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Inflation bei 2,6 Prozent? Für Ihren Betrieb kaum.

Markus Seyfferth
Markus Seyfferth
Autor Dr. Web
3 Min. Lesezeit
Inflation bei 2,6 Prozent? Für Ihren Betrieb kaum.

Die Inflation lag im Mai 2026 bei 2,6 Prozent, nach 2,9 Prozent im April. Gemessen wird dieser Wert an einem festen Warenkorb mit rund 700 Güterarten, den das Statistische Bundesamt für einen Durchschnittshaushalt zusammenstellt. Für die meisten Unternehmen sagt diese eine Zahl wenig darüber aus, wie stark ihre eigenen Kosten tatsächlich steigen.

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Das Wichtigste in Kürze

  • Die Verbraucherpreise stiegen im Mai 2026 um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, gegenüber April sanken sie um 0,2 Prozent.
  • Dienstleistungen machen rund die Hälfte des Warenkorbs aus und verteuerten sich um 3,1 Prozent, während Energie mit plus 6,6 Prozent zwar stark stieg, aber nur gut 7 Prozent Gewicht hat.
  • Mit dem persönlichen Inflationsrechner von Destatis lässt sich eine an die eigenen Ausgaben angepasste Rate ermitteln.

Was steckt hinter den 2,6 Prozent?

Blauer Drahtkorb mit Preisschild (ø 2,6 %), Maus und Kassenbon auf Weiß
Energiepreise steigen im Mai mit 6,6 Prozent langsamer als im April mit 10,1 Prozent. Nahrungsmittel verteuern sich nur um 0,4 Prozent, während Kerninflation bei 2,5 Prozent verbleibt

Den Rückgang trägt vor allem die Energie. Mit plus 6,6 Prozent stiegen die Energiepreise im Mai zwar weiter, deutlich langsamer aber als im April mit plus 10,1 Prozent. Nahrungsmittel verteuerten sich nur noch um 0,4 Prozent. Die Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel hielt sich dagegen bei 2,5 Prozent, ein Zeichen dafür, dass der Preisdruck im Alltag zäher bleibt, als die Schlagzeile vermuten lässt.

Warum passt der Warenkorb nicht zu Ihrem Betrieb?

Schwarzes Rollkartei-Gerät mit Karteikarten zu Betriebsausgaben und einer Schnecke darauf
Der Warenkorb gewichtet Dienstleistungen mit 50 Prozent und Energie mit 7 Prozent. Unterschiedliche Branchen erleben damit unterschiedliche Teuerungsraten

Der Warenkorb gewichtet jede Gütergruppe nach dem Schnitt aller Haushalte. Dienstleistungen wiegen darin gut 50 Prozent und legten um 3,1 Prozent zu, Energie kommt nur auf rund 7 Prozent Gewicht. Eine Agentur mit hohen Personal- und Dienstleistungskosten erlebt damit eine andere Teuerung als ein Fertigungsbetrieb, dessen Stromrechnung das Ergebnis dominiert. Den eigenen Mix bildet die amtliche Zahl nicht ab. Mit dem persönlichen Inflationsrechner des Bundesamtes lässt sich die Gewichtung an die tatsächlichen Ausgaben anpassen.

Eine einzige Inflationszahl beruhigt oder alarmiert, je nach Schlagzeile. Für die eigene Kalkulation zählt aber nur, wie sich der eigene Kostenmix bewegt, und der weicht fast immer vom amtlichen Durchschnitt ab.“

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was heißt das für die Planung?

Gebrochene Ein-Euro-Münze, aus deren Spalt eine grüne Pflanze wächst vor weißem Hintergrund
Freiberufler begründen Preissteigerungen häufig mit Inflation. Vor Gehaltsrunden sollten einzelne Kostenpositionen statt Gesamtraten analysiert werden

Prüfen Sie vor der nächsten Preis- oder Gehaltsrunde, welche Positionen Ihre Kosten wirklich treiben, statt sich an der Gesamtrate zu orientieren. Freiberufler nennen die Inflation als häufigsten Grund für höhere Stundensätze, wie unsere Auswertung zum Gehalt von Selbstständigen zeigt. Beim Bilden von Rücklagen sollten Sie die Teuerung der eigenen Fixkosten einkalkulieren; eine Grundlage liefert der Beitrag zu Steuerrücklagen. Die endgültigen Mai-Zahlen veröffentlicht Destatis am 12. Juni, größere Korrekturen sind dabei selten.

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Markus Seyfferth
Autor
Markus Seyfferth
ist seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Web. Er verantwortet die redaktionelle Ausrichtung des Dr. Web Magazins und bringt seine Expertise in den Bereichen Webdesign, Webentwicklung, WordPress, SEO sowie Online Marketing ein. Zudem verfasst er regelmäßig Fachartikel, um sein Wissen und seine Erfahrungen zu teilen und anderen im Online Marketing weiterzuhelfen.
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