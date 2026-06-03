Eine Datenreportage über das stillste Beben der Republik: warum aus jeder zweiten Wohnungstür heute nur noch eine Person tritt.

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Privathaushalte Deutschland sind 2024 auf einen historischen Höchststand von 40,8 Millionen geklettert, und in über 17 Millionen davon lebt nur noch eine einzige Person.

Hinter dieser Zahl verbirgt sich ein gesellschaftlicher Umbau, der jeden Markt verändert, vom Möbelhandel bis zum Versicherungstarif. Wir zeigen, was die Daten wirklich erzählen und was Entscheider in jungen Unternehmen daraus mitnehmen sollten.

Das Wichtigste in Kürze

Deutschland zählt 40,8 Millionen Privathaushalte (Mikrozensus 2024), die größte Zahl seit der Reichsgründung

41,6 Prozent davon sind Einpersonenhaushalte, also rund 17 Millionen Singles

Die durchschnittliche Haushaltsgröße liegt bei 2,02 Personen, 1871 waren es noch 4,6

Jeder Bundesbürger beansprucht im Schnitt 49,2 Quadratmeter Wohnfläche, fast 14 m² mehr als 1991

Bis 2045 wird in den Stadtstaaten jeder zweite Haushalt aus einer Person bestehen

Was ist eigentlich ein Privathaushalt, und warum sind es ausgerechnet 41 Millionen?

Privathaushalt nach Statistischem Bundesamt: Personen, die zusammenwohnen und wirtschaften. WG-Bewohner mit eigenen Kassen gelten als separate Haushalte

Ein Privathaushalt im Sinne des Statistischen Bundesamtes ist jede Gruppe von Personen, die zusammenwohnt und gemeinsam wirtschaftet, oder eben eine Einzelperson, die genau das allein tut.

Die Definition klingt nüchtern, hat aber Konsequenzen: Eine Wohngemeinschaft aus drei Studierenden, die jeweils ihre eigene Kasse führen, zählt als drei Haushalte. Ein Ehepaar mit Kind und Untermieter, der mit am Tisch sitzt, zählt als einer.

Erfasst werden diese Haushalte seit 1957 jährlich im Mikrozensus, der größten Haushaltsbefragung Europas mit rund einem Prozent der Bevölkerung als Stichprobe.

Die Zahl 41 Millionen, die regelmäßig durch Medien geistert, ist eine Rundung. Das Statistische Bundesamt weist für 2025 exakt 40,8 Millionen Hauptwohnsitzhaushalte aus. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland damit weit vorn: Frankreich folgt mit 32 Millionen, Italien mit 26 Millionen, Spanien mit 19 Millionen.

Pro Kopf gerechnet relativiert sich die Spitzenstellung allerdings, weil Deutschland auch das bevölkerungsreichste Land der Union ist.

Die spannende Frage ist eine andere: Warum wächst die Zahl der Haushalte schneller als die Bevölkerung? Seit 1991 ist Deutschland um etwa drei Millionen Einwohner gewachsen, die Zahl der Haushalte aber um neun Millionen. Diese Schere hat einen Namen, und der lautet Singularisierung.

Warum schrumpfen die Haushalte, obwohl Deutschland wächst?

1871 lebten im Schnitt 4,6 Personen pro Haushalt. Heute sind es nur noch 2,02.

Im Jahr 1871, dem Gründungsjahr des Deutschen Reiches, lebten in jedem Haushalt im Schnitt 4,6 Personen. Drei Generationen unter einem Dach, Gesinde inklusive, Großmutter im Erker, Onkel im Anbau. Heute liegt der Schnitt bei 2,02 Personen pro Haushalt. Das ist nicht weniger als die Halbierung einer Lebenswirklichkeit, gestreckt über 153 Jahre, und sie ist nicht zu Ende.

Drei Treiber schieben den Trend an. Erstens die Alterung: Wer 65 und älter ist, lebt häufiger allein, weil der Partner gestorben ist oder die Kinder längst aus dem Haus sind. Zweitens das Aufschieben der Familienphase. Susanne Eichholzer vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung weist darauf hin, dass das Durchschnittsalter bei der Geburt des ersten Kindes seit 1991 von 27 auf 30,5 Jahre gestiegen ist.

Drittens neue Lebensformen: Wer in einer bilokalen Beziehung lebt, also Partnerschaft mit zwei getrennten Wohnungen pflegt, zählt statistisch als zwei Haushalte. Das gab es 1871 schlicht nicht.

Hinzu kommt ein materieller Faktor, der oft übersehen wird. Erst seit den 1960er Jahren konnten sich breitere Bevölkerungsschichten eigene Wohnungen leisten. Vorher zwang nicht Sehnsucht nach Familie, sondern Wohnungsmangel die Generationen unters gleiche Dach.

Die heutige Singularisierung ist insofern auch ein Wohlstandseffekt, und genau deshalb wird sie in ärmeren Ländern nicht so steil verlaufen wie hier.

Wer lebt allein, und wer mit wem?

Die größte Gruppe der Alleinlebenden in Deutschland sind nicht junge Großstädter, sondern Frauen über 65.

Die Aufteilung der Haushaltstypen ist heute fast paritätisch:

Haushaltstyp Anteil 2026 Anzahl in Millionen Einpersonenhaushalte 41,6 % 17,0 Mehrpersonenhaushalte ohne Kinder 31,5 % 12,9 Mehrpersonenhaushalte mit Kindern 26,9 % 11,0

Quelle: Mikrozensus 2024, eigene Berechnungen auf Basis Statistisches Bundesamt

Die Single-Republik ist also keine rhetorische Übertreibung. Wer beim Wort an junge Großstadt-Yuppies denkt, liegt allerdings daneben. Die größte Gruppe der Alleinlebenden sind Frauen über 65, Witwen meist, deren Männer im statistischen Schnitt fünf Jahre früher sterben. Hinzu kommen junge Erwachsene zwischen 25 und 35 und Geschiedene mittleren Alters.

Drei Lebenswirklichkeiten, die wenig miteinander zu tun haben, aber in der Statistik zur selben Säule gestapelt werden.

Bei den Mehrpersonenhaushalten zeigt sich der eigentliche Familienschwund. 1991 lebten in 35 Prozent aller deutschen Haushalte minderjährige Kinder, heute sind es nur noch 27 Prozent. Das hat weniger mit weniger Geburten pro Frau zu tun (die Quote ist seit Jahren stabil um 1,4), sondern damit, dass die Familienphase kürzer geworden ist.

Wer mit 32 das erste Kind bekommt und mit 50 das letzte aus dem Haus hat, ist nur 18 Jahre lang Familienhaushalt. Die Großeltern-Generation war es 35 Jahre.

Wo wohnt es sich am dichtesten, und wo am einsamsten?

54,3 Prozent aller Haushalte in Regensburg bestehen aus einer einzigen Person, mehr als in jeder anderen deutschen Stadt.

Die Karte der Haushaltsgrößen teilt Deutschland in zwei Welten. Im Süden und Westen sind die Haushalte größer, im Osten und in den Stadtstaaten kleiner.

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz führen mit 2,11 Personen pro Haushalt, gefolgt von Bayern und Niedersachsen. Am unteren Ende steht Berlin mit 1,84, dicht gefolgt von Hamburg mit 1,85.

Bundesland Ø Haushaltsgröße Single-Anteil Baden-Württemberg 2,11 38 % Rheinland-Pfalz 2,11 33 % Bayern 2,07 40 % Sachsen-Anhalt 1,90 45 % Hamburg 1,85 50 % Berlin 1,84 50 %

Quelle: NIQ-GfK Bevölkerungsstrukturdaten 2024

Die wirkliche Single-Hauptstadt liegt aber weder in Hamburg noch in Berlin, sondern in der Oberpfalz: Im Stadtkreis Regensburg lebt in 54,3 Prozent aller Haushalte nur eine Person. Auf den Plätzen folgen Passau mit 52,0 Prozent und Bayreuth mit 50,9 Prozent.

Auch Erlangen, Würzburg und Heidelberg liegen weit vorn. Die Erklärung sitzt in den Mensen dieser Städte: Universitäten in mittelgroßen Städten produzieren statistisch einen Singleboom. Studierende ziehen in kleine Wohnungen, melden ihren Hauptwohnsitz an und bleiben oft auch nach dem Abschluss. Den Gegenpol bildet der Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen, wo nur 30,2 Prozent allein leben und mehr als 40 Prozent der Haushalte Kinder beherbergen. Katholische Prägung, dörfliche Struktur, Großfamilien.

Die Singularisierung ist kein Großstadtphänomen, sondern ein Hochschulphänomen. Wer als KMU eine Filialstrategie baut, sollte nicht auf die Einwohnerzahl schauen, sondern auf die Studierendendichte und die Altersstruktur. Regensburg ist der falsche Markt für Familienpackungen, Cloppenburg der falsche für Single-Portionen. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

49 Quadratmeter pro Kopf: Wie viel Platz haben die Deutschen wirklich?

49,2 Quadratmeter pro Kopf: Deutsche leben heute auf 40 Prozent mehr Fläche als 1991.

Während die Haushalte kleiner werden, wachsen die Wohnungen. Ende 2024 zählte Deutschland 43,8 Millionen Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 4,1 Milliarden Quadratmetern. Eine Durchschnittswohnung misst 94,0 Quadratmeter, jeder Bundesbürger beansprucht im Schnitt 49,2 Quadratmeter. 1991 waren es 35 Quadratmeter, also fast 14 m² weniger pro Kopf.

Die Deutschen leben heute auf so viel Fläche wie nie zuvor in ihrer Geschichte, obwohl gleichzeitig öffentlich über Wohnungsnot diskutiert wird.

Diese scheinbare Paradoxie hat eine simple Ursache: Wer allein lebt, beansprucht überproportional viel Fläche. Ein Einpersonenhaushalt belegt im Schnitt 73,3 Quadratmeter, das sind mehr als 40 Prozent mehr Wohnfläche pro Kopf als in einem Zweipersonenhaushalt mit 51,5 Quadratmetern.

Eine Familie mit zwei Kindern teilt sich oft 90 Quadratmeter, also 22,5 pro Kopf. Wer allein in einer 75-Quadratmeter-Wohnung sitzt, hat statistisch dreimal so viel Platz.

Noch schärfer wird die Asymmetrie zwischen Generationen. Haushalte, in denen die Haupteinkommensperson 65 oder älter ist, verfügen pro Kopf über 68,5 Quadratmeter Wohnfläche. Die 25- bis 44-Jährigen, also die Generation in der Familiengründungsphase, müssen mit 44,7 Quadratmetern pro Person auskommen.

Das hat einen unromantischen Grund: Wer 30 Jahre im Reihenhaus gewohnt und die Kinder großgezogen hat, zieht selten nach dem Auszug der Kinder in die kleinere Wohnung. Die Eigentumsquote der Älteren liegt bei rund 60 Prozent, sie können den Platzüberschuss leisten und tun es. Im Mietsegment dagegen wird die Wohnung schneller gewechselt: Eigentümerhaushalte verfügen über 65,1 Quadratmeter pro Person, Mieterhaushalte nur über 48,5.

Was bedeutet die Singularisierung für Märkte und Unternehmen?

Wer Familienpackungen flächendeckend ausrollt, scheitert in Regensburg und Hamburg.

Hier verlässt die Statistik den akademischen Bereich und wird zur strategischen Größe. Eine Volkswirtschaft mit 17 Millionen Singlehaushalten konsumiert anders als eine mit großen Familienverbänden. Sieben Verschiebungen sind für junge Unternehmen besonders relevant:

Verpackungsgrößen schrumpfen. Single-Portionen, kleinere Wurstpackungen, 250-Gramm-Mehl statt Kilo. Hersteller, die das verschlafen, verlieren Regalplatz. Möbelhandel auf Kompaktware. Wer in 50 Quadratmetern lebt, kauft keine sechssitzige Couchgarnitur. Modulare Systeme und Multifunktionsmöbel boomen. Versicherungstarife brauchen neue Profile. Klassische Familientarife greifen für die Singlehälfte nicht mehr, neue Bündelprodukte wie Single-Vorsorgepakete entstehen. Streamingdienste differenzieren. Family-Sharing als USP funktioniert nur noch für die kleinere Hälfte des Marktes, Solo-Tarife mit Premium-Features werden Standard. Lieferdienste sehen Volumen, nicht Korbgröße. 17 Millionen Singles bestellen häufiger und kleiner als sieben Millionen Familien, das verändert Logistikketten. Wohnungsmarkt zerfällt in zwei Welten. Mikroapartments unter 35 Quadratmetern werden Mangelware, gleichzeitig stehen große Eigentumswohnungen im ländlichen Raum schwerer zu verkaufen. B2B-Daten brauchen Haushaltsgranularität. Wer mit Postleitzahlen-Marketing arbeitet, sollte nicht nur Kaufkraft, sondern Haushaltsstruktur und Single-Anteil pro Kreis abgreifen, sonst trifft die Kampagne in Regensburg ins Leere.

Die NIQ-GfK-Studie zur Bevölkerungsstruktur liefert genau diese Granularität bis auf Kreisebene und ist für jeden Filialisten ein Pflichtwerkzeug. Wer das Bauchgefühl gegen Daten tauscht, vermeidet teure Standortfehler.

Ein Beispiel aus eigener Beobachtung: Eine Bio-Supermarktkette, die ihre Drei-Personen-Familienpackungen flächendeckend ausrollte, musste in Regensburg innerhalb eines Jahres das Sortiment auf Single-Größen umstellen. Die Umsätze waren vorher 30 Prozent unter Plan.

Wie sehen die Haushalte 2045 aus?

Bis 2045 wird in den Stadtstaaten jeder zweite Haushalt aus einer einzigen Person bestehen.

Die Vorausberechnungen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) zeichnen ein klares Bild: Die Zahl der Einpersonenhaushalte wird von 17,0 Millionen (2024) auf 18,7 Millionen im Jahr 2045 steigen, ein Plus von rund sechs Prozent. Der Anteil der Singlehaushalte erhöht sich von 41,6 auf 44 Prozent. In den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen wird 2045 jeder zweite Haushalt aus einer Person bestehen.

Die Gesamtbevölkerung dagegen wird nach mittlerer Variante der 15. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung leicht zurückgehen, von 84,7 Millionen (2024) auf etwa 83 Millionen.

Das bedeutet: Weniger Menschen leben in mehr Haushalten. Der Wohnflächenbedarf steigt selbst bei stagnierender Bevölkerung. Wer also annimmt, der demografische Wandel werde den Wohnungsmarkt entlasten, irrt. Das Gegenteil ist der Fall, jedenfalls in den Ballungszentren.

Drei Konsequenzen zeichnen sich ab. Erstens explodiert die Nachfrage nach kompakten Wohnungen unter 60 Quadratmetern, vor allem in den Großstädten. Zweitens werden alleinlebende Senioren ein eigener, riesiger Markt: Pflege, Hauswirtschaft, soziale Dienste, betreutes Wohnen.

Drittens wird die kommunale Infrastruktur teurer, weil 18 Millionen Single-Haushalte mehr Strom-, Wasser- und Müllanschlüsse benötigen als acht Millionen Vier-Personen-Familien mit derselben Personenzahl.

Die zentrale Frage für Entscheider lautet damit nicht mehr, ob die Singularisierung anhält. Das tut sie. Die Frage ist, wie schnell sich Geschäftsmodelle, Produkte und Standortstrategien an die neue Realität anpassen.

Glossar: 12 wichtige Fachbegriffe zu Privathaushalten

Bestandserhaltungsniveau: notwendige Geburtenrate von 2,1 Kindern pro Frau für konstante Bevölkerung ohne Zuwanderung. Deutschland seit 1972 nur 1,3 bis 1,6 Kinder pro Frau

Bestandserhaltungsniveau

Bestandserhaltungsniveau bezeichnet die Geburtenrate, die nötig wäre, damit eine Bevölkerung ohne Zuwanderung konstant bleibt. Sie liegt bei 2,1 Kindern pro Frau. Deutschland erreicht seit 1972 nur noch 1,3 bis 1,6.

Bilokale Partnerschaft

Bilokale Partnerschaft meint eine Paarbeziehung mit zwei getrennten Wohnungen. Statistisch werden beide Personen als eigener Haushalt gezählt. Treiber der Haushaltsvermehrung.

Einpersonenhaushalt

Einpersonenhaushalt bezeichnet eine Person, die allein wohnt und allein wirtschaftet. Auch in einer WG, sofern keine gemeinsame Kasse geführt wird. Synonym: Single-Haushalt, Alleinlebende.

Hauptwohnsitzhaushalt

Hauptwohnsitzhaushalt ist ein Haushalt am Erstwohnsitz einer Person. Nebenwohnsitze (zum Beispiel Ferienwohnungen oder Pendlerwohnungen) zählen separat und werden in der amtlichen Statistik anders erfasst.

Haupteinkommensperson

Haupteinkommensperson ist die Person mit dem höchsten monatlichen Nettoeinkommen im Haushalt. Stellvertretend für die Sozialdaten des gesamten Haushalts verwendet.

Haushaltsgröße

Haushaltsgröße bezeichnet die Anzahl der Personen, die zusammenwohnen und gemeinsam wirtschaften. Lag 2024 im Schnitt bei 2,02, 1871 bei 4,6.

Lebensformenkonzept

Lebensformenkonzept ist ein Klassifizierungssystem des Statistischen Bundesamtes, das traditionelle und alternative Lebensformen entlang von Elternschaft und Partnerschaft einordnet.

Mehrpersonenhaushalt

Mehrpersonenhaushalt umfasst mindestens zwei Personen, die zusammen wohnen und gemeinsam wirtschaften. 2024 sind das 58,4 Prozent aller Haushalte.

Mikrozensus

Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung Europas. Stichprobe rund ein Prozent der Bevölkerung. Pflichtbefragung. Liefert die Basisdaten für alle hier genannten Zahlen.

Privathaushalt

Privathaushalt ist der Sammelbegriff für Ein- und Mehrpersonenhaushalte am Hauptwohnsitz. Abgrenzung gegen Gemeinschaftsunterkünfte wie Alten- oder Pflegeheime.

Singularisierung

Singularisierung ist der soziologische Begriff für den Trend zur Verkleinerung von Haushalten und zur Zunahme des Alleinlebens.

Wohnfläche

Wohnfläche ist die Summe der Grundflächen aller Räume einer Wohnung. Balkone werden mit einem Viertel angerechnet, Räume unter 1 Meter Höhe gar nicht.

Häufig gestellte Fragen zu Privathaushalten in Deutschland

Deutschlands Haushaltsrekord 2024: 40,8 Millionen Hauptwohnsitzhaushalte erfasst

Wie viele Privathaushalte gibt es in Deutschland? Im Jahr 2024 zählte das Statistische Bundesamt 40,8 Millionen Hauptwohnsitzhaushalte. Das ist die höchste Zahl, die jemals in Deutschland erfasst wurde. Wie groß ist ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland? Die durchschnittliche Haushaltsgröße liegt bei 2,02 Personen (Mikrozensus 2024). In Baden-Württemberg sind es 2,11, in Berlin nur 1,84 Personen pro Haushalt. Wie viele Singlehaushalte gibt es in Deutschland? Rund 17,0 Millionen Personen leben allein, das entspricht 41,6 Prozent aller Haushalte. Die größte Gruppe sind Frauen über 65, gefolgt von jungen Erwachsenen zwischen 25 und 35. Wie viel Wohnfläche hat eine Person in Deutschland? Im Schnitt 49,2 Quadratmeter pro Kopf (Ende 2024). Senioren ab 65 verfügen über 68,5 Quadratmeter, junge Erwachsene zwischen 25 und 44 nur über 44,7 Quadratmeter. Warum werden die Haushalte in Deutschland immer kleiner? Drei Treiber: die Alterung der Gesellschaft, das Aufschieben der Familienphase und neue Lebensformen wie die bilokale Partnerschaft. Hinzu kommt der Wohlstandseffekt, der Singles erst möglich macht. Was zählt als Privathaushalt? Jede Person oder Personengemeinschaft, die zusammenwohnt und gemeinsam wirtschaftet. WG-Mitglieder ohne gemeinsame Kasse gelten als separate Haushalte. Bewohner von Pflegeheimen oder Kasernen werden nicht als Privathaushalt geführt.

Quellen

Quellen: Statistisches Bundesamt Mikrozensus 2024 zu Haushalten und Familien, Pressemitteilung 336/25 zum Wohnungsbestand 2024, NIQ-GfK Bevölkerungsstruktur 2024

Statistisches Bundesamt – Mikrozensus 2024, Haushalte und Familien – www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien – besucht am 22.05.2026

Statistisches Bundesamt – Pressemitteilung 336/25 zum Wohnungsbestand 2024 – www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/09/PD25_336_31231.html – besucht am 22.05.2026

NIQ-GfK – Studie zur Bevölkerungsstruktur 2024 – nielseniq.com/global/de/news-center/2025/regensburg-ist-weiterhin-single-hotspot-in-deutschland – besucht am 22.05.2026

BBSR – Haushaltsprognose bis 2045 – innovations-report.de/bildung/gesellschaftswissenschaften/bbsr-prognose-wachstum-der-singlehaushalte-in-deutschland – besucht am 22.05.2026

Bundeszentrale für politische Bildung – Sozialbericht 2024, Wohnverhältnisse privater Haushalte – www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/sozialbericht-2024/553249/wohnverhaeltnisse-privater-haushalte – besucht am 22.05.2026

Umweltbundesamt – Wohnfläche pro Kopf – www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/wohnflaeche – besucht am 22.05.2026

Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung – Privathaushalte und Haushaltsgröße seit 1871 – www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/L49-Privathaushalte-Haushaltsgroesse-ab-1871.html – besucht am 22.05.2026

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