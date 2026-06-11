Im Fernsehen wirkt er wie ein Alleinherrscher, im Grundgesetz steht ein erstaunlich schwacher Posten. Wir vermessen die Lücke dazwischen, und fragen, wer sie eigentlich so gerne offen hält.

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Die Macht des Bundeskanzlers gehört zu den am meisten überschätzten Größen der deutschen Politik. Kaum eine Talkshow vergeht, ohne dass ein Kanzlerwort seziert wird, als hinge das Schicksal der Republik an einem Halbsatz. Der nüchterne Blick ins Grundgesetz erzählt eine andere Geschichte, und die handelt von einem Amt, das nach den Erfahrungen mit der Weimarer Republik und der Diktatur bewusst eingehegt wurde.

Das Wichtigste in Kürze

Das Grundgesetz gibt dem Kanzler in Artikel 65 die Richtlinienkompetenz, bindet ihn aber gleichzeitig an Ressortprinzip und Kollegialprinzip.

die Richtlinienkompetenz, bindet ihn aber gleichzeitig an Ressortprinzip und Kollegialprinzip. Formell gezogen wird die Richtlinienkompetenz fast nie : Scholz nutzte sie 2022 für den Atomausstieg-Aufschub, Merkel in 16 Jahren praktisch gar nicht.

: Scholz nutzte sie 2022 für den Atomausstieg-Aufschub, Merkel in 16 Jahren praktisch gar nicht. Sechs Instanzen halten den Kanzler klein: Koalitionspartner, Bundestag, Bundesrat, Bundesverfassungsgericht, EU-Recht und Föderalismus .

. Im internationalen Vergleich ist das deutsche Kanzleramt ein schwaches Amt , gemessen am US-Präsidenten oder am französischen Staatschef.

, gemessen am US-Präsidenten oder am französischen Staatschef. Die mediale Inszenierung des Kanzlers als Alleinentscheider folgt einer ökonomischen Logik: Personalisierung reduziert Komplexität und erzeugt Aufmerksamkeit.

Was darf ein Bundeskanzler laut Grundgesetz überhaupt?

Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik, wird aber durch Kanzler-, Ressort- und Kollegialprinzip gegenseitig gebremst

Der entscheidende Satz steht in Artikel 65 des Grundgesetzes, und er ist kurz. Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. Klingt nach Vollmacht, ist aber nur das erste Drittel einer Dreiteilung.

Die Verfassung kombiniert drei Prinzipien, die einander gegenseitig bremsen. Das Kanzlerprinzip gibt die grobe Richtung vor. Das Ressortprinzip überlässt jedem Minister die eigenständige Leitung seines Hauses. Das Kollegialprinzip zwingt das Kabinett, strittige Fragen gemeinsam zu entscheiden.

Diese drei Prinzipien stehen nicht in einer sauberen Hierarchie übereinander. Sie reiben sich aneinander. Genau diese Reibung war 1949 gewollt, denn die Mütter und Väter des Grundgesetzes hatten frische Erinnerungen an einen Reichskanzler, dem keine Verfassung mehr in den Arm fiel.

Die Richtlinienkompetenz ist also kein Befehlsrecht im militärischen Sinn. Ein Kanzler kann seinen Ministern nicht morgens diktieren, was sie bis abends umzusetzen haben. Er kann eine Linie vorgeben, deren Ausfüllung im Detail bei den Fachressorts bleibt.

Hinzu kommt die schlichteste aller Grenzen: Jede Richtlinie muss sich im Rahmen von Verfassung und geltenden Gesetzen bewegen. Ein Kanzler, der etwas Rechtswidriges anordnet, produziert keine Politik, sondern eine Vorlage für das Bundesverfassungsgericht.

Was bedeutet Richtlinienkompetenz konkret?

Theoretischer Anspruch und praktische Reichweite des Amtes wiegen nie gleich schwer.

Hier wird es interessant, weil die Theorie und die Praxis weit auseinanderliegen. Roman Herzog, später Bundespräsident, formulierte als Verfassungskommentator die maximale Lesart. Der Kanzler könne grundsätzlich bei jeder Frage, die politisch gefährlich werden kann, die Entscheidung unter Berufung auf seine Richtlinienkompetenz an sich ziehen. Das Ressortprinzip werde im Zweifel vom Kanzlerprinzip überlagert.

Aus rein verfassungsrechtlicher Sicht scheint die Sache damit klar zugunsten des Regierungschefs entschieden. Der Organisationsforscher Marcel Schütz von der Northern Business School in Hamburg weist allerdings auf das eigentliche Problem hin. Weil das Grundgesetz an dieser Stelle kurz und knapp bleibt, eröffne es viel Raum für Interpretation, was eine Kanzlerin oder ein Kanzler aus dieser Stellung tatsächlich macht.

Die spannende Frage lautet daher nicht, was der Kanzler theoretisch dürfte. Sie lautet, warum er von diesem Recht so selten Gebrauch macht.

Warum zieht kaum ein Kanzler die Richtlinienkompetenz?

Was auf dem Papier nach Vollmacht klingt, schrumpft im Kommentar zur auslegungsbedürftigen Formel.

Die Antwort ist beinahe banal: Wer ständig mit der schärfsten Waffe droht, steht am Ende allein da. Ein Kanzler, der per Machtwort regiert, signalisiert, dass er den normalen Weg über Koordination und Konsens nicht gehen kann.

Olaf Scholz lieferte 2022 das seltene Anschauungsbeispiel. Am 17. Oktober wies er die zuständigen Minister an, den Weiterbetrieb der drei letzten Atomkraftwerke über den Jahreswechsel hinaus vorzubereiten. Der Streit zwischen Wirtschafts- und Umweltressort hatte sich festgefahren, also griff der Kanzler zum Instrument. Bemerkenswert war nicht die Anordnung selbst, sondern wie ungewöhnlich der Vorgang in der politischen Berichterstattung wirkte.

Angela Merkel zeigte über 16 Jahre die Gegenstrategie. Sie zog die Richtlinienkompetenz praktisch nie formell, sondern moderierte. Ihr Politikstil bestand darin, Konflikte so lange in Runden und Kabinettssitzungen zu bearbeiten, bis ein tragfähiger Kompromiss stand.

Die Kanzlerdemokratie funktioniert also anders, als der Begriff suggeriert. Die Richtlinienkompetenz wirkt, wie es eine treffende Formulierung beschreibt, eher als Hintergrundmusik. Sie ist ein latentes Machtmittel, das den Kanzler in Verhandlungen stärkt, gerade weil er es nicht zieht.

Bei Friedrich Merz ließ sich diese Mechanik schon vor dem Amtsantritt beobachten. Aus der Opposition kündigte er an, am ersten Tag seiner Kanzlerschaft per Richtlinienkompetenz Grenzkontrollen anzuordnen. Der Verfassungsblog analysierte den Vorgang als Sonderfall, weil so geläufig die Rede von der Kanzlerdemokratie ist, so selten Kanzler explizit zum Instrument greifen. Eine angekündigte Weisung ist eben zugleich juristische Kompetenz und politische Geste.

Wer hält den Kanzler tatsächlich klein?

Das schärfste Instrument des Kanzlers verstaubt meist ungenutzt unter Glas.

Die formelle Richtlinienkompetenz ist nur die Spitze. Darunter liegt ein dichtes Geflecht aus Fesseln, das jeden Kanzler zwingt, in Bahnen zu denken. Sechs davon sind entscheidend.

Der Koalitionsvertrag. Da so gut wie nie eine Partei die absolute Mehrheit erreicht, regiert in Deutschland fast immer ein Bündnis. Der Koalitionsvertrag und die Machtbalance zwischen den Partnern begrenzen schon politisch, welche Richtlinien der Kanzler überhaupt durchsetzen kann. Der Bundestag. Gesetze entstehen im Parlament, und der Kanzler kann sie nicht im Alleingang beschließen. Sein Einfluss läuft über Fraktionsdisziplin und Koalitionsgremien, ist also politisch und nicht rechtlich legitimiert. Der Bundesrat. Viele Gesetze brauchen die Zustimmung der Länderkammer. Sobald dort andere Mehrheiten herrschen als im Bund, wird der Kanzler zum Verhandlungspartner der Ministerpräsidenten. Das Bundesverfassungsgericht. Karlsruhe kann Gesetze kassieren, und tut es regelmäßig. Kein Machtwort der Welt hält vor einem Urteil aus Karlsruhe stand. Das EU-Recht. Große Teile der Wirtschafts-, Umwelt- und Wettbewerbspolitik sind europäisch determiniert. Ein Kanzler verhandelt in Brüssel mit, regiert dort aber nicht durch. Der Föderalismus. Bildung, innere Sicherheit und große Teile der Verwaltung liegen bei den Ländern. Der Bund kann hier vieles anstoßen, aber wenig anordnen.

Machtfaktor Theoretischer Anspruch Praktische Realität Richtlinienkompetenz Kanzler bestimmt die Leitlinien Fast nie formell gezogen, wirkt indirekt Kabinett Kanzler leitet die Sitzungen Ressortminister führen eigenständig Bundestag Regierung bringt Gesetze ein Mehrheit nur über Fraktion und Koalition Bundesrat kein direkter Zugriff blockiert zustimmungspflichtige Gesetze Bundesverfassungsgericht kein Zugriff kassiert verfassungswidrige Gesetze EU-Ebene Mitverhandlung bindet nationale Spielräume

Die Tabelle zeigt das Muster. In keiner einzigen Zeile deckt sich der theoretische Anspruch mit der praktischen Reichweite. Das ist kein Versagen des Systems, sondern seine Konstruktion.

Wie mächtig sind Kanzler im internationalen Vergleich?

Sechs Fäden halten das Amt: Koalition, Bundestag, Bundesrat, Karlsruhe, Brüssel und die Länder.

Der Kontrast zu anderen Demokratien macht die deutsche Konstruktion erst sichtbar. Ein US-Präsident vereint Staats- und Regierungsoberhaupt in einer Person. Er ernennt Minister und Spitzenbeamte, kommandiert das Militär und kann über Dekrete weite Teile der Verwaltung steuern, ohne den Kongress bei jedem Schritt zu fragen.

Der französische Präsident besitzt in der halbpräsidentiellen Ordnung ebenfalls eine Machtfülle, von der ein deutscher Kanzler nur träumen könnte. Er kann die Nationalversammlung auflösen und in der Außen- und Verteidigungspolitik weitgehend allein agieren.

Selbst der britische Premier sitzt fester im Sattel, solange seine Fraktion hinter ihm steht, weil das britische System weder eine starke zweite Kammer mit Veto noch ein Verfassungsgericht nach deutschem Muster kennt.

Der deutsche Kanzler wirkt daneben fast bescheiden ausgestattet. Genau das war die Absicht. Wir neigen dazu, diese Schwäche als Mangel zu lesen, dabei ist sie die eingebaute Lehre aus der eigenen Geschichte. Ein Amt, das niemand allein ausfüllen kann, lässt sich auch von niemandem allein missbrauchen.

Warum inszenieren die Medien ihn trotzdem als Alleinherrscher?

Neben US-Präsident und französischem Staatschef wirkt der deutsche Kanzlersessel auffällig schmal.

An dieser Stelle lohnt der Blick auf die Mechanik der Berichterstattung, und zwar ohne erhobenen Zeigefinger. Die Personalisierung von Politik ist kein Komplott, sondern folgt einer nachvollziehbaren ökonomischen Logik.

Der Kommunikationswissenschaftler Mark Eisenegger beschreibt Personalisierung als wirksamen Mechanismus der Komplexitätsreduktion. Ein einzelnes Gesicht macht Politik für ein breites Publikum verarbeitbar. Eine Koalitionsverhandlung mit sechs Vetospielern lässt sich schlecht erzählen, ein Kanzler, der entscheidet, dagegen hervorragend.

Diese Reduktion erfüllt sogar demokratisch sinnvolle Funktionen. Sie adressiert Verantwortung, denn ein Gesicht lässt sich abwählen, ein Vermittlungsausschuss nicht. Und sie schafft Vertrauen, das sich eher an konkrete Personen knüpft als an anonyme Verfahren.

Hinzu kommt die Aufmerksamkeitsökonomie, die der Philosoph Georg Franck schon Ende der neunziger Jahre beschrieb. In einer Umgebung, in der Aufmerksamkeit zur eigentlichen Währung wird, gewinnt das Format, das am schnellsten andockt. Ein zugespitzter Konflikt zwischen zwei Personen schlägt jede Sachdebatte über Verfahren.

Die Folge ist eine systematische Verzerrung. Medien schreiben dem Kanzler eine Gestaltungsmacht zu, die das Amt verfassungsrechtlich gar nicht hergibt. Sie tun das nicht aus Böswilligkeit, sondern weil die Personengeschichte das überlegene Produkt ist. Der Vermittlungsausschuss verkauft sich nicht.

Wir alle kennen den Reflex, an einem einzigen Kanzlersatz die Lage der Nation festzumachen. Friedrich Merz hat seine Grenzkontroll-Ankündigung aus der Opposition heraus inszeniert, lange bevor Artikel 65 überhaupt griff. Genau diese Dramatisierung eines schwachen Amtes ist das eigentliche Geschäftsmodell, und wir Leser bezahlen mit unserer Aufmerksamkeit. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Ist das Publikum mitschuldig an diesem Spiel?

Die Lautstärke der Berichterstattung steht selten im Verhältnis zur tatsächlichen Entscheidungsmacht.

Jetzt der unbequeme Teil, und er gehört in eine Kolumne, die sich „Der Staat bin ich“ nennt. Die mediale Personalisierung hätte keinen Markt, gäbe es nicht eine Nachfrage danach.

Das Publikum verlangt nach einfachen Schuldigen und klaren Verantwortlichen. Die bpb beschreibt Personalisierung als Zuschreibung von Verantwortung an konkrete Individuen, bei der komplexe Zusammenhänge oft so weit reduziert werden, dass die dahinterliegende Logik nicht mehr erkennbar ist. Diese Reduktion bedienen die Medien, weil wir sie nachfragen.

Hier schließt sich der Kreis zur Kanzlerschelte am Stammtisch. Wer auf „die da oben“ schimpft und dem Kanzler die volle Verantwortung für Konjunktur, Migration und Energiepreise zuschreibt, sitzt demselben Missverständnis auf wie die Talkshow, über die er sich ärgert. Er behandelt einen moderierenden Posten wie einen absoluten Monarchen.

Für Sie als Entscheider hat das eine handfeste Konsequenz. Wer politische Ankündigungen ernst nimmt, muss zwischen Geste und Gesetzeskraft unterscheiden lernen.

Was bedeutet das für Sie als Unternehmer?

Wer die Kanzlerschelte pflegt, hält den Spiegel besser auch vor das eigene Nachfrageverhalten.

Die wichtigste Lektion ist eine Lesekompetenz. Eine Kanzler-Ankündigung ist zunächst eine politische Absichtserklärung, kein in Kraft getretenes Gesetz. Zwischen beiden liegen Koalitionsrunden, Bundestag, oft der Bundesrat und nicht selten Karlsruhe.

Planen Sie deshalb nie auf Basis eines Talkshow-Satzes. Eine angekündigte Steuersenkung, ein versprochener Bürokratieabbau, eine geplante Förderung durchläuft einen langen Weg, auf dem sich Inhalt und Zeitpunkt massiv verschieben können. Die Dr.-Web-Bilanz zu den teuersten Sonderregelungen im Sozialstaat zeigt, wie zäh sich selbst breit anerkannte Reformen über Jahre ziehen.

Achten Sie auf die Vetospieler. Sobald ein Vorhaben zustimmungspflichtig im Bundesrat ist oder europäisches Recht berührt, steigt die Unsicherheit sprunghaft. Ein Vorhaben, das nur die Bundestagsmehrheit braucht, ist berechenbarer als eines, das durch die Länderkammer muss. Wie hoch der Preis ausufernder Regulierung ausfällt, zeigt der Dr.-Web-Bericht zu den Bürokratiekosten von 23,7 Milliarden Euro.

Und schließlich: Trennen Sie das Personen-Drama von der Sachlage. Ob ein Kanzler sympathisch wirkt oder stolpert, sagt wenig über die tatsächliche Wahrscheinlichkeit eines Gesetzes aus. Die nüchterne Frage lautet immer, welche Instanzen noch zustimmen müssen.

Glossar: 13 Begriffe rund um die Macht des Kanzlers

Für Entscheider zählt nur ein Werkzeug: zwischen politischer Geste und tatsächlicher Gesetzeskraft messen zu können.

Artikel 65 GG

Artikel 65 des Grundgesetzes regelt die Kompetenzverteilung in der Bundesregierung. Er verbindet Kanzlerprinzip, Ressortprinzip und Kollegialprinzip und bildet die verfassungsrechtliche Grundlage der Richtlinienkompetenz.

Bundesrat

Der Bundesrat ist die Vertretung der sechzehn Länder auf Bundesebene. Bei zustimmungspflichtigen Gesetzen kann er Vorhaben blockieren und zwingt den Kanzler zur Verhandlung mit den Ministerpräsidenten.

Bundesverfassungsgericht

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe prüft Gesetze auf ihre Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz. Es kann Gesetze für nichtig erklären und bildet damit eine harte Grenze jeder Regierungsmacht.

Föderalismus

Der Föderalismus verteilt staatliche Aufgaben zwischen Bund und Ländern. Bildung, Polizei und große Teile der Verwaltung liegen bei den Ländern, was die Reichweite des Bundeskanzlers spürbar begrenzt.

Kabinett

Das Kabinett ist die Gesamtheit der Bundesminister unter Leitung des Kanzlers. Wichtige Fragen entscheidet es als Kollegium, einzelne Häuser führen die Minister eigenständig.

Kanzlerdemokratie

Der Begriff Kanzlerdemokratie betont die zentrale Stellung des Regierungschefs im politischen System. In der Praxis beschreibt er eher informellen Einfluss als formelle Befehlsgewalt.

Kanzlerprinzip

Das Kanzlerprinzip gibt dem Bundeskanzler das Recht, die Richtlinien der Politik zu bestimmen. Es steht in ständigem Spannungsverhältnis zum Ressort- und zum Kollegialprinzip.

Koalitionsvertrag

Der Koalitionsvertrag ist die schriftliche Vereinbarung der Regierungsparteien über das gemeinsame Programm. Er begrenzt politisch, welche Richtlinien ein Kanzler durchsetzen kann.

Kollegialprinzip

Das Kollegialprinzip verpflichtet die Bundesregierung, Meinungsverschiedenheiten zwischen Ministern als Kollegium zu entscheiden. Es verhindert, dass der Kanzler jede Streitfrage allein klärt.

Personalisierung

Personalisierung bezeichnet die mediale Konzentration auf einzelne politische Akteure statt auf Inhalte und Institutionen. Sie reduziert Komplexität, verzerrt aber die Wahrnehmung tatsächlicher Machtverhältnisse.

Ressortprinzip

Das Ressortprinzip sichert jedem Bundesminister die eigenverantwortliche Leitung seines Geschäftsbereichs zu. Es bildet das stärkste Gegengewicht zur Richtlinienkompetenz des Kanzlers.

Richtlinienkompetenz

Die Richtlinienkompetenz ist das Recht des Kanzlers, die Leitlinien der Regierungspolitik festzulegen. Formell wird sie selten gezogen und wirkt vor allem als latentes Druckmittel in Verhandlungen.

Vertrauensfrage

Die Vertrauensfrage nach Artikel 68 erlaubt dem Kanzler, die Unterstützung des Bundestags zu testen. Verliert er, kann der Weg zu Neuwahlen führen, weshalb das Instrument auch der Disziplinierung dient.

Häufige Fragen zur Macht des Bundeskanzlers

Sechs nüchterne Antworten auf die meistgestellten Fragen zur Kanzlermacht.