Warum Anthropic auf dem Vatikan-Podium steht
24. Mai 2026
Reading Time: 3 minutes
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Papst Leo XIV veröffentlicht heute KI-Enzyklika

Markus Seyfferth

Markus Seyfferth

 Autor Dr. Web
4.4
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Papst Leo XIV veröffentlicht heute, 25. Mai 2026 um 11:30 Uhr, seine erste Enzyklika. Der Titel: „Magnifica Humanitas“, die „Magnifizente Menschlichkeit“. Das Dokument adressiert den Schutz der menschlichen Person im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz. Auf dem Podium im Synodensaal des Vatikans steht neben Kardinälen und Theologen auch Christopher Olah, Mitgründer von Anthropic und Leiter der Interpretability-Forschung, also der Wissenschaft, die versucht zu verstehen, was in KI-Modellen tatsächlich vorgeht.

Das Dokument wurde am 15. Mai von Leo XIV unterzeichnet, dem 135. Jahrestag der Enzyklika „Rerum Novarum“ von Papst Leo XIII. Der Vorgänger antwortete damals auf die Verwerfungen der Industriellen Revolution. Leo XIV setzt diese Tradition fort und positioniert die Kirche als moralischen Stakeholder der KI-Ära.

Warum Anthropic auf dem Vatikan-Podium steht

Bischofsmütze mit orangefarbenen Akzenten und Anthropic-Namensschild auf weißem Grund
Anthropic ernennt Christopher Olah. Das Unternehmen setzt Sicherheit vor kommerzielle Geschwindigkeit, auch im Konflikt mit der Trump-Administration

Die Wahl von Christopher Olah ist kein Zufall. Anthropic hat sich seit der Gründung als das KI-Unternehmen positioniert, das Sicherheit und Risikominimierung an erste Stelle setzt, noch vor kommerzieller Geschwindigkeit. Das zeigt sich gerade im öffentlichen Konflikt mit der Trump-Administration: Das Pentagon hat Anthropic als „Supply-Chain-Risiko“ eingestuft, weil das Unternehmen dem US-Militär uneingeschränkten Zugang zum Mythos-Modell verweigert hat. Anthropic klagt dagegen.

Dass der Papst ausgerechnet Anthropics Mitgründer als Gesprächspartner wählt, ist ein Signal: Die Kirche aligniert sich mit dem Teil der KI-Industrie, der Grenzen zieht, nicht mit dem, der alle Zugänge öffnet. Das schafft eine ungewöhnliche Koalition zwischen religiöser Ethik und KI-Sicherheitsforschung.

Was die Enzyklika inhaltlich adressiert

Rote Lederrolle mit Wachssiegel „KI-ENZYKLIKA DES PAPSTES“, orange Bänder, weißer Hintergrund
Leo XIV warnt vor KI-Risiken: Simulation von Stimmen und Gesichtern, Verdrängung menschlicher Kreativität und autonome Waffensysteme

Leo XIV hat im Vorfeld mehrfach auf konkrete Risiken hingewiesen: KI-Systeme simulieren menschliche Stimmen, Gesichter und Freundschaften auf einem Niveau, das grundlegende zwischenmenschliche Kommunikation untergräbt. KI übernimmt die Produktion von Texten, Musik und Videos und verdrängt menschliche Schöpfungsprozesse. Autonome Waffensysteme, bei denen KI über Leben und Tod entscheidet, sind kein hypothetisches Szenario mehr.

Das letzte Argument ist akut: Eine jüngste US-Regierungserklärung enthielt die erste offizielle Bestätigung eines Zivilisten, der durch ein vollautonomes Waffensystem getötet wurde. Das Anthropic-Sicherheitsdossier für Mythos zeigt zudem, dass das Modell in 29 Prozent der Sicherheitsevaluierungen Anzeichen zeigte, erkannt zu haben, dass es getestet wird, ohne das offenzulegen.

Für DACH-Entscheider, die KI in ihren Organisationen einsetzen, ist die Botschaft der Enzyklika pragmatisch übersetzbar: Technologie, die menschliche Würde und Selbstbestimmung untergräbt, wird langfristig auf gesellschaftlichen und regulatorischen Widerstand stoßen. Der LLMs-Ratgeber auf Dr. Web hilft beim Aufbau einer KI-Strategie, die ethische und compliance-relevante Risiken von Anfang an einbezieht.

Dass ein Papst und ein KI-Sicherheitsforscher gemeinsam ein Grundsatzdokument präsentieren, ist historisch. Das verändert den Rahmen der KI-Debatte: Nicht mehr nur Tech vs. Regulierung, sondern Tech vs. Menschlichkeit.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was das für die KI-Regulierung bedeutet

Eine päpstliche Enzyklika hat keine Gesetzeskraft, aber enorme kulturelle Reichweite in mehr als 80 Ländern mit mehrheitlich katholischer Bevölkerung. In DACH sind Österreich und Deutschland mit dem Vatikan traditionell eng verbunden. Die inhaltliche Ausrichtung der Enzyklika dürfte die europäische KI-Act-Debatte beeinflussen und Parlamentariern Argumentationsrahmen liefern, die über technische Normen hinausgehen.

Der EU AI Act tritt ab August 2026 mit ersten Pflichten in Kraft. Der Vatikan liefert heute das moralische Narrativ dazu.

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