Welcher Hostinganbieter hat 2024 die Nase vorn?

Damit potenzielle Kunden Sie im Netz finden, braucht es mehr, als einfach nur online erreichbar zu sein. Sie müssen Ihre Website für Suchmaschinen optimieren (Stichwort SEO) und für eine hohe Geschwindigkeit sorgen. So legen Sie einen wichtigen Grundstein und können besser gefunden werden. Gutes und schnelles Webhosting ist da der Schlüssel. Wenn Sie gerade an dieser falschen Ecke sparen, entgehen Ihnen eine Menge Chancen im Netz. Webhostervergleich.de hat in diesem Jahr das erste Mal seinen Webhosting-Geschwindigkeitstest in Deutschland durchgeführt und Anbieter auf dem deutschen Markt auf Herz und Nieren geprüft. Das machen wir jetzt jedes Jahr. Bildquelle: www.istockphoto.com/

Wie sind wir vorgegangen?

Zuallererst haben wir uns elf in Deutschland tätige Hostinganbieter herausgesucht und dann gegeneinander antreten lassen. Um das Ganze so objektiv wie möglich zu gestalten, haben wir bei jedem Hostinganbieter ein vergleichbares Paket bestellt. Wir haben also darauf geachtet, dass die Eckdaten der Pakete so ähnlich wie möglich sind, damit wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Auch haben wir uns eine Obergrenze von 15 € für die monatlichen Kosten der jeweiligen Pakete gesetzt.

Wie sah die Testwebsite aus?

Beim Geschwindigkeitstest haben wir Websites getestet, die wir mit dem CMS (Content-Management-System) WordPress erstellt haben. Auf dieser WordPress-Website läuft das Astra-Theme mit dem Standardtemplate („Guitarist“) und ein paar grundlegenden Plug-ins (zusätzliche Funktionen), die oft auf WordPress-Websites zum Einsatz kommen.

Nachdem alles eingerichtet war, haben wir eine Kopie der „Basis“-Website erstellt, die wir dann auf jedem Hostingpaket der verschiedenen Anbieter installiert haben. So läuft auf jedem Hostingpaket die gleiche Website, was den Test so objektiv und ehrlich wie möglich macht.

Den Geschwindigkeitstest haben wir einmal vor und einmal nach der Optimierung der jeweiligen Website durchgeführt. Für die Optimierung der WordPress-Website kamen diese Plug-ins zum Einsatz:

Im Netz gibt es jede Menge Tools zum Testen der Ladezeit einer Website. Webhostervergleich.de hat sich für GTMetrix.com, Webpagetest.org, PageSpeed Insights und Grafana (K6-App) entschieden.

Wir haben innerhalb einer Woche mehrmals täglich verschiedene Tests auf den Websites laufen lassen. So bekommen wir nicht nur Momentaufnahmen, sondern einen realistischeren Durchschnitt für einen gewissen Zeitraum. Schließlich wollen wir Ihnen ehrliche Ergebnisse bieten.

Beispieltest mit GTMetrix.com

Mit GTMetrix.com kann man unter anderem die TTFB (Time To First Byte) messen. Die TTFB ist die Reaktionszeit zwischen der ersten HTTP(S)-Anfrage bis zum allerersten Byte vom Webserver, der empfangen wird. Mit anderen Worten: Wie schnell reagiert der Server auf Anfragen? Diesen Test haben wir zweimal laufen lassen und die durchschnittlichen Ergebnisse NACH der Optimierung der WordPress-Website sind wie folgt:

Hostinganbieter TTFB (Time To First Byte) – GTMetrix.com Cloud86 0,07533333333 Sekunden Hostinger 0,07733333333 Sekunden HostEurope 0,09200000000 Sekunden webgo 0,10566666670 Sekunden Alfahosting 0,13333333330 Sekunden IONOS 0,15366666670 Sekunden dogado 0,16333333330 Sekunden Strato 0,16700000000 Sekunden Checkdomain 0,17500000000 Sekunden lima-city 0,43033333330 Sekunden Easyname 0,52466666670 Sekunden

*Bitte beachten Sie: Hierbei handelt es sich nur um eine einzigen Parameter von vielen im Geschwindigkeitstest.

Welcher Hostinganbieter ist Geschwindigkeitssieger 2024?

Insgesamt haben wir 11 Hostinganbieter auf Herz und Nieren geprüft. Das hier sind die Top 11 in 2024:

Cloud86 Hostinger webgo lima-city HostEurope Alfahosting Checkdomain IONOS dogado Strato Easyname

Noch mehr Details zum Webhosting-Geschwindigkeitstest 2024 und alle aufgeschlüsselten Testergebnisse finden Sie auf der Website von Webhostervergleich.de.