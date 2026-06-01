Ein 250 Abschnitte langes Lehrschreiben aus dem Vatikan landet mitten in der netzpolitischen Debatte. Papst Leo XIV. spricht über Datenkolonialismus, Überwachung und die Macht der Plattformen. Bemerkenswert ist, wer bei der Vorstellung neben ihm stand.

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Die Enzyklika zur Künstlichen Intelligenz trägt den Titel „Magnifica humanitas“ und erklärt den Umgang mit KI zur sozialen Frage unserer Zeit. Eine frische Analyse von netzpolitik.org vom 31. Mai zeigt, wie eng das Dokument an progressive digitalpolitische Diskurse anschließt. Veröffentlicht wurde es am Pfingstmontag.

Das Wichtigste in Kürze

Papst Leo XIV. stellt die Enzyklika in die Tradition von „Rerum novarum“ (1891), die auf die industrielle Revolution reagierte.

Das Lehrschreiben behandelt Datenkolonialismus, Überwachungskapitalismus und ein Plädoyer für die digitale Allmende.

Der Papst fordert Transparenz für die Lieferketten der Digitalwirtschaft und Schutz für Minderjährige.

Bei der Vorstellung sprach auch Anthropic-Mitgründer Chris Olah, was Beobachter kritisch einordnen.

Warum nennt der Papst KI eine soziale Frage?

Die ganze Lieferkette rückt der Papst in den Blick, nicht nur das fertige Produkt auf dem Bildschirm. Er spricht von einem ausgedehnten Netzwerk aus natürlichen Ressourcen, Energieinfrastruktur und vor allem Menschen. Damit verschiebt die Enzyklika die Debatte weg von der reinen Anwendung hin zu den Bedingungen, unter denen KI entsteht.

Datenkolonialismus beschreibt Leo XIV. als neues Gesicht alter Ausbeutung. Persönliche Daten würden in verwertbare Informationen verwandelt, Gesundheitsdaten nennt er einen strukturellen Hebel für die Zukunft. Sein Lösungsansatz greift den Gedanken der informationellen Selbstbestimmung auf und gibt den Menschen die Entscheidung über ihre eigenen Daten zurück.

„Wenn ein Lehrschreiben aus dem Vatikan dieselben Fragen stellt wie das Bundesverfassungsgericht, sollten Entscheider in der Digitalwirtschaft genauer hinhören. Die ethische Debatte um KI ist im Mainstream angekommen.“ — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was bedeutet das für die Tech-Branche?

Konzern-Regulierung zieht sich als Forderung durch das Dokument. Der Papst problematisiert Geschäftsmodelle, die Zeit und Aufmerksamkeit der Nutzer binden, indem sie deren Schwachstellen ausnutzen. Daten bezeichnet er als Ergebnis der Beiträge vieler, die nicht an wenige verkauft werden dürften, sondern als gemeinsames Gut zu verwalten seien.

Unbequeme Nähe sehen Kommentatoren in der Beteiligung von Anthropic-Mitgründer Chris Olah an der Pressekonferenz. Zwischen dem Vatikan und Anthropic besteht seit Längerem ein Austausch. Die in der Enzyklika benannten Probleme von Nachhaltigkeit, Energieverbrauch und Arbeitsmarktumwälzung gelten jedoch für die gesamte Technologie. Die Spannung zwischen ethischem Anspruch und Praxis zeigt sich auch beim Umgang mit KI-Crawlern.

Den vollständigen Text in der offiziellen deutschen Übersetzung stellt der Vatikan online bereit. Für die Tech-Branche im DACH-Raum lohnt der Abgleich mit den laufenden EU-Vorhaben zur KI-Regulierung.

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