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iPhone Fold ab 1.999 Dollar: Knickfreies Display

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
3 Min. Lesezeit
iPhone Fold ab 1.999 Dollar: Knickfreies Display

Apple wagt nach jahrelangen Verzögerungen den Einstieg in den faltbaren Markt. Die Trial-Production beim taiwanesischen Auftragsfertiger Foxconn läuft seit April 2026. Analysten erwarten das iPhone Fold im September 2026 für 1.999 US-Dollar.

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Mit dem iPhone Fold betritt Apple eine Geräteklasse, die Samsung seit sieben Jahren ohne ernsthafte Konkurrenz dominiert. Stellen Sie sich vor, das Gerät kommt knickfrei auf den Markt, also ohne die sichtbare Falte mittig im Display, die jedes bisherige Klappgerät zeigt. Genau diesen Anspruch hat Apple offenbar an seine eigene Premiere geknüpft.

Das Wichtigste in Kürze

  • Bloombergs Mark Gurman bestätigt den September-Launch 2026 parallel zur iPhone-18-Pro-Reihe.
  • Erwartete Preisspanne: 1.999 US-Dollar für die 256-GB-Variante, bis zu 2.900 US-Dollar für 1 TB.
  • Buchformat mit 7,8-Zoll-Innendisplay und 5,49-Zoll-Außendisplay, beide OLED.
  • Samsung Display liefert das Panel exklusiv über drei Jahre.

Was unterscheidet das iPhone Fold technisch?

Ein geöffnetes, silbergraues Falt-Smartphone liegt leicht schräg auf weißem Grund
Samsung zeigt knickfreies Display-Panel für Foldables mit neuer Scharnier-Technologie und mehrschichtigem Aufbau

Knickfreies Display. Samsung Display hat bei der CES 2026 kurzzeitig ein Panel ohne sichtbaren Knick neben dem Galaxy Z Fold 7 gezeigt, bevor der Stand geschlossen wurde. Die Panel-Architektur kombiniert ein neues Scharnier mit einem mehrschichtigen Aufbau. Wenn Apple diesen Anspruch hält, verschiebt sich der Maßstab für die gesamte Foldable-Kategorie. Ross Young vom Display-Analystenhaus DSCC rechnet 2026 mit über 30 Prozent Wachstum im Foldable-Markt, mit Apple als zentralem Treiber.

A20-Pro auf 2-Nanometer. Das iPhone Fold nutzt denselben Chip wie das iPhone 18 Pro, gefertigt im 2-Nanometer-Prozess bei TSMC. Bemerkenswert ist die neue WMCM-Verpackungstechnik, die 12 GB RAM direkt auf das Chip-Substrat stapelt. Das spart Platz im engen Gehäuse. Der Akku ist mit etwa 4.000 bis 4.200 mAh aufgeteilt auf beide Gehäusehälften, kleiner als beim iPhone 17 Pro Max. Apple peilt 18 bis 20 Stunden Mischbetrieb an, deutlich weniger als die 28 Stunden des klassischen Pro-Max-Modells.

Was kostet das Gerät und für wen lohnt es sich?

Orangefarbenes, gefaltetes Gerät auf Rollen mit Schriftzug
iPhone Fold kostet ab 1.999 US-Dollar, in Deutschland etwa 2.499 bis 2.799 Euro. Damit teurer als Samsung-Foldables und positioniert sich als Premium-Sondermodell

Preisrahmen. JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee nennt 1.999 US-Dollar für die Basisausstattung, andere Quellen sehen den Startpreis bei bis zu 2.500 US-Dollar. In Deutschland mit Mehrwertsteuer und Einfuhr dürfte sich der Endkundenpreis bei etwa 2.499 bis 2.799 Euro bewegen. Damit liegt das iPhone Fold über jedem Samsung-Foldable und etabliert sich klar als Premium-Sondermodell, nicht als Massenprodukt. Für deutsche Mittelständler heißt das: kein Standard-Diensthandy, sondern ein Spezialgerät für Führungskräfte mit klarem Produktivitäts-Anspruch.

Anwendungs-Profil. Mit dem 4:3-Seitenverhältnis im aufgeklappten Zustand ähnelt das Gerät einem iPad Mini. Das ist eine bewusste Positionierung gegen den Multitasking-Anspruch von Samsung-Foldables. Apple verspricht angepasstes iOS 27 mit dedizierten Foldable-Funktionen. Wer als Apple-Power-User bereits zwischen iPhone und iPad pendelt, hat hier potenziell ein Ein-Gerät-Setup.

Das iPhone Fold ist Apples teuerstes iPhone aller Zeiten und gleichzeitig ein Eingeständnis: Samsung hatte sieben Jahre Vorsprung, Apple kauft ihn jetzt mit Premium-Preis ein. Für DACH-Entscheider ist das Gerät nur in zwei Fällen relevant: als Statussymbol oder als ernsthafter iPad-Mini-Ersatz.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Welche Risiken bleiben bis September?

Ein Metallschanier mit einem orangen Legostein und Text
Apple iPhone 18 Pro könnte sich wegen Produktionsengpässen bei Scharnieren bis Dezember 2026 oder sogar 2027 verzögern

Produktions-Engpässe. Mizuho Securities sieht das Scharnier als Risiko. Eine Massenfertigung im dritten Quartal 2026 sei knapp, ein Launch erst 2027 nicht ausgeschlossen. Barclays-Analyst Tim Long deutet eine mögliche Verschiebung in den Dezember 2026 an. Apple-Käufer sollten den Launch-Tag bei der iPhone-18-Pro-Vorstellung im September abwarten, bevor verbindliche Bestellungen eingehen.

Konkrete Empfehlung. Für IT-Beschaffer in DACH-Unternehmen lohnt vor September keine Produkt-Festlegung. Wer Diensthandys plant, prüft die iPhone-18-Pro-Reihe als Standard und überlegt das Fold nur für Sonderfälle. Eine vollständige Übersicht zum Apple-Geschäftsmodell und der aktuellen Strategie findet sich im DrWeb-Pillar.

Den umfangreichen Roundup mit allen Gerüchten und Komponenten finden Sie bei MacRumors.

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Tags: Apple
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Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
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