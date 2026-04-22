Welche Wegwerf-E-Mail-Anbieter sind 2026 sinnvoll?

Eine Wegwerf-E-Mail-Adresse klingt nach digitaler Selbstverteidigung gegen Spam, liefert aber bei vielen Anbietern ein Sicherheitsrisiko gleich frei Haus mit. Dieser Artikel zeigt 25 aktuelle Dienste alphabetisch im Überblick und erklärt, worauf Entscheider achten sollten, bevor sie Mitarbeitern solche Adressen empfehlen oder ins eigene Toolset aufnehmen.

Das Wichtigste in Kürze

Wegwerf-E-Mail-Adressen funktionieren nach drei grundverschiedenen Modellen, die sich in Sicherheit und Lebensdauer massiv unterscheiden.

Bei den meisten kostenlosen Anbietern ist das Postfach öffentlich zugänglich. Jede Person mit Kenntnis der Adresse liest mit.

Seriöse Websites blockieren bekannte Wegwerf-Domains immer häufiger automatisch. Alias-Dienste sind die technisch reifere Alternative.

Für Unternehmen empfiehlt sich eine interne Richtlinie, die legitime Einsatzszenarien klar von Missbrauchsfällen trennt.

Wie funktioniert eine Wegwerf-E-Mail-Adresse technisch?

Wegwerf-E-Mail-Adresse: Anbieter erstellt auf Klick temporäre Postfächer wie zufall123@domain.tld und zeigt Nachrichten im Web-Interface an

Eine Wegwerf-E-Mail-Adresse ist technisch gesehen ein vollwertiges Postfach auf dem Mailserver eines Anbieters, das entweder nur temporär existiert oder nur temporär für Sie abrufbar bleibt. Bei klassischen Diensten erzeugt der Anbieter auf Klick eine Adresse wie zufall123@domain.tld , legt ein Postfach im Hintergrund an und zeigt eingehende Nachrichten in einem Web-Interface.

Der Anbieter betreibt dafür einen eigenen MX-Record und muss alles vorhalten, was ein echter Mail-Provider auch braucht: Server, Speicher, Spamfilter, Anti-Abuse-Mechanismen. Der entscheidende Unterschied zu Gmail oder GMX liegt im Löschzeitpunkt. Nach einer definierten Frist, meist zwischen 10 Minuten und 30 Tagen, verschwindet das Postfach samt allen Inhalten.

Drei technische Aspekte entscheiden darüber, wie seriös ein Dienst ist. Zuerst die Frage, ob eine Registrierung nötig ist oder das Postfach öffentlich anonym zugänglich bleibt. Dann, ob der Dienst Anhänge akzeptiert, was für Bestätigungs-Downloads gelegentlich wichtig wird. Und schließlich, ob Antworten möglich sind oder nur eingehende Nachrichten dargestellt werden. Viele kostenlose Dienste sparen sich den Outbound-Versand komplett, weil diese Funktion Missbrauch Tür und Tor öffnen würde.

Technisch verwandt ist die sogenannte Plus-Adressierung (auch Subaddressing), die bei Gmail, Proton Mail und einigen anderen Anbietern funktioniert. Wer beispielsweise name+shop@gmail.com angibt, bekommt Nachrichten an die Hauptadresse zugestellt und kann per Filter sortieren. Schutz vor Spam bietet dieses Vorgehen allerdings kaum, weil der Hauptbestandteil der Adresse unverändert bleibt und sich der Plus-Zusatz mit einer simplen Regex entfernen lässt.

Für die grundsätzliche Einordnung weiterer Schutzmechanismen liefert der Dr. Web Ratgeber zu wirklich wirksamem Schutz für E-Mail-Adressen den technischen Hintergrund.

Welche drei Modelle von Wegwerf-Diensten gibt es?

Drei Modelle im direkten Vergleich: offenes Postfach, passwortgeschütztes Weiterleitungsfach und dauerhafter Alias.

Die Branche hat sich in drei technische Grundtypen ausdifferenziert, die in der Alltagssprache leider oft gleichgesetzt werden. Die Unterschiede sind jedoch sicherheitsrelevant und entscheiden darüber, wofür ein Dienst überhaupt taugt.

Öffentliche Einweg-Postfächer ohne Registrierung

Die einfachste Form funktioniert ohne jede Registrierung. Sie rufen die Website des Anbieters auf, bekommen eine zufällige oder frei gewählte Adresse, und das zugehörige Postfach wird durch nichts außer der Adresse selbst geschützt. Wer die Adresse kennt oder errät, sieht die Nachrichten mit. Genau das ist bei vielen bekannten Diensten der Standardmodus, auch wenn die Anbieter das nicht prominent kommunizieren. Die Lebensdauer liegt meist zwischen 10 Minuten und 24 Stunden.

Aus Sicherheitssicht ist dieses Modell das schwächste. Adressen wie test@anbieter.de oder download@anbieter.de werden von Skripten automatisch überwacht, weil sie statistisch oft genutzt werden. Bestätigungslinks, Passwort-Tokens und Einmal-Codes in solchen Postfächern sollten als öffentlich gelten.

Weiterleitungsdienste mit Registrierung

Die zweite Variante verlangt eine echte E-Mail-Adresse bei der Registrierung. Der Dienst erzeugt Pseudo-Adressen, leitet eingehende Nachrichten an Ihre echte Adresse weiter und lässt sich per Dashboard steuern. Vorteil: Das Postfach ist passwortgeschützt, Nachrichten landen bei Ihnen im Hauptpostfach, der Absender sieht nur die Wegwerfadresse. Nachteil: Der Anbieter kennt Ihre echte Adresse und verknüpft jede Pseudo-Adresse mit einem konkreten Dienst. Bei einer Datenpanne beim Anbieter selbst ist diese Zuordnung offengelegt.

Alias-Dienste mit Dauerhaftigkeit

Die dritte Kategorie hat sich technisch weiterentwickelt und lässt sich streng genommen nicht mehr als Wegwerf bezeichnen. Alias-Dienste erzeugen dauerhafte Pseudo-Adressen, die beliebig lange existieren und einzeln abschaltbar sind. Sobald ein Alias Spam erzeugt, deaktivieren Sie ihn und die Quelle versiegt. Diese Dienste sind die direkten Nachfolger der klassischen Wegwerfadresse für alle Situationen, in denen Dauerhaftigkeit gewünscht ist. Proton, Mozilla und DuckDuckGo bieten solche Dienste an, meist mit einer kostenlosen Einstiegsvariante.

Wofür eignen sich Wegwerf-Adressen und wofür nicht?

Die Schere trifft das Prinzip: Wegwerf-Adressen sind für den Einmal-Gebrauch gedacht.

Die klassische Wegwerf-Adresse hat ihre Berechtigung in genau einem Szenario: Einmaligkeit. Sie laden ein Whitepaper herunter, das hinter einer Formularsperre liegt, Sie wollen einen Kommentar in einem Forum absetzen, Sie testen einen Dienst und wollen nach 10 Minuten nichts mehr davon hören. Für solche Fälle reicht eine Adresse, die nach einer halben Stunde verschwindet.

Problematisch wird es überall dort, wo Dauerhaftigkeit oder Zustellsicherheit gefragt sind. Ein verpasster Bestätigungslink nach 20 Minuten ist ärgerlich, ein verpasster Passwort-Reset nach drei Tagen kostet Sie den Account. Genau deshalb taugen Wegwerf-Adressen nicht für alles, was mit Login-Recovery, Newsletter-Abos über mehrere Wochen, B2B-Kontakten oder bezahlten Diensten zu tun hat. Die folgende Tabelle zeigt die typische Passung verschiedener Anwendungsfälle.

Anwendungsfall Klassische Wegwerfadresse Weiterleitungsdienst Alias-Dienst Echte Adresse Whitepaper-Download, einmalig geeignet möglich möglich nein Einmal-Gewinnspiel geeignet möglich möglich nein Registrierung Testaccount bedingt geeignet geeignet nein Newsletter in Probezeit nein geeignet geeignet später Forum mit Beteiligung nein nein geeignet geeignet Online-Shop Registrierung nein nein geeignet geeignet Banking, Behörden, Versicherung nein nein nein erforderlich Geschäftliche Kommunikation nein nein nein erforderlich

Die Faustregel lautet: Sobald Sie die Adresse länger als einen Tag brauchen, ist die klassische Wegwerfvariante das falsche Werkzeug. Wer einem Shop-Betreiber mit einer sichtbaren Trashmail-Domain gegenübertritt, riskiert zudem den Abbruch des Registrierungsprozesses. Wie umfassend das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Shops und Trashmail-Domains inzwischen geworden ist, zeigt ein Blick in den älteren Dr. Web Ratgeber über die Mechanik täglicher Spamwellen.

Welche Anbieter für Wegwerf-E-Mail-Adressen gibt es 2026?

25 Anbieter, alphabetisch aufgereiht: die aktiven Wegwerf-Dienste im Regal-Vergleich.

Der Markt ist ausdifferenziert und unübersichtlich. Folgende 25 Anbieter sind im April 2026 aktiv erreichbar und bilden zusammen den Großteil des deutschsprachigen und internationalen Angebots ab. Die Reihenfolge ist alphabetisch, die Einschätzungen sachlich und ohne Affiliate-Interessen. Wer sich nur die URLs im Direktzugriff merken will, findet weiter unten eine konsolidierte Übersichtstabelle.

10 Minute Mail

Startbildschirm von 10 Minute Mail mit automatisch erzeugter Adresse und Countdown. Modell: Öffentliches Einweg-Postfach.

10 Minute Mail ist der namensgebende Klassiker unter den kurzlebigen Diensten. Die Adresse entsteht beim Aufruf der Seite automatisch und verfällt nach exakt zehn Minuten, lässt sich per Klick allerdings mehrfach um weitere zehn Minuten verlängern. Eine Registrierung findet nicht statt, das Postfach ist ausschließlich über die Browser-Session erreichbar.

Funktional bleibt der Dienst minimalistisch: Empfang und Darstellung von Nachrichten, kein Versand, keine Anhänge, keine Passwortsicherung. Die zugrundeliegende Domain wird von vielen Registrierungsformularen seit Jahren blockiert. Einen echten Sicherheitspuffer bietet der Dienst nicht, weil Dritte die zufällige Adresse in den zehn Minuten mitlesen können.

Startseite von Byom.de mit Auswahl zwischen offener und ID-geschützter Wegwerfadresse. Modell: Öffentliches Einweg-Postfach, optional gesichert.

Byom.de stammt aus Deutschland und bietet neben der klassischen offenen Variante auch sogenannte gesicherte Adressen an. Wer einen selbst gewählten geheimen Schlüssel eingibt, bekommt eine zufallsgenerierte Hash-Adresse, die nur mit Kenntnis des Schlüssels abrufbar ist. Das ist eines der wenigen durchdachten Gegenmittel gegen das Grundproblem offener Postfächer.

Die Speicherdauer lässt sich variabel einstellen, indem die Adresse um ein Pluszeichen und eine Minutenangabe erweitert wird ( ziel+120m@byom.de ). Einstellbar sind Werte zwischen 10 und 360 Minuten. Versand ist nicht möglich, Anhänge werden nicht verarbeitet. Für Entscheider, die deutsche Serverhoheit schätzen, einer der wenigen heimischen Kandidaten.

Dispostable

Dispostable ist ein US-amerikanischer Dienst, der sich seit rund zwei Jahrzehnten kaum verändert hat. Sie tippen eine beliebige Wunschadresse ein und sehen unmittelbar das zugehörige Postfach, ohne Zwischenschritte oder Registrierung. Gerade bei häufigen Namen wie test@dispostable.com ist das Postfach dauerhaft öffentlich belegt und wird von Dritten mitgelesen.

Nachrichten werden nach drei Tagen gelöscht, Anhänge sind unterstützt, Versand ist nicht möglich. Dispostable eignet sich als schnelle Schnittstelle zu Registrierungsformularen, die keine strikte Trashmail-Blockade fahren. Die Domain steht allerdings seit Jahren auf den gängigen Blacklists.

DropMail.me mit automatisch generierter Adresse und integriertem Posteingang. Modell: Öffentliches Einweg-Postfach, session-basiert.

DropMail.me arbeitet mit einer session-basierten Logik: Die Adresse ist an die Browser-Session gekoppelt und wechselt, sobald Sie die Seite schließen. Das erschwert den Adresshandel. Der Dienst bietet auffallend viele unterschiedliche Domain-Optionen, was die Wahrscheinlichkeit reduziert, von Blacklists aussortiert zu werden.

Anhänge werden verarbeitet und lassen sich herunterladen. Dropmail-Sessions lassen sich exportieren und auf einem anderen Gerät fortsetzen, sofern Sie den Session-Link speichern. Eine echte Schutzwirkung gegenüber Mitlesern entsteht dadurch aber nicht, weil der Session-Link wie ein Passwort fungiert und kopierbar ist.

EmailOnDeck

Zwei-Schritt-Erzeugung einer Wegwerfadresse bei EmailOnDeck nach Captcha-Auflösung. Modell: Öffentliches Einweg-Postfach mit Captcha.

EmailOnDeck hebt sich durch einen bewussten Zwei-Schritt-Prozess ab. Bevor eine Adresse erzeugt wird, muss ein Captcha gelöst werden, was automatisierte Massen-Registrierungen reduziert. Der Anbieter bewirbt seine Adressen als weniger häufig auf Blacklists vertreten, weil die Adressvergabe kontrolliert erfolgt.

Anhänge werden empfangen, Versand ist in der Gratisversion nicht möglich. Eine Premium-Variante mit mehreren Adressen parallel, längerer Speicherdauer und eigener Domain ist gegen Gebühr verfügbar. Für Entwickler im QA-Bereich eine Alternative zu Mailinator, wenngleich ohne dessen API-Komfort.

Fake Mail Generator

Fake Mail Generator mit mehreren wählbaren Domains und zufallsgenerierter Adresse. Modell: Öffentliches Einweg-Postfach.

Der Fake Mail Generator erzeugt eine zufällige Adresse auf einer aus rund zehn alternativen Domains. Die Adresse bleibt dauerhaft bestehen, solange der Anbieter die Domain betreibt. Eine Registrierung gibt es nicht. Durch die Vielzahl an Domains umgeht der Dienst einen Teil der Shop-Blacklists.

Eingehende Nachrichten lassen sich lesen, Anhänge werden verarbeitet, Versand ist nicht möglich. Das Postfach ist öffentlich zugänglich, wer die zufällige Adresse kennt, liest mit. Für Einmal-Registrierungen auf harmlosen Plattformen in Ordnung, für sicherheitsrelevante Anwendungen ungeeignet.

Fakemail.net mit simpler Oberfläche und automatisch zugewiesener Adresse. Modell: Öffentliches Einweg-Postfach.

Fakemail.net ist ein osteuropäischer Anbieter mit schlichter Oberfläche und einer Lebensdauer der Adressen zwischen 10 und 60 Minuten. Die zugewiesene Adresse ist zufällig und kann nicht frei gewählt werden, was die Mitleser-Problematik geringfügig entschärft, aber nicht aufhebt.

Der Dienst hat einen angeschlossenen Spamfilter, der offensichtliche Werbung noch vor der Darstellung aussortiert. Das reduziert auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine Bestätigungs-Mail korrekt ankommt. Anhänge werden angezeigt, Versand ist deaktiviert. Als Einstiegs-Dienst tauglich, für alles Geschäftliche ungeeignet.

GetAirMail

GetAirMail fällt durch seinen automatischen Posteingangs-Refresh auf. Eingehende Nachrichten erscheinen ohne manuelles Neuladen im Webinterface, was bei Bestätigungs-Workflows Zeit spart. Der Dienst bietet rund ein Dutzend Alternativ-Domains, was die Erfolgswahrscheinlichkeit bei Registrierungen erhöht.

Die Adresse lässt sich frei wählen oder per Zufallsgenerator erzeugen, das Postfach ist entsprechend öffentlich zugänglich. Eine Besonderheit ist die Mehrsprachigkeit inklusive deutscher Variante. Die Privatsphäre-Erklärung ist knapp gehalten, Angaben zum Serverstandort fehlen.

Guerrilla Mail

Guerrilla Mail mit Scrambled-Option und eingeblendeten eingehenden Nachrichten. Modell: Öffentliches Postfach mit Versandfunktion.

Guerrilla Mail ist eines der dienstältesten Angebote im Markt und eine der wenigen Wegwerfadressen, die auch Versand erlauben, wenn auch mit Einschränkungen bei Anhängen und Empfängerdomains. Der Dienst läuft seit über 15 Jahren. Eine Besonderheit ist die Scramble-Funktion, die Ihre Adresse in einen unleserlichen Hash umwandelt.

Die Lebensdauer beträgt standardmäßig eine Stunde, eingehende Nachrichten verlängern die Gültigkeit. Guerrilla Mail betreibt mehrere Domains (darunter sharklasers.com , guerrillamail.info ), was Robustheit gegen einzelne Blacklist-Einträge schafft. Eine Registrierung ist nicht nötig, das Postfach bleibt dennoch öffentlich zugänglich.

Inboxes.com mit Mehrfach-Inbox-Verwaltung in einer Oberfläche. Modell: Öffentliches Einweg-Postfach, 24 Stunden.

Inboxes.com hat sich als Multi-Inbox-Tool positioniert. Anders als bei den meisten Konkurrenten können Sie innerhalb einer Browser-Session mehrere Wegwerfadressen parallel verwalten, was bei der Recherche auf mehreren Portalen gleichzeitig hilft. Die Adresse ist frei wählbar, eine Registrierung nicht erforderlich.

Jede Adresse ist 24 Stunden gültig, danach werden Postfach und Inhalte automatisch gelöscht. Anhänge werden verarbeitet, Versand ist nicht vorgesehen. Der Dienst bietet zusätzlich eine Browser-Extension, über die sich Adressen direkt in Registrierungsformulare einfügen lassen.

Maildrop

Maildrop mit öffentlichem Postfach-Suchfeld und klarer Oberfläche. Modell: Öffentliches Postfach, QA-Fokus.

Maildrop wird vom Sicherheitsunternehmen Heluna betrieben und richtet sich explizit an QA-Teams und Entwickler. Sie tippen eine beliebige Wunschadresse auf maildrop.cc ins Suchfeld, und das zugehörige Postfach erscheint sofort. Die ausdrückliche Empfehlung des Anbieters: Nutzen Sie den Dienst nur für Testzwecke, nie für echte Accounts.

Nachrichten werden 24 Stunden gespeichert, Anhänge sind blockiert (zum Schutz vor Malware-Verteilung), Versand ist nicht möglich. Eine API gibt es nicht, was den Einsatz in automatisierten Test-Suites limitiert. Für manuelle Smoke-Tests in einem QA-Setup trotzdem eine der zuverlässigsten Adressen.

Mail.tm mit moderner Oberfläche und API-Dokumentationshinweis. Modell: Weiterleitungsdienst mit API.

Mail.tm ist einer der wenigen Wegwerfdienste, die sich konsequent an der API-Qualität und nicht am Web-Frontend messen lassen wollen. Die frei dokumentierte REST-API macht den Dienst attraktiv für QA-Automatisierung und Tooling-Integration. Eine Registrierung ist nötig, Adressen sind an ein Konto gebunden.

Postfächer bleiben so lange bestehen, wie das zugehörige Konto mindestens einmal alle zehn Tage benutzt wird. Versand ist möglich, Anhänge werden verarbeitet, eine Premium-Variante mit eigenen Domains ist gegen Gebühr verfügbar. Eine realistische Option für Unternehmen, die Wegwerf-Funktionalität in eigene Test-Umgebungen integrieren wollen.

Mailinator

Mailinator mit öffentlichem Inbox-Suchfeld und Enterprise-Fokus auf QA-Teams. Modell: Öffentliches Postfach, QA-Standard.

Mailinator ist der Industriestandard für QA-Workflow-Testing und wird seit Jahren von Entwicklungsteams eingesetzt, um Registrierungs- und Passwort-Reset-Flows automatisiert zu prüfen. Jede beliebige Adresse @mailinator.com existiert automatisch. Genau diese Offenheit macht den Dienst im Privatgebrauch riskant.

Für Business-Kunden stehen Premium-Tiers mit privaten Domains, API-Zugriff, Webhook-Integration und erhöhten Volumen zur Verfügung. Die Business-Stufe kostet rund 79 Dollar pro Monat bei jährlicher Zahlung, Business Plus rund 159 Dollar, Verified Pro startet bei 99 Dollar monatlich. Mailinator positioniert sich damit klar im B2B-Markt für Developer-Tools.

Mailnesia

Mailnesia mit frei wählbarer Adresse und Auto-Bestätigungsfunktion für Links. Modell: Öffentliches Postfach mit Autoclick.

Mailnesia setzt einen kuriosen Akzent: Der Dienst klickt automatisch alle in eingehenden Nachrichten enthaltenen Bestätigungslinks, sofern Sie diese Funktion aktivieren. Das ist für Bulk-Registrierungen praktisch, sicherheitstechnisch aber fragwürdig, weil auch Phishing-Links automatisch aufgerufen werden.

Die Adresse ist frei wählbar, eine Registrierung nicht erforderlich, das Postfach öffentlich zugänglich. Nachrichten werden nach einigen Tagen automatisch gelöscht, Anhänge werden verarbeitet, Versand ist nicht vorgesehen. Mailnesia existiert seit Mitte der 2000er Jahre und ist seitdem weitgehend unverändert.

Moakt

Moakt mit stündlich gültigen Adressen und mehreren Alternativ-Domains. Modell: Öffentliches Einweg-Postfach, 1 Stunde.

Moakt erzeugt Adressen mit einer Standard-Gültigkeitsdauer von einer Stunde, die sich auf Klick verlängern lässt. Der Dienst bietet mehrere Alternativ-Domains an, was das Risiko reduziert, von gängigen Shop-Filtern blockiert zu werden. Eine Registrierung ist nicht vorgesehen.

Die Oberfläche ist simpel, Eingehende Nachrichten erscheinen ohne manuelles Nachladen, Anhänge lassen sich öffnen. Versand gibt es nicht, das Postfach ist öffentlich einsehbar. Der Serverstandort und die Impressumsangaben sind nicht transparent dokumentiert, was bei geschäftlicher Nutzung ein Fragezeichen hinterlässt.

Mohmal

Mohmal ist ein ursprünglich arabischsprachiger Dienst, der inzwischen auch in englischer Oberfläche angeboten wird. Die Standard-Lebensdauer liegt bei 45 Minuten, was sich per Klick verlängern lässt. Die Adresse wird zufallsgeneriert, eine Registrierung findet nicht statt.

Der Dienst richtet sich erkennbar an ein internationales Publikum außerhalb der DACH-Region, was die Blacklisting-Wahrscheinlichkeit reduziert. Anhänge werden verarbeitet, Versand ist nicht möglich. Die Datenschutzerklärung ist knapp und lässt den Serverstandort offen. Für einmalige Registrierungen in Ordnung, für Sensitives ungeeignet.

Müllmail.com mit Wunschadress-Eingabe und Auswahl zwischen offener und gesicherter Variante. Modell: Öffentliches Postfach, unbegrenzt, Müllsecure-Option.

Müllmail.com ist der deutsche Platzhirsch unter den klassischen Trashmail-Diensten und seit mehr als einem Jahrzehnt verfügbar. Der Dienst verzichtet auf die übliche kurze Lebensdauer: Postfächer bleiben unbegrenzt gültig, Nachrichten werden erst nach drei Tagen automatisch gelöscht oder manuell früher. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.

Die Besonderheit ist die Müllsecure-Option: Statt einer offenen Adresse erhalten Sie eine Hash-Adresse, die nur mit Kenntnis eines selbst gewählten Schlüssels abrufbar ist. Müllmail bietet zahlreiche alternative Domains, Browser-Erweiterungen für Chrome und Firefox sowie eine Premium-Variante. Für Nutzer im deutschsprachigen Raum eine der stabilsten Optionen.

Temp-Mail.org gehört zu den reichweitenstärksten Trashmail-Diensten international und wird von mehreren Millionen Nutzern monatlich besucht. Die Adresse wird bei jedem Seitenaufruf automatisch erzeugt. Der Dienst stellt native Mobile Apps für iOS und Android bereit, was den Dienst für Nutzer mit App-zentrierter Arbeitsweise attraktiv macht.

Die Adresse lässt sich zwischen Desktop und App synchronisieren, allerdings nur bei Anlage eines kostenpflichtigen Premium-Kontos. Anhänge werden verarbeitet, Versand ist in der Gratisversion nicht verfügbar. Die schiere Bekanntheit führt dazu, dass die Hauptdomain auf den meisten Shop-Blacklists steht, was die praktische Nutzbarkeit einschränkt.

TempMailo

TempMailo-Oberfläche mit Posteingang und Adressrotation auf Klick. Modell: Öffentliches Einweg-Postfach, 48 Stunden.

TempMailo ist ein vergleichsweise junger Dienst, der die Wegwerfmail-Logik auf eine 48-Stunden-Gültigkeit erweitert hat. Die längere Lebensdauer macht den Dienst für Workflows nützlich, bei denen Bestätigungsmails erst nach mehreren Stunden eintrudeln. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.

Die Oberfläche ist auf mobile Nutzung optimiert, Werbung ist deutlich präsent. Der Dienst bietet mehrere Alternativ-Domains, darunter einige weniger bekannte. Das Postfach ist öffentlich zugänglich, eine Passwortsicherung gibt es nicht. TempMailo eignet sich als Alternative zu den etablierten Diensten, falls deren Domains blockiert sind.

Tempr.email mit Adress-Generator und Hinweis auf 30 Tage Speicherdauer. Modell: Weiterleitung und öffentliches Postfach, 30 Tage.

Tempr.email stammt aus Deutschland und ist seit 2004 aktiv, was den Dienst zu einem der ältesten verfügbaren Trashmail-Anbieter im europäischen Markt macht. Die Speicherdauer von 30 Tagen ist deutlich länger als bei den meisten Konkurrenten. Der Dienst bietet mehrere Dutzend alternativer Domains.

Mit einem kostenlosen Nutzerkonto lassen sich eigene Domains anonym einbinden, was Blacklist-Probleme umgehen kann. Tempr.email akzeptiert Anhänge und erlaubt den Versand, allerdings nur aus dem kostenpflichtigen Premium-Zugang. Für Entscheider, die einen langlebigen deutschen Dienst suchen, ist Tempr.email der wahrscheinlich seriöseste Kandidat in dieser Kategorie.

ThrowAwayMail

ThrowAwayMail positioniert sich als schneller, ablenkungsfreier Dienst. Beim Aufruf erzeugt sich eine Adresse automatisch, Werbung hält sich in Grenzen. Die Gültigkeitsdauer beträgt 48 Stunden, danach werden Postfach und Inhalte gelöscht. Eine Registrierung ist nicht vorgesehen.

Funktional bleibt der Dienst schlank: Empfang und Darstellung von Nachrichten, Anhänge werden angezeigt, Versand ist deaktiviert. Das Postfach ist öffentlich einsehbar. Wer den Dienst nutzt, sollte davon ausgehen, dass Nachrichten jedem zugänglich sind, der die Adresse kennt. Für harmlose Registrierungen brauchbar, für Passwort-Resets nicht.

Trashmail.com mit Dashboard-Übersicht über erzeugte Adressen und Weiterleitungen. Modell: Weiterleitungsdienst mit Registrierung.

Trashmail.com unterscheidet sich deutlich von den offenen Konkurrenten: Der Dienst funktioniert ausschließlich als Weiterleitungsdienst, eine Registrierung mit echter E-Mail-Adresse ist zwingend nötig. Über ein Dashboard erzeugen Sie Pseudo-Adressen, die eingehende Nachrichten an Ihre echte Adresse weiterleiten.

Die kostenlose Basisversion leitet bis zu zehn Nachrichten pro Adresse weiter und deaktiviert das Postfach danach automatisch, spätestens jedoch nach einem Monat. Aktuell werden 22 verschiedene Wegwerf-Domains angeboten. Eine kostenpflichtige Version hebt die Weiterleitungsgrenze auf und erlaubt bis zu 5.000 Zieladressen. Der Anbieter ist in der Schweiz registriert.

Trashmail.de mit deutscher Oberfläche und Vorname-Nachname-Adressschema. Modell: Öffentliches Einweg-Postfach, 24 Stunden.

Trashmail.de arbeitet mit einer klar strukturierten Oberfläche nach dem Schema vorname.nachname@trashmail.de . Die Adresse lässt sich frei wählen, eine Registrierung ist nicht erforderlich. Die Gültigkeitsdauer beträgt 24 Stunden, danach werden Adresse und Postfach automatisch gelöscht.

Da keine Passwortsicherung stattfindet, kann jede Person, die sich dieselbe Wunschadresse aussucht, parallel auf das Postfach zugreifen. Anhänge werden bewusst nicht verarbeitet, Versand ist nicht möglich, Antworten ebenfalls nicht. Der Dienst versteht sich als reiner Spam-Schutz für kurze Einmal-Registrierungen.

txen.de mit Auswahl zwischen mehreren Domain-Endungen und variabler Lebensdauer. Modell: Öffentliches Einweg-Postfach mit variabler Dauer.

txen.de ist ein weiterer deutscher Anbieter, der sich durch mehrere Domainendungen und eine variable Gültigkeitsdauer auszeichnet. Nutzer können die Adresse selbst wählen oder einen Zufallsgenerator bemühen, eine Registrierung ist nicht nötig. Die Lebensdauer reicht von wenigen Minuten bis theoretisch unbegrenzt.

Der Dienst ist bewusst schlank gehalten und verzichtet auf viele Komfortfeatures der Konkurrenz. Anhänge werden angezeigt, Versand ist nicht vorgesehen. Bei manchen Zeiten dauert die Zustellung laut Betreiber länger als bei anderen Diensten. Wer einen deutschen Anbieter ohne Registrierung sucht, findet hier eine passable Option.

YOPmail

YOPmail mit klassischer französischer Oberfläche und vorgeschlagener Zufallsadresse. Modell: Öffentliches Postfach ohne automatische Löschung.

YOPmail ist ein französisches Urgestein des Trashmail-Marktes und seit rund zwei Jahrzehnten ohne grundlegende Umbauten verfügbar. Die Adresse ist frei wählbar, das Postfach bleibt dauerhaft bestehen. Nachrichten werden nach rund acht Tagen automatisch gelöscht, Adressen an sich laufen nicht ab.

Der Dienst bietet einen integrierten Adress-Scrambler, der Ihre gewählte Adresse in eine kryptische Zeichenfolge übersetzt. Zusätzlich stehen zahlreiche Alternativ-Domains zur Verfügung, was gegen Blacklisting hilft. YOPmail akzeptiert keine Anhänge und erlaubt keinen Versand. Das Postfach ist öffentlich einsehbar.

Wie lassen sich alle 25 Anbieter auf einen Blick vergleichen?

Viele gegen einen: Nur wenige der 25 Anbieter bringen echte Sicherheitsmerkmale mit.

Die folgende Übersicht fasst die wesentlichen Entscheidungsmerkmale zusammen. Die Spalte Modell zeigt, ob es sich um ein offenes, gesichertes oder Weiterleitungs-Postfach handelt. Die Spalte Dauer beschreibt die Standard-Lebensdauer einer neu erzeugten Adresse. Passwortschutz meint den Schutz des Postfachs gegen fremde Zugriffe über Kenntnis der Adresse.

Anbieter Modell Dauer Passwort Anhänge Versand Premium 10 Minute Mail offen 10 Min + verlängerbar nein nein nein nein Byom.de offen / gesichert 10 bis 360 Min per ID möglich nein nein nein Dispostable offen 3 Tage nein ja nein nein DropMail.me offen, session-basiert Session nein ja nein nein EmailOnDeck offen mit Captcha mehrere Stunden nein ja Premium ja Fake Mail Generator offen dauerhaft nein ja nein nein Fakemail.net offen 10 bis 60 Min nein ja nein nein GetAirMail offen Stunden nein ja nein nein Guerrilla Mail offen, scramble 1 Stunde nein begrenzt ja nein Inboxes.com offen, Multi-Inbox 24 Stunden nein ja nein nein Maildrop offen, QA-Fokus 24 Stunden nein nein nein nein Mail.tm Weiterleitung / API dauerhaft mit Account ja ja ja ja Mailinator offen, QA-Standard begrenzt / privat in Premium nur Premium ja Premium ab 79 USD/Monat Mailnesia offen, Autoclick mehrere Tage nein ja nein nein Moakt offen 1 Stunde nein ja nein nein Mohmal offen 45 Min + verlängerbar nein ja nein nein Müllmail.com offen / gesichert unbegrenzt, Mails 3 Tage per Müllsecure ja nein ja Temp-Mail.org offen Stunden bis Tage nur Premium ja Premium ja TempMailo offen 48 Stunden nein ja nein nein Tempr.email offen / gesichert 30 Tage per Account ja Premium ja ThrowAwayMail offen 48 Stunden nein ja nein nein Trashmail.com Weiterleitung bis 30 Tage / 10 Mails per Account ja begrenzt ja Trashmail.de offen 24 Stunden nein nein nein nein txen.de offen, variabel konfigurierbar nein ja nein nein YOPmail offen, scramble Mails 8 Tage nein nein nein nein

Auffällig ist: Die deutliche Mehrheit der Dienste arbeitet ohne jeden Passwortschutz. Nur fünf der 25 Anbieter sichern das Postfach überhaupt zu, davon vier nur in kostenpflichtigen Varianten. Das ist keine Nebensache, sondern der Kern der Sicherheitskritik, die wir in den folgenden Kapiteln vertiefen.

Warum ist der Dienst meistens kostenlos?

Hinter dem Gratis-Etikett steckt ein konkreter Preis: Werbung, Datenhandel oder Enterprise-Upsell.

Die Frage, warum die Betreiber den Service gratis anbieten, beantwortet sich technisch nicht von selbst. Mailserver mit ausreichendem Spam- und DDoS-Schutz kosten Geld, die Antworten der Anbieter auf das „Wie finanziert sich das eigentlich?“ fallen auffallend selten konkret aus. Tatsächlich existieren drei tragfähige Geschäftsmodelle, die sich teils überlappen.

Erstens: klassische Display-Werbung und Tracking-Integration. Fast alle offenen Dienste monetarisieren über eingeblendete Anzeigen, teilweise ergänzt durch Analytics-Skripte, die das Nutzerverhalten an Dritte weitergeben. Wer eine Wegwerf-Adresse nutzt, um anonym zu bleiben, hinterlässt paradoxerweise oft detailliertere Tracking-Spuren als bei der Nutzung einer normalen Mail-Adresse. Ein Cookie auf dem Trashmail-Portal verrät dem Werbenetzwerk, welche Domain als Nächstes besucht wird.

Zweitens: Developer-Freemium mit Enterprise-Upsell. Anbieter wie Mailinator, Mail.tm oder Trashmail.com bieten die sichtbare Gratis-Variante als Akquise-Trichter für zahlende Business-Kunden. Die öffentliche Inbox ist dort bewusst so gebaut, dass ernsthafte Nutzung nur mit privaten Domains und API-Zugriff funktioniert, und damit nur mit einem bezahlten Tarif. Bei Mailinator startet dieser bei 99 USD pro Monat, Business Plus kostet rund 159 USD monatlich.

Drittens: Datensammlung durch die Hintertür. Auch wenn die Adressen formal anonym sind, sammelt ein Anbieter mit jeder eingehenden Mail Metadaten, die wertvoll sind. Welche Absender registrieren wie viele neue Adressen? Welche Mailing-Verteiler landen massenhaft im Trashmail-Topf? Diese Informationen lassen sich aggregiert an Marketing-Tools oder Sicherheitsfirmen verkaufen, die Wegwerf-Domain-Listen pflegen. Nachweisen lässt sich das bei konkreten Anbietern selten. Misstrauen ist dennoch angebracht.

Für Entscheider folgt daraus eine einfache Regel: Ein Dienst, der kein offenes Geschäftsmodell kommuniziert und dennoch seit Jahren zuverlässig online ist, finanziert sich über einen der drei Wege oder über Kombinationen davon. Unternehmen, die sensible Registrierungen über Gratis-Trashmail-Dienste abwickeln, akzeptieren dieses Geschäftsmodell implizit als Kostenbestandteil.

Welche Risiken werden beim Thema Wegwerfmail verschwiegen?

Durchsichtiges Sichtfenster: die öffentliche Inbox ist das zentrale Risiko.

Die Vermarktung von Wegwerf-E-Mail-Adressen als Spamschutz blendet drei konkrete Risiken systematisch aus. Alle drei betreffen nicht nur den Privatgebrauch, sondern auch jede geschäftliche Nutzung durch Mitarbeiter.

Das gravierendste Risiko ist die schiere Öffentlichkeit vieler Postfächer. Wer bei Mailinator oder Dispostable eine simple Adresse wie test@mailinator.com nutzt, sollte sich bewusst sein, dass diese Adresse weltweit bekannt ist und routinemäßig von Dritten aufgerufen wird. Empfangene Nachrichten, einschließlich Passwort-Reset-Links, Einmal-Codes für Two-Factor-Authentication und persönliche Informationen, sind technisch öffentlich einsehbar.

Im B2B-Kontext verschärft sich das Problem. Ein Mitarbeiter, der auf einer öffentlichen Trashmail-Adresse einen Test-Account für ein SaaS-Tool anlegt und dort Firmendaten einspielt, exponiert diese Daten potenziell weltweit. Solche Vorfälle fallen selten auf, weil niemand proaktiv nach Mitlesern sucht.

Tracking in den weitergeleiteten Spam-Nachrichten

Die meisten Spam-Nachrichten enthalten unsichtbare Tracking-Pixel, die beim Öffnen der Nachricht die IP-Adresse, den User-Agent und einen Zeitstempel an den Absender melden. Wer Spam über eine Wegwerf-Adresse empfängt und die Nachricht im Webinterface öffnet, lädt diese Tracker über die Server des Trashmail-Anbieters. Der Tracking-Treffer landet dennoch beim Absender, angereichert um einen Hinweis auf den verwendeten Wegwerf-Dienst.

Alias-Dienste wie DuckDuckGo Email Protection entfernen diese Tracker aktiv vor der Weiterleitung. Klassische Wegwerf-Dienste tun das in der Regel nicht. Die Folge: Nutzer, die glauben, anonym zu bleiben, füttern die Tracking-Profile von Werbenetzwerken weiterhin mit, nur unter einer anderen Adresse.

Fehlende Anhang- und Antwortfunktion

Viele Registrierungsprozesse senden Bestätigungen als PDF-Anhang oder erwarten eine Antwort auf ein Opt-in-Mail. Ein Großteil der kostenlosen Trashmail-Dienste blockiert Anhänge aus Sicherheitsgründen pauschal oder unterstützt keinen Versand. Das führt dazu, dass der eigentliche Zweck der Registrierung scheitert, weil die erwartete Bestätigung nicht ankommt oder nicht beantwortet werden kann.

Im Ergebnis entsteht oft eine Kette aus gescheiterten Registrierungen mit verschiedenen Anbietern, bis eine funktionierende Kombination gefunden ist. Der Zeitaufwand übersteigt den Gewinn an Spamvermeidung in vielen Fällen deutlich.

Warum blockieren immer mehr Websites Wegwerf-Domains?

Immer mehr Shops blockieren Trashmail-Domains automatisch.

Das Blockieren bekannter Trashmail-Domains ist inzwischen Standard bei seriösen Registrierungsflows. Shops, SaaS-Anbieter und Newsletter-Plattformen pflegen dafür entweder eigene Blacklists oder greifen auf kommerzielle Drittanbieter zurück, die aktualisierte Listen bekannter Wegwerf-Domains gegen Gebühr ausliefern. Die Motive sind unterschiedlich, überlappen sich aber.

Erstens wollen Shop-Betreiber den Adresshandel schützen. E-Mail-Adressen sind das Fundament jedes Newsletter-Geschäftsmodells und werden zwischen Betreibern teils weiterverkauft. Wegwerf-Adressen sind wertlos für dieses Geschäft, weil sie nach kurzer Zeit verschwinden und keine langfristigen Kundenprofile zulassen.

Zweitens reduzieren Blockierungen Missbrauchsfälle wie Mehrfach-Einlösungen von Rabattcodes oder automatisierte Account-Anlage für Scraping und Fraud.

Drittens erfüllen viele Registrierungen rechtliche Anforderungen an die Nachverfolgbarkeit, die mit Wegwerf-Adressen nicht vereinbar sind. Wer einen Newsletter abonniert, muss gemäß DSGVO ein echtes Double-Opt-in durchlaufen, das bei temporären Adressen kaum beweissicher dokumentiert werden kann. Wie tief das rechtliche Thema bei Newslettern reicht, beschreibt der Dr. Web Ratgeber zur DSGVO-Umsetzung.

Das Katz-und-Maus-Spiel funktioniert inzwischen in beide Richtungen. Anbieter wie Tempr.email und txen.de werben offensiv damit, dutzende Alternativ-Domains vorzuhalten, um Blacklist-Einträge zu umgehen. Im Ergebnis entsteht ein permanenter Aufwand auf beiden Seiten, der für den Nutzer vor allem eines bedeutet: Keine Garantie, dass eine beliebige Wegwerf-Adresse bei einem bestimmten Dienst akzeptiert wird. Wer auf Zuverlässigkeit angewiesen ist, greift zu Alias-Diensten mit eigenen, weniger offensichtlichen Domains.

Wer 2026 noch auf öffentliche Trashmail-Postfächer setzt, verwechselt Anonymität mit Unsichtbarkeit. Das eine schützt, das andere blendet. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Sind E-Mail-Alias-Dienste 2026 die bessere Alternative?

Vier Schlüssel am Bund: jeder Alias einzeln abnehmbar, sobald er zur Spam-Quelle wird.

Die kurze Antwort lautet: für fast alle Anwendungsfälle außer dem absoluten Einmal-Download ja. Alias-Dienste umgehen die drei genannten Risiken der klassischen Wegwerf-Adresse und bringen zusätzliche Vorteile. Sie sind dauerhaft gültig, einzeln deaktivierbar, meist passwortgeschützt und liefern echte Nachrichten an Ihr bestehendes Postfach. Ein Alias fungiert wie ein Türschild, das Sie jederzeit austauschen können, ohne umzuziehen. Die folgenden vier Dienste prägen den Markt im April 2026.

addy.io (zuvor AnonAddy) ist die Open-Source-Referenz unter den Alias-Diensten. Die kostenlose Variante erlaubt unbegrenzt viele sogenannte Standard-Aliase auf einer persönlichen Subdomain ( *@ihrname.addy.io ) sowie zehn Aliase auf einer geteilten Domain ( *@addy.io ). Gegen monatliche Gebühren ab rund einem US-Dollar (Lite) oder drei US-Dollar (Pro) erhöhen sich Bandbreite, Regeln und Features wie GPG-Verschlüsselung der weitergeleiteten Nachrichten.

Ein wesentlicher Vorteil: addy.io ist selbst hostbar. Unternehmen, die keine Cloud-Abhängigkeit wollen, können die Software auf eigenen Servern betreiben. Der öffentliche Dienst ist in Großbritannien registriert, die Dokumentation ausführlich, die API offen.

DuckDuckGo Email Protection

DuckDuckGo Email Protection ist der kostenlose Alias-Dienst der gleichnamigen Suchmaschine. Ein Konto bekommt eine Wunschadresse auf @duck.com sowie die Möglichkeit, unbegrenzt zufällig erzeugte Alias-Adressen zu generieren. Eine Besonderheit ist die aktive Entfernung von Tracking-Pixeln aus weitergeleiteten Nachrichten, ein Feature, das klassische Trashmail-Dienste nicht bieten.

Der Dienst ist vollständig kostenfrei und wird offenbar über das bestehende Geschäftsmodell der Suchmaschine quersubventioniert. Der Serverstandort liegt in den USA, was für Unternehmen mit strengen DSGVO-Anforderungen eine Hürde sein kann. Für Privatpersonen einer der niederschwelligsten Einstiege in die Alias-Welt.

Firefox Relay

Firefox Relay ist Mozillas Alias-Dienst und in der kostenlosen Variante auf fünf sogenannte Masken beschränkt. Alle Masken enden auf @mozmail.com und leiten eingehende Nachrichten an Ihre echte Adresse weiter. Ein Spamfilter auf Basis von Amazon SES filtert offensichtliche Werbung vor der Zustellung aus.

Die Premium-Variante kostet bei jährlicher Abrechnung rund 0,99 Euro pro Monat und hebt die Maskenbegrenzung auf, liefert eine eigene Subdomain und erlaubt anonymisierte Antworten. In den USA und Kanada kommt eine Phone-Masking-Funktion dazu, die in Europa bisher nicht verfügbar ist. Mozilla bewirbt den Dienst offensiv im eigenen Browser, was die Installationshürde reduziert.

SimpleLogin

SimpleLogin ist seit der Übernahme durch Proton Mail im Jahr 2022 Teil des Proton-Ökosystems und wird auch aktiv weiterentwickelt. Die kostenlose Variante erlaubt 10 Aliase, die Premium-Variante startet bei rund drei Euro pro Monat und bietet unbegrenzte Aliase, eigene Domains und erweiterte Filterregeln.

Ein Vorteil des Dienstes ist die Open-Source-Basis, die Self-Hosting ermöglicht, sowie die Bundle-Option mit Proton Unlimited. Für bestehende Proton-Mail-Nutzer ist SimpleLogin der naheliegendste Alias-Dienst, weil die Verknüpfung ohne Medienbruch funktioniert. Die Server stehen in der Schweiz, was DSGVO-technisch entgegenkommt.

Welche legitimen Einsatzszenarien gibt es im beruflichen Kontext?

Detektiv-Metapher für legitime Einsatzszenarien: Wettbewerbsanalyse, QA-Testing, Recherche.

Wegwerf- und Alias-Adressen haben in Unternehmen durchaus legitime Einsatzfelder. Die folgenden vier Szenarien sind typisch und rechtfertigen den bewussten Umgang mit temporären Adressen als Teil eines professionellen Werkzeugkastens.

Wettbewerbsanalyse und Mystery-Signups

Marketing-Teams und Produktmanager müssen regelmäßig Newsletter, Whitepaper und Webinare von Wettbewerbern bezugsfähig machen, ohne ihre Firmen-Adresse zu hinterlassen. Eine Wegwerf- oder Alias-Adresse schützt hier die eigene Absender-Sichtbarkeit und verhindert, dass der Wettbewerber die Mitarbeiter später gezielt kontaktiert. Für wiederkehrende Beobachtungen ist ein Alias der sauberere Weg, weil die Nachrichten ohne Zeitdruck gelesen werden können.

QA-Testing von Registrierungsflows

Entwickler- und QA-Teams benötigen beim Test von Anmelde-, Passwort-Reset- und Double-Opt-in-Flows ständig neue, unverbrauchte E-Mail-Adressen. Wer hier mit echten Adressen arbeitet, verstößt gegen grundlegende Test-Hygiene und produziert potenziell Datenmüll in Produktivsystemen. Dienste wie Mailinator, Mail.tm oder Maildrop sind genau dafür entworfen, mit API-Zugriff für Selenium, Playwright oder Cypress und klaren Haftungsausschlüssen gegen Produktivnutzung.

Recherche auf fragwürdigen Portalen

Journalisten, Compliance-Verantwortliche und Sicherheitsforscher müssen gelegentlich auf Portalen recherchieren, die sie nicht dauerhaft mit ihrer Identität verknüpfen wollen. Das reicht vom Underground-Forum bis zur Scam-Landingpage. Eine Wegwerfadresse dient hier als Einweg-Puffer, der Rückläufe absorbiert, ohne die reguläre Kommunikation zu beeinträchtigen.

Anonyme Kontaktaufnahme in Grenzfällen

Whistleblower, Hinweisgeber und Betroffene von Stalking oder häuslicher Gewalt haben legitimes Interesse an anonymer Kontaktaufnahme. Alias-Dienste mit Reply-Funktion sind dafür technisch besser geeignet als klassische Wegwerf-Adressen, weil sie eine zweiseitige Kommunikation ermöglichen, ohne die echte Adresse offenzulegen. Unternehmen mit Hinweisgeberkanälen sollten diese Nutzungsform kennen und in ihren Richtlinien berücksichtigen.

Was sollten Unternehmen intern zum Thema regeln?

Der orangene Stempel steht für die interne Richtlinie, die legitime von problematischen Einsätzen trennt.

Aus der Kombination von legitimen und problematischen Szenarien ergibt sich für Unternehmen ein klarer Handlungsbedarf. Eine interne Richtlinie kostet wenig und verhindert typische Fehlentwicklungen. Vier Punkte bilden den Kern einer solchen Richtlinie.

Erstens: Ein explizites Verbot der Nutzung öffentlicher Trashmail-Postfächer für geschäftliche Zugänge, insbesondere für SaaS-Tools mit Firmendaten. Das schützt vor der unbeabsichtigten Öffentlichmachung von Registrierungsdaten. Zweitens: Eine positive Liste von Alias-Diensten, die die IT-Abteilung geprüft und freigegeben hat, inklusive der Verantwortlichkeit für die Alias-Verwaltung. Drittens: Ein dokumentierter Prozess für QA-Teams, die eigene Test-Adressen brauchen, idealerweise mit einer privaten Mailinator- oder Mail.tm-Subscription, deren Kosten transparent im IT-Budget stehen. Viertens: Eine Schulung der Mitarbeiter, die erklärt, warum öffentliche Trashmail-Adressen für sensible Registrierungen problematisch sind und welche Alternativen intern zur Verfügung stehen.

Ein häufig übersehener Aspekt: Die eigene Website sollte ebenfalls Wegwerf-Domains bei Newsletter-Anmeldungen und Account-Registrierungen blockieren, sofern das dem Geschäftszweck dient. Kommerzielle Anti-Disposable-Email-APIs kosten je nach Volumen zwischen 10 und 100 Euro pro Monat und sind in die meisten Double-Opt-in-Plattformen integrierbar. Für die ergänzende Absicherung der eigenen Kontaktformulare gegen automatisierte Spam-Registrierungen liefert der Dr. Web Beitrag zu sicheren Formularen gegen Spambots konkrete technische Ansätze. Für Entscheider in Marketing und Vertrieb lohnt sich diese Investition doppelt: weniger Karteileichen in der CRM-Datenbank und bessere Conversion-Quoten, weil nur echte Interessenten durchkommen.

Die wichtigste Regel zum Schluss: Keine pauschale Verbannung aller temporären Adressen. Wer Mitarbeitern das Werkzeug komplett wegnimmt, erzeugt Schatten-IT. Besser ist eine klare Unterscheidung zwischen legitimen und problematischen Nutzungen, verbunden mit freigegebenen Alternativen. Ein Bonus: Diese Haltung passt zur modernen Security-Kultur, die auf Befähigung und transparente Regeln setzt statt auf reine Verbote. Vergleichbare Prinzipien finden sich im Dr. Web Beitrag über typische Online-Fallen im Unternehmensalltag.

Direktzugriff: Alle 25 Anbieter mit URL im Überblick

Der Karteikasten als Metapher für den schnellen Direktzugriff auf alle 25 Anbieter-URLs.

Diese Tabelle fasst die URLs aller besprochenen Dienste alphabetisch zusammen. Die URLs sind als Plaintext angegeben und nicht verlinkt. Wer einen Dienst ausprobieren möchte, kopiert die Adresse bewusst in den Browser, was gleichzeitig ein Moment der Reflexion ist, ob der Dienst wirklich der richtige für den jeweiligen Zweck ist.

Anbieter URL (nicht verlinkt) Sitz 10 Minute Mail 10minutemail.com unbekannt Byom.de www.byom.de Deutschland Dispostable www.dispostable.com USA DropMail.me dropmail.me Russland EmailOnDeck www.emailondeck.com USA Fake Mail Generator www.fakemailgenerator.com unbekannt Fakemail.net www.fakemail.net Osteuropa GetAirMail www.getairmail.com USA Guerrilla Mail www.guerrillamail.com USA Inboxes.com inboxes.com unbekannt Maildrop maildrop.cc USA (Heluna) Mail.tm mail.tm Tschechien Mailinator www.mailinator.com USA Mailnesia mailnesia.com unbekannt Moakt www.moakt.com unbekannt Mohmal www.mohmal.com Arabisch-englisch Müllmail.com muellmail.com Deutschland Temp-Mail.org temp-mail.org International TempMailo tempmailo.com unbekannt Tempr.email tempr.email Deutschland ThrowAwayMail www.throwawaymail.com USA Trashmail.com trashmail.com Schweiz Trashmail.de www.trashmail.de Deutschland txen.de txen.de Deutschland YOPmail yopmail.com Frankreich addy.io (Alias) addy.io Großbritannien DuckDuckGo Email Protection (Alias) duckduckgo.com/email USA Firefox Relay (Alias) relay.firefox.com USA (Mozilla) SimpleLogin (Alias) simplelogin.io Schweiz (Proton)

FAQ: Wegwerf-E-Mail-Adressen 2026

Das Fragezeichen aus Papierschildchen markiert die häufigsten FAQ-Fragen.

Sind Wegwerf-E-Mail-Adressen legal? Ja, die Nutzung einer Wegwerf-E-Mail-Adresse ist in Deutschland grundsätzlich legal. Problematisch wird es erst, wenn mit der Adresse Täuschungsdelikte begangen werden, etwa Mehrfach-Nutzung rabattcode-basierter Angebote, Fraud oder Umgehung von Account-Sperren. Für normale Anonymitätszwecke ist der Einsatz zulässig. Kann ich mit einer Wegwerf-Adresse auch E-Mails versenden? Bei den meisten Diensten ist ein Versand nicht vorgesehen, um Spam- und Missbrauchsrisiken zu reduzieren. Guerrilla Mail und Mail.tm erlauben eingeschränkt Versand, Tempr.email und Trashmail.com nur in ihren Premium-Versionen. Alias-Dienste wie Firefox Relay Premium und SimpleLogin bieten anonymisierte Antwortfunktionen. Wie sicher sind öffentliche Wegwerf-Postfächer? Öffentliche Postfächer sind technisch für jede Person einsehbar, die die Adresse kennt. Passwort-Reset-Links, Einmal-Codes und persönliche Daten gelten als öffentlich zugänglich. Für sensible Registrierungen eignen sich ausschließlich passwortgeschützte Varianten oder Alias-Dienste mit echter Authentifizierung. Warum werden Wegwerf-Adressen von Websites blockiert? Shops, Newsletter-Plattformen und SaaS-Anbieter blockieren Wegwerf-Domains, um Missbrauch wie Mehrfach-Registrierungen zu verhindern, Adress-Sammlungen als Asset zu schützen und rechtliche Anforderungen an Double-Opt-in-Prozesse zu erfüllen. Die Blockierung erfolgt meist automatisch über kommerzielle Blacklist-APIs. Was ist der Unterschied zwischen Wegwerf-Adresse und Alias? Eine klassische Wegwerf-Adresse existiert nur temporär und verschwindet nach Minuten bis Tagen. Ein Alias ist eine dauerhafte Pseudo-Adresse, die eingehende Mails an die echte Adresse weiterleitet und jederzeit einzeln deaktivierbar ist. Alias-Dienste sind die technisch reifere Evolution der Wegwerfadresse. Welcher Anbieter eignet sich für QA-Testing in Unternehmen? Für professionelles QA-Testing von Registrierungs- und Passwort-Reset-Flows eignen sich Mailinator (API, private Domains ab 79 USD pro Monat im Business-Tier), Mail.tm (frei dokumentierte API) und Maildrop. Diese Dienste sind bewusst für Developer-Workflows konzipiert und bieten Automatisierungsschnittstellen.

Quellen

Mailinator | Pricing | https://www.mailinator.com/pricing/ | besucht am 21.04.2026

addy.io | FAQ und Pricing | https://addy.io/faq/ | besucht am 21.04.2026

Mozilla | Firefox Relay Premium Plans | https://relay.firefox.com/premium/ | besucht am 21.04.2026

SimpleLogin | Pricing | https://simplelogin.io/pricing/ | besucht am 21.04.2026

Tempr.email | Dienstbeschreibung | https://tempr.email/ | besucht am 21.04.2026

Müllmail.com | Anbieterseite | https://muellmail.com/ | besucht am 21.04.2026

Trashmail.com | Service-Umfang | https://trashmail.com/ | besucht am 21.04.2026