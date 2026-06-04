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Gemma 4: Googles Mini-Riese wirft den Encoder raus

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
2 Min. Lesezeit
Gemma 4: Googles Mini-Riese wirft den Encoder raus

Google hat mit Gemma 4 12B ein multimodales KI-Modell vorgestellt, das Text, Bilder und Audio in einem einzigen Backbone verarbeitet und dafür keinen separaten Encoder mehr braucht. Für Unternehmen mit Datenschutz-Anspruch wird damit lokale KI auf dem eigenen Rechner greifbarer.

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Das Gemma 4 getaufte Modell verzichtet auf die übliche Trennung von Sprach- und Bildverarbeitung. Bei der Bilderkennung schrumpft der Encoder auf eine simple Matrixmultiplikation, beim Ton wandert das Rohsignal direkt in den Token-Raum. Diese schlanke Bauweise ist der eigentliche Bruch mit dem bisherigen Aufbau solcher Modelle.

Das Wichtigste in Kürze

  • 12 Milliarden Parameter, lauffähig ab 16 GB Arbeitsspeicher auf dem Laptop
  • Natives Audio-Input erstmals im mittelgroßen Open-Source-Segment
  • Apache-2.0-Lizenz, verfügbar über Hugging Face, Kaggle, Ollama und LM Studio

Warum interessiert ein 12-Milliarden-Modell den Mittelstand?

Silbernes Taschenmesser mit ausgeklappten Werkzeugen auf weißem Grund
Gemma 4 12B läuft lokal auf Notebooks mit 16 GB RAM ohne Cloud-Verbindung und schützt sensible Dokumente vor Datenübertragung

Lokal heißt hier wörtlich lokal. 16 GB Unified Memory genügen, damit das Modell ohne Cloud-Anbindung auf einem gängigen Notebook arbeitet. Sensible Dokumente verlassen so das Haus nicht, ein Argument, das in der DSGVO-Praxis schwerer wiegt als jeder Benchmark. Die Grundlagen solcher Modelle stehen im LLMs-Ratgeber.

Nah am großen Bruder: In den Standard-Benchmarks nähert sich Gemma 4 12B laut Google dem deutlich größeren 26B-Modell an. Das verschiebt die Rechnung für Firmen, die bisher zwischen teurer Cloud-API und schwacher Hardware wählen mussten. Der Markt der Anbieter sortiert sich dadurch neu, wie der Blick auf den KI-Chatbot-Markt 2026 zeigt.

Ein Modell, das multimodal arbeitet und trotzdem auf den Laptop passt, nimmt dem Mittelstand die Cloud-Ausrede. Datenschutz und KI schließen sich ab sofort weniger aus.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Offen lizenziert: Die Apache-2.0-Lizenz erlaubt den kommerziellen Einsatz ohne Lizenzkosten. Über Werkzeuge wie Ollama oder LM Studio läuft das Modell binnen Minuten, und die neue Generation an Entwickler-Tools bindet solche lokalen Modelle zunehmend direkt ein.

Empfehlung: Prüfen Sie vor dem produktiven Einsatz, ob 16 GB Speicher im Bestand reichen oder ein Hardware-Upgrade nötig wird. Den Originalbeitrag samt Spezifikationen veröffentlicht Google im Gemma-4-Ankündigungsblog.

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Tags: Google
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Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
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