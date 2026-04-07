Braucht Ihr Team Echtzeit-Editing in WordPress 7.0? Kaum.

WordPress 7.0 bringt kollaboratives Bearbeiten wie in Google Docs direkt in den Block-Editor. Mehrere Nutzer koennen gleichzeitig an einem Beitrag arbeiten, mit Live-Cursorn und automatischer Konfliktvermeidung. Doch die Funktion startet deaktiviert, belastet die Datenbank erheblich und loest ein Problem, das die meisten Teams gar nicht haben.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Ihr Redakteur oeffnet einen WordPress-Beitrag und bekommt die Meldung, dass jemand anderes gerade bearbeitet. Bei zwei Personen im Team ist das laestig, aber kein Showstopper. Genau diese Situation soll Echtzeit-Editing in WordPress 7.0 loesen: Ab sofort koennen mehrere Nutzer denselben Beitrag gleichzeitig bearbeiten, inklusive sichtbarer Cursor-Positionen und automatischer Zusammenfuehrung der Aenderungen.

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Das Wichtigste in Kuerze

WordPress 7.0 fuehrt Echtzeit-Zusammenarbeit im Block-Editor ein, vergleichbar mit Google Docs

Die Funktion startet standardmaessig deaktiviert und muss manuell eingeschaltet werden

Klassische Meta-Boxen (ACF, WooCommerce, Custom Fields) werden nicht synchronisiert und deaktivieren das Feature automatisch

Automattic hat den Release verschoben, weil die Datenbankbelastung bei aktiven Sessions zu hoch war

Wie funktioniert die Echtzeit-Zusammenarbeit technisch?

Die technische Basis bildet Yjs, ein Framework fuer konfliktfreie Datenzusammenfuehrung. Standardmaessig synchronisiert WordPress die Aenderungen per HTTP-Polling: Der Browser fragt den Server in kurzen Abstaenden nach Updates. Hosting-Anbieter und Plugin-Entwickler koennen alternativ auf WebSockets umsteigen, was die Latenz deutlich senkt.

Neben dem Live-Editing fuehrt WordPress 7.0 auch Notes ein: kontextbezogene Kommentare direkt im Editor, die nie auf der Webseite erscheinen. Redakteure hinterlassen Feedback an einzelnen Bloecken, antworten in Threads und loesen Diskussionen auf. Per E-Mail-Benachrichtigung erfahren Autoren von neuen Anmerkungen, auch wenn sie gerade nicht im Editor arbeiten.

Warum verschiebt Automattic den Release?

WordPress-Launch vom 9. April 2026 verschoben. Matt Mullenweg fordert längere Testphase, da Echtzeit-Editing den Post-Cache deaktiviert und Datenbank-Schreibvorgänge bei mehreren Nutzern stark ansteigen

Der urspruenglich fuer den 9. April 2026 geplante Launch wurde um mehrere Wochen nach hinten verlegt. Matt Mullenweg selbst forderte oeffentlich im WordPress-Slack eine laengere Testphase. Der Grund: Echtzeit-Editing deaktiviert waehrend aktiver Sessions den persistenten Post-Cache. Bei mehreren gleichzeitigen Nutzern steigt die Zahl der Datenbank-Schreibvorgaenge drastisch an.

Zusaetzlich braucht das Feature eine neue Datenbanktabelle. Contributors diskutierten kontrovers, ob eine einzelne Tabelle fuer Synchronisation und Echtzeit-Updates genuegt oder ob die unterschiedlichen Lastprofile getrennte Strukturen erfordern. Fuer Shared-Hosting-Umgebungen ist das relevant: Kinsta und andere Managed-Hoster testen die Auswirkungen noch.

„Echtzeit-Editing loest ein echtes Problem fuer Redaktionsteams ab fuenf Personen. Fuer die grosse Mehrheit der WordPress-Seiten mit ein bis zwei Autoren bleibt die Funktion ein schoenes Extra, das zu Recht deaktiviert startet.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Fuer wen lohnt sich das Feature wirklich?

Redaktionsteams arbeiten gleichzeitig am selben Entwurf statt E-Mail-Versionen auszutauschen. WordPress VIP bietet diese Funktion seit Januar 2026 für Enterprise-Kunden

Redaktionsteams in Medienhaeusern profitieren am staerksten. Autor, Lektor und Rechtsabteilung arbeiten gleichzeitig am selben Entwurf, statt Versionen per E-Mail hin- und herzuschicken. WordPress VIP bietet die Funktion seit Januar 2026 exklusiv fuer Enterprise-Kunden an und positioniert sie als Alternative zum Google-Docs-Workflow.

Fuer Freelancer, kleine Agenturen und Ein-Personen-Redaktionen aendert sich wenig. Die klassische Post-Sperre war hier nie ein Engpass. Wichtiger: Wer Plugins mit klassischen Meta-Boxen nutzt (WooCommerce, ACF, viele Page Builder), kann das Feature ohnehin nicht aktivieren, weil diese Felder nicht synchronisiert werden und WordPress automatisch zur Post-Sperre zurueckfaellt.

Was sollten Sie jetzt tun?

Neue WordPress-Funktion startet deaktiviert. Erst in Staging-Umgebung testen, dann in Produktion aktivieren. Prüfen Sie, ob Plugins klassische Meta-Boxen nutzen

Abwarten. Die Funktion startet deaktiviert. Testen Sie das Feature erst auf einer Staging-Umgebung, bevor Sie die Funktion in der Produktion einschalten. Pruefen Sie vorab, ob Ihre Plugins klassische Meta-Boxen verwenden. Falls ja, bringt Echtzeit-Editing keinen Mehrwert, bis die Plugin-Hersteller auf show_in_rest -kompatible Post-Meta umstellen.

Quellen

Automattic / Make WordPress – It’s time to test real-time collaboration! – https://make.wordpress.org/test/2026/03/11/its-time-to-test-real-time-collaboration/ – besucht am 07.04.2026

Search Engine Journal – WordPress Delays Release Of Version 7.0 To Focus On Stability – https://www.searchenginejournal.com/wordpress-delays-release-of-version-7-0-to-focus-on-stability/570944/ – besucht am 07.04.2026

WordPress VIP – Collaborative Editing is here: Real-time collaboration and Notes – https://lobby.vip.wordpress.com/2026/01/07/collaborative-editing-is-here-real-time-collaboration-and-notes/ – besucht am 07.04.2026

GoDaddy – WordPress 7.0: Real-Time Collaboration Arrives in Core – https://www.godaddy.com/resources/news/wordpress-7-0-real-time-collaboration-arrives-in-core – besucht am 07.04.2026

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