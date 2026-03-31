Ersetzt Agent Smith Googles Entwickler?

Fast. Google testet ein internes KI-Tool, das Programmieraufgaben autonom im Hintergrund erledigt. Die Nachfrage war so groß, dass der Zugriff eingeschränkt werden musste. Für Entscheider zeigt dieser Fall, wohin die Reise bei KI-Agenten geht.

Stellen Sie sich vor, Sie geben Ihrem Entwicklerteam morgens eine Aufgabe, klappen den Laptop zu und prüfen abends per Smartphone das Ergebnis. Bei Google ist genau das Realität geworden. Agent Smith heißt das interne KI-Tool, das seit Anfang 2026 Programmieraufgaben automatisiert. Laut Business Insider, das sich auf drei Insider-Quellen beruft, musste Google den Zugriff bereits einschränken, weil zu viele Mitarbeitende gleichzeitig darauf zugreifen wollten.

Das Wichtigste in Kürze

Google setzt intern ein KI-Tool namens „Agent Smith“ ein, das Programmieraufgaben autonom plant und ausführt.

Das Tool arbeitet asynchron im Hintergrund und lässt sich per Smartphone steuern.

Die Nachfrage war so hoch, dass Google den Zugriff beschränken musste.

Mitgründer Sergey Brin erklärte bei einer internen Versammlung, KI-Agenten seien ein zentraler Schwerpunkt für 2026.

Was kann Agent Smith, was andere Coding-Assistenten nicht können?

Agent Smith baut auf Googles interner Plattform Antigravity auf, die bereits agentenbasiertes Programmieren ermöglicht. Der entscheidende Unterschied: Smith plant und erledigt größere Teile des Workflows eigenständig, ohne dass ein Entwickler aktiv am Rechner sitzen muss. Das Tool greift auf die Profile der Google-Mitarbeitenden zu, ruft relevante Dokumente automatisch ab und kommuniziert über die interne Chat-Plattform.

Ein Google-Sprecher kommentierte gegenüber Business Insider: „Wir experimentieren ständig mit neuen Wegen, um Agenten zu entwickeln, die reale Probleme für Menschen und Unternehmen lösen, aber derzeit gibt es noch nichts Konkretes zu berichten.“

Warum drängt Google so aggressiv auf KI-Nutzung?

Google-CEO Sundar Pichai fordert interne KI-Nutzung verpflichtend ein. Ingenieure berichten, dass KI-Einsatz in Leistungsbewertungen einfließt

Der Druck kommt von ganz oben. CEO Sundar Pichai erklärte bereits im vergangenen Jahr, die interne KI-Nutzung sei unverzichtbar, weil die Konkurrenz dasselbe tue. Einige Ingenieure berichten laut Business Insider, dass die KI-Nutzung inzwischen in ihre Leistungsbeurteilungen einfließt. Auch Mitarbeitende in nicht-technischen Positionen sollen die Botschaft erhalten haben: KI-Einsatz ist keine Empfehlung mehr, sondern Erwartung.

Parallel dazu deutete Mitgründer Sergey Brin bei einer internen Versammlung Anfang März an, Google entwickle ein Tool ähnlich wie OpenClaw. Ob damit Agent Smith gemeint war oder ein weiteres Projekt, blieb offen. Googles Geschäftsführer Philipp Schindler scherzte bei demselben Treffen, er erkenne mittlerweile, wenn Brins KI-Agent in dessen Namen auf Nachrichten antworte.

„KI-Agenten, die autonom im Hintergrund arbeiten, verschieben die Rolle des Entwicklers vom Schreiber zum Prüfer. Für Unternehmen stellt sich nicht die Frage, ob sie mitziehen, sondern wie schnell.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was bedeutet das für Ihr Unternehmen?

Google entwickelt Agent Smith als internes KI-Tool für Mitarbeiter. Tech-Konzerne wie Google und Meta rüsten ihre Belegschaft systematisch mit autonomen KI-Agenten aus

Agent Smith ist kein Produkt, das Sie kaufen können. Das Tool läuft ausschließlich intern bei Google. Doch das Signal ist eindeutig: Die großen Tech-Konzerne rüsten ihre Belegschaft systematisch mit autonomen KI-Agenten aus. Meta-CEO Mark Zuckerberg baut laut Wall Street Journal einen eigenen Agenten, der ihn bei der Unternehmensführung unterstützen soll. Bei Google kümmert sich die interne Initiative „Project EAT“ darum, KI-Tools im gesamten Unternehmen zu standardisieren.

Für Entscheider lohnt sich die Frage: Setzen Ihre Teams KI-Werkzeuge bereits produktiv ein, oder experimentieren sie nur? Google zeigt, dass der Übergang vom Experiment zur Erwartungshaltung schnell gehen kann.

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Quellen

Business Insider US – Google’s Agent Smith helps its employees with AI-driven coding – https://www.businessinsider.com/google-agent-smith-employees-ai-driven-coding-2026-3 – besucht am 31.03.2026

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