Web Arbeitsbereich > Web Workspace > Save Workspace Arbeitsbereich > Arbeitsbereich speichern Workspace > Delete Workspace Arbeitsbereich > Arbeitsbereich löschen Workspace > Keyboard Shortcuts & Menus Arbeitsbereich > Tastaturbefehle und Menüs Extensions Erweiterungen Extensions > Kuler Erweiterungen > Kuler Extensions > Connections Erweiterungen > Verbindungen 3D 3D Actions Aktionen Adjustments Korrekturen Animation Animation Brushes Pinsel Channels Kanäle Character Zeichen Clone Source Kopierquelle Color Farbe Histogram Histogramm History Protokoll Info Info Layer Comps Ebenenkomp Layer Ebenen Masks Masken Measurement Log Messprotokoll Navigator Navigator Notes Anmerkungen Paragraph Absatz Paths Pfade Styles Stile Swatches Farbfelder Tool Presets Werkzeugvorgaben Options Optionen Tools Werkzeuge

Help | Hilfe

Englischer Begriff Deutsche Übersetzung Help Photoshop Help Photoshop Hilfe About Photoshop Über Photoshop About Plug-In Über Plug-In Patent and Legal Notices Rechtliche Hinweise System Info Systeminformationen Registration Produktregistrierung Deactivate Deaktivieren Updates Aktualisierungen Photoshop Online Photoshop online

Tools | Werkzeuge

Toolleiste

Englischer Begriff Deutsche Übersetzung Tools Move Tool Verschieben-Werkzeug Rectangular Marquee Tool Auswahlrechteck-Werkzeug Elliptical Marquee Tool Auswahlellipse-Werkzeug Lasso Tool Lasso-Werkzeug Polygonal Lasso Tool Polygon-Lasso-Werkzeug Magnetic Lasso Tool Magnetisches-Lasso-Werkzeug Quick Selection Tool Schnellauswahlwerkzeug Magic Wand Tool Zauberstab-Werkzeug Eye Dropper Tool Pipette-Werkzeug Color Sampler Tool Farbaufnahme-Werkzeug Ruler Tool Linealwerkzeug Note Tool Anmerkungen-Werkzeug Crop Tool Freistellungswerkzeug Perspective Crop Tool Perspektivisches Freistellungswerkzeug Slice Tool Slice-Werkzeug Slice Select Tool Slice-Auswahlwerkzeug Spot Healing Brush Tool Bereichsreparatur-Pinsel Healing Brush Tool Reparatur-Pinsel Patch Tool Ausbessern-Werkzeug Content-Aware Move Tool Inhaltsbasiert verschieben-Werkzeug Red Eye Tool Rote-Augen-Werkzeug Brush Tool Pinsel Pencil Tool Buntstift-Werkzeug Color Replacement Tool Farbe-ersetzen-Werkzeug Mixer Brush Tool Misch-Pinsel Clone Stamp Tool Kopierstempel Pattern Stamp Tool Musterstempel History Brush Tool Protokoll-Pinsel Art History Brush Tool Kunst-Protokollpinsel Eraser Tool Radiergummi-Werkzeug Background Eraser Tool Hintergrund-Radiergummi-Werkzeug Magic Eraser Tool Magischer-Radiergummi-Werkzeug Gradient Tool Verlaufswerkzeug Paint Bucket Tool Füllwerkzeug Dodge Tool Abwedler-Werkzeug Burn Tool Nachbelichter-Werkzeug Sponge Tool Schwamm-Werkzeug Pen Tool Zeichenstift-Werkzeug Freeform Pen Tool Freiform-Zeichenstift-Werkzeug Horizontal Type Tool Horizontales Text-Werkzeug Vertical Type Tool Vertikales Text-Werkzeug Horizontal Type Mask Tool Horizontales Textmaskierungswerkzeug Vertical Type Mask Tool Vertikales Textmaskierungswerkzeug Path Selection Tool Pfadauswahl-Werkzeug Direct Selection Tool Direktauswahl-Werkzeug Rectangle Tool Rechteck-Werkzeug Rounded Rectangle Tool Abgerundetes-Rechteck-Werkzeug Ellipse Tool Ellipse-Werkzeug Polygon Tool Polygon-Werkzeug Line Tool Linienzeichner-Werkzeug Custom Shape Tool Eigene-Form-Werkzeug Hand Tool Hand-Werkzeug Rotate View Tool Ansichtdrehung-Werkzeug Zoom Tool Zoom-Werkzeug Default Foreground and Background Colors Standardfarben für Vordergrund und Hintergrund Switch Foreground and Background Colors Vorder- und Hintergrundfarbe vertauschen Edit in Quick Mask Mode Standard-/Maskierungsmodus auswählen

Blending Modes | Füllmethoden

Englischer Begriff Deutsche Übersetzung Blending Modes Normal Normal Dissolve Sprenkeln Multiply Multiplizieren Screen Negativ multiplizieren Overlay Ineinanderkopieren / Überlagern Soft Light Weiches Licht Hard Light Hartes Licht Color Dodge Farbig abwedeln Color Burn Farbig nachbelichten Darken Abdunkeln Lighten Aufhellen Difference Differenz Exclusion Ausschluss Hue Farbton Saturation Sättigung Color Farbe Luminosity Luminanz Linear Burn Linear nachbelichten Linear Dodge Linear abwedeln (Add.) Vivid Light Strahlendes Licht Linear Light Lineares Licht Pin Light Lichtpunkt Darker Color Dunklere Farbe Lighter Color Hellere Farbe Hard Mix Hart mischen Subtract Subtrahieren

So stellen Sie Photoshop von Deutsch auf Englisch um

Möchten Sie für den Moment Ihre Photoshop-Version in der englisch-sprachigen Variante starten, so gehen Sie den folgenden Weg. Öffnen Sie auf Ihrem Rechner den Ordner, der die Programmdaten von Photoshop enthält, etwa unter Adobe > Adobe Photoshop. Öffnen Sie den Ordner Locales und gehen Sie in den Ordner de_DE und weiter in den Ordner Support Files. Schneiden Sie die Datei mit der .dat-Endung (zum Beispiel tw10428.dat) aus und fügen Sie diese auf dem Desktop ein.

Wird nun Photoshop neu gestartet, so werden die deutschen Bezeichnungen nicht mehr gefunden und Photoshop setzt den Standard in englischer Sprache ein. Möchtest du die deutsche Sprachversion wieder aktivieren, so fügst du die .dat-Datei einfach wieder an der richtigen Stelle ein, wo sie auch zuvor lag. Sehr praktisch, wenn du ein Tutorial in englischer Sprache aufnehmen oder nachvollziehen möchtest.

Übrigens: Ab der Version CC ist diese Vorgehensweise nicht mehr erforderlich. Die Creative Cloud erlaubt die Umstellung der Sprache über die Optionen des Cloud Agents.

Dieser Beitrag wurde zuletzt am 7. Oktober aktualisiert