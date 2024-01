Der Kauf einer Auslandsimmobilie ist für viele Menschen ein großer Traum, der nicht nur viele emotionale, sondern auch rechtliche und finanzielle Aspekte umfasst. Doch während das Internet eine Fülle von Informationen und Angeboten für potenzielle Käufer bietet, birgt es auch Risiken in Form von betrügerischen Anbietern und undurchsichtigen Geschäftspraktiken. Daher ist es entscheidend, einen seriösen Anbieter zu finden, dem Sie vertrauen können.

In dieser Anleitung werden wir die Schritte durchgehen, die Ihnen helfen, einen vertrauenswürdigen Anbieter für den Kauf einer Auslandsimmobilie im Internet zu finden. Von der Recherche und Vorbereitung bis zur Kommunikation mit dem Anbieter und dem Abschluss des Kaufs werden wir wichtige Tipps und Hinweise geben, die Ihnen dabei helfen, Ihren Traum vom Besitz einer Auslandsimmobilie sicher und erfolgreich zu verwirklichen. Wichtiger Hinweis: Eine rechtliche Beratung ist dieser Artikel jedoch nicht.

Recherche und Vorbereitung

Zu Beginn sollten Sie ein paar grundlegende Dinge klären.

Warum wollen Sie eine Auslandsimmobilie kaufen?

Wo soll die Immobilie liegen?

Welches Budget steht Ihnen zur Verfügung?

Gehen wir Schritt für Schritt durch diese Grundlagen.

Auslandsimmobilie als Kapitalanlage oder Eigennutzung?

Es gibt viele Nutzungsmöglichkeiten einer Auslandsimmobilie:

Dauerhafter Selbstbezug (Auswanderung aus Deutschland, Österreich, Schweiz)

Temporäre Selbstnutzung als Ferienwohnung

Dauerhafte Vermietung als Kapitalanlage

“Insgesamt nimmt bei alle drei Varianten die Nachfrage deutlich zu”, so berichtet Heiko Kaufmann, Immobilienexperte aus München, Bogenhausen. Es gibt einen klaren Trend, dass die Menschen zunehmend sich international öffnen und nicht mehr nur im direkten Umkreis Ihres Elternhauses Immobilien kaufen. Dieser Trend hat sich nach der Corona-Pandemie und der Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa, insbesondere auch in Deutschland, deutlich verstärkt.

Bestimmung des gewünschten Standorts für die Immobilie

Bevor Sie mit der Suche nach einem seriösen Anbieter beginnen, sollten Sie den gewünschten Standort für Ihre Auslandsimmobilie bestimmen. Überlegen Sie sich, in welchem Land oder welcher Region Sie kaufen möchten und welche Kriterien Ihnen dabei wichtig sind, wie beispielsweise das Klima, die Entfernung zur Heimat und Familie, die Infrastruktur, die Lebenshaltungskosten und die rechtlichen Rahmenbedingungen für Immobilienbesitzer.

Viele denken bei einer Auslandsimmobilie sofort an die Klassiker wie Mallorca, Südfrankreich oder Italien. Diese Länder sind auch weiterhin beliebt, aber wir möchten die Gelegenheit nutzen, Ihnen auch exotischere Länder vorzustellen, die sich aktuell einer hohen Nachfrage erfreuen.

Immobilien auf Mauritius kaufen

Mauritius ist bekannt für seine atemberaubenden Strände, das warme Klima und die entspannte Lebensweise. Der Kauf einer Immobilie auf Mauritius kann eine attraktive Option für diejenigen sein, die nach einem exotischen Rückzugsort suchen. Beispiele für beliebte Standorte auf Mauritius sind Grand Baie im Norden, Tamarin an der Westküste und Bel Ombre im Süden.

Seit kurzem sind für Europäer die Kaufbedingungen deutlich gelockert worden – in der Regel können damit Europäer ohne Restriktion eine Immobilie regulär kaufen und vermieten oder selber bewohnen. Mauritius bietet ab einem gewissen Investitionsvolumen ein Aufenthaltsvisum an. Kein Wunder, dass die ostafrikanische Insel ein sehr beliebtes Land zum Auswandern oder als Kapitalanlage ist.

Ein etablierter Anbieter, um eine Immobilie auf Mauritius zu kaufen, ist das Mauritius Immobilien Kontor. Der Anbieter hat sich auf eher exklusive Wohnungen und Häuser aus Mauritius fokussiert, die in der Regel provisionsfrei angeboten werden.

Immobilien in Dubai kaufen

Dubai entwickelt sich in einem atemberaubenden Tempo in ein globales Finanz- und Handelszentrum. Es ist jetzt schon für seine beeindruckende Skyline, luxuriöse Lebensstile und erstklassige Infrastruktur bekannt. Der Kauf einer Immobilie in Dubai kann vor allem für Kapitalanleger eine interessante Investitionsmöglichkeit darstellen, da diese von der hohen Nachfrage in Dubai profitieren. Beispiele für begehrte Standorte in Dubai sind der Burj Khalifa Distrikt, die Dubai Marina, Palm Jumeirah und Downtown Dubai.

Dubai wächst stark – der Neubau kommt kaum hinterher. Renditen bis zu 10% sind möglich. Immer mehr Menschen wollen daher eine Wohnung in Dubai kaufen. Aber Achtung: Es gibt gerade für Dubai-Immobilien unzählige Anbieter auf dem Markt, nur wenige Anbieter sind wirklich seriös, wie zum Beispiel der Makler DubaiPartner aus München.

Festlegung des Budgets und der Anforderungen an die Immobilie

Setzen Sie sich realistische finanzielle Grenzen und legen Sie Ihr Budget für den Immobilienkauf fest. Berücksichtigen Sie dabei nicht nur den Kaufpreis der Immobilie, sondern auch zusätzliche Kosten wie Steuern, Gebühren, Renovierungs- und Instandhaltungskosten. Definieren Sie außerdem Ihre Anforderungen an die Immobilie selbst, wie beispielsweise die Größe, die Ausstattung, die Lage und eventuelle spezielle Wünsche oder Bedürfnisse.

Beispiel: Angenommen, Sie planen, eine Villa in Spanien zu kaufen, und haben ein Budget von maximal 500.000 Euro zur Verfügung. Sie legen fest, dass die Immobilie mindestens vier Schlafzimmer, einen privaten Pool und einen Garten haben sollte, um Ihren Bedürfnissen und denen Ihrer Familie gerecht zu werden.

Sammeln von Informationen über den Immobilienmarkt im Zielgebiet

Bevor Sie mit der Suche nach einem Anbieter beginnen, ist es ratsam, sich ausführlich über den Immobilienmarkt im Zielgebiet zu informieren. Um einen ersten Überblick zu erhalten, können Sie verschiedene Immobilienportale wie Homestra nutzen, um lokale Immobilienmakler ausfindig zu machen.

Bitte beachten Sie: Immobilienportale enthalten zwar eine große Bandbreite an Angeboten, jedoch kann es immer wieder zu Betrugsversuchen kommen, etwa wenn vermeintlich seriöse Anbieter eine Vorauszahlung verlangen.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die aktuellen Markttrends, die Preise für Immobilien in verschiedenen Regionen und die rechtlichen Rahmenbedingungen für Ausländer, die in diesem Land Immobilien kaufen möchten. Diese Informationen helfen Ihnen dabei, realistische Erwartungen zu entwickeln und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Brauche ich für Immobilien in Spanien eine NIE-Nummer?

Nehmen wir an, Sie recherchieren online und finden heraus, dass die Preise für Immobilien an der Costa del Sol in Spanien in den letzten Jahren gestiegen sind. Sie erfahren auch, dass Ausländer in Spanien Immobilien kaufen können, müssen jedoch bestimmte rechtliche Anforderungen erfüllen, wie z.B. die Beantragung einer NIE-Nummer (Número de Identificación de Extranjeros).

Die Número de Identificación de Extranjeros (NIE) ist eine spanische Identifikations- und Steuernummer für Ausländer. Sie ist für alle Ausländer in Spanien obligatorisch, unabhängig davon, ob sie EU-Bürger sind oder nicht. Für EU-Bürger ist die Beantragung der NIE innerhalb von 3 Monaten nach ihrer Ankunft in Spanien erforderlich.

Die NIE wird für alle rechtlichen, finanziellen, beruflichen und sozialen Angelegenheiten in Spanien benötigt, einschließlich des Immobilienkaufs. Ohne eine NIE können Sie in Spanien keine Immobilie kaufen, verkaufen oder vermieten. Diese kann bei der Ausländerbehörde in Spanien oder bei einer spanischen Botschaft oder einem Konsulat im Ausland beantragt werden.

Auch für den Kauf einer Immobilie in Italien benötigen Sie eine Identifikationsnummer. Diese Identifikationsnummer wird als „Codice Fiscale“ bezeichnet und ist eine italienische Steuernummer. Sie wird von der italienischen Steuerbehörde Agenzia delle Entrate vergeben.

Wenn Sie also eine Immobilie in Spanien oder Italien kaufen möchten, sollten Sie daher zunächst eine entsprechende lokale Steuer-ID beantragen.

Bewertung der Seriosität des Anbieters

Um sicherzustellen, dass Sie einen seriösen Anbieter für den Kauf Ihrer Auslandsimmobilie finden, sollten Sie eine Reihe von Aspekten überprüfen, nämlich:

Überprüfung der rechtlichen und regulatorischen Anforderungen

Informieren Sie sich über die rechtlichen und regulatorischen Anforderungen für den Immobilienkauf im Ausland. Überprüfen Sie, ob der Anbieter alle erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen besitzt, um Immobilien zu verkaufen. Achten Sie auch auf mögliche Warnzeichen wie fehlende oder unklare rechtliche Informationen auf der Website des Anbieters.

So würde man sich einen eher unseriösen Anbieter vorstellen.

Stellen Sie sicher, dass der Anbieter ein Impressum auf seiner Website hat, das seine Identität und Kontaktdaten offenlegt. Dies ist ein wichtiger Indikator für die Seriosität des Anbieters und seine Einhaltung der rechtlichen Anforderungen. Achtung: bei ausländischen Anbietern sollten sie genau prüfen, ob es sich wirklich um ein etabliertes Maklerbüro handelt.

Suche nach offiziellen Zertifizierungen und Mitgliedschaften

Überprüfen Sie, ob der Anbieter offizielle Zertifizierungen oder Mitgliedschaften in Branchenverbänden oder -organisationen besitzt. Diese sind ein wichtiger Indikator für Professionalität und Seriosität des Anbieters.

Beispiel Italien: In Italien gibt es zwei Hauptorganisationen, die Immobilienmakler zertifizieren:

FNAIM (Federazione Italiana Agenti Immobiliari): Die FNAIM ist der größte Berufsverband für Immobilienmakler in Italien. Er vergibt das Zertifikat “Agente Immobiliare Professionale” (AIMP).

(Federazione Italiana Agenti Immobiliari): Die FNAIM ist der größte Berufsverband für Immobilienmakler in Italien. Er vergibt das Zertifikat “Agente Immobiliare Professionale” (AIMP). FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionisti): FIAIP ist ein weiterer Berufsverband für Immobilienmakler in Italien. Sie vergibt das Zertifikat “Agente Immobiliare Professionista” (AI).

Um die FNAIM- oder FIAIP-Zertifizierung zu erhalten, müssen Immobilienmakler eine Ausbildung absolvieren und eine Prüfung bestehen. Die Ausbildung umfasst Themen wie Immobilienrecht, Immobilienwirtschaft und Kundenberatung. Die Prüfung wird von einer unabhängigen Prüfungskommission abgenommen.

Beispiel Spanien: Hier gibt es ebenfalls zwei Hauptorganisationen, die Immobilienmakler zertifizieren:

API (Asociación de Profesionales de la Inmobiliaria): Die API ist der größte Berufsverband für Immobilienmakler in Spanien. Sie vergibt die Zertifizierung “Título de Agente Inmobiliario Colegiado” (TAIC).

(Asociación de Profesionales de la Inmobiliaria): Die API ist der größte Berufsverband für Immobilienmakler in Spanien. Sie vergibt die Zertifizierung “Título de Agente Inmobiliario Colegiado” (TAIC). AEI (Asociación Española de Expertos Inmobiliarios): Die AEI ist ein weiterer Berufsverband für Immobilienmakler in Spanien. Sie vergibt die Zertifizierung “Experto Inmobiliario” (EI).

Um von API oder AEI zertifiziert zu werden, müssen Immobilienmakler ebenfalls eine Ausbildung absolvieren und eine Prüfung ablegen (mit Themen wie Immobilienrecht, Immobilienwirtschaft und Kundenberatung). Die Prüfung wird von einem unabhängigen Prüfungsausschuss durchgeführt.

Wenn Sie als Käufer oder Verkäufer eine Immobilie in Italien oder Spanien kaufen oder verkaufen möchten, sollten Sie sich nach den Zertifizierungen oder Mitgliedschaften des Immobilienmaklers erkundigen. Diese Zertifizierungen oder Mitgliedschaften können Ihnen helfen, sicherzustellen, dass Sie mit einem seriösen und qualifizierten Immobilienmakler zusammenarbeiten.

Überprüfung von Kundenbewertungen und -erfahrungen

Lesen Sie Kundenbewertungen und -erfahrungen mit dem Anbieter sorgfältig durch. Suchen Sie nach positiven und negativen Bewertungen, um ein ausgewogenes Bild zu erhalten. Achten Sie besonders auf wiederkehrende Muster oder Beschwerden, die auf mögliche Probleme mit dem Anbieter hinweisen könnten. Beachten Sie jedoch, dass einzelne Bewertungen subjektiv sein können, und suchen Sie nach übereinstimmenden Meinungen, um Ihre Entscheidung zu stützen.

Kommunikation mit dem Anbieter

Nachdem Sie potenzielle Anbieter identifiziert haben, sollten Sie relevante Fragen an den Anbieter bzw. Makler vorbereiten, um ein besseres Verständnis für dessen Dienstleistungen und Angebote zu erhalten.

Kontaktaufnahme über verschiedene Kanäle

Beim Kontaktieren des Anbieters sollten Sie verschiedene Kommunikationskanäle nutzen, wie zum Beispiel E-Mail, Telefon oder Online-Chat. Durch die Verwendung verschiedener Kommunikationsmittel können Sie sicherstellen, dass Sie schnell und effektiv auf Ihre Fragen und Anliegen reagieren können. Zum Beispiel könnten Sie eine E-Mail senden, um detaillierte Informationen anzufordern und anschließend telefonisch weitere Details zu klären.

Stellen gezielter Fragen

Stellen Sie gezielte Fragen, um wichtige Aspekte zu klären. Zum Beispiel können Sie nach der Verfügbarkeit bestimmter Immobilien fragen, nach Details zu den Vertragsbedingungen und Zahlungsmodalitäten oder nach Informationen zu lokalen Vorschriften und Steuern. Folgende Fragen könnten das sein (falls die Infos nicht bereits aus dem Eintrag hervorgehen):

Wie ist der Zustand der Immobilie? Gibt es Renovierungsbedarf?

Welche Energieklasse hat die Immobilie?

Wann wurde das Gebäude errichtet oder zuletzt renoviert?

Welche Nebenkosten fallen an?

Welche Steuern fallen an?

Wie sind die Zahlungsmodalitäten?

Warum wird die Immobilie verkauft oder vermietet?

Gibt es Besonderheiten oder Einschränkungen, die Sie wissen sollten?

Welche Unterlagen sind verfügbar?

Wann kann ich die Immobilie besichtigen?

Prüfung der Übereinstimmung mit Ihren Anforderungen

Überprüfen Sie die Immobilienangebote des Anbieters sorgfältig und vergleichen Sie sie mit Ihren individuellen Anforderungen und Erwartungen. Stellen Sie sicher, dass die angebotenen Immobilien Ihren Kriterien hinsichtlich Lage, Größe, Ausstattung und Preis entsprechen. Achten Sie auch auf zusätzliche Merkmale oder Annehmlichkeiten, die für Sie wichtig sein könnten, wie zum Beispiel eine gute Verkehrsanbindung, Nähe zum Strand oder See, Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten oder Freizeiteinrichtungen.

Prüfen Sie, ob die Immobilienbeschreibungen und Fotos detailliert und aussagekräftig sind und ob alle relevanten Informationen über die Immobilie offen gelegt werden. Seien Sie skeptisch gegenüber Anbietern, die vage oder unklare Angaben machen oder versuchen, wichtige Details zu verschweigen.

Prüfung der Historie und Qualität der Immobilien

Recherchieren Sie die Historie und Qualität der angebotenen Immobilien, um sicherzustellen, dass sie keine versteckten Mängel oder Probleme aufweisen. Fragen Sie den Anbieter nach Informationen zur Bauqualität, Renovierungs- oder Modernisierungsarbeiten, eventuellen Schäden oder Reparaturen sowie zu eventuellen früheren Eigentümern oder Nutzungen der Immobilie.

Wenn möglich, besichtigen Sie die Immobilien persönlich oder beauftragen Sie einen professionellen Gutachter, um eine gründliche Inspektion durchzuführen.

Bei Neubauimmobilien: Lassen Sie sich Referenzen zu dem Bauträger geben.

Direkte Kontaktaufnahme mit lokalen Immobilienmaklern

Eine weitere Alternative ist die direkte Kontaktaufnahme mit lokalen Immobilienmaklern vor Ort, zum Beispiel während des Urlaubs. Diese verfügen oft über exklusive Angebote, die nicht auf Immobilienportalen zu finden sind, und können Ihnen Empfehlungen basierend auf Ihren Bedürfnissen und Vorstellungen geben.

Durch die Zusammenarbeit mit einem lokalen Immobilienmakler erhalten Sie auch eine persönliche Betreuung und Unterstützung während des gesamten Kaufprozesses.

Nutzung von lokalen Netzwerken und Empfehlungen

Darüber hinaus können Sie von lokalen Netzwerken und Empfehlungen profitieren, um potenzielle Immobilienangebote zu finden. Sprechen Sie mit Einheimischen, anderen Auslandsimmobilienbesitzern oder Expats in der Region, um Insider-Tipps und Empfehlungen für seriöse Immobilienanbieter zu erhalten. Oftmals können persönliche Empfehlungen wertvolle Informationen liefern und den Weg zu vertrauenswürdigen Immobilienangeboten ebnen.

Vor-Ort-Besichtigungen und persönliche Bewertung

Planen Sie Vor-Ort-Besichtigungen und nehmen Sie sich Zeit, um potenzielle Immobilien persönlich zu bewerten. Durch eine persönliche Besichtigung können Sie nicht nur die Immobilie selbst, sondern auch die Umgebung und die Nachbarschaft besser kennenlernen. Dies ermöglicht es Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und sicherzustellen, dass die Immobilie Ihren Erwartungen entspricht, bevor Sie einen Kauf tätigen.

Verhandlung und Abschluss des Kaufvertrags

Nachdem Sie eine geeignete Immobilie gefunden haben, treten Sie in Verhandlungen mit dem Verkäufer oder dem Immobilienmakler, um den Kaufpreis und die Vertragsbedingungen auszuhandeln. Berücksichtigen Sie dabei den Zustand der Immobilie, vergleichbare Immobilienpreise in der Region, sowie eventuelle Reparaturen oder Renovierungen, die durchgeführt werden müssen. Seien Sie dabei offen für Kompromisse, aber behalten Sie Ihre finanziellen Möglichkeiten im Auge.

Überprüfung des Kaufvertrags durch einen Rechtsanwalt

Bevor Sie den Kaufvertrag unterzeichnen, lassen Sie diesen von einem erfahrenen Rechtsanwalt überprüfen, idealerweise von einem Rechtsanwalt, der mit dem lokalen Immobilienrecht vertraut ist.

Ein (lokaler) Rechtsanwalt wird Ihnen helfen, potenzielle Risiken oder Fallstricke im Vertrag zu identifizieren und sicherstellen, dass Ihre Interessen angemessen geschützt sind. Er oder sie wird ferner darauf achten, dass der Vertrag alle vereinbarten Bedingungen und Zusicherungen enthält und dass alle relevanten rechtlichen Aspekte abgedeckt sind.

Klärung von Finanzierungs- und Zahlungsmodalitäten

Klären Sie die Finanzierungs- und Zahlungsmodalitäten für den Immobilienkauf rechtzeitig vor dem Abschluss des Kaufvertrags. Stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um den vereinbarten Kaufpreis sowie eventuelle zusätzliche Kosten wie Steuern, Gebühren oder Maklerprovisionen zu decken. Vereinbaren Sie klare Zahlungsbedingungen und stellen Sie sicher, dass alle Zahlungen sicher und rechtzeitig erfolgen.

Unterzeichnung des Kaufvertrags und Eigentumsübertragung

Nachdem alle Verhandlungen abgeschlossen sind und der Kaufvertrag überprüft wurde, können Sie diesen unterzeichnen und die Eigentumsübertragung abschließen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, weil ein vermeintlicher Mitbieter schneller sein könnte.

Beachten Sie dabei alle gesetzlichen Anforderungen und Formalitäten, die für den Kauf von Auslandsimmobilien in Ihrem Zielland gelten. Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Dokumente ordnungsgemäß vorbereitet und unterzeichnet werden und dass die Eigentumsübertragung reibungslos erfolgt.

Alternative: Immobilien als Kapitalanlagen in Deutschland

Falls Sie die Auslandsimmobilie rein als Kapitalanlage nutzen wollen, könnte sich als Alternative auch ein Blick auf den lokalen Immobilienmarkt lohnen. “Viele Investoren wissen gar nicht, dass hierzulande Renditen von deutlich über 5% möglich sind”, betont Heiko Kaufmann, ein renommierter Immobilienmakler aus Bogenhausen bei München.

Er hat als Makler zahlreiche Kunden aus der Bayern-Metropole beraten, die Ihr Geld aus Erbschaft oder Immobilienverkauf sinnvoll in eine andere Immobilie investieren wollen.

Laut ihm sind diese Renditen aber typischerweise nicht über öffentlich-inserierte Wohnungen oder Häuser erzielbar. “Es sind eher sogenannte Off-Market-Immobilien, die außerhalb der Portale angeboten werden,” so der Immobilienexperte aus dem Münchner Osten.

Gerade in der jetzigen Zinslandschaft sind Verkäufer bereit, Immobilien preislich attraktiv zu verkaufen. Dies bietet einem Kapitalanleger eine sehr attraktive Chance – und das ganz ohne Auslandsabenteuer.

Beispiele für solche Anlageobjekte in Deutschland sind laut ihm Wohn- und Gewerbeimmobilien in wirtschaftlich starken Regionen, die stabile Renditen und langfristiges Wachstumspotenzial bieten.

Fazit

Der Kauf einer Auslandsimmobilie kann eine lohnende Investition sein, erfordert jedoch sorgfältige Planung, Recherche und Prüfung, um sicherzustellen, dass Sie einen seriösen Anbieter finden und einen reibungslosen Kaufprozess erleben.

Beginnen Sie mit der Bestimmung Ihrer Anforderungen und des gewünschten Standorts, recherchieren Sie den Markt gründlich, überprüfen Sie die Seriosität der Anbieter, kommunizieren Sie klar und präzise, und treffen Sie fundierte Entscheidungen während des gesamten Prozesses.

Vermeiden Sie Vorauszahlungen, kaufen Sie nicht „blind“ über Immobilienportale und achten Sie darauf, den Kaufvertrag und die Eigentumsübertragung sorgfältig abzuschließen. Indem Sie diese Schritte befolgen und aufmerksam vorgehen, erhöhen Sie die Chancen auf einen erfolgreichen Kauf Ihrer Auslandsimmobilie.