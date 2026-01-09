Sie brauchen neue Windows-Lizenzen für Ihr Unternehmen, aber 259 Euro pro Arbeitsplatz sprengen das Budget? Der legale Gebrauchtmarkt bietet Einsparpotenziale von bis zu 80 Prozent.

Das Wichtigste in Kürze

Rechtlich abgesichert: Der Europäische Gerichtshof hat 2012 den Handel mit gebrauchten Software-Lizenzen für legal erklärt. Der Bundesgerichtshof bestätigte dieses Urteil 2013.

Der Europäische Gerichtshof hat 2012 den Handel mit gebrauchten Software-Lizenzen für legal erklärt. Der Bundesgerichtshof bestätigte dieses Urteil 2013. Erhebliches Sparpotenzial: Gebrauchte Windows-Lizenzen kosten zwischen 15 und 70 Euro statt 259 Euro im offiziellen Microsoft Store.

Gebrauchte Windows-Lizenzen kosten zwischen 15 und 70 Euro statt 259 Euro im offiziellen Microsoft Store. Vorsicht bei Billigangeboten: Extrem günstige Angebote unter 10 Euro stammen häufig von unseriösen Händlern. Im Falle eines Microsoft-Audits haften Sie als Käufer.

Extrem günstige Angebote unter 10 Euro stammen häufig von unseriösen Händlern. Im Falle eines Microsoft-Audits haften Sie als Käufer. Aktuelle Relevanz: Mit dem Support-Ende von Windows 10 im Oktober 2025 steigt die Nachfrage nach legalen Windows-11-Lizenzen deutlich an.

Warum ist der Kauf gebrauchter Windows-Lizenzen überhaupt legal?

Der rechtliche Rahmen für den Handel mit gebrauchter Software steht auf einem soliden Fundament. Am 3. Juli 2012 fällte der Europäische Gerichtshof ein wegweisendes Urteil im Rechtsstreit zwischen dem deutschen Händler UsedSoft und dem Softwarekonzern Oracle (Aktenzeichen C-128/11). Die Richter entschieden: Softwarehersteller können den Weiterverkauf ihrer Lizenzen nicht verbieten, sobald diese einmal rechtmäßig in Verkehr gebracht wurden.

Der sogenannte Erschöpfungsgrundsatz greift. Dieser besagt: Hat der Urheberrechtsinhaber eine Programmkopie verkauft und dafür eine angemessene Vergütung erhalten, kann er den Weiterverkauf nicht mehr kontrollieren. Das gilt unabhängig davon, ob die Software auf einem physischen Datenträger oder als Download erworben wurde.

Ein Jahr später bestätigte der Bundesgerichtshof diese Rechtsauffassung vollumfänglich. Für Unternehmen und Privatanwender bedeutet das: Eine Windows Lizenz gebraucht kaufen ist legal, solange bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Der Erstbesitzer muss seine Kopie nachweislich gelöscht haben. Die Lizenz muss ursprünglich rechtmäßig erworben worden sein und ein unbefristetes Nutzungsrecht beinhalten.

Wie hoch ist das Einsparpotenzial wirklich?

Die Preisdifferenz zwischen Neu- und Gebrauchtmarkt ist erheblich. Microsoft verlangt in seinem offiziellen Store 259 Euro für Windows 11 Pro und 145 Euro für Windows 11 Home. Diese Preise gelten für sogenannte Retail-Lizenzen, die sich auf neue Hardware übertragen lassen.

Auf dem Gebrauchtmarkt bewegen sich die Preise in völlig anderen Regionen. Seriöse Händler bieten Windows 11 Pro für 40 bis 70 Euro an. Teilweise finden sich Angebote für unter 20 Euro. Die günstigsten Varianten stammen aus aufgelösten Volumenverträgen von Unternehmen oder aus Insolvenzmassen.

Für ein mittelständisches Unternehmen mit 50 Arbeitsplätzen ergibt sich folgende Rechnung: Bei Neulizenzen zum Microsoft-Preis fallen 12.950 Euro an. Beim Kauf gebrauchter Volumenlizenzen über einen seriösen Händler reduziert sich diese Summe auf etwa 2.500 bis 3.500 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von über 9.000 Euro.

Diese Einsparungen sind keine grauen Geschäfte. Sie resultieren aus dem funktionierenden Sekundärmarkt, den die EuGH-Rechtsprechung erst ermöglicht hat. Unternehmen, die ihre IT-Infrastruktur modernisieren oder Personal abbauen, verkaufen überschüssige Lizenzen an spezialisierte Händler. Diese prüfen die Herkunft und verkaufen die Lizenzen mit vollständiger Dokumentation weiter.

Lesetipps

Worauf sollten Sie beim Kauf achten?

Der Gebrauchtmarkt für Software-Lizenzen hat seine Schattenseiten. Nicht jeder Anbieter arbeitet seriös. Die Insolvenz des Händlers Lizengo im Jahr 2020 machte Schlagzeilen. Das Unternehmen hatte Windows-Keys über Edeka-Filialen vertrieben, die sich später als problematisch herausstellten. Microsoft durchsuchte die Geschäftsräume, Kunden blieben auf fragwürdigen Lizenzen sitzen.

Günstiges Windows 10 bei Lizengo ist Geschichte – Softwarehändler ist insolvent

Watch this video on YouTube Der Fall Lizengo zeigt: Wer eine Windows Lizenz gebraucht kaufen möchte, sollte auf vollständige Dokumentation und transparente Herkunftsnachweise achten. IT-Experte René Stelljes erklärt im Video, woran Sie seriöse Händler erkennen.



Solche Fälle verdeutlichen: Beim Kauf einer gebrauchten Windows Lizenz zählt nicht nur der Preis. Seriöse Anbieter unterscheiden sich durch mehrere Merkmale von dubiosen Shops.

Vollständige Dokumentation steht an erster Stelle. Ein vertrauenswürdiger Händler liefert die Original-Vertragsnummer von Microsoft, eine Vernichtungserklärung mit Originalunterschrift des Erstbesitzers und ein Lizenz-Übertragungsformular. Diese Unterlagen benötigen Sie im Falle eines Microsoft-Audits. TÜV-Zertifikate oder Notar-Testate ersetzen diese Dokumente nicht.

Die Herkunft der Lizenzen muss transparent sein. Lizenzen aus dem EU-Raum sind unbedenklich. Bei Angeboten aus Nicht-EU-Ländern wie Indien, China oder Taiwan ist Vorsicht geboten. Der Transfer solcher Lizenzen verstößt häufig gegen Microsofts Lizenzregeln.

Der Preis selbst gibt Hinweise auf die Seriosität. Angebote unter 10 Euro für Windows 11 Pro sollten skeptisch stimmen. Ein Händler, der Windows-Lizenzen zu Preisen verkauft, die nicht einmal seine Einkaufs- und Verwaltungskosten decken, hat entweder zweifelhafte Bezugsquellen oder plant nicht, langfristig am Markt zu bleiben.

Was passiert bei einem Microsoft-Audit?

Microsoft führt regelmäßig Lizenzprüfungen bei Unternehmen durch. Diese sogenannten Software-Audits überprüfen, ob alle eingesetzten Microsoft-Produkte korrekt lizenziert sind. Eine Studie zeigt: Zwei Drittel aller Unternehmen wurden bereits mindestens einmal zu einem Audit aufgefordert.

Die Top 5 der Auslöser von Software Audits! – Software Lizenzaudit – Software Compliance ProLicense

Watch this video on YouTube Software-Audits treffen zwei Drittel aller Unternehmen. Wer eine Windows Lizenz gebraucht kaufen möchte, sollte die typischen Audit-Auslöser kennen. ProLicense erklärt im Video die fünf häufigsten Gründe für eine Lizenzprüfung durch Microsoft und Co.



Der Ablauf folgt einem festen Schema. Microsoft kündigt die Prüfung schriftlich mit einer Frist von 30 Tagen an. Ein beauftragter Auditor, meist von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, sichtet dann Ihre Lizenzunterlagen und führt stichprobenartige Kontrollen an einzelnen Arbeitsplätzen durch.

Bei einem Microsoft-Audit müssen Unternehmen nachweisen, dass alle eingesetzten Lizenzen rechtmäßig erworben wurden.

Für Käufer gebrauchter Lizenzen ist die Beweislast entscheidend. Sie müssen nachweisen können, dass Ihre Lizenzen rechtskonform erworben wurden. Fehlen die erforderlichen Dokumente, behandelt Microsoft die Software als unlizenziert. Die Folgen sind empfindlich: Nachlizenzierung zum vollen Neupreis, mögliche Strafzahlungen und im schlimmsten Fall rechtliche Konsequenzen.

Seriöse Gebrauchthändler haben dieses Risiko längst antizipiert. Sie bieten Dokumentationsportale, über die Kunden jederzeit auf ihre Lizenzunterlagen zugreifen können. Einige Anbieter werben damit, dass keine einzige ihrer verkauften Lizenzen je in einem Microsoft-Audit beanstandet wurde.

Welche Lizenztypen eignen sich für den Gebrauchtkauf?

Nicht jede Windows-Lizenz lässt sich problemlos gebraucht erwerben. Die verschiedenen Lizenztypen haben unterschiedliche Eigenschaften und Einschränkungen.

Volumenlizenzen aus Unternehmensverträgen sind der Klassiker im Gebrauchthandel. Sie stammen aus Microsoft Open-, Select- oder Enterprise-Vereinbarungen und lassen sich in der Regel problemlos übertragen. Der EuGH hat ausdrücklich bestätigt, dass auch Volumenlizenzpakete aufgespalten und einzeln weiterverkauft werden dürfen. Voraussetzung: Die Gesamtzahl der Lizenzen erhöht sich dadurch nicht.

OEM-Lizenzen sind an die Hardware gebunden, mit der sie ursprünglich ausgeliefert wurden. Sie eignen sich für den Gebrauchtkauf nur bedingt. Der Vorteil: Sie sind günstiger als Retail-Lizenzen. Der Nachteil: Bei einem Hardwarewechsel kann die Aktivierung scheitern. Seit 2023 hat Microsoft die Regeln allerdings gelockert. Ein defektes Mainboard lässt sich nun austauschen, ohne die Lizenz zu verlieren.

Retail-Lizenzen bieten die größte Flexibilität. Sie lassen sich auf neue Hardware übertragen und sind nicht an ein bestimmtes Gerät gebunden. Im Gebrauchthandel sind sie seltener und teurer als Volumen- oder OEM-Varianten.

Für Unternehmen, die eine Windows Lizenz gebraucht kaufen möchten, empfehlen sich Volumenlizenzen. Sie bieten das beste Verhältnis aus Preis, Flexibilität und Audit-Sicherheit.

Warum ist jetzt ein guter Zeitpunkt für den Lizenzkauf?

Der Support für Windows 10 endete am 14. Oktober 2025. Microsoft liefert seitdem keine Sicherheitsupdates mehr für das Betriebssystem, das noch auf Millionen von Rechnern läuft. Unternehmen, die ihre Systeme nicht aktualisieren, setzen sich erhöhten Sicherheitsrisiken aus. Neu entdeckte Schwachstellen bleiben ungepatcht.

Die Situation verschärft sich durch Microsofts erhöhte Hardwareanforderungen für Windows 11. Viele ältere Rechner erfüllen die Voraussetzungen nicht. Sie benötigen TPM 2.0 und bestimmte Prozessorgenerationen. Unternehmen stehen vor der Wahl: Hardware erneuern oder das Risiko akzeptieren.

Mit dem Support-Ende von Windows 10 im Oktober 2025 steigt die Nachfrage nach legalen Windows-11-Lizenzen deutlich an.

Für Rechner, die Windows 11 technisch unterstützen, ist der Upgrade-Pfad klar. Eine neue Lizenz wird fällig, sofern kein kostenloses Upgrade von einer bestehenden Windows-10-Installation möglich ist. Hier bietet der Gebrauchtmarkt eine kostengünstige Alternative.

Wer jetzt handelt, profitiert von einem gut versorgten Markt. Viele Unternehmen haben in den letzten Monaten ihre IT-Landschaft bereinigt und überschüssige Lizenzen verkauft. Die Auswahl an geprüften Gebrauchtlizenzen ist entsprechend groß. Spezialisierte Anbieter bieten eine geprüfte Windows 11 Lizenz mit vollständiger Dokumentation an.

Welche Alternativen gibt es zum Gebrauchtkauf?

Der Erwerb gebrauchter Lizenzen ist nicht die einzige Möglichkeit, IT-Kosten zu senken. Unternehmen sollten auch andere Optionen prüfen.

Microsoft 365 Abonnements bündeln Windows-Lizenzen mit Office-Anwendungen und Cloud-Diensten. Das Modell eignet sich für Unternehmen, die ohnehin Microsoft-Produkte nutzen und von regelmäßigen Updates profitieren möchten. Die monatlichen Kosten summieren sich allerdings über die Jahre.

Linux-Distributionen wie Ubuntu oder Linux Mint sind kostenlos und bieten für viele Anwendungszwecke eine vollwertige Alternative. Die Umstellung erfordert jedoch Einarbeitung und ist nicht für alle Software-Landschaften praktikabel.

Refurbished Hardware mit vorinstallierter Windows-Lizenz kombiniert Kosteneinsparung mit Nachhaltigkeit. Gebrauchte Business-Laptops von Herstellern wie Dell, HP oder Lenovo werden professionell aufbereitet und mit gültigen Lizenzen ausgeliefert.

Für Unternehmen, die kurzfristig Lizenzen benötigen und Flexibilität schätzen, bleibt der Gebrauchtkauf eine attraktive Option. Die rechtliche Grundlage ist klar, die Einsparpotenziale sind real, und bei sorgfältiger Händlerauswahl ist das Risiko überschaubar.

Wie läuft der Kaufprozess praktisch ab?

Der Erwerb einer gebrauchten Windows-Lizenz unterscheidet sich vom klassischen Softwarekauf im Einzelhandel. Sie erhalten keinen Datenträger in einer Verpackung, sondern digitale Dokumente.

Nach der Bestellung sendet der Händler einen Produktschlüssel per E-Mail. Dieser 25-stellige Code aktiviert Ihre Windows-Installation. Die Software selbst laden Sie direkt von Microsoft herunter. Das Unternehmen stellt auf seiner Website kostenlose Installationsmedien bereit, die Sie auf einen USB-Stick übertragen können.

Zusätzlich zum Produktschlüssel erhalten Sie die Transferdokumentation. Diese umfasst das Lizenz-Übertragungsformular, die Vernichtungserklärung des Vorbesitzers und gegebenenfalls die Original-Vertragsnummer. Bewahren Sie diese Unterlagen sorgfältig auf. Sie sind Ihr Nachweis für die rechtmäßige Nutzung.

Die Aktivierung erfolgt online oder telefonisch. Bei gebrauchten Lizenzen kann es vorkommen, dass der Key bereits auf einem anderen Gerät aktiviert war. Die telefonische Aktivierung über Microsoft löst dieses Problem in der Regel problemlos. Der automatisierte Dienst erkennt, dass die vorherige Installation deaktiviert wurde.

Welche Händler sind empfehlenswert?

Der deutsche Markt für gebrauchte Software-Lizenzen ist überschaubar. Einige spezialisierte Unternehmen haben sich in den Jahren seit dem EuGH-Urteil etabliert.

Etablierte Händler zeichnen sich durch langjährige Markterfahrung aus. Sie haben bereits Hunderttausende oder sogar Millionen Lizenzen erfolgreich transferiert. Referenzkunden aus verschiedenen Branchen belegen ihre Zuverlässigkeit. Zertifizierungen durch Microsoft Licensing Professionals signalisieren Fachkompetenz.

Die Preise variieren je nach Händler und Lizenztyp. Ein direkter Vergleich lohnt sich. Achten Sie dabei nicht nur auf den Endpreis, sondern auch auf den Leistungsumfang. Enthalten sind im besten Fall: Produktschlüssel, vollständige Transferdokumentation, Zugang zu einem Lizenzportal für spätere Nachweise und Support bei Aktivierungsproblemen.

Bewertungsportale und Erfahrungsberichte anderer Kunden geben Hinweise auf die Servicequalität. Ein seriöser Händler reagiert schnell auf Anfragen und bietet bei Problemen unkomplizierte Lösungen.

FAQ

Die wichtigsten Fragen zum Kauf gebrauchter Windows-Lizenzen im Überblick.

Ist es legal, eine Windows Lizenz gebraucht zu kaufen? Ja, der Kauf gebrauchter Windows-Lizenzen ist in der EU vollständig legal. Der Europäische Gerichtshof hat 2012 entschieden, dass Softwarehersteller den Weiterverkauf ihrer Lizenzen nicht verbieten können, sobald diese einmal rechtmäßig in den Markt gebracht wurden. Der Bundesgerichtshof bestätigte diese Rechtsprechung 2013 für Deutschland. Voraussetzung ist, dass der Vorbesitzer seine Kopie nachweislich gelöscht hat und die Lizenz ursprünglich unbefristet erworben wurde. Wie viel kann ich beim Kauf gebrauchter Windows-Lizenzen sparen? Die Ersparnis beträgt typischerweise 60 bis 80 Prozent gegenüber dem Neupreis. Windows 11 Pro kostet im offiziellen Microsoft Store 259 Euro. Auf dem Gebrauchtmarkt erhalten Sie vergleichbare Lizenzen für 40 bis 70 Euro bei seriösen Händlern. Bei größeren Stückzahlen für Unternehmen fallen die Preise oft noch günstiger aus. Extrem niedrige Angebote unter 10 Euro sollten Sie allerdings kritisch prüfen. Woran erkenne ich einen seriösen Händler für gebrauchte Lizenzen? Seriöse Händler liefern vollständige Dokumentation: Original-Vertragsnummer, Vernichtungserklärung mit Unterschrift des Erstbesitzers und Lizenz-Übertragungsformular. Sie legen die Herkunft der Lizenzen transparent offen und handeln ausschließlich mit EU-Lizenzen. Langjährige Markterfahrung, nachweisbare Referenzkunden und der Zugang zu einem Online-Lizenzportal sind weitere Qualitätsmerkmale. TÜV-Zertifikate allein ersetzen diese Nachweise nicht. Was passiert, wenn Microsoft ein Lizenz-Audit durchführt? Bei einem Software-Audit überprüft Microsoft, ob alle eingesetzten Produkte korrekt lizenziert sind. Sie müssen die rechtmäßige Herkunft Ihrer Lizenzen nachweisen können. Mit vollständiger Dokumentation vom Händler bestehen gebrauchte Lizenzen jedes Audit. Fehlen die Nachweise, drohen Nachlizenzierung zum Neupreis und Strafzahlungen. Rund zwei Drittel aller Unternehmen wurden bereits mindestens einmal zu einem Audit aufgefordert. Funktionieren gebrauchte Lizenzen technisch genauso wie neue? Ja, technisch gibt es keinen Unterschied. Sie erhalten einen gültigen Produktschlüssel, der Windows vollständig aktiviert. Die Software laden Sie direkt von Microsoft herunter. Sie haben Anspruch auf alle Updates und Sicherheitspatches, die Microsoft für Ihre Windows-Version bereitstellt. Die Aktivierung erfolgt online oder telefonisch. Bei gebrauchten Lizenzen ist die telefonische Aktivierung manchmal erforderlich, funktioniert aber problemlos. Für wen lohnt sich der Kauf gebrauchter Windows-Lizenzen besonders? Gebrauchte Lizenzen eignen sich besonders für kleine und mittelständische Unternehmen mit begrenztem IT-Budget, für Privatanwender, die nicht den vollen Neupreis zahlen möchten, und für Unternehmen, die nach dem Windows-10-Support-Ende schnell auf Windows 11 umsteigen müssen. Auch bei der Nachlizenzierung nach einem Audit bieten Gebrauchtlizenzen erhebliche Kostenvorteile. Wer dagegen Wert auf direkten Microsoft-Support legt, sollte Neulizenzen in Betracht ziehen.