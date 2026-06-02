Google bündelt seine KI-Funktionen in Workspace unter einem neuen Dach und nennt es Workspace Intelligence. Vorgestellt auf der Cloud Next 2026, verspricht der Ansatz, dass Tabellen, Dokumente und Präsentationen sich selbst aus vorhandenen Daten zusammenbauen. Aus einer leeren Tabelle wird so eine bedienbare Mini-App.

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Workspace Intelligence soll den Arbeitstag vom ständigen Wechseln zwischen Tabs befreien. Google beschreibt die Funktion als sichere Schicht, die Inhalte aus Docs, Sheets, Gmail und Chat semantisch versteht und daraus Aufgaben eigenständig erledigt. Angekündigt wurde das Paket am 22. April 2026 auf der Cloud Next.

Das Wichtigste in Kürze

Workspace Intelligence verknüpft E-Mails, Chats und Dateien zu einem zusammenhängenden Wissensgraphen über alle Workspace-Apps.

In Sheets entstehen ganze Tabellen per natürlicher Sprache. Die neue Sheets-Canvas-Ebene macht aus Daten interaktive Mini-Apps wie Dashboards, Heatmaps und Kanban-Boards.

Ask Gemini in Chat wird zur Kommandozeile für die Arbeit, samt Tagesbriefing und Anbindung an Asana, Jira und Salesforce.

Docs ergänzt datengestützte Infografiken und beantwortet Kommentare, Slides baut fertige Foliensätze in einem Durchgang.

Die Daten bleiben beim Kunden. Google nutzt sie nicht für das Training fremder Modelle, und die Verarbeitung lässt sich auf die USA oder die EU begrenzen.

Was ist neu an Workspace Intelligence?

Gemini wird als Wissensgraph über Google Workspace integriert und erkennt Projekte, Personen und Schreibstil statt nur Inhalte abzurufen

Wissensgraph statt Insellösung. Bisher saß Gemini als Assistent neben den einzelnen Apps. Workspace Intelligence dreht das Verhältnis um und legt einen gemeinsamen Wissensgraphen über Docs, Slides, Gmail und Drive. Das System erkennt laufende Projekte, beteiligte Personen und den eigenen Schreibstil, statt Inhalte nur abzurufen. Die erste Beta-Welle der Gemini-Integration in Docs, Sheets und Slides hatte Dr. Web im März im Beitrag Ersetzt Gemini Ihre Bürosuite? beschrieben. Workspace Intelligence ist der Schritt zur durchgehenden Agentenschicht.

Wie wird aus einer Tabelle eine App?

Gemini erstellt in Google Sheets aus natürlichsprachigen Anfragen automatisch mehrstufige Tabellen und generiert interaktive Mini-Apps wie Dashboards und Kanban-Boards direkt über den Daten

Sheets Canvas. In Sheets beschreiben Nutzer in natürlicher Sprache, was sie brauchen, und Gemini baut die komplette mehrstufige Tabelle. Die neue Canvas-Ebene geht weiter und erzeugt aus den Daten interaktive Mini-Apps: Dashboards, Heatmaps, Kanban-Boards und weitere Ansichten direkt über dem Datenbestand. Yulie Kwon Kim, VP Product bei Google Workspace, fasst den Anspruch so: „Workspace Intelligence liefert ein einheitliches Echtzeit-Verständnis, das agentische Arbeit antreibt.“

Drittanbieter angebunden. Über Ask Gemini in Chat wird die Suite zur Kommandozeile für die tägliche Arbeit. Ein Tagesbriefing hebt wichtige Aufgaben und ungelesene Threads hervor, und über erweiterte Konnektoren greift Gemini auf Asana, Jira und Salesforce zu. Damit verlässt die Arbeit das Workspace-Silo, ohne dass Beschäftigte das Chat-Fenster schließen müssen.

Was ändert sich in Docs, Slides und Gmail?

Gemini erstellt automatisch Infografiken in Docs, generiert komplette Foliensätze in Slides nach Unternehmensvorlagen und optimiert die Gmail-Verwaltung mit KI-gesteuertem Inbox-Filter

Infografiken und Decks. Gemini in Docs reichert Dokumente mit Infografiken an, die auf den eigenen Geschäftsdaten beruhen, bearbeitet mehrere Bilder zugleich und beantwortet Kommentare im Dokument. In Slides entstehen vollständige, editierbare Foliensätze in einem Durchgang, streng nach den Vorlagen und Stilregeln des Unternehmens. Gmail bekommt mit AI Inbox eine gefilterte Ansicht und mit KI-Übersichten in der Suche zusammengefasste Antworten statt langer Trefferlisten.

Der eigentliche Hebel liegt nicht in der Tabelle, sondern in der Datenhygiene davor. Ein Wissensgraph ist nur so gut wie die Drive-Ordnung, die ihn füttert, und genau dort hat der Mittelstand seine Hausaufgaben. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Worauf sollten deutsche Unternehmen achten?

Google garantiert Datenresidenz in USA oder EU, keine Nutzung für Werbung oder KI-Training und volle Admin-Kontrolle für DACH-Entscheider

Datenresidenz. Für DACH-Entscheider zählt vor allem die Governance. Google betont, dass die Inhalte nicht für Werbung oder das Training fremder Modelle verwendet und nicht von Menschen eingesehen werden, und die Verarbeitung lässt sich auf die USA oder die EU festlegen. Admin-Kontrollen steuern den Einsatz im Unternehmen. Beim Abwägen gegen Microsoft 365 liefert der Beitrag zum Wechsel von Kärcher die strategische Einordnung, der LLMs-Ratgeber liefert die Modell-Landkarte dahinter.

Rollout im Blick. Ein Teil der Funktionen ist bereits allgemein verfügbar, etwa KI-Übersichten und Ask Gemini in Drive. Vieles rollt noch schrittweise aus. Für die Praxis empfiehlt sich ein klar umrissener Pilot mit einem einzigen Anwendungsfall, bevor ganze Abteilungen umgestellt werden. Die vollständige Ankündigung steht im Workspace-Blog von Google.

Mehr Newshunger?