Im Gebälk knirscht es, immer und überall, wo Menschen sich zu Staaten, Konzernen oder Vereinen zusammenschließen. Schuld ist keine schlechte Politik und kein fauler Mitarbeiter, sondern eine Zahl: etwa 150.

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So viele Menschen kann ein Gehirn als echte Beziehung führen. Alles darüber wird zur Verwaltungsaufgabe. Wer das begreift, blickt anders auf Bürokratie, Sozialbeiträge und die eigene Firma.

Das Wichtigste in Kürze

Die Dunbar-Zahl beziffert die Obergrenze stabiler sozialer Beziehungen auf rund 150. Neuere Studien stellen die Genauigkeit dieser Zahl infrage.

beziffert die Obergrenze stabiler sozialer Beziehungen auf rund 150. Neuere Studien stellen die Genauigkeit dieser Zahl infrage. Jenseits dieser Grenze ersetzt abstrakte Regel die persönliche Beziehung. Genau hier beginnt der teure Apparat aus Gesetzen, Kontrolle und Verwaltung.

die persönliche Beziehung. Genau hier beginnt der teure Apparat aus Gesetzen, Kontrolle und Verwaltung. Trittbrettfahren ist keine moralische Schwäche, sondern eine ökonomisch rationale Strategie, sobald die Gruppe zu groß für persönliche Zurechnung wird.

ist keine moralische Schwäche, sondern eine ökonomisch rationale Strategie, sobald die Gruppe zu groß für persönliche Zurechnung wird. Der deutsche Sozialstaat kostet rund 1,4 Billionen Euro im Jahr. Ein erheblicher Teil davon ist der Preis dafür, fehlendes Vertrauen durch Institutionen zu ersetzen.

im Jahr. Ein erheblicher Teil davon ist der Preis dafür, fehlendes Vertrauen durch Institutionen zu ersetzen. Dieselbe Mechanik kippt Unternehmenskultur beim Wachstum. Vom Zwölf-Personen-Team auf 200 Köpfe verliert eine Firma ihre Dunbar-Gruppe und braucht Compliance, wo vorher ein Händedruck reichte.

Ahnung oder ahnungslos?

Wissenstest Dunbar, Trittbrettfahrer, Zwei-Pizza-Regel: Der Wissenstest 10 Fragen aus dem Artikel. Wählen Sie Ihre Antwort, dann decken Sie die Lösung auf. 1 Welche Zahl steht im Zentrum der Dunbar-Theorie? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Robin Dunbar hat die Obergrenze stabiler sozialer Beziehungen auf rund 150 geschätzt. Mehr dazu im ersten Kapitel des Artikels. A Rund 50 B Rund 150 C Rund 500 2 Woraus hat Robin Dunbar seine Zahl ursprünglich abgeleitet? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Dunbar hat das Verhältnis von Neocortex-Größe und Gruppengröße bei Primaten auf den Menschen hochgerechnet. Der Neocortex ist der für soziale Verarbeitung zuständige Teil der Großhirnrinde. A Aus dem Verhältnis von Neocortex- und Gruppengröße bei Primaten B Aus einer Umfrage unter Studierenden C Aus der durchschnittlichen Dorfgröße im Mittelalter 3 Wie steht es um die wissenschaftliche Sicherheit der Dunbar-Zahl? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Lindenfors und Kollegen haben 2021 in den Biology Letters nachgerechnet und kamen je nach Methode auf sehr unterschiedliche Werte. Die genaue Zahl ist umstritten, die Existenz einer Grenze bleibt davon unberührt. A Sie ist exakt nachgewiesen B Sie wurde nie überprüft C Sie ist umstritten, eine Neuberechnung von 2021 ergab große Schwankungen 4 Was passiert mit der sozialen Steuerung jenseits der 150er-Grenze? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Oberhalb der Grenze ersetzt die abstrakte Regel die persönliche Beziehung. Aus dem Vertrauensverhältnis wird ein Verwaltungsvorgang mit Aktenzeichen. A Die persönliche Kontrolle wird noch effizienter B Abstrakte Regeln ersetzen die persönliche Beziehung C Die Gruppe zerfällt automatisch 5 Warum nennt der Artikel staatliche Einheit ein Konstrukt? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Jeder Mensch ist durch Gene, Sozialisation und Umstände ein Unikat. Symbole wie Fahne, Hymne und Pass tun so, als gäbe es ein gemeinsames Wir, wo Millionen Einzelinteressen aufeinanderprallen. A Weil Millionen einzigartiger Menschen nur symbolisch zu einem Wir verbunden werden B Weil Staaten erst seit Kurzem existieren C Weil Einheit gesetzlich verboten ist 6 Wer hat das Trittbrettfahrer-Problem 1965 ökonomisch beschrieben? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Mancur Olson hat 1965 in „The Logic of Collective Action“ beschrieben, warum große Gruppen ein strukturelles Problem mit Trittbrettfahrern haben. A Robin Dunbar B Patrik Lindenfors C Mancur Olson 7 Warum versagt der Markt bei öffentlichen Gütern wie der Straßenbeleuchtung? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Niemand zahlt freiwillig für etwas, von dessen Nutzen ihn keiner ausschließen kann. Deshalb muss der Staat über Zwangsabgaben einspringen. A Weil Straßenlampen zu teuer in der Herstellung sind B Weil niemand vom Nutzen ausgeschlossen werden kann und deshalb keiner freiwillig zahlt C Weil der Staat den Markt verbietet 8 Wie viel gibt Deutschland laut Artikel jährlich für soziale Leistungen aus? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Rund 1,2 Billionen Euro pro Jahr, mehr als ein Drittel aller öffentlichen Ausgaben. Ein erheblicher Teil davon ersetzt fehlendes persönliches Vertrauen durch Institutionen. A Rund 1,2 Billionen Euro B Rund 24 Milliarden Euro C Rund 500 Milliarden Euro 9 Was beobachtete Katja Robinson zur Arbeit im Sozialamt? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Die langjährige Leiterin des Kölner Sozialamts beklagt, dass 60 bis 80 Prozent der Arbeit für Bürokratie und Prüfungen draufgehen statt für Beratung. Genau das ist der Dunbar-Effekt in Reinform. A Dass die Beratung perfekt funktioniert B Dass es kaum Anträge gibt C Dass 60 bis 80 Prozent der Arbeit für Bürokratie und Prüfungen draufgehen 10 Was besagt Amazons Zwei-Pizza-Regel? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Ein Team soll nie größer sein, als dass zwei Pizzen alle satt machen. Das ist angewandte Dunbar-Logik gegen das Kippen der Unternehmenskultur beim Wachstum. A Jedes Meeting braucht Verpflegung B Ein Team soll nur so groß sein, dass zwei Pizzen alle satt machen C Jede Firma sollte maximal zwei Abteilungen haben

Was besagt die Dunbar-Zahl wirklich?

Die ersten Namen kennt man, dann wird es unscharf: Genau an dieser Schwelle übernimmt die Regel.

Robin Dunbar, Anthropologe an der Universität Oxford, hat in den 1990er Jahren eine simple Beobachtung zu einer großen These ausgebaut.

Bei Primaten hängt die Größe der sozialen Gruppe mit der Größe des Neocortex zusammen, jenem Teil der Großhirnrinde, der bei sozialen Interaktionen am stärksten arbeitet.

Dunbar hat dieses Verhältnis auf den Menschen hochgerechnet. Heraus kam eine Zahl, die seither durch jede Managementfortbildung geistert: 150.

Die Zahl meint nicht die Visitenkarten in der Schublade, sondern die Menschen, deren Namen und deren Beziehungen untereinander jemand tatsächlich im Kopf behält.

Dunbar selbst hat die Kontakte in Schalen gedacht. Rund fünf engste Vertraute, etwa 15 gute Freunde, ungefähr 50 im erweiterten Kreis, an der Außenkante die 150 stabilen Beziehungen.

Ehrlich bleiben gehört zur Sache dazu: Die Zahl ist wissenschaftlich umstritten. Patrik Lindenfors und Kollegen haben 2021 in den Biology Letters nachgerechnet und kamen je nach Methode auf Durchschnittswerte zwischen 16 und 109, bei Konfidenzintervallen, die von 2 bis 520 reichen.

Für unseren Zweck ändert das wenig. Ob die Grenze nun bei 150 oder anderswo liegt, bleibt zweitrangig. Entscheidend ist, dass es überhaupt eine Grenze gibt und dass jede Gesellschaft jenseits davon zu etwas anderem wird.

Warum wird jenseits der 150 alles unschärfer?

Über 80 Millionen einzigartige Schlüssel, ein einziges Schloss: Keine Regel passt für alle gleich gut.

Innerhalb der Dunbar-Gruppe regelt sich vieles von selbst. Beim Fehlverhalten gibt es eine direkte Spiegelung, vom Nachbarn, vom Kollegen, von der Schwägerin.

Diese soziale Kontrolle ist billig und schnell. Da braucht es kein Formular und auch keinen Richter, sondern nur den prüfenden Blick der anderen.

Oberhalb der Grenze fällt dieser Mechanismus weg. Der anonyme Steuerzahler kennt die anonyme Empfängerin nicht, und keiner von beiden kennt den Sachbearbeiter.

An die Stelle der Beziehung tritt jetzt die Regel. Was vorher ein Vertrauensverhältnis war, wird zum Verwaltungsvorgang mit Aktenzeichen.

Das ist der Moment, in dem Gesellschaften anfangen, Institutionen zu bauen. Gerichte, Behörden, Register, Ausweise, all das ersetzt das Wissen, das in kleinen Gruppen jeder über jeden hat.

Was hat Einzigartigkeit mit Staatsversagen zu tun?

Der Begriff Trittbrettfahrer stammt vom Schwarzfahren auf echten Trittbrettern. Die Logik dahinter ist uralt.

Jeder Mensch ist ein Unikat. Andere Gene, andere Sozialisation, andere Prägung durch Zufälle, die niemand steuern kann.

Daraus folgt eine unbequeme Wahrheit über den Staat. Denn der soll Millionen solcher Unikate unter einen Hut bringen, obwohl jedes davon eine eigene Vorstellung vom guten Leben mit sich trägt.

„Einheit“ ist deshalb kein Naturzustand, sondern ein Konstrukt. Eine Fahne, eine Hymne, ein Pass, lauter Symbole, die so tun, als gäbe es ein gemeinsames Wir, wo in Wirklichkeit wie in Deutschland über 80 Millionen Einzelinteressen aufeinanderprallen.

Der Staat kämpft damit gegen die eigene Vielfalt seiner Bürger. Jede Regel, die für alle passen soll, passt am Ende für niemanden ganz.

Das erklärt, warum jede Reform Gewinner und Verlierer produziert. Bei Millionen verschiedener Ausgangslagen kann eine einheitliche Lösung gar nicht alle treffen.

Warum ist Trittbrettfahren rational und nicht böse?

1,2 Billionen Euro Sozialausgaben pro Jahr. Ein großer Teil davon ist der Preis fehlenden Vertrauens.

An dieser Stelle kommt die Ökonomie ins Spiel. Der Wirtschaftswissenschaftler Mancur Olson hat 1965 in „The Logic of Collective Action“ beschrieben, warum große Gruppen ein strukturelles Problem haben.

Sein Befund: In großen Gruppen lohnt es sich für den Einzelnen, nichts beizutragen und trotzdem zu profitieren. Die Fachwelt nennt das das Trittbrettfahrer-Dilemma.

Das Schulbeispiel ist das öffentliche Gut. Eine Straßenbeleuchtung leuchtet für alle, auch für den, der nicht dafür zahlt.

Genau hier versagt der Markt. Niemand zahlt freiwillig für etwas, von dessen Nutzen ihn keiner ausschließen kann, und deshalb muss der Staat über Zwangsabgaben einspringen.

Wichtig ist der nüchterne Blick darauf. Trittbrettfahren ist kein Charakterdefekt, sondern aus Sicht des Einzelnen schlicht das Vernünftige. Die Evolution hat uns auf den Weg des geringsten Widerstands geeicht.

Trittbrettfahren ist kein Vorwurf an die anderen, sondern eine Beschreibung von uns allen.

Was kostet es, Vertrauen durch Institutionen zu ersetzen?

Amazons Zwei-Pizza-Regel ist angewandte Dunbar-Logik: Ein Team endet dort, wo zwei Pizzen nicht mehr satt machen.

Der Ersatz von persönlichem Vertrauen durch Apparate hat einen Preis, und er steht in den Haushaltsbüchern.

Für soziale Leistungen hat Deutschland zuletzt rund 1,4 Billionen Euro pro Jahr aufgewendet, mehr als ein Drittel aller öffentlichen Ausgaben. Das Geld misstraut sozusagen im Großen, weil im Großen kein persönliches Vertrauen mehr trägt.

Dazu kommt der reine Verwaltungsaufwand. Der Erfüllungsaufwand der Bürokratie hat in der jüngsten Messung einen Rekordwert erreicht, wie unser Beitrag zu den Bürokratiekosten von 23,7 Milliarden Euro zeigt.

Besonders teuer wird der Versuch, Einzelfallgerechtigkeit herzustellen. Die Juristin Katja Robinson, langjährige Leiterin des Kölner Sozialamts, hat öffentlich beklagt, dass 60 bis 80 Prozent der Arbeit im Sozialamt für Bürokratie und Prüfungen draufgehen statt für Beratung.

Genau das ist der Dunbar-Effekt in Reinform. Beim unbekannten Antragsteller muss der Sachbearbeiter alles nachweisen lassen, und der Nachweis kostet mehr als manche Leistung wert ist.

Wie viele dieser Lasten sich über die Jahre angesammelt haben, zeigt die Übersicht zu den teuersten Sonderregelungen im Sozialstaat. Die Wirtschaftsweisen warnen unterdessen vor Sozialbeiträgen jenseits der 50-Prozent-Marke.

Was lernt der Mittelständler aus der 150er-Grenze?

Auf der einen Seite der Handschlag, auf der anderen der Stempel. Die Gruppengröße entscheidet, welche Seite sinkt.

Jetzt der Twist, der das Thema vom Stammtisch auf den Schreibtisch holt. Dieselbe Physik wirkt im eigenen Unternehmen.

Ein Fünf-Personen-Startup ist eine perfekte Dunbar-Gruppe. Alle kennen alle, Vertrauen ersetzt Verträge, und ein Zuruf ersetzt das Meeting.

Beim Wachstum kippt dieser Zustand schleichend. Ab einigen Dutzend, spätestens einigen Hundert Mitarbeitern kennt nicht mehr jeder jeden, und die billige soziale Kontrolle bricht weg.

An ihre Stelle tritt der Apparat. Organigramm, Freigabeprozess, Compliance-Schulung, Zielvereinbarung, lauter Institutionen, die das ersetzen, was vorher der gemeinsame Flur geleistet hat.

Genau hier liegt die praktische Lektion. Der Moment, in dem eine Firma „auf einmal so bürokratisch“ wird, ist kein Führungsversagen, sondern das Erreichen der 150er-Grenze.

Kluge Unternehmen reagieren darauf mit Struktur statt mit Schuldzuweisung. Amazon hat dafür die berühmte Zwei-Pizza-Regel geprägt, nach der ein Team nie größer sein soll, als dass zwei Pizzen alle satt machen.

Kleingruppe gegen Großgruppe im Vergleich

Vergleich von Steuerung und Vertrauen: kleine Gruppen nutzen persönliche Beziehungen und sozialen Druck, große Gruppen brauchen Regeln und Behörden

Merkmal Gruppe bis ~150 Gruppe über ~150 Steuerung persönliche Beziehung abstrakte Regel Vertrauensbasis direkte Erfahrung Institution, Vertrag Sanktion bei Fehlverhalten sozialer Druck, sofort Verfahren, Behörde, verzögert Trittbrettfahren fällt sofort auf bleibt oft unsichtbar Kosten der Kontrolle nahezu null Bürokratie, Milliardenhöhe Typisches Beispiel Familienbetrieb, Dorf Konzern, Staat

Die 150 ist keine Ausrede, sondern eine Bauanleitung. Bei Dr. Web sehen wir täglich Gründer, die ihre Firma mit 30 Leuten führen wollen wie mit fünf, und sich dann über das Chaos wundern. Über der Dunbar-Grenze zahlt jede nicht gebaute Struktur sich später in Reibung zurück. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Glossar

Allmendegut: Gemeinsam nutzbares Gut, das durch Übernutzung leidet, etwa überfischte Meere. Dunbar-Zahl: Max. 150 stabile soziale Beziehungen pro Person

Allmendegut

Ein Gut, von dessen Nutzung sich niemand ausschließen lässt, das aber durch Übernutzung leidet, etwa ein überfischtes Meer. Das Allmendegut ist ein Klassiker des Trittbrettfahrer-Problems.

Dunbar-Zahl

Die theoretische Obergrenze stabiler sozialer Beziehungen, die ein Mensch führen kann, von Robin Dunbar auf rund 150 geschätzt. Die Dunbar-Zahl schwankt individuell erheblich.

Einzelfallgerechtigkeit

Der Anspruch, jeden Sachverhalt individuell und gerecht zu prüfen. Hohe Einzelfallgerechtigkeit erzeugt hohen Verwaltungsaufwand.

Erfüllungsaufwand

Der messbare Aufwand an Zeit und Geld, der Bürgern, Unternehmen und Verwaltung beim Befolgen von Gesetzen entsteht. Der Erfüllungsaufwand ist die offizielle Messgröße für Bürokratiekosten.

Institution

Eine dauerhafte Regel- oder Organisationsstruktur wie ein Gericht oder eine Behörde. Institutionen ersetzen in großen Gruppen das persönliche Vertrauen kleiner Gruppen.

Kollektives Handeln

Das gemeinsame Verfolgen eines Ziels durch eine Gruppe. Kollektives Handeln wird mit wachsender Gruppengröße schwieriger, weil der Anreiz zum Trittbrettfahren steigt.

Marktversagen

Eine Situation, in der der freie Markt ein Gut nicht oder nicht ausreichend bereitstellt. Marktversagen bei öffentlichen Gütern ist der ökonomische Grund für staatliches Eingreifen.

Neocortex

Der entwicklungsgeschichtlich jüngste Teil der Großhirnrinde, zuständig für komplexe soziale Verarbeitung. Die Größe des Neocortex bildet die biologische Grundlage von Dunbars These.

Öffentliches Gut

Ein Gut, das nicht-ausschließbar und nicht-rivalisierend ist, etwa Landesverteidigung oder Straßenbeleuchtung. Das öffentliche Gut lässt sich am Markt kaum finanzieren.

Soziale Kontrolle

Die Steuerung von Verhalten durch die Erwartung und Reaktion anderer Gruppenmitglieder. Soziale Kontrolle funktioniert in kleinen Gruppen fast kostenlos.

Sozialleistungsquote

Der Anteil der Sozialausgaben an der Wirtschaftsleistung eines Landes. Die deutsche Sozialleistungsquote liegt seit Jahren oberhalb der 30-Prozent-Marke.

Trittbrettfahren

Das Nutzen eines Gutes ohne eigenen Beitrag zu dessen Kosten. Trittbrettfahren ist aus Sicht des Einzelnen oft rational und gerade deshalb so verbreitet.

Zwei-Pizza-Regel

Eine von Amazon geprägte Faustregel, nach der ein Team nur so groß sein soll, dass zwei Pizzen es satt machen. Die Zwei-Pizza-Regel ist eine praktische Anwendung der Dunbar-Logik.

Häufige Fragen

Die Dunbar-Zahl: Robin Dunbar schätzt die maximale Anzahl stabiler sozialer Beziehungen auf etwa 150 Menschen