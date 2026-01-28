Macht Photoshop KI Sie präziser? Definitiv.

Adobe erweitert Photoshop um verbesserte KI-Funktionen und nicht-destruktive Einstellungsebenen. Für Kreativteams bedeutet das: weniger Workflow-Unterbrechungen, mehr Kontrolle über das Endergebnis. Die neuen Features sind ab sofort verfügbar.

Was bringen die neuen Einstellungsebenen?

Kommt Ihnen das bekannt vor? Sie arbeiten an einem komplexen Compositing, wollen nur schnell die Klarheit anpassen und müssen dafür den gesamten Workflow unterbrechen. Adobe adressiert genau dieses Problem mit drei neuen Einstellungsebenen: Klarheit, Dunst entfernen und Körnung.

Das Besondere daran: Alle Anpassungen erfolgen nicht-destruktiv und lassen sich maskieren. Sie können also gezielt einzelne Bildbereiche schärfen oder Dunst reduzieren, ohne das Originalmaterial zu verändern. Für Fotografen und Designer, die iterativ arbeiten, ist das ein echter Produktivitätsgewinn.

Der Pinsel ist in Frühpension. Die KI macht jetzt Überstunden.

Wie verbessert sich Generatives Füllen?

Die Firefly-basierten Funktionen erreichen jetzt eine Auflösung von 2K mit schärferen Details und weniger Artefakten. Das klingt technisch, hat aber handfeste Auswirkungen: Übergänge zwischen generierten und echten Bildbereichen werden natürlicher. Die Beleuchtung passt sich besser an. Und die Prompt-Einhaltung verbessert sich spürbar.

Wir beobachten eine unglaubliche Akzeptanz und Nutzung von KI-gestützten Tools in Photoshop Adobe

Die Nutzungszahlen scheinen dem Unternehmen recht zu geben. Für Marketingteams, die regelmäßig Bildmaterial anpassen müssen, reduziert sich der Aufwand für Retuschen erheblich.

Was kann die Referenzbild-Funktion jetzt besser?

Die Funktion Referenzbild für Generatives Füllen wurde grundlegend überarbeitet. Objekte aus Referenzbildern lassen sich jetzt mit korrekter Skalierung, Drehung und Perspektive in neue Szenen einfügen. Das System erkennt automatisch die richtige Beleuchtung und Farbgebung.

Generatives Füllen in Photoshop: Urlaubsbilder retuschieren und Objekte aus Foto entfernen einfach

Für Produktfotografie bedeutet das: Ein Objekt einmal fotografieren, dann in beliebige Szenarien einsetzen. Ohne stundenlanges manuelles Freistellen und Anpassen.

Dynamischer Text als Beta-Funktion

Die neue Beta-Funktion Dynamischer Text ermöglicht es, Textebenen mit einem Klick in kreisförmige, gewölbte oder gebogene Formen umzuwandeln. Photoshop passt den Text automatisch an und ändert seine Größe. Was früher umständliche Pfad-Arbeit erforderte, gelingt jetzt in Sekunden.

Verfügbarkeit und Empfehlung

Die Updates stehen ab sofort in Photoshop Desktop zur Verfügung. Die Firefly-basierten Verbesserungen werden auch in Photoshop im Web verfügbar sein. Für Kreativteams, die bereits mit dem Creative-Cloud-Abo arbeiten, fallen keine zusätzlichen Kosten an.

