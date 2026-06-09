News Der Staat bin ich Menschen & Märkte

Minus 3,8 Prozent: Industrie bricht doppelt so stark ein

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
3 Min. Lesezeit
Minus 3,8 Prozent: Industrie bricht doppelt so stark ein

Die offiziellen Zahlen bestätigen, was viele Mittelständler seit Wochen spüren. Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im April eingebrochen, doppelt so stark wie von Ökonomen erwartet. Automobil, Elektrotechnik und Maschinenbau ziehen das Ergebnis nach unten.

drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügenQualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & DiscoverJetzt hinzufügen

Beim Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe meldet das Statistische Bundesamt für April ein Minus von 3,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Erwartet hatten Volkswirte nur die Hälfte. Damit verfestigt sich das Bild einer Industrie, die aus ihrer Schwächephase nicht herausfindet.

Das Wichtigste in Kürze

  • Minus 3,8 Prozent: Der Auftragseingang fiel im April deutlich, Volkswirte hatten nur 2,0 Prozent Rückgang erwartet.
  • Schwache Branchen: Automobil verlor 5,3 Prozent, elektrische Ausrüstung 16,3 Prozent und der Maschinenbau 7,4 Prozent.
  • Gegenbewegung: Der März war auf revidierte 4,5 Prozent gestiegen, viele Bestellungen waren wegen des Iran-Kriegs vorgezogen.
  • Ausblick: Das Ifo-Geschäftsklima trübt sich ein, Volkswirte erwarten ein leichtes Schrumpfen im zweiten Quartal.

Welche Branchen brechen am stärksten ein?

Oranger Gitterkorb mit einem Steppenroller und dem Etikett „„Aufträge April““ auf Weiß
Neuaufträge in Schlüsselbranchen gesunken: Automobilindustrie minus 5,3 Prozent, Elektroausrüstung minus 16,3 Prozent, Maschinenbau minus 7,4 Prozent

Den Ausschlag geben die großen Zweige. In der Automobilindustrie sanken die Neuaufträge gegenüber dem Vormonat um 5,3 Prozent, bei den Herstellern elektrischer Ausrüstung sogar um 16,3 Prozent.

Der Maschinenbau verlor 7,4 Prozent und drückte das Gesamtergebnis zusätzlich. Auch ohne die schwankungsanfälligen Großaufträge bleibt das Minus bei 3,8 Prozent, der Rückgang trägt also breit. Kalenderbereinigt liegt der Auftragseingang nur noch 1,6 Prozent über dem Vorjahr, im März waren es 6,1 Prozent. Die genauen Werte führt das Statistische Bundesamt in seiner Mitteilung zum Auftragseingang auf.

Warum war der März noch so stark?

Zerbrochene Betonsäule, auf der ein kleiner grüner Tischkalender (März) steht
Vorgezogene Bestellungen nach Iran-Kriegsausbruch treiben März-Wachstum auf 4,5 Prozent, Rückgang im April folgt

Der Sprung erklärt den Absturz. Nach dem Ausbruch des Iran-Kriegs Ende Februar zogen viele Unternehmen im März Bestellungen vor, aus Sorge vor kriegsbedingten Lieferproblemen. Diese Vorzieheffekte trieben den März auf revidierte 4,5 Prozent, im April fehlte der Schub.

Beim Ifo-Institut berichteten im Mai 15,9 Prozent der Betriebe von Engpässen bei Vorprodukten, nach 13,8 Prozent im April. Wie dünn die Substanz im Maschinenbau inzwischen wird, zeigte schon der DATEV-Bericht für Mai.

Ein einzelner Monatswert taugt nicht als Menetekel, der Trend dahinter schon. Die Auftragsbücher leeren sich schneller, als die Politik ihre Hausaufgaben erledigt.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was heißt das für Mittelständler?

Holzpalette mit Rettungsring, beschriftet „MITTELSTAND“, auf weißem Grund
Betriebe sollten Liquidität vor Umsatzzielen priorisieren. Q2-Planung vorsichtig, da schwaches Ifo-Geschäftsklima und wirtschaftliches Schrumpfen drohen

Für Betriebe zählt jetzt die eigene Auftragsdecke mehr als der Monatswert. Planen Sie das zweite Quartal vorsichtig, denn das eingetrübte Ifo-Geschäftsklima lässt keine schnelle Erholung erwarten und Volkswirte rechnen mit einem leichten Schrumpfen der Wirtschaft.

Wichtiger als jede Umsatzhoffnung ist gerade die Liquidität: Sprechen Sie früh mit Banken und Lieferanten, bevor verzögerte Zahlungen und stornierte Aufträge durchschlagen. Zur Gesamtlage passt, dass die EU-Kommission ihre Wachstumsprognose für Deutschland halbiert hat.

Den nächsten Datenpunkt liefert die Industrieproduktion in wenigen Tagen. Bis dahin gilt: lieber konservativ kalkulieren als auf die schnelle Trendwende wetten.

Mehr Newshunger?

Ameise in Schutzkleidung untersucht mit Lupe Bruchstelle im Träger neben „NEWSHUNGER?“ Schild
DIHK prognostiziert 0,3 Prozent Wirtschaftswachstum. VDA warnt vor 225.000 verlorenen Autojobs bis 2035. Über 500 Großinsolvenzen erwartet für 2026
4,2 14 Bewertungen

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

Artikel teilen
X LinkedIn Facebook XING WhatsApp E-Mail
Empfohlene Artikel
News
Bose SoundTouch streamt wieder. Wie? Mit dieser App.
4 Min.  ·  21. Mai. 2026
News
Schaeffler holt hunderte Humanoide in die Werke. Bis 2030.
3 Min.  ·  12. Mai. 2026
News
Bose dreht das Streaming bei Soundtouch ab. Lautsprecher für 800 Euro: tot.
3 Min.  ·  12. Mai. 2026
News
DuckDuckGo macht die KI-freie Suche zum Standard: Wer profitiert?
3 Min.  ·  2. Juni. 2026
News
Bose Soundtouch: Was Kunden rechtlich wirklich noch durchsetzen können
5 Min.  ·  16. Mai. 2026
Michael Dobler
Autor
Michael Dobler
Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
840 Artikel veröffentlicht
www.linkedin.com
Alle Artikel

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

BSI und BfV: Russische Hacker spähen Solaranlagen aus

BSI und BfV: Russische Hacker spähen Solaranlagen aus

Michael Dobler

Das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnen in einem gemeinsamen Sicherheitshinweis vor russischen Cyberakteuren, die gezielt ungeschützte Photovoltaikanlagen...

Mehr erfahren
Newsletter

Mehr solcher Artikel?
Jetzt kostenlos abonnieren.

Jeden Dienstag die besten Artikel aus dem Dr. Web-Magazin direkt in Ihr Postfach – kein Spam, jederzeit abmeldbar.

Einmal pro Woche, kein täglicher Spam
Jederzeit mit einem Klick abmeldbar
DSGVO-konform via Brevo