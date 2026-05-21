Hostinger: Managed WordPress-Hosting mit KI

Hostinger bietet Managed WordPress Hosting für unter 3 Euro pro Monat und wird dabei sogar von WordPress.org empfohlen. Über 4 Millionen Website-Betreiber weltweit nutzen den Dienst aus Litauen bereits. Was steckt hinter dem Preis-Leistungs-Verhältnis, und für wen lohnt sich ein Wechsel?

WordPress betreibt nach Angaben von W3Techs über 40 Prozent aller Websites weltweit, und der Hosting-Markt für CMS-betriebene Seiten ist entsprechend umkämpft. Hostinger positioniert sich in diesem Wettbewerb mit einem Managed-Ansatz: technische Verwaltung, Sicherheits-Updates und KI-gestützte Werkzeuge kommen im Paket, ohne dass Sie sich mit Serveradministration befassen müssen. Dieser Artikel erklärt, was Hostinger konkret liefert, wo die Grenzen liegen und für welche Website-Projekte die Tarife besonders gut passen.

Das Wichtigste in Kürze

Von WordPress.org empfohlener Managed-Hosting-Anbieter

LiteSpeed-Server, NVMe-Speicher und integrierte KI-Tools in allen bezahlten Tarifen

Kostenlose Domain im ersten Jahr, in allen WordPress-Hosting-Tarifen inklusive

Einstiegspreise ab 2,99 €/Mon. bei 48 Monaten Laufzeit

Kostenlose 1-Klick-WordPress-Migration ohne Ausfallzeit und 30 Tage Geld-zurück-Garantie

Gegründet 2004 in Litauen, heute über 4 Millionen Nutzer in mehr als 150 Ländern

Welches Problem löst Hostinger?

WordPress-Betreiber müssen bei Standard-Konfiguration selbst Updates, Sicherheits-Patches, Performance und Backups verwalten. Hostinger übernimmt diese Aufgaben

WordPress ist technisch vergleichsweise anspruchsvoll. Wer eine Website betreibt, kümmert sich in der Standard-Konfiguration selbst um Updates, Sicherheits-Patches, Performance-Optimierung und Backup-Strategien. Bei günstigen Shared-Hosts ohne WordPress-Fokus kommen diese Aufgaben ungefiltert beim Betreiber an.

Hostinger bietet hier einen anderen Ansatz: Das Unternehmen übernimmt die Serverkonfiguration, kümmert sich um WordPress Updates sowie WordPress Themes und scannt täglich auf Malware und sichert Daten automatisch. Für Blogger, Freelancer und KMU ohne eigene IT-Abteilung bedeutet dieser Managed-Ansatz eine spürbare Entlastung im Tagesgeschäft.

Die zweite Lücke, die Hostinger schließt, liegt im Preis. Managed WordPress Hosting kostet bei spezialisierten Anbietern häufig zwischen 20 und 50 Euro pro Monat. Hostinger unterbietet dieses Niveau erheblich, ohne dabei auf LiteSpeed-Technologie oder KI-gestützte Features zu verzichten. Sie erhalten professionelle Servertechnik zu einem Preis, der bisher dem Einstiegs-Shared-Hosting vorbehalten war.

Wer oder was ist Hostinger?

Hostinger wurde 2004 in Litauen gegründet und heißt seit 2011 so. Das Unternehmen bietet hPanel, Cloud-Hosting und KI-Tools wie Kodee an

Hostinger wurde im November 2004 als „Hosting Media“ in Kaunas, Litauen, gegründet. 2011 erhielt das Unternehmen seinen heutigen Namen und entwickelte gleichzeitig das hPanel, ein selbst entwickeltes Control Panel, das heute in allen Tarifen enthalten ist. Über die Jahre kamen Cloud-Hosting (2016), ein eigener Website-Baukasten und zuletzt ein vollständiges KI-Ökosystem mit KI-Assistent Kodee hinzu.

Nach Angaben von Hostinger betreut das Unternehmen mittlerweile über 4 Millionen Website-Betreiber in mehr als 150 Ländern. Rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten an Produkt und Support. Die Financial Times listet Hostinger als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas. Von WordPress.org erhält Hostinger die offizielle Empfehlung als Managed-Hosting-Anbieter, eine Auszeichnung, die nur an Dienste vergeben wird, die den technischen Anforderungen der WordPress-Community genügen.

Das Produktportfolio reicht von Shared Hosting über Cloud Hosting und VPS bis zu dedizierten WordPress- und WooCommerce-Plänen. Für den redaktionellen Fokus dieses Textes stehen die WordPress-Hosting-Pläne von Hostinger im Mittelpunkt.

Was macht Hostinger anders?

Hostinger nutzt LiteSpeed-Webserver statt Apache und bietet damit schnellere Ladezeiten bei günstigen WordPress-Hosting-Tarifen

Innerhalb des Segments günstiger WordPress-Hoster hebt sich Hostinger durch drei Merkmale ab, die beim Blick auf Preis und Tarif-Tabelle nicht sofort sichtbar werden.

Erstens: LiteSpeed als Serverinfrastruktur. Viele preisgünstige Hoster setzen auf Apache. Hostinger verwendet LiteSpeed-Webserver kombiniert mit LiteSpeed Cache, was gerade bei dynamischen WordPress-Seiten messbare Ladezeit-Vorteile erzeugt. Unabhängige Tests verzeichnen Time-to-First-Byte-Werte von rund 170 bis 180 Millisekunden auf europäischen Servern, ein Niveau, das auch deutlich teurere Konkurrenten hinter sich lässt.

Zweitens: KI-Integration im Produktkern. Hostinger baut seit 2023 ein KI-Toolkit auf, das über oberflächliche Gimmicks hinausgeht. KI Website-Baukasten, KI-Agent für WordPress und KI-Fehlerbehebungs-Tool sind keine optionalen Zusatzmodule, sondern direkt in die Hosting-Umgebung integriert. Nach Angaben von Hostinger löst die KI-gestützte Fehlerbehebung 70 Prozent aller Probleme automatisch und ohne technische Eingriffe.

Drittens: Das hauseigene hPanel. Statt auf das weit verbreitete cPanel zu setzen, entwickelt Hostinger ein eigenes Control Panel, das deutlich aufgeräumter wirkt und WordPress-Nutzern ohne Hosting-Erfahrung den Einstieg erleichtert. Wir haben die Bedienbarkeit gezielt betrachtet: Für die meisten Konfigurationsaufgaben genügen drei bis fünf Klicks, ohne Vorwissen.

Welche Funktionen bietet Hostinger?

Hostinger bietet vier integrierte Funktionsbereiche: Performance mit LiteSpeed und NVMe, Sicherheit, KI-Tools und Verwaltungs-Features als feste Bestandteile des Managed-Service

Das Funktionsportfolio von Hostinger lässt sich in vier Bereiche unterteilen: Performance, Sicherheit, KI-Werkzeuge und Verwaltungs-Features. Jeder dieser Bereiche ist nicht als Add-on konzipiert, sondern fest in den Managed-Service integriert.

Performance: LiteSpeed und NVMe als Fundament

Der Kern der Hostinger-Performance liegt in der Kombination aus LiteSpeed-Webserver-Technologie und NVMe-Speicher. LiteSpeed ist im Vergleich zu klassischen Apache-Servern bei dynamischen PHP-Anwendungen wie WordPress deutlich schneller, weil der integrierte Cache Datenbankabfragen zwischenspeichert und Seiten ohne vollständige PHP-Verarbeitung ausliefert. NVMe-Speicher (ab dem Business-Tarif) übertrifft klassische SSD-Systeme nochmals bei der I/O-Geschwindigkeit.

Hostinger ergänzt diese Basis durch automatische Code-Minimierung, Bildoptimierung und ein globales Rerouting-System, das Inhalte näher am jeweiligen Besucher ausliefert. Das kostenlose CDN ab dem Business-Tarif verteilt statische Assets auf Server in verschiedenen Weltregionen. Nach Angaben von Hostinger steigert die Kombination dieser Maßnahmen die Website-Geschwindigkeit um bis zu 40 Prozent gegenüber nicht-optimierten Setups.

Für den Cloud Startup-Tarif kommt ein Leistungs-Boost hinzu: Einmal pro Monat können Sie eine Woche lang zusätzliche CPU- und RAM-Ressourcen aktivieren, um Traffic-Spitzen etwa bei Launches oder Kampagnen abzufangen. Im höchsten Tarif stehen zudem 100 PHP-Worker, 4 GB RAM und eine dedizierte IP-Adresse bereit.

Die Uptime-Garantie liegt laut Hostinger bei 99,9 Prozent, flankiert von 24/7-Überwachung. Fällt die Verfügbarkeit unter diesen Wert, greifen vertragliche Kompensationsregeln.

Sicherheit ohne manuelle Eingriffe

Sicherheit ist für WordPress-Websites ein dauerhaftes Thema: Das CMS ist aufgrund seiner Verbreitung ein bevorzugtes Angriffsziel. Hostinger begegnet dem mit einem vollständig verwalteten Sicherheitsmodell, bei dem Nutzer keine eigenen Plugins einrichten oder Einstellungen konfigurieren müssen.

Zum festen Umfang gehören eine Web Application Firewall (WAF), die bekannte Angriffsmuster noch vor dem Webserver blockiert, ein kontinuierlicher Malware-Scanner mit automatischer Entfernung schädlicher Dateien sowie DDoS-Abwehr, die bösartigen Traffic herausfiltert. SSL-Zertifikate werden für alle Domains automatisch installiert und erneuert. Hostinger betreibt nach eigenen Angaben eine ISO-27001-zertifizierte Infrastruktur und verarbeitet Daten DSGVO-konform in europäischen Rechenzentren.

Ab dem Business-Tarif kommt erweiterter DDoS-Schutz hinzu, der gezielt DNS-Strukturen schützt. Tägliche Backups und On-Demand-Snapshots ermöglichen eine Wiederherstellung auf Minutengenauigkeit, sobald ein Problem auftritt.

KI-Features für den täglichen Betrieb

Das KI-Angebot von Hostinger umfasst mehrere eigenständige Werkzeuge, die unterschiedliche Phasen des Website-Betriebs adressieren.

Der KI Website-Baukasten erstellt auf Basis einer Beschreibung eine vollständige WordPress-Seite in unter einer Minute, kompatibel mit dem Elementor-Seitenersteller und dem nativen Gutenberg-Block-Editor. Sie geben an, welche Art von Website gefragt ist, und der Baukasten generiert Layout, Inhaltsstruktur und grundlegende Texte automatisch. Dieser Workflow richtet sich explizit an Nutzer ohne Design- oder Code-Kenntnisse.

Die KI-Fehlerbehebung analysiert aktive Probleme auf der Website automatisch und löst nach Angaben von Hostinger 70 Prozent der Fälle eigenständig, ohne dass Sie eingreifen müssen. Typische Anwendungsfälle sind Plugin-Konflikte, fehlerhafte Konfigurationen und Performance-Einbrüche nach Updates.

Der KI Website-Optimierer greift auf LiteSpeed-Konfigurationen zu und identifiziert langsame Datenbankabfragen, um die Ladezeit automatisch zu verbessern. Nach Angaben von Hostinger erreicht der Optimierer eine Leistungssteigerung von bis zu 20 Prozent. Hostinger Reach, das integrierte E-Mail-Marketing-Tool, verbindet sich per 1-Klick mit der WordPress-Installation und ermöglicht KI-generierte Kampagnen ohne externen Anbieter.

Der KI-Assistent Kodee begleitet Sie im hPanel und kann Dienste einrichten, Domains verbinden, DNS konfigurieren, häufige Fehler beheben und bei Bedarf den menschlichen Support-Chat öffnen. Vibe Coding-Credits ermöglichen zudem die Nutzung von Horizons, der Vibe-Coding-Plattform von Hostinger.

Verwaltungs- und Dev-Features im hPanel

Für technisch erfahrene Nutzer hält Hostinger ein vollständiges Dev-Toolkit bereit. SSH-Zugang, WP-CLI, Git-Integration und PHP-Versionskontrolle sind in allen Tarifen ohne Aufpreis enthalten. Über den MySQL-Manager lassen sich Datenbanken direkt im Browser verwalten, ohne phpMyAdmin separat einzurichten.

Ab dem Business-Tarif kommt das WordPress Staging-Tool hinzu, das mit einem Klick eine vollständige Kopie der Live-Website anlegt. Änderungen, Theme-Updates oder Plugin-Tests lassen sich damit gefahrlos testen, bevor Sie die Anpassungen auf die Live-Umgebung übertragen. Tägliche Backups mit On-Demand-Snapshots runden das Sicherheitsnetz ab.

Für Agenturen und Freelancer, die mehrere Kunden-Websites verwalten, bietet Hostinger über das Pro-Angebot die Möglichkeit, bis zu 200 Websites unter einem Konto zu betreiben und einzelne Zugänge pro Website zu vergeben.

Die Kombination aus LiteSpeed-Infrastruktur und wachsendem KI-Toolkit macht das Angebot auch für Website-Betreiber interessant, die sich nicht selbst um den Server kümmern wollen. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was kostet Hostinger WordPress Hosting?

Hostinger bietet drei WordPress-Hosting-Tarife mit unterschiedlichen Ressourcen und Features zu Aktionspreisen bei 48-Monats-Laufzeit an

Hostinger bietet drei WordPress-Hosting-Tarife an, die sich in Ressourcen, enthaltenen Features und Preis unterscheiden. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Konditionen bei der günstigsten verfügbaren Laufzeit von 48 Monaten. Alle Preise verstehen sich als Aktionspreise; die Verlängerungspreise liegen deutlich höher und sind in der Tabelle separat ausgewiesen.

Tarif Aktionspreis Websites Speicher Backups Verlängerung Premium 2,99 €/Mon. bis zu 3 20 GB SSD wöchentlich 9,99 €/Mon. Business + KI 3,99 €/Mon. bis zu 50 50 GB NVMe täglich + on-demand 16,99 €/Mon. Cloud Startup + KI 7,99 €/Mon. bis zu 100 100 GB NVMe täglich + on-demand 23,99 €/Mon.

Alle Tarife enthalten eine kostenlose Domain für das erste Jahr, unbegrenzte kostenlose SSL-Zertifikate, den Drag-and-Drop Website-Baukasten und kostenloses E-Mail-Marketing für ein Jahr. Im Premium-Tarif stehen 2 E-Mail-Postfächer pro Website bereit, im Business-Tarif 5, im Cloud-Tarif 10.

Den größten Funktionssprung gibt der Wechsel vom Premium- zum Business-Tarif: KI-Tools, tägliche Backups, das Staging-Tool, CDN und Affiliate-Marketing-Features sind ausschließlich ab dem Business-Tarif verfügbar. Sie zahlen für 48 Monate insgesamt 191,52 Euro bei einem regulären Preis von 911,52 Euro. Den Business-Tarif empfiehlt Hostinger ausdrücklich als Bestseller.

Sofern Sie höhere Anforderungen an Server-Ressourcen haben, empfiehlt sich die Tarifübersicht von Hostinger für einen detaillierten Vergleich. Die 30-tägige Geld-zurück-Garantie gilt für alle Tarife ohne Ausnahme.

Für wen eignet sich Hostinger?

Hostinger bietet Bloggern und Content-Publishern ein WordPress-Komplettpaket mit drei Websites, Domain und SSL ab unter 3 Euro monatlich

Hostinger richtet sich primär an Website-Betreiber, die WordPress professionell einsetzen wollen, ohne sich mit Servertechnik zu befassen. Drei Zielgruppen profitieren besonders deutlich.

Blogger und Content-Publisher finden im Premium-Tarif ein vollständiges Starterpaket: drei Websites, kostenlose Domain, SSL, wöchentliche Backups und Managed WordPress für unter 3 Euro monatlich. Ein konkretes Szenario zeigt, wie das in der Praxis wirkt: Ein Blogger, der monatlich vier bis sechs Beiträge veröffentlicht und keine E-Commerce-Transaktionen abwickelt, kann mit dem Premium-Tarif jahrelang arbeiten, ohne jemals die technische Konfiguration anfassen zu müssen. Updates laufen automatisch, Sicherheits-Scans täglich, Backups wöchentlich.

Für KMU und Selbstständige mit wachsenden Anforderungen ist der Business-Tarif der natürliche Einstieg. Ein Onlineshop mit 200 Produkten und moderatem Traffic benötigt tägliche Backups und ein Staging-System, um Preisänderungen oder Theme-Updates sicher zu testen. Genau diese Kombination liefert der Business-Tarif ab 3,99 Euro pro Monat. Der integrierte Migrationsservice erlaubt den Wechsel von einem anderen Hosting-Anbieter ohne Ausfallzeit: Nach Angaben von Hostinger werden 85 Prozent aller Umzüge in unter 5 Minuten abgeschlossen.

Für Entwickler und Agenturen mit mehreren Kunden-Sites bietet der Cloud Startup-Tarif 100 Websites, 100 GB NVMe-Speicher, dedizierte IP, 100 PHP-Worker und Prioritätssupport. SSH, WP-CLI und Git sind ohnehin in allen Tarifen enthalten. Der Tarif eignet sich weniger für Kunden mit Root-Zugriffs-Anforderungen, da klassisches Shared Hosting keine vollständige Serverkontrolle bietet. Für diese Anforderung verweist Hostinger auf das VPS-Angebot.

Wie gut ist der Support von Hostinger?

Hostinger bietet 24/7 Live-Chat-Support mit Prioritätsstatus im Cloud Startup-Tarif. Telefon-Support fehlt. KI-Assistent Kodee hilft bei einfachen Fragen

Hostinger bietet 24/7 Live-Chat-Support in allen Tarifen. Im Cloud Startup-Tarif gilt ein Prioritätsstatus, der nach Angaben von Hostinger kürzere Reaktionszeiten sichert. Telefon-Support gibt es nicht, was für Nutzer mit dringendem Gesprächsbedarf ein Nachteil sein kann.

Für einfache Anfragen steht der KI-Assistent Kodee als erste Anlaufstelle bereit. Technisch komplexere Anfragen werden automatisch an menschliche Supportmitarbeiter weitergeleitet. Hostinger stellt zudem eine umfangreiche Wissensdatenbank bereit: Tutorials, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und ein eigenes Learning Lab, das thematisch auch für Nutzer ohne Hosting-Erfahrung konzipiert wurde.

Auf Google bewertet die Kundschaft den Dienst mit 4,8 von 5 Punkten (1.237 Bewertungen), HostAdvice vergibt 4,6 von 5 (2.432 Bewertungen) und WpBeginner 4,7 Punkte. Wiederkehrendes Lob betrifft Reaktionsgeschwindigkeit und Lösungskompetenz des Support-Teams. Über 67.000 Kundenbewertungen auf Trustpilot runden das Bild ab.

Wo können Sie Hostinger selbst ausprobieren?

Hostinger bietet 30-tägige Geld-zurück-Garantie, 1-Klick-WordPress-Installation und kostenlosen Migrationsservice für Wechsler

Hostinger bietet für alle WordPress-Hosting-Tarife eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Sie können Hostinger also ohne dauerhaftes finanzielles Risiko testen. Der Einstieg erfolgt über die Tarifauswahl auf der Website, WordPress-Installation per 1-Klick und anschließende Verwaltung im hPanel.

Für Wechsler von einem anderen Anbieter ist die kostenlose 1-Klick-WordPress-Migration der bequemste Einstiegspfad: Sie reichen nach dem Kauf eine Umzugsanfrage im hPanel ein, Hostinger übernimmt die technische Übertragung und benachrichtigt Sie nach Abschluss. Eine Ausfallzeit der bestehenden Website entsteht dabei nach Angaben des Unternehmens nicht.

Lohnend ist das Angebot vor allem für Website-Betreiber, die bisher mit einem ungepflegten Shared-Host arbeiten und WordPress-Optimierungen wie LiteSpeed-Caching, automatische Updates und integrierte Sicherheitsmaßnahmen bisher manuell nachrüsten mussten. Wer diese Aufgaben künftig in den Managed-Service verlagern möchte, wählt den passenden Tarif direkt.

Glossar: Fachbegriffe rund um WordPress Hosting

Globales Servernetzwerk verteilt Website-Inhalte von Standorten in der Nähe von Besuchern, um Ladezeiten zu verkürzen

CDN (Content Delivery Network)

Ein globales Netzwerk von Servern, das statische Website-Inhalte (Bilder, CSS, JavaScript) von einem Standort nahe beim Besucher ausliefert. Kurze Übertragungswege reduzieren Ladezeiten messbar, insbesondere für Besucher aus anderen Kontinenten.

Maßnahmen gegen verteilte Überlastungsangriffe (Distributed Denial of Service), bei denen Angreifer Websites mit massivem Fake-Traffic lahmlegen. Hostinger filtert bösartigen Traffic bereits auf Netzwerkebene heraus, bevor der Webserver belastet wird.

hPanel

Das hauseigene Control Panel von Hostinger, das als Alternative zu cPanel entwickelt wurde. Über hPanel verwalten Sie Domains, Datenbanken, E-Mail-Konten, Backups und alle WordPress-Einstellungen an einer Stelle.

Ein KI-gestütztes Werkzeug, das direkt mit der WordPress-Installation interagieren kann: Seiten anlegen, Backups starten, Inhalte aktualisieren und Fehlerdiagnosen durchführen, ohne dass Sie in den WordPress-Adminbereich wechseln müssen.

LiteSpeed

Ein leistungsstarker Webserver, der insbesondere bei PHP-Anwendungen wie WordPress schneller arbeitet als der weitverbreitete Apache-Server. LiteSpeed Cache speichert dynamische Seiteninhalte zwischen und reduziert Datenbankabfragen erheblich.

Ein automatisiertes Sicherheitswerkzeug, das Dateien auf dem Webserver regelmäßig auf schädlichen Code prüft. Hostinger führt diese Scans kontinuierlich durch und entfernt erkannte Bedrohungen ohne manuellen Eingriff.

Managed Hosting

Ein Hosting-Modell, bei dem der Anbieter technische Verwaltungsaufgaben übernimmt: Software-Updates, Sicherheitsmaßnahmen, Backups und Performance-Konfiguration laufen automatisiert im Hintergrund. Der Website-Betreiber konzentriert sich ausschließlich auf Inhalte.

Non-Volatile Memory Express, eine Speichertechnologie, die deutlich höhere Lese- und Schreibraten als klassische SSDs erreicht. Hostinger setzt NVMe ab dem Business-Tarif ein, was besonders bei datenbankintensiven WordPress-Installationen Ladezeiten verkürzt.

Parallele Prozesse, die PHP-Anfragen gleichzeitig bearbeiten. Mehr PHP-Worker bedeuten mehr gleichzeitig verarbeitbare Seitenaufrufe, was für stark frequentierte Websites oder WooCommerce-Shops mit vielen parallelen Bestellvorgängen relevant ist.

Eine identische Kopie der Live-Website, die auf demselben Hosting-Konto läuft, aber für Besucher nicht sichtbar ist. Änderungen, Theme-Updates oder Plugin-Tests lassen sich hier gefahrlos prüfen, bevor sie auf die Live-Seite übertragen werden.

Uptime

Prozentualer Anteil der Zeit, in der eine Website erreichbar ist. Hostinger garantiert eine Uptime von 99,9 Prozent, was maximal rund 8,7 Stunden Ausfallzeit pro Jahr entspricht. Abweichungen unterhalb des Schwellenwerts lösen vertragliche Kompensationsansprüche aus.

WAF (Web Application Firewall)

Eine Sicherheitsschicht, die eingehenden HTTP-Traffic analysiert und bekannte Angriffsmuster (SQL-Injection, Cross-Site-Scripting, Brute-Force-Attacken) blockiert, bevor sie die WordPress-Installation erreichen. Hostinger betreibt eine WAF als festen Bestandteil aller Managed-Hosting-Pläne.

Was sich viele Leute über Hostinger fragen (FAQ)

Was ist Managed Hosting für WordPress? Managed Hosting für WordPress ist ein Webhosting-Dienst, bei dem der Anbieter technische Verwaltungsaufgaben wie Software-Updates, Sicherheits-Scans, Backups und Performance-Konfiguration automatisch übernimmt. WordPress-Nutzer können sich auf ihre Inhalte konzentrieren, ohne Servertechnik zu verwalten. Hostinger zählt zu den von WordPress.org empfohlenen Managed-Hosting-Anbietern. Wie viel kostet Hostinger WordPress Hosting? Hostinger bietet WordPress-Hosting ab 2,99 Euro pro Monat (Premium-Tarif, 48 Monate Laufzeit). Der meistgebuchte Business+KI-Tarif kostet 3,99 Euro pro Monat, der Cloud Startup+KI-Tarif 7,99 Euro pro Monat. Alle Preise gelten bei der längsten verfügbaren Laufzeit und liegen bei Verlängerung höher. Alle Tarife enthalten eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Kann ich meine bestehende WordPress-Website zu Hostinger umziehen? Ja. Hostinger bietet einen kostenlosen Migrationsservice für WordPress-Websites ohne Ausfallzeit. Nach dem Kauf eines Hosting-Plans reichen Sie eine Umzugsanfrage im hPanel ein. Hostinger gibt an, dass 85 Prozent aller Umzüge in weniger als 5 Minuten abgeschlossen werden. Auch E-Commerce-Websites lassen sich ohne SEO-Einbußen übertragen. Welche KI-Features bietet Hostinger WordPress Hosting? Hostinger integriert mehrere KI-Tools in seine WordPress-Hosting-Umgebung: Der KI Website-Baukasten erstellt Websites in unter einer Minute für Elementor und Gutenberg. Die KI-Fehlerbehebung löst nach Angaben von Hostinger 70 Prozent aller Probleme automatisch. Der KI Website-Optimierer verbessert Ladezeiten durch automatische LiteSpeed-Konfigurationen. Der KI-Assistent Kodee unterstützt bei Verwaltungsaufgaben im hPanel. KI-Features sind ab dem Business+KI-Tarif enthalten. Was unterscheidet den Hostinger Premium-Tarif vom Business+KI-Tarif? Der Premium-Tarif eignet sich für bis zu 3 Websites mit 20 GB SSD-Speicher und wöchentlichen Backups. KI-Tools, tägliche Backups, das Staging-Tool und das kostenlose CDN sind ausschließlich im Business+KI-Tarif und höher enthalten. Der Business-Tarif erlaubt bis zu 50 Websites und bietet 50 GB NVMe-Speicher. Für E-Commerce-Websites mit regelmäßigen Updates empfiehlt Hostinger mindestens den Business-Tarif. Ist Hostinger WordPress Hosting DSGVO-konform? Ja. Hostinger verarbeitet Daten gemäß europäischen Datenschutzrichtlinien und betreibt Rechenzentren in der EU, darunter einen Standort in Deutschland. Nutzer können für ihr Webprojekt den europäischen Serverstandort wählen. Ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) kann direkt mit Hostinger abgeschlossen werden. Welche Laufzeiten bietet Hostinger an? Hostinger bietet WordPress-Hosting-Pläne in verschiedenen Laufzeiten an: monatlich, 12 Monate, 24 Monate und 48 Monate. Die niedrigsten Preise gelten bei der längsten Laufzeit von 48 Monaten. Wer flexibel bleiben möchte, zahlt bei monatlicher Abrechnung deutlich mehr, erhält aber keine Mindestbindung. Wie unterscheidet sich Hostinger von anderen WordPress-Hosting-Anbietern? Hostinger positioniert sich im Segment günstigeres Managed WordPress Hosting. Im Vergleich zu spezialisierten Premium-Managed-Anbietern liegt Hostinger preislich erheblich darunter, bietet aber weniger Ressourcen und keinen Telefon-Support. Im Vergleich zu klassischen Shared-Hosts ohne WordPress-Optimierung liefert Hostinger mehr Automatisierung, LiteSpeed-Technologie und KI-Tools. Für Websites mit sehr hohem Traffic oder Root-Zugriff-Anforderungen empfiehlt sich ein VPS- oder dedizierter Server.

Quellen

Hostinger bietet WordPress-Hosting mit verschiedenen Tarifen, kostenlosen Website-Umzug und stellt sein Team vor