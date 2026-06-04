Google hat mit Gemma 4 12B ein multimodales KI-Modell vorgestellt, das Text, Bilder und Audio in einem einzigen Backbone verarbeitet und dafür keinen separaten Encoder mehr braucht. Für Unternehmen mit Datenschutz-Anspruch wird damit lokale KI auf dem eigenen Rechner greifbarer.

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Das Gemma 4 getaufte Modell verzichtet auf die übliche Trennung von Sprach- und Bildverarbeitung. Bei der Bilderkennung schrumpft der Encoder auf eine simple Matrixmultiplikation, beim Ton wandert das Rohsignal direkt in den Token-Raum. Diese schlanke Bauweise ist der eigentliche Bruch mit dem bisherigen Aufbau solcher Modelle.

Das Wichtigste in Kürze

12 Milliarden Parameter, lauffähig ab 16 GB Arbeitsspeicher auf dem Laptop

Natives Audio-Input erstmals im mittelgroßen Open-Source-Segment

Apache-2.0-Lizenz, verfügbar über Hugging Face, Kaggle, Ollama und LM Studio

Warum interessiert ein 12-Milliarden-Modell den Mittelstand?

Gemma 4 12B läuft lokal auf Notebooks mit 16 GB RAM ohne Cloud-Verbindung und schützt sensible Dokumente vor Datenübertragung

Lokal heißt hier wörtlich lokal. 16 GB Unified Memory genügen, damit das Modell ohne Cloud-Anbindung auf einem gängigen Notebook arbeitet. Sensible Dokumente verlassen so das Haus nicht, ein Argument, das in der DSGVO-Praxis schwerer wiegt als jeder Benchmark. Die Grundlagen solcher Modelle stehen im LLMs-Ratgeber.

Nah am großen Bruder: In den Standard-Benchmarks nähert sich Gemma 4 12B laut Google dem deutlich größeren 26B-Modell an. Das verschiebt die Rechnung für Firmen, die bisher zwischen teurer Cloud-API und schwacher Hardware wählen mussten. Der Markt der Anbieter sortiert sich dadurch neu, wie der Blick auf den KI-Chatbot-Markt 2026 zeigt.

Ein Modell, das multimodal arbeitet und trotzdem auf den Laptop passt, nimmt dem Mittelstand die Cloud-Ausrede. Datenschutz und KI schließen sich ab sofort weniger aus. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Offen lizenziert: Die Apache-2.0-Lizenz erlaubt den kommerziellen Einsatz ohne Lizenzkosten. Über Werkzeuge wie Ollama oder LM Studio läuft das Modell binnen Minuten, und die neue Generation an Entwickler-Tools bindet solche lokalen Modelle zunehmend direkt ein.

Empfehlung: Prüfen Sie vor dem produktiven Einsatz, ob 16 GB Speicher im Bestand reichen oder ein Hardware-Upgrade nötig wird. Den Originalbeitrag samt Spezifikationen veröffentlicht Google im Gemma-4-Ankündigungsblog.

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