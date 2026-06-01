China schreibt KI-Geschichte auf neue Weise: Der Staatsrat hat angekündigt, ein umfassendes nationales KI-Gesetz zu entwickeln. Erstmals sollen Datenschutz, Algorithmenaufsicht, Rechenkapazitäten, geistige Eigentumsrechte, Cybersicherheit und Lieferkettenregulierung in einem einzigen Regelwerk zusammengefasst werden.

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Das ist bemerkenswert. Bisher hat China KI reguliert durch sektorspezifische Verordnungen. Algorithmenempfehlungen, Deepfakes und generative KI-Systeme haben jeweils eigene Regeln bekommen. Jetzt wird ein übergreifendes Gesetz angestrebt, das den gesamten KI-Lebenszyklus abdeckt.

Was das Gesetz regeln soll

Der Staatsrat definiert sechs KI-Regulierungsbereiche: Datenschutz für Trainingsdaten, Rechenkapazitäts-Governance, Algorithmenaufsicht, Eigentumsrechte für KI-Inhalte und Cybersicherheit

Sechs Bereiche hat der Staatsrat definiert. Datenschutz schafft klare Regeln für Trainingsdaten und Nutzerinformationen. Rechenkapazitäts-Governance reguliert, wer wieviel Rechenleistung für KI-Training einsetzen darf. Algorithmenaufsicht verpflichtet zu Transparenz über Entscheidungslogiken. Eigentumsrechte klären, wem KI-generierte Inhalte gehören. Cybersicherheit schreibt Schutzstandards für KI-Systeme vor. Lieferkettenregulierung erfasst schließlich Hardware, Software und Daten entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Letzteres ist besonders relevant für internationale Unternehmen, die in China operieren oder chinesische KI-Zulieferer nutzen. Wer das Thema aus der Perspektive der Rechenkosten und Infrastruktur kennt, dem sei unser Beitrag Die KI frisst den Arbeitsspeicher, alle zahlen mit empfohlen.

Chinas regulatorischer Schwenk

Noch bis 2023 galt China als Land mit wenig KI-Regulierung bei gleichzeitig hohem staatlichem Innovationsdruck. Das ändert sich. Der Schritt zur umfassenden Gesetzgebung folgt einem Muster, das die EU mit dem AI Act vorgemacht hat: Wer Technologie entwickelt und exportiert, braucht auch klare Regeln. Denn ohne Rahmen verlieren internationale Partner das Vertrauen.

Gleichzeitig ist das chinesische Vorgehen strategisch anders als das europäische. Während der EU AI Act risikobasiert ist und bestimmte KI-Anwendungen verbietet, zielt China auf eine umfassende Governance-Struktur, die Kontrolle und Wachstum gleichzeitig sicherstellen soll. Regulierung dient hier nicht nur dem Schutz, sondern auch der staatlichen Steuerung.

Wie sich das auf den globalen KI-Wettbewerb auswirkt, lässt sich an der Entwicklung von KI-Agenten ablesen. Unser Artikel KI-Agent statt Nutzer: Was bedeutet das für Sie? zeigt, wie weit diese Technologien bereits verbreitet sind.

Was das für internationale Unternehmen bedeutet

Für Unternehmen mit China-Geschäft entstehen neue Compliance-Anforderungen. Besonders betroffen sind Tech-Konzerne, die KI-Dienste in China anbieten, Hersteller, die KI in Produktionsprozesse integrieren, und Plattformen, deren Algorithmen chinesische Nutzer ansprechen.

Das Gesetz ist bislang ein Entwurfsvorhaben. Konkrete Texte liegen noch nicht vor. Dennoch sollten Unternehmen jetzt beginnen, ihre China-KI-Strategie zu überprüfen. Wer KI-Governance als reine Compliance-Übung betrachtet, wird in beiden Märkten hinterher sein.

Chinas KI-Boom zeigt sich übrigens auch an den Börsen. Quantencomputing ist dabei nur eines von mehreren technologischen Feldern, in denen China strategisch investiert.