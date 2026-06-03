Der kanadische KI-Anbieter Cohere übernimmt das Heidelberger Vorzeige-Startup Aleph Alpha, bewertet wird die neue Einheit mit rund 17 Milliarden Euro. Die Schwarz-Gruppe steigt mit 500 Millionen Euro als strategischer Geldgeber ein. Europas Souveränitäts-Erzählung bekommt damit einen transatlantischen Beigeschmack.

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Das Wichtigste in Kürze

Cohere übernimmt Aleph Alpha, die Bewertung der kombinierten Einheit liegt bei rund 17 Milliarden Euro.

Cohere-Aktionäre halten etwa 90 Prozent, Aleph-Alpha-Anteilseigner rund 10 Prozent.

Die Schwarz-Gruppe stützt das Vorhaben mit rund 500 Millionen Euro strukturierter Finanzierung.

Die neue Einheit soll auf STACKIT laufen, der souveränen Cloud von Schwarz Digits.

Fusion oder freundliche Übernahme?

Klare Mehrheit für Übernahme: 90-zu-10-Verteilung macht Merger zu faktischem Zukauf. Verkündung in Berlin mit Digitalminister Wildberger und kanadischem Innovationsminister Solomon

Klare Mehrheit spricht für eine Übernahme. Die Verteilung von 90 zu 10 macht aus dem Merger faktisch einen Zukauf, verpackt in eine Sprache, die besser zu den politischen Ambitionen passt. Verkündet wurde der Schritt in Berlin, im Beisein von Digitalminister Karsten Wildberger und dem kanadischen Innovationsminister Evan Solomon.

Strategischer Anker ist die Schwarz-Gruppe. Mit rund 500 Millionen Euro wird der Lidl-Mutterkonzern zum Geldgeber und erwartet im Gegenzug, dass die neue Einheit auf der hauseigenen Plattform STACKIT läuft. Souveräne KI meint hier, dass Unternehmen und Behörden die Kontrolle über ihre Daten behalten, statt sie über US-Konzerne zu leiten.

Europäische Lücke wird sichtbar. Der Deal zeigt, dass rein europäisches Kapital für einen KI-Champion bislang nicht reicht, ein Muster, das auch die SPRIND-Initiative für ein europäisches KI-Flaggschiff adressiert.

Was sollten Entscheider daraus ableiten?

Realismus schlägt Pathos. Die Debatte um Datenkontrolle bleibt berechtigt, wie die Warnung von Mistral-CEO Arthur Mensch zu sensiblem Code in US-KI zeigt. Eine kanadische Mehrheit ist nicht dasselbe wie eine amerikanische, rechtlich aber auch nicht das Gleiche wie ein rein deutscher Anbieter.

Standort-Frage bleibt offen. Solange Deutschland bei der KI-Nutzung zurückhängt, zählt jeder handlungsfähige Anbieter mit europäischer Infrastruktur.

Handlungsempfehlung: Prüfen Sie bei Verträgen mit der neuen Einheit genau, wo Daten liegen und welchem Recht sie unterliegen. Die Marke souverän ersetzt diese Prüfung nicht, sie macht sie nur dringlicher.

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