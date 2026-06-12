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Microsofts MAI-Code: Copilot ohne OpenAI? Ja.

Markus Seyfferth
Markus Seyfferth
Autor Dr. Web
2 Min. Lesezeit
Microsofts MAI-Code: Copilot ohne OpenAI? Ja.

Microsoft hat auf der Build 2026 ein eigenes Coding-Modell vorgestellt, das komplett ohne OpenAI-Technik auskommt. MAI-Code-1-Flash steckt schon in GitHub Copilot. Für Entwicklerteams zählt vor allem ein Effekt.

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MAI-Code-1-Flash ist Microsofts erstes Coding-Modell, das ohne OpenAI-Technik und ohne OpenAI-Daten gebaut wurde. Vorgestellt auf der Build 2026 am 2. Juni, rollt das Modell seitdem in GitHub Copilot aus. Mit 5 Milliarden Parametern bleibt das Modell bewusst klein.

Das Wichtigste in Kürze

Ein Ring-Maulschlüssel auf weißem Hintergrund mit der Gravur „MAI“
MAI-Code-1-Flash mit 5 Milliarden Parametern erreicht 51,2% in SWE-Bench Pro und löst komplexe Aufgaben mit 60% weniger Token als Claude Haiku 4.5
  • MAI-Code-1-Flash hat 5 Milliarden Parameter und ist auf VS Code und die GitHub-Copilot-CLI zugeschnitten.
  • Im Benchmark SWE-Bench Pro erreicht das Modell 51,2 Prozent und liegt damit 16 Punkte vor Claude Haiku 4.5.
  • Schwierige Aufgaben löst das Modell mit bis zu 60 Prozent weniger Token.
  • Das Modell rollt automatisch an zahlende Copilot-Nutzer aus, ohne dass eine Migration nötig ist.

Was kann das Modell?

Silberner Karabiner in Kreidepulver, mit blauem Seil, grünem Schnapper, Schirm-Anhänger, Text
MAI-Code-1-Flash erreicht mit nur 5 Milliarden Parametern 51,2% auf SWE-Bench Pro und nutzt 60% weniger Token als größere Modelle

Klein und effizient. Trotz nur 5 Milliarden Parametern erreicht MAI-Code-1-Flash 51,2 Prozent auf SWE-Bench Pro und schlägt Claude Haiku 4.5 dort um 16 Punkte. Microsoft trainierte das Modell direkt auf den Arbeitsabläufen von GitHub Copilot.

Weniger Token. Bei schwierigeren Aufgaben kommt das Modell mit bis zu 60 Prozent weniger Token aus. Das senkt die Kosten pro Aufgabe spürbar.

Warum baut Microsoft eigene Modelle?

Aus Klemmbausteinen gebautes Wort „MAI“ und eine durchgestrichene Generic-AI-Kit-Verpackung
Microsoft entwickelt mit MAI-Code-1-Flash unabhängige KI-Modelle ohne OpenAI. Zahlende Copilot-Nutzer erhalten das Coding-Modell automatisch ohne Migration

Weg von der Abhängigkeit. MAI-Code-1-Flash ist das deutlichste Signal, dass Microsoft eigene Modellkapazität ohne OpenAI aufbaut. Begleitet wird das Coding-Modell von sechs weiteren MAI-Modellen, darunter das Reasoning-Modell MAI-Thinking-1.

Ohne Migration. Zahlende Copilot-Nutzer bekommen das Modell automatisch über den Auto-Picker oder wählen es direkt aus. Ein Umbau der eigenen Umgebung entfällt.

Wenn ein 5-Milliarden-Modell ein größeres im Coding-Benchmark schlägt und dabei deutlich weniger Token braucht, verschiebt sich die Kostenrechnung für Entwicklerteams. Das ist die eigentliche Nachricht, nicht der Versionssprung.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was heißt das für Ihr Entwicklerteam?

Ein weißer 3D-Code-Icon-Block mit orangen Akzenten und einer Bananenschale davor
Kostenoptimierung durch Verteilung von Aufgaben auf unterschiedliche KI-Modelle: Routine-Arbeiten auf kleinere Modelle, komplexe Aufgaben auf Frontier-Modelle

Kosten neu rechnen. Prüfen Sie, ob sich günstigere Routine-Aufgaben künftig auf das kleine Modell verlagern lassen, während Frontier-Modelle für komplexe Arbeit reserviert bleiben. Den Überblick über die Modell-Landschaft bietet unser LLMs-Ratgeber.

Die offizielle Vorstellung hat Microsoft auf seiner AI-News-Seite veröffentlicht. Testen Sie das Modell an einer abgegrenzten Aufgabe, bevor Sie Routine-Workflows umstellen.

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Tags: Microsoft
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Markus Seyfferth
ist seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Web. Er verantwortet die redaktionelle Ausrichtung des Dr. Web Magazins und bringt seine Expertise in den Bereichen Webdesign, Webentwicklung, WordPress, SEO sowie Online Marketing ein. Zudem verfasst er regelmäßig Fachartikel, um sein Wissen und seine Erfahrungen zu teilen und anderen im Online Marketing weiterzuhelfen.
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